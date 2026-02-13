Служебен кабинет на хоризонта. Ето кои имена се спрягат за изпълнителната власт у нас

Развръзката за новия служебен кабинет на България се очаква да настъпи до пет дни. Андрей Гюров трябва да представи своите министри пред президента Илияна Йотова, а в последствие те да положат клетва пред Народното събрание.
Кои имена се спрягат за изпълнителната власт у нас:
С голяма степен на сигурност се знае, че вицепремиер ще бъде Румяна Бъчварова. Тя е заемала този пост в кабинета на Бойко Борисов, била е и начело на МВР.
За вътрешното министерство се спряга Емил Ганчев, бивш заместник-министър. За министерството на правосъдието се спряга името на бившия заместник-министър в кабинета на Кирил Петков - Емил Дечев. За отбраната се твърди, че изборът на Гюров е бившият министър на отбраната на Иван Костов - Бойко Ноев.
Министерството на външните работи се поема от дама, а коя е тя ще разберем в четвъртък.
Но - това ще е или също бивш министър на Иван Костов в лицето на Надежда Нейнски, или бивш министър на Симеон Сакскобургготски в лицето на Гергана Паси.
В икономиката също изборът е между двама бивши министри - Трайчо Трайков при Бойко Борисов и Даниела Везиева при Стефан Янев. Министерство на образованието се поема от бившия заместник-министър Наталия Митева.
Поста си в кабинета "Гюров" се очаква да запази един министър и това е Борислав Гуцанов- труда и социалната политика. Бившият заместник-министър на финансите Георги Клисурски пък се очаква да поеме държавната хазна.
И още бивши министри се завръщат - Асена Сербезова в здравеопазването, Юлиян Попов в екологията, Иван Шишков в МРРБ, Александър Николов – в енергетиката, Милена Стойчева в иновациите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ужасен
Коментиран от #52
21:09 13.02.2026
3 Факт
21:11 13.02.2026
4 Вити
Коментиран от #30
21:11 13.02.2026
5 всички !!
21:12 13.02.2026
6 Опа
21:12 13.02.2026
7 Баба ти
Коментиран от #14
21:12 13.02.2026
8 обективе
Коментиран от #11, #13
21:14 13.02.2026
9 Удри
Коментиран от #12
21:15 13.02.2026
10 БРАВУС""ГЮРУС
21:16 13.02.2026
11 Хаха
До коментар #8 от "обективе":Не е фалшива новина. Това е кабинета. Нареден е още преди Радев да подаде оставка.
21:16 13.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ДАНО ДА СИ
До коментар #8 от "обективе":ПРАВ.
21:18 13.02.2026
14 Хаха
До коментар #7 от "Баба ти":В този кабинет няма нито един човек от ГЕРБ.
Коментиран от #35
21:18 13.02.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
НЯМА НИТО ЕДИН СРЕД ТЯХ КОЙТО ДА НЕ Е КРИМИНАЛНО ПРОЯВЕН :)
21:19 13.02.2026
16 Наивник на средна възраст
21:21 13.02.2026
17 Газ
21:22 13.02.2026
18 Оптимистично
21:23 13.02.2026
19 Сатана Z
21:23 13.02.2026
20 Сатана Z
21:25 13.02.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... НА 20 -ТИ АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ
......
ТОЯ ПЪТ НАРОДА ЩЕ НАПИШЕ СЦЕНАРИЙ И КЪРВАВИТЕ ПИСМА :)
Коментиран от #70
21:25 13.02.2026
22 маке
21:25 13.02.2026
23 Сатана Z
21:26 13.02.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...... ПРОВОКИРАТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ
.....
21:28 13.02.2026
25 Бойко съм
Коментиран от #28
21:29 13.02.2026
26 Този списък,
21:29 13.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #25 от "Бойко съм":НЕ РУМЕН ОРЕЛА
......
А НАРОДА ЩЕ ТРИЧА СИК:)
21:34 13.02.2026
29 Антибългарско правителство
Това предлага тъмнокожият Гюров.
21:35 13.02.2026
30 Арни
До коментар #4 от "Вити":Хайде прочети статията още веднъж. Бъчварова няма да е министър на вътрешните работи. Но чукча не читател, чукча писател!
Коментиран от #41
21:36 13.02.2026
31 ХА-ХА-ХА
21:38 13.02.2026
32 Сорос
И българското правителство ще бъде с юдаистки елементи срещу България.
Йотова назначава - Гюров се възползва.
След време Гюров е възможно да заеме почетно място в юдео-сатанинската и ционистка камарила. Също като Николай Младенов (такова е българското му има - за израелското ми име не се пише).
21:40 13.02.2026
33 Само имена на соросчета
21:41 13.02.2026
34 та тези са за затвора
21:42 13.02.2026
35 Посетител
До коментар #14 от "Хаха":Да бе! А Шматката каква е?
21:42 13.02.2026
36 Отборът на задкулисието
21:43 13.02.2026
37 ужас
21:44 13.02.2026
38 Мисля
Коментиран от #43
21:45 13.02.2026
39 Лопатата
21:45 13.02.2026
40 оле мале
21:45 13.02.2026
41 Посетител
До коментар #30 от "Арни":Няма значение. Нали ще е вице...
21:45 13.02.2026
42 Кабинет
21:46 13.02.2026
43 Посетител
До коментар #38 от "Мисля":Майтапиш се, нали?
21:47 13.02.2026
44 ?????
Коцето празнува.
21:47 13.02.2026
45 Факт
21:47 13.02.2026
46 Поне ще имаме избор
21:48 13.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Нейски или
21:49 13.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Гечко
21:52 13.02.2026
52 Божее
До коментар #2 от "Ужасен":...Господиии !
Май и ти се отказа от нас...загърби ни и се отказа да си...БЪЛГАРИН !!!
21:52 13.02.2026
53 Както досега
21:52 13.02.2026
54 Слаба ракия
Некадърници с нищо незапомнени от участието им в предишни кабинети!
Сбогом Българиьо.
Коментиран от #55
21:53 13.02.2026
55 Трябваше да набутат
До коментар #54 от "Слаба ракия":Ристю Стоичков зв външен метач!
21:56 13.02.2026
56 Голяма гавра ще е Гергана Паси
Този път ще има кютек
21:59 13.02.2026
57 12345
22:00 13.02.2026
58 Клюкарка
ГЕРБав морал ,но защитаващи Петроханската партия ПП
22:00 13.02.2026
59 Никой
Как да накараме пчелите да "опрашват" - общо-взето с това се занимават тези. Не са помирисвали реални ангажименти, обаче - първа "писта".
Хора без чувство за симпатия към околните - просто - пуснали една стадна тълпа - не е никой в контрол - "Магнитски" действа безотказно.
САЩ се отказаха от подкрепа на фондации.
На практика - нашите мафиоти - целунаха плочника.
22:03 13.02.2026
60 Сандо
22:13 13.02.2026
61 ШЕФА
Коментиран от #69
22:15 13.02.2026
62 Накратко
22:17 13.02.2026
63 Хмм
22:20 13.02.2026
64 Ами земеделието нищо
22:21 13.02.2026
65 ГЕРБ и ДПС
Коментиран от #68
22:23 13.02.2026
66 Изобщо не са чули площада
22:26 13.02.2026
67 Промяна
22:29 13.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Промяна
До коментар #61 от "ШЕФА":ИЗРОД СИ ТИ ИЗВРАТЕНЯК ШАРЛАТАНСКИ С МОЛКИ МОМЧЕТА СЕ ЗАНИМАВАШ ВЪН ШАР.АТАНИ
22:31 13.02.2026
70 Промяна
До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ХАХАХАХА БОЛНИ МОЗЪЦИ ИМАЛО МНОГО ТУК
22:32 13.02.2026