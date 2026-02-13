Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Служебен кабинет на хоризонта. Ето кои имена се спрягат за изпълнителната власт у нас

13 Февруари, 2026 21:04

С голяма степен на сигурност се знае, че вицепремиер ще бъде Румяна Бъчварова. Тя е заемала този пост в кабинета на Бойко Борисов, била е и начело на МВР.

Служебен кабинет на хоризонта. Ето кои имена се спрягат за изпълнителната власт у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Развръзката за новия служебен кабинет на България се очаква да настъпи до пет дни. Андрей Гюров трябва да представи своите министри пред президента Илияна Йотова, а в последствие те да положат клетва пред Народното събрание.

Кои имена се спрягат за изпълнителната власт у нас:

С голяма степен на сигурност се знае, че вицепремиер ще бъде Румяна Бъчварова. Тя е заемала този пост в кабинета на Бойко Борисов, била е и начело на МВР.

За вътрешното министерство се спряга Емил Ганчев, бивш заместник-министър. За министерството на правосъдието се спряга името на бившия заместник-министър в кабинета на Кирил Петков - Емил Дечев. За отбраната се твърди, че изборът на Гюров е бившият министър на отбраната на Иван Костов - Бойко Ноев.

Министерството на външните работи се поема от дама, а коя е тя ще разберем в четвъртък.

Но - това ще е или също бивш министър на Иван Костов в лицето на Надежда Нейнски, или бивш министър на Симеон Сакскобургготски в лицето на Гергана Паси.

В икономиката също изборът е между двама бивши министри - Трайчо Трайков при Бойко Борисов и Даниела Везиева при Стефан Янев. Министерство на образованието се поема от бившия заместник-министър Наталия Митева.

Поста си в кабинета "Гюров" се очаква да запази един министър и това е Борислав Гуцанов- труда и социалната политика. Бившият заместник-министър на финансите Георги Клисурски пък се очаква да поеме държавната хазна.

И още бивши министри се завръщат - Асена Сербезова в здравеопазването, Юлиян Попов в екологията, Иван Шишков в МРРБ, Александър Николов – в енергетиката, Милена Стойчева в иновациите.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ужасен

    45 5 Отговор
    Ужас и безумие.

    Коментиран от #52

    21:09 13.02.2026

  • 3 Факт

    13 3 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    21:11 13.02.2026

  • 4 Вити

    47 6 Отговор
    Ако тези хора ще са министри по добре да не харчим пари за нови избори.Видяхме и г-жа Бъчварова като министър на МВР и останалите кандидати. С тези министри ГЕРБ ще са пак начело от предстоящите избори.

    Коментиран от #30

    21:11 13.02.2026

  • 5 всички !!

    48 1 Отговор
    А ако това е истина народа ще вземе соопите , и наред

    21:12 13.02.2026

  • 6 Опа

    36 2 Отговор
    Кабинета е пълен с хора на Прокопиев и Костов- Румяна Бъчварова, Трайчо Трайков, Асена Сербезова, Бойко Ноев и.т.н. Но Бъчварова и Трайков ги представят като министри на Борисов, а те са от кръга капитал. Тогава Прокопиев стана алчен и искаше със 6% половината държава и Бойко Борисов хвърли оставка защото не беше съгласен да му извиват ръцете.

    21:12 13.02.2026

  • 7 Баба ти

    43 2 Отговор
    Ужас, тоя джендър в ред ли е да вкара бивши негадяи от НДСВ, СДС, ГРОБ и др..??! Абе за това ли те избараха, да вкараш най-долните продажни гадинки криптоевреи??!

    Коментиран от #14

    21:12 13.02.2026

  • 8 обективе

    26 10 Отговор
    Аз мисле ,че това е някаква фалшива новина за да злепоставят Гюров !! Такива мръсотии могат да ги сторят само тикви и ссвини !!

    Коментиран от #11, #13

    21:14 13.02.2026

  • 9 Удри

    12 43 Отговор
    Трябва да се гласува мощно за ГЕРБ и ДПС Ново начало. Иначе ни готвят сглобка Румен Радев, Ахмед Доган и Асен Василев заедно с олигарсите зад тях - да не ги изброявам, те са ясни на цяла България.

    Коментиран от #12

    21:15 13.02.2026

  • 10 БРАВУС""ГЮРУС

    20 1 Отговор
    Тууулупополисти седесари много Гуцанов излагацията крадеца от бсп пълен хаус. А аз си мислим че А ЗАпочва нещо ново хубаво. НЕ БИ ОТВРАТ СТЕ. И КАКТО ВСИЧКО ЗАПОЧВА СТРАХ ДАЛИ И РАДЕВ НЯМА ДА СЕ СМУШИ ПАК СЪС ТЕЗИ НА КОИТО КАЗА ВЪН И МУТРИ.

    21:16 13.02.2026

  • 11 Хаха

    24 7 Отговор

    До коментар #8 от "обективе":

    Не е фалшива новина. Това е кабинета. Нареден е още преди Радев да подаде оставка.

    21:16 13.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДАНО ДА СИ

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "обективе":

    ПРАВ.

    21:18 13.02.2026

  • 14 Хаха

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "Баба ти":

    В този кабинет няма нито един човек от ГЕРБ.

    Коментиран от #35

    21:18 13.02.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 2 Отговор
    ТВА Е " Б" ОТБОРА НА ДРУГАРИТЕ ОТ СИК :)
    .......
    НЯМА НИТО ЕДИН СРЕД ТЯХ КОЙТО ДА НЕ Е КРИМИНАЛНО ПРОЯВЕН :)

    21:19 13.02.2026

  • 16 Наивник на средна възраст

    15 3 Отговор
    Нещо не вдевам....много министри от при Бойко нещо......и от НДСВ,че и смех от Варна - Гуцанов...... Как ще да ги избира този уж принаден към ПП........особеноме интригува Бойковата за МВР......

    21:21 13.02.2026

  • 17 Газ

    15 9 Отговор
    Борисов и Пеевски поне излизат с лицата си и искат доверието на народа. Радев и ППДБ са пешки, зад които стоят олигарси, които знаят, че ако се изправят пред народа, никой няма да гласува за тях.

    21:22 13.02.2026

  • 18 Оптимистично

    34 2 Отговор
    Ганчо викаше "Не може по-зле"! Може, може!

    21:23 13.02.2026

  • 19 Сатана Z

    29 2 Отговор
    Като министърка на МВР в наричаха Румяна Бъчварова. - Шматката

    21:23 13.02.2026

  • 20 Сатана Z

    22 3 Отговор
    Бойко Ноев ще брои труповете на източния фронт

    21:25 13.02.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 2 Отговор
    НА 19 АПРИЛ ИЗБОРИ
    ..... НА 20 -ТИ АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ
    ......
    ТОЯ ПЪТ НАРОДА ЩЕ НАПИШЕ СЦЕНАРИЙ И КЪРВАВИТЕ ПИСМА :)

    Коментиран от #70

    21:25 13.02.2026

  • 22 маке

    26 2 Отговор
    Само не тая Надежда, дето плаши хората с визията си и акъла, като се показва по телевизиите..Не че другите стават, жалко за нас, ходи гласувай после..За кой? Пак ще са същите..

    21:25 13.02.2026

  • 23 Сатана Z

    20 3 Отговор
    Трайчо Трайков. ,тоя ме беше ли следствен?

    21:26 13.02.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    ЯВНО НАГЛИТЕ ОТ СИК
    ...... ПРОВОКИРАТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ
    .....

    21:28 13.02.2026

  • 25 Бойко съм

    19 4 Отговор
    Едни и същи гюбрета се връткат. И Румен Орела нищо няма да направи

    Коментиран от #28

    21:29 13.02.2026

  • 26 Този списък,

    27 2 Отговор
    ако се окаже истина... Ужас и трагедия е положението.

    21:29 13.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Бойко съм":

    НЕ РУМЕН ОРЕЛА
    ......
    А НАРОДА ЩЕ ТРИЧА СИК:)

    21:34 13.02.2026

  • 29 Антибългарско правителство

    15 1 Отговор
    в полза на юдео-ционистката мафия в България, Израел и по света.

    Това предлага тъмнокожият Гюров.

    21:35 13.02.2026

  • 30 Арни

    1 12 Отговор

    До коментар #4 от "Вити":

    Хайде прочети статията още веднъж. Бъчварова няма да е министър на вътрешните работи. Но чукча не читател, чукча писател!

    Коментиран от #41

    21:36 13.02.2026

  • 31 ХА-ХА-ХА

    15 2 Отговор
    Е нали скачахте. На ви правителство. Това са събрани избийколци. Кой от кой по-зле. Кой го реди това правителство и защо толкова мрази България..........

    21:38 13.02.2026

  • 32 Сорос

    9 1 Отговор
    е от юдаистко потекло.

    И българското правителство ще бъде с юдаистки елементи срещу България.

    Йотова назначава - Гюров се възползва.

    След време Гюров е възможно да заеме почетно място в юдео-сатанинската и ционистка камарила. Също като Николай Младенов (такова е българското му има - за израелското ми име не се пише).

    21:40 13.02.2026

  • 33 Само имена на соросчета

    14 3 Отговор
    И всички са от ,,Америка за България,, Язък за хубавите протести! Какво докараха, за два месеца да досъсипят всичко кво е останало. Пълна подигравка, пропадация и свършек.

    21:41 13.02.2026

  • 34 та тези са за затвора

    14 1 Отговор
    Само като видях имената на бъчварова ,физиева , паси и нейски , ми се вдигна адреналина и ми идва много да бия !!

    21:42 13.02.2026

  • 35 Посетител

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    Да бе! А Шматката каква е?

    21:42 13.02.2026

  • 36 Отборът на задкулисието

    6 1 Отговор
    Tия двамата са от нашите, а ония тримата са вашите.

    21:43 13.02.2026

  • 37 ужас

    11 1 Отговор
    Преоблякъл се илия, погледнал се-пак в тия. Страхувам се, че и хората на радев ще са от тая порода.

    21:44 13.02.2026

  • 38 Мисля

    0 11 Отговор
    ЧЕ ЗА ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР,Е НАЙ-ПОДХОДЯЩ ИВАН АНЧЕВ,А ЗА ВЪНШЕН,ВЕСЕЛА ЧЕРНЕВА.ЗА МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА,ВЕЛИЗАР ШАЛАМАНОВ.

    Коментиран от #43

    21:45 13.02.2026

  • 39 Лопатата

    7 1 Отговор
    За всекиго по нещо, от сегашните нищожества!!! Както се казва за Илия..

    21:45 13.02.2026

  • 40 оле мале

    12 1 Отговор
    боклук до боклука

    21:45 13.02.2026

  • 41 Посетител

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Арни":

    Няма значение. Нали ще е вице...

    21:45 13.02.2026

  • 42 Кабинет

    9 1 Отговор
    От евроатлантически номенклатурчици извадени от скина с нафталина

    21:46 13.02.2026

  • 43 Посетител

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Мисля":

    Майтапиш се, нали?

    21:47 13.02.2026

  • 44 ?????

    13 1 Отговор
    Честит автогол на Радев.
    Коцето празнува.

    21:47 13.02.2026

  • 45 Факт

    13 1 Отговор
    Направо с тези кандидатури се обезмислят изборите и гласуването.Язък за парата , протестите и надеждата. Процентът на гласувалите пак ще е около 24-25%.

    21:47 13.02.2026

  • 46 Поне ще имаме избор

    4 9 Отговор
    Просто човек е длъжен да гласува или за ГЕРБ или за ДПС НН, та тия нагаждачи и шарлатани добре че се разкриха на време. Тия за нищо ама нищо не стават. Нагаждачи и шарлатани в един отбор.

    21:48 13.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Нейски или

    13 0 Отговор
    Паси - Боже опази .... България!

    21:49 13.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Гечко

    5 2 Отговор
    Честито,половината кадри на комуниста генерал Румен другите на Костовия генерал Атанасов! Със стари к..ви нов бардак!

    21:52 13.02.2026

  • 52 Божее

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ужасен":

    ...Господиии !
    Май и ти се отказа от нас...загърби ни и се отказа да си...БЪЛГАРИН !!!

    21:52 13.02.2026

  • 53 Както досега

    4 0 Отговор
    поемайте мощно на двете прасета

    21:52 13.02.2026

  • 54 Слаба ракия

    6 0 Отговор
    Всички са зад бариерата!
    Некадърници с нищо незапомнени от участието им в предишни кабинети!
    Сбогом Българиьо.

    Коментиран от #55

    21:53 13.02.2026

  • 55 Трябваше да набутат

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Слаба ракия":

    Ристю Стоичков зв външен метач!

    21:56 13.02.2026

  • 56 Голяма гавра ще е Гергана Паси

    6 0 Отговор
    Мъжо й искаше да скопява лъвът от българското знаме, а тая пъпка я гласят за министерша!
    Този път ще има кютек

    21:59 13.02.2026

  • 57 12345

    4 0 Отговор
    Александър Николов – в енергетиката-този велик енергетик не беше ли някакъв финансист или така наречения Сашо кеша

    22:00 13.02.2026

  • 58 Клюкарка

    4 0 Отговор
    Румяна Бъчварова от дълги години е любовница на протежето и Росен Желязков.Гугъл помни всичко,къде и кога са мърсували зад гърба на половинките и децата си.
    ГЕРБав морал ,но защитаващи Петроханската партия ПП

    22:00 13.02.2026

  • 59 Никой

    3 0 Отговор
    Заплатките - по 10 000 на месец - за приказки на разсъмване.

    Как да накараме пчелите да "опрашват" - общо-взето с това се занимават тези. Не са помирисвали реални ангажименти, обаче - първа "писта".

    Хора без чувство за симпатия към околните - просто - пуснали една стадна тълпа - не е никой в контрол - "Магнитски" действа безотказно.

    САЩ се отказаха от подкрепа на фондации.

    На практика - нашите мафиоти - целунаха плочника.

    22:03 13.02.2026

  • 60 Сандо

    3 0 Отговор
    Тия са като погребална команда.Вече нищо не може да спаси България!

    22:13 13.02.2026

  • 61 ШЕФА

    3 2 Отговор
    Ако са тези,това са от боклук,некадърник и продажник на горе.Тези ги слагат съвсем умишлено за да отвратът народа да не ходи да гласува,само така ще направят необходимият брой депутати за да са пак на влас българоубиеца Тулупа и престъпника Прасето.Само при масово гласуване тези .зроди ще изчезнат.

    Коментиран от #69

    22:15 13.02.2026

  • 62 Накратко

    3 0 Отговор
    Закривай тая територия!

    22:17 13.02.2026

  • 63 Хмм

    3 0 Отговор
    важен е вътрешният министър

    22:20 13.02.2026

  • 64 Ами земеделието нищо

    3 0 Отговор
    Забравиха го.

    22:21 13.02.2026

  • 65 ГЕРБ и ДПС

    2 1 Отговор
    Не пускат кокала но за сега.

    Коментиран от #68

    22:23 13.02.2026

  • 66 Изобщо не са чули площада

    4 0 Отговор
    Протеста друго каза !

    22:26 13.02.2026

  • 67 Промяна

    1 0 Отговор
    ГЮРО В ОФИСИТЕ НА БОЖКОВ ЛИ РЕДИШ СЛУЖЕБНИТЕ ИЛИ НА РАДЕВИТЕ ОФИСИ БЪЛГАРИ ТЕЗИ АЛАБАРИСТИ ЩЕ ФАЛШИФИЦИРАТ ИЗБОРИТЕ

    22:29 13.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "ШЕФА":

    ИЗРОД СИ ТИ ИЗВРАТЕНЯК ШАРЛАТАНСКИ С МОЛКИ МОМЧЕТА СЕ ЗАНИМАВАШ ВЪН ШАР.АТАНИ

    22:31 13.02.2026

  • 70 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ХАХАХАХА БОЛНИ МОЗЪЦИ ИМАЛО МНОГО ТУК

    22:32 13.02.2026

