23-годишна загина при катастрофа в Благоевградско

23-годишна жена почина при катастрофа в Благоевградско, съобщиха от полицията.
На 18 октомври на пътя между селата Михнево и Кърналово, автомобил, управляван от неправоспособен 33-годишен водач, се преобърнал. Шофьорът карал с несъобразена скорост.
Младата жена загинала на място. Водачът и 43-годишна пътничка са с комоцио, а 17-годишно момиче е с натъртвания.
Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.
1 Кофти
13:24 20.10.2025
2 Ееех,
13:27 20.10.2025
3 Само млади умират
и тия в комоциото да се готвят за среща с ключаря на Небесните порти.
Ще е по добре за тях отколкото цял живот в количка и с ТЕЛК
13:28 20.10.2025
4 Ивелин Михайлов
13:39 20.10.2025
5 Българин
13:40 20.10.2025
6 Чорбара
13:49 20.10.2025
7 сигания до шия
13:54 20.10.2025