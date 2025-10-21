Времето днес, прогноза за вторник, 21 октомври: Облачността се увеличава от обяд, на места в Южна България ще превали

В повечето райони сутрешните температури ще са между 2° и 7°, но в котловините и по високите полета ще паднат до 1-2° под нулата, предаде БНТ.

На места в низините и по поречията видимостта ще е временно намалена. Около обяд високата и средната облачност ще започнат да се увеличават. На отделни места в Рило-Родопската област и в югоизточните райони слабо ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са без промяна все още между 15° и 20°, в София – около 16°.

И по Черноморието сутринта видимостта ще е намалена. А след обяд и там облачността ще се увеличава. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са около 16°-18°. Вълнението на морето пак ще се усили до умерено - около 2-3 бала.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.