Новини
България
23-годишна загина при катастрофа в Благоевградско

20 Октомври, 2025 13:18 842 7

  • 23-годишна-
  • благоевградско-
  • тестове

Автомобилът бил управляван от неправоспособен водач

23-годишна загина при катастрофа в Благоевградско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

23-годишна жена почина при катастрофа в Благоевградско, съобщиха от полицията.

На 18 октомври на пътя между селата Михнево и Кърналово, автомобил, управляван от неправоспособен 33-годишен водач, се преобърнал. Шофьорът карал с несъобразена скорост.

Младата жена загинала на място. Водачът и 43-годишна пътничка са с комоцио, а 17-годишно момиче е с натъртвания.

Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.


България
Оценка 4 от 2 гласа.
Оценка 4 от 2 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кофти

    7 0 Отговор
    Сега кой ще е виновен, като не е имало инструктор?

    13:24 20.10.2025

  • 2 Ееех,

    2 0 Отговор
    И тая я из пу щих ...

    13:27 20.10.2025

  • 3 Само млади умират

    4 1 Отговор
    Айде спрете се, както карате така тук ще останат само 80+ вампири.
    По темата
    и тия в комоциото да се готвят за среща с ключаря на Небесните порти.

    Ще е по добре за тях отколкото цял живот в количка и с ТЕЛК

    13:28 20.10.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Станаха 10 броя за 2 дена

    13:39 20.10.2025

  • 5 Българин

    5 0 Отговор
    Клането по пътищата и моловете продължава с пълна сила 😏

    13:40 20.10.2025

  • 6 Чорбара

    3 0 Отговор
    70+ вампир съм.Карам с 200÷250 ама не моем да пукнем.Помогнете.

    13:49 20.10.2025

  • 7 сигания до шия

    5 0 Отговор
    Старата 43 сиганка е намерила млад татко за дъщерите . Неграмотен и без книжка .

    13:54 20.10.2025

