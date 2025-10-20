Доц. Борислав Цеков: ДПС-Ново начало зае много добра стратегическа позиция

ДПС-Ново начало очевидно е в добра и възходяща политическа форма. Ясно е, че без тях правителството не може да функционира, но понякога е добре да не влизаш официално във властта. Това е една много добра стратегическа позиция, защото така си оставят място и да критикуват, а и показват, че не се целят в няколко министерски кресла, а имат визия за няколко години напред.
Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS конституционалистът доц. Борислав Цеков, който коментира днешната заявка на лидера на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски, че ще подкрепят кабинета "Желязков" без никакви претенции за министерски постове.
"Какво направи Бойко Борисов? Той поиска една оценка за кабинета и успя да я постигне. Аз виждам ситуацията при управляващите през призмата на позитивната гледна точка. Криза при управляващите няма, но се притеснявам, че има голяма криза при опозицията. Това не е добре, защото ние сме парламентарна република и опозицията има много важна роля, но при нас не е така. Последните 4 години имаше хаос и камък върху камък не се сложи. Това време не трябва да се връща и няма да се върне. Властта в България трябва да се сменя чрез редовни парламентарни избори. България има нужда от бюлетините, а не от децибелите на една малка групичка, която винаги е недоволна", добави той.
"Не мисля, че БСП и "Има такъв народ" (ИТН) ще направят някакъв рязък завой. ИТН излязоха от детските си обувки в политиката и са поели по един по-мъдър път. ИТН се държат институционално в момента и за мен няма нищо лошо, че не са коментирали ситуацията към момента. Неизбежно е ГЕРБ да понесат своята отговорност за бюджета за следващата година, защото те са първа политическа сила и мандатоносител. Към момента не виждам причина да бъде сменена Наталия Киселова, но може би. не следя достатъчно добре парламента", завърши доц. Цеков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да де, ама
Коментиран от #2
18:30 20.10.2025
2 Така е, но
До коментар #1 от "Да де, ама":той слушка и папка. Цял живот Цеков е държавната софра и винаги слушка и папка. Непрекъснато е слуга на някого, който му подава оглозгани кокалчета.
Коментиран от #6
18:31 20.10.2025
3 Червената шапчица
18:34 20.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 мдааа
18:35 20.10.2025
6 иваничка
До коментар #2 от "Така е, но":То папането вече много му личи, колко много се е закръглил в бузките....
18:35 20.10.2025
7 Червената шапчица
- 100-ил, а ти?
- Хри-100, а жена ти?
- 100-янка, а твоята?
- 100-йна.
- Как се казват децата ти? 3-фон и 5-ко, а твоите?
- И аз две имам, 5-ър и 5-я.
100-йчо и 100-ян само слушаха...
18:36 20.10.2025
8 Тоя
18:37 20.10.2025
9 Кариера
Коментиран от #15
18:42 20.10.2025
10 Дориана
18:42 20.10.2025
11 Един
Не е проблема в Пеевски! Проблема е в ето такива лизачи! Пеевски не може да оцелее ако подобни на Цеков не излизат да оправдават съществуването му и да го представят като алтернатива! Не от Пеевски трябва да се оттървем - а от слугинажната армия обслужваща Пеевски в медиите!
18:43 20.10.2025
12 А БЕ МАСТАК ,
18:43 20.10.2025
13 Тоя мазен селски ерген
Запчна еротичният му валс с Пеевски!
На всяко предателство на тоя гнусар му излиза по една едра пъпка!
18:46 20.10.2025
14 Плешив
18:46 20.10.2025
15 Щеше да стане
До коментар #9 от "Кариера":Куфра, като бащата- праз!
18:47 20.10.2025
16 Буха ха
18:49 20.10.2025
17 Коиловци брадърс
18:53 20.10.2025