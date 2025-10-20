Новини
България »
Доц. Борислав Цеков: ДПС-Ново начало зае много добра стратегическа позиция

Доц. Борислав Цеков: ДПС-Ново начало зае много добра стратегическа позиция

20 Октомври, 2025 18:28 549 17

  • борислав цеков-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • дпс ново начало-
  • политика-
  • правителство-
  • парламент

Какво направи Бойко Борисов? Той поиска една оценка за кабинета и успя да я постигне

Доц. Борислав Цеков: ДПС-Ново начало зае много добра стратегическа позиция - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ДПС-Ново начало очевидно е в добра и възходяща политическа форма. Ясно е, че без тях правителството не може да функционира, но понякога е добре да не влизаш официално във властта. Това е една много добра стратегическа позиция, защото така си оставят място и да критикуват, а и показват, че не се целят в няколко министерски кресла, а имат визия за няколко години напред.

Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS конституционалистът доц. Борислав Цеков, който коментира днешната заявка на лидера на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски, че ще подкрепят кабинета "Желязков" без никакви претенции за министерски постове.

"Какво направи Бойко Борисов? Той поиска една оценка за кабинета и успя да я постигне. Аз виждам ситуацията при управляващите през призмата на позитивната гледна точка. Криза при управляващите няма, но се притеснявам, че има голяма криза при опозицията. Това не е добре, защото ние сме парламентарна република и опозицията има много важна роля, но при нас не е така. Последните 4 години имаше хаос и камък върху камък не се сложи. Това време не трябва да се връща и няма да се върне. Властта в България трябва да се сменя чрез редовни парламентарни избори. България има нужда от бюлетините, а не от децибелите на една малка групичка, която винаги е недоволна", добави той.

"Не мисля, че БСП и "Има такъв народ" (ИТН) ще направят някакъв рязък завой. ИТН излязоха от детските си обувки в политиката и са поели по един по-мъдър път. ИТН се държат институционално в момента и за мен няма нищо лошо, че не са коментирали ситуацията към момента. Неизбежно е ГЕРБ да понесат своята отговорност за бюджета за следващата година, защото те са първа политическа сила и мандатоносител. Към момента не виждам причина да бъде сменена Наталия Киселова, но може би. не следя достатъчно добре парламента", завърши доц. Цеков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де, ама

    17 0 Отговор
    Цеков, лъхаш на гнусотия, отврат и слугинаж на пеевско-герберските крадци.

    Коментиран от #2

    18:30 20.10.2025

  • 2 Така е, но

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да де, ама":

    той слушка и папка. Цял живот Цеков е държавната софра и винаги слушка и папка. Непрекъснато е слуга на някого, който му подава оглозгани кокалчета.

    Коментиран от #6

    18:31 20.10.2025

  • 3 Червената шапчица

    12 0 Отговор
    Този срещу заплащане и партия "Ликут" ще вкара в управлението...

    18:34 20.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мдааа

    8 0 Отговор
    МИЖИТУР....

    18:35 20.10.2025

  • 6 иваничка

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така е, но":

    То папането вече много му личи, колко много се е закръглил в бузките....

    18:35 20.10.2025

  • 7 Червената шапчица

    3 0 Отговор
    - Как се казваш?
    - 100-ил, а ти?
    - Хри-100, а жена ти?
    - 100-янка, а твоята?
    - 100-йна.
    - Как се казват децата ти? 3-фон и 5-ко, а твоите?
    - И аз две имам, 5-ър и 5-я.
    100-йчо и 100-ян само слушаха...

    18:36 20.10.2025

  • 8 Тоя

    4 0 Отговор
    188 пъти се препозиционира и той !

    18:37 20.10.2025

  • 9 Кариера

    2 1 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    Коментиран от #15

    18:42 20.10.2025

  • 10 Дориана

    4 0 Отговор
    Много ясно в момента са в добра позиция заради Борисов, който паднал по очи до Земята пред Пеевски в името на собственото си политическо оцеляване. А, що се отнася до малките предателски партии ИТН и БСП ОЛ те в името на властта се превърнаха в най- дебелите патерици на Борисов и Пеевски . Но, това ще се промени. Колкото и пари да раздава Пеевски на турци и цигани , че и българи за пари са готови да го целуват, това няма да му помогне .Пеевски без Борисов никога няма да може да се докопа до властта официално. Падне ли надолу Пеевски, падат заедно с него всички купени или рекетирани негови поддръжници А, това ще стане. От високо се пада най- добре.

    18:42 20.10.2025

  • 11 Един

    5 0 Отговор
    Изключително жалък и смешен продажник! ДО ЦЕНТ - плаща ли Дебелото момче?!!!

    Не е проблема в Пеевски! Проблема е в ето такива лизачи! Пеевски не може да оцелее ако подобни на Цеков не излизат да оправдават съществуването му и да го представят като алтернатива! Не от Пеевски трябва да се оттървем - а от слугинажната армия обслужваща Пеевски в медиите!

    18:43 20.10.2025

  • 12 А БЕ МАСТАК ,

    5 0 Отговор
    ВЕЧЕ ОТ ДПС ЛИ ЗАЛЕБВАШ ТЪПАКО !

    18:43 20.10.2025

  • 13 Тоя мазен селски ерген

    4 0 Отговор
    Зае новата си предателска позиция- еротичната му пъпка, вече изби и на челото му!
    Запчна еротичният му валс с Пеевски!
    На всяко предателство на тоя гнусар му излиза по една едра пъпка!

    18:46 20.10.2025

  • 14 Плешив

    1 0 Отговор
    Измекяр

    18:46 20.10.2025

  • 15 Щеше да стане

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кариера":

    Куфра, като бащата- праз!

    18:47 20.10.2025

  • 16 Буха ха

    2 0 Отговор
    За Киселова не знае, защото Прасчо още не се е произнесъл по темата

    18:49 20.10.2025

  • 17 Коиловци брадърс

    2 0 Отговор
    С тази мазна физиономия, най-логично е да си мпомияр

    18:53 20.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове