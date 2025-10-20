23-годишна загина при катастрофа в Благоевградско

23-годишна жена почина при катастрофа в Благоевградско, съобщиха от полицията.

На 18 октомври на пътя между селата Михнево и Кърналово, автомобил, управляван от неправоспособен 33-годишен водач, се преобърнал. Шофьорът карал с несъобразена скорост.

Младата жена загинала на място. Водачът и 43-годишна пътничка са с комоцио, а 17-годишно момиче е с натъртвания.

Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.