Румен Петков: Слушам гнусни лъжи за БСП – Обединена левица. Нашите министри не са взети или дадени на концесия

20 Октомври, 2025 18:03 770 20

Да се говори с коалиционните партньори през медиите не е добре, предупреди политикът

Румен Петков: Слушам гнусни лъжи за БСП – Обединена левица. Нашите министри не са взети или дадени на концесия - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес трябваше да има съвет на коалиционните партньори, но част от лидерите на БСП не били на разположение и се отлагал за утре.

„Не считам, че обяснението е „част от лидерите на БСП отсъстват и заради това отлагаме съвета“, каза в „Лице в лице“ по бТВ Румен Петков, лидер на АБВ - една от партиите в „БСП - Обединената левица“.

„От неофициални източници слушам едни гнусни лъжи по адрес на „БСП – Обединена левица“ – как сме били готови на всичко в името на участието ни във властта. Доста гнусни лъжи и не правят чест на техните автори“, каза Петков.

„Неофициалните източници, навярно са някакви шмекери, защото нито г-н Зафиров отсъства. Достатъчно сериозни и отговорни фактори има и в парламентарната група, и в коалиционния съвет“, заяви още той.

По думите му през последните осем месеца всичко се обяснява с „БСП – Обединена левица“, което той счита за непочтено.

„Почти всичко, което е лошо, се обяснява с „БСП – Обединена левица“, допълни той.

„Да се говори с коалиционните партньори през медиите не е добре, защото това нарушава и без това крехката атмосфера“, на мнение е Румен Петков във връзка с изказванията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти.

„Второ, считам, че за такъв тип гръмки изявления – преформатиране, би трябвало да се внесе една известна яснота кои са министерствата, които са на концесия, защото ние претендираме, че нашите не са. Излишни назначения в нашите министерства няма“, категоричен бе лидерът на АБВ.

Според него Наталия Киселова трябва да продължи да бъде председател на парламента, защото е превела Народното събрание през много тежки моменти.

„Парламентът трябва да продължи работата си с този председател, който показа много сериозни качества“, на мнение е той.

Румен Петков не смята, че изборите в Пазарджик могат да бъдат повод за трусове в национален мащаб.

„Това са вътрешни проблеми на участници в политическия живот и не бих искал да давам своя принос с разсъждения от тяхно име и за тяхна сметка. Както вече казах, много хора правят това на наш гръб и то е непочтено и неприлично“, посочи Петков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Един

    26 0 Отговор
    Румба... кое не е вярно бе?! И дупето ще си продадете само и само да останете във властта!
    Голямото Д свирне ли ви вие сте в краката му и махате с опашки за лакомство.
    Падението ви е ТОТАЛНО!

    Коментиран от #19

    18:09 20.10.2025

  • 2 Град Симитли

    13 0 Отговор
    ".... Неофициалните източници, навярно са някакви шмекери, защото нито г-н Зафиров отсъства...."
    .... Как да не отсъства, като е на събора на ПЕС?!
    Близнак ли има, двойник ли....

    18:09 20.10.2025

  • 3 Боруна Лом

    16 1 Отговор
    ПИЯНДУРНИК!НЕ СА НА КОНЦЕСИЯ,А ЗА СВОБОДНА КОНСУМАЦИЯ!

    18:09 20.10.2025

  • 4 Алооооо кой си ти бе!

    4 1 Отговор
    Лукчо Петков ,МНОГО бързо си повярва ! Напред и назад лъскаш и пръскаш имиджа на Путин ,а все още не си и дори сигурен дали управляваш коалицията !
    Лично мен полковник Перчемлиев уволни брат ти Володя Цветанов и знаеш ли ,тогава твоето първо протеже беше Президент -Първанов ! Този път няма как с пуполизъм да ни излъжеш с личните си автолобили на Радев които са уж на Деси с кредит от Асет банк!!! Хаха

    18:12 20.10.2025

  • 5 бай Даньо

    11 1 Отговор
    За кво го показвате тоя дрът провален комундел!?

    18:13 20.10.2025

  • 6 Официално не са ама .......

    10 0 Отговор
    Ходят да седят в скута.

    18:14 20.10.2025

  • 7 Дориана

    16 1 Отговор
    БСП ОЛ много добре знаят , че се превърнаха в дебела патерица на Борисов и Пеевски , защото са властолюбиви . Много добре виждат как демокрацията в България се мачка с пълзяща диктатура, но в името на властта са с широко затворени очи.За това да знаят , че при новите избори падат на дъното. МЕЧ и Величие ги изпреварват , защото те имат някакви ценности и позиции, които устояват , докато БСП ОЛ се легнали до Земята пред Борисов и Пеевск и заедно тласкат България надолу.

    Коментиран от #14

    18:15 20.10.2025

  • 8 Питам:

    14 1 Отговор
    Този Петков колко пъти ще обръща политическата си резба?

    18:17 20.10.2025

  • 9 Уса

    7 3 Отговор
    Българска Сатанистка Партия,това е БСП от 36 години

    18:19 20.10.2025

  • 10 Боклуците на Боклука

    7 0 Отговор
    Всички сте пълни боклуци и помияри 🤜👊🚽

    18:20 20.10.2025

  • 11 Майтап

    6 0 Отговор
    Голям майтап! Пикаещият във фонтаните, едно жалко остатъчно нищожество от "Позитано", бил много докачлив бе! Ами, ядоса се човечецът и грозните брадавици на мутрата му набъбнаха и лъснаха с пълна сила! "Техните", тоест, червените министри не били във властта заради самата власт! Бре, да му се не види! Ами, за чий са тогава бе, Румба?! Чий търсят вашите министри в това сламено и смешно правителство, станало за срам и резил на цял народ?! За чий крепите топките на уродливото 190 - килограмово туловище и спаружената гюдерийка в гащите на банкянската мутра от СИК?! За чий бе, Румба? Нищо, и стотината ви станали гласоподаватели добре ще ви платят, защото ще гледате следващия парламент през крив макарон, също като чалгалската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество, чалгаря Слафчу!

    18:28 20.10.2025

  • 12 жцсве

    2 0 Отговор
    За тебе няма ли наблизо някои фонтан да отидеш да го припикаеш ами ни занимаваш с вашата група негодници, БСП кукери??? Я кажи ще борите ли кражбите на ГЕРБ или ще си делите каквото откраднете. Боклук със боклук, и ти цял живот на гърба на българите си поживя, но и на теб ти идва тиража. Слава на Господ Иисус Христос, колкото и да лъжете истината идва.

    18:30 20.10.2025

  • 13 "демократ"

    2 0 Отговор
    Не става въпрос за обединената левица, а за бсп. Бсп не е лява партия, далече е от народа.

    18:31 20.10.2025

  • 14 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Слугинката на Прокопи лъже ли лъже безмилостно малоумниците БСП когато бяха с шарлатанитезабрави слугинката а онези измамниците назначени с Радевото КС и Прокопи са АУТ лъжкиня платена срещу държавата

    Коментиран от #18

    18:32 20.10.2025

  • 15 Диана

    5 0 Отговор
    Браво бе... Типично БСПарско - общи приказки от начало до край... Някои били казвали е БСП били готови на всичко за властта и той дори ги цитира значи... Много бил засегнат. От какво по-точно, моля? Разбира се без отговор както винаги - рибата се лови в мътна вода, значи... Само ми е интересно защо БСПтата се обединиха в едно "ново начало"..., Колко пъти тогава го повтори ха, че е за изборите, за властта... Тези нег. одници наистина са готови на всичко за властта... Нека докажат че не е така, нека се махнат от политиката като са толкова обидени, Но без манипулации, без да раняват повече държавата ни...

    18:45 20.10.2025

  • 16 БСП олигарси

    6 0 Отговор
    Ние сме на трапезата на мутрите и искаме от менюто, не само огризките!

    18:46 20.10.2025

  • 17 Айде айде

    4 0 Отговор
    Иди пусни една вода в шадравана и утичайте в канала

    18:49 20.10.2025

  • 18 Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Промяна":

    Този човек, който се крие под името " Промяна" сигурно не е завършил и 4 клас, толкова е неграмотен За умствените му способности може да се съди по безмислените , лишени от всякаква логика коментари. Обаче продължава тъпо и упорито да пише без никакъв смисъл коментари.

    18:51 20.10.2025

  • 19 Пикаещият Румба

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Пеевски се подиграва с Борисов, с ГЕРБ и с коалиционните им партньори!

    19:03 20.10.2025

  • 20 Само да попитам

    1 0 Отговор
    Народът иска да напуснете токсичната коалиция, не разбра ли?

    19:05 20.10.2025

