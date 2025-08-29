Новини
Важните новини във ФАКТИ на 29.08.2025 г.

29 Август, 2025

На фона на тази мрачна картина се разкрива личната трагедия на семейството

Важните новини във ФАКТИ на 29.08.2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Тежка прокоба над семейството на Никола Бургазлиев: След инцидента майка му получила инсулт

Зловеща серия от събития се стоварва над семейството на 18-годишния Никола Бургазлиев от Несебър – младежът, който на 14 август с АТВ помете петима души на тротоара в Слънчев бряг.

Адвокат: 40% от полевите тестове за дрога са невалидни

Шокиращите 40% от полевите тестове за наркотици, използвани от полицията, са невалидни. Това означава, че дават или фалшиво положителен, или фалшиво отрицателен резултат. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ адвокат Елица Буенова, позовавайки се на данни от проучване, което е направила сред областните дирекции на МВР. Проблемът се задълбочава от факта, че дори кръвните проби, които трябва да са арбитър, вече дават грешни резултати, а потърпевшите шофьори остават с месеци без книжки и с петно в полицейските регистри.

Шефката на ОП "Паркове и градини" в София е уволнена

Директорката на столичното общинското предприятие "Паркове и градини" Милена Васева е освободена от поста по взаимно съгласие считано от четвъртък, 21 август. В нейна подкрепа е организирана онлайн петиция. За момента не назначен нов човек на длъжността.

Симитли е в траур! Внезапно почина млад мъж, готвел се за участие в риалити формат

Симитли е в траур. Млад мъж е открит мъртъв в квартирата си в София.

Заместник-кмет на София отмени ремонт на ключов булевард в София

Заместник-кметът по „Обществено строителство“ Никола Лютов отменя предвидения ремонт на кръстовището на бул. „Сливница“ с ул. „Адам Мицкевич“ и бул. „Д-р Петър Дертлиев“ в район „Люлин“. Повече за причините и последствията от отмяната на ремонта вижте в публикуваната официална позиция.

Уволнен е заместник-кметът по финансите на Варна. Не се съобщават мотивите!

Финансовият заместник кмет на Варна Христо Рафаилов е освободен от поста си, съобщиха от пресслужбата на Общината в града.

Катастрофа блокира движението на бул. "България" в София

Катастрофа между „Мерцедес“ и „Мини“ затрудни сериозно движението на кръстовището на булевардите „България“ и „Гешов“.

Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на цигарите" се върна в България

Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на българските власти. В интервю за "По света и у нас" Марин Марковски - адвокатът на обвиняемия - каза, че Николов е подал молба до сръбския министър на правосъдието, с която е пожелал да бъде екстрадиран у нас.

Д-р Делян Георгиев: До две години парк ще свързва "Изгрев" и "Слатина"

Държавата започна поетапно прехвърляне на имотите от бившето жп трасе от "Изгрев" до район "Слатина", върху което има планове Столичната община да изгради линеен парк с велоалея и съпътстваща инфраструктура към нея от гара "Пионер" до ВТУ "Тодор Каблешков".

МРРБ отговориха на Терзиев: Корекции в проектите, а не политически игри бавят плащанията към Столична община

Във връзка с твърдението на кмета на София Васил Терзиев, че „МРРБ с месеци бави плащания към София от програмата за общинско финансиране“ и направените внушения за „политически игри“, правим уточнението, че всяка община е длъжна да предостави определен набор от документи, за да може МРРБ да изплати заявените суми. Това не са нови изисквания, а такива, които съпътстват програмата от самото ѝ създаване. Това се казва в становище на Регионалното министерство, изпратено до медиите. Столична община e направила няколко корекции в проектите си, които налагат отразяването им в документацията. Това допълнително бави цялостния процес. Конкретно за ул. „Опълченска“ – изпълнението на проекта е обект на проверка за нередности от различни институции, което задължава МРРБ да не извършва трансфер в полза на Столична община.
Кметът Терзиев обаче пропуска ситуацията с програмата за саниране, която също се управлява от МРРБ. Фактите са следните: през 2023 г. МРРБ превежда 16 105 000 лева аванс за стартиране на санирането на 23 жилищни блока. Срокът за избор на изпълнител е изтекъл през 2024 г. и по молба на Столична община е удължен с анекс до 01.06.2025 г. Към днешна дата за 6 блока все още няма избрани изпълнители, а за 4 блока изпълнителят е избран извън определения срок. Всичко това поставя под риск изпълнението на санирането на жилищни блокове в София, чието финансиране е в размер на близо 54 млн. лева.

Ивайло Мирчев: Горица Грънчарова-Кожарева да подаде оставка като член на надзора на ББР

Горица Грънчарова-Кожарева няма нравствените качества да управлява публични ресурси и трябва незабавно да си подаде оставката като член на Надзорния съвет на Българската банка за развитие.

МРРБ: Първите реални резултати от спешните мерки за безводието в Плевен се очакват през септември

Първите реални резултати от предприетите спешни мерки във връзка с безводието в Плевен се очаква да дадат резултат през септември. Това стана ясно на проведената днес среща между министъра на регионалното развитие Иван Иванов, ресорния зам.-министър Веселина Терзийска и ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, съобщават от пресцентъра на МРРБ. От дружеството отчетоха извършените през седмицата дейности. Сред тях са установяване на 3 участъка с големи водозагуби – по единия вече се работи от екипи на ВиК – Плевен, вторият ще бъде поет от екипи на ВиК оператори от други области, които ще пристигнат в неделя, а за третия е подписано споразумение между МРРБ и Община Плевен, с което се осигурява финансиране. Всички съществуващи каптажи и сондажи са почистени, като в момента се работи активно по каналите за допълнително оводняване от р. Дъбнишка бара.
През изминалата седмица са извършени и близо 100 проверки на обекти за незаконни присъединявания, при които са установени 6 такива. Поставени са и 15 водоноски – 7 в града и 8 в селата. Установен е и контакт с военното поделение в Плевен и се обсъждат възможностите за ползване на техни водоизточници. Идентифицирани са 11 съществуващи потенциални водоизточника, като сондажите по тях ще започнат следващата седмица. ВиК-Плевен ще достави безвъзмездно хидрофори за обществени учреждения (училища и болници).
МРРБ и ВиК холдингът ще продължат да оказват експертна и финансова подпомощ за Плевен, в тясна координация с кмета на общината и сформирания кризисен щаб към областния управител.

Шестима пострадали, сред които и деца, при две катастрофи на пътя Ботевград-Мездра

Общо шестима души са пострадали при две катастрофи, станали на около 100 метра една от друга на пътя между Мездра и Ботевград. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София.

Аса Хътчинсън: Американски компании търсят партньорство с Христо Ковачки в енергийни проекти

Военните се включват в гасенето на пожара в парк „Рила“ с хеликоптер

Военнослужещи и летателна техника помагат за гасенето на пожара в Национален парк „Рила“, съобщиха от Министерството на отбраната.

Близки на загиналия в машина за смилане търсят истината за смъртта му

Повече от месец измина от една трагедия, случила се в ТЕЦ „Бобов дол”. Работник загина в машина за смилане, като информацията тогава беше, че той в влязъл в съоръжението, за да го инспектира, но то внезапно се задействало. По-късно стана ясно, че дистанционното за задействането му било у жертвата. Близки на загиналия търсят истината за инцидента.

Васил Терзиев: Регионалното министерство бави с месеци плащания към София от програмата за общинско финансиране

МРРБ с месеци бави плащания към София от програмата за общинско финансиране. Ключови инфраструктурни обекти като ремонта на бул. „Ал. Стамболийски“, изграждането на моста на Бакърена фабрика и ул."Опълченска" не са разплатени от министерството. А някои обекти вече са завършени. Това каза кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на СО.

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“

Младежи са в тежко състояние след катастрофа на АМ „Тракия“, съобщиха от полицията. Инцидентът станал на 28 август в района на 118 км в посока София. Ударили са се два автомобила с чуждестранна регистрация. 51-годишен шофьор блъснал кола, в която пътували петима души.


