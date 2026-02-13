Служебен кабинет на хоризонта. Ето кои имена се спрягат за изпълнителната власт у нас

Развръзката за новия служебен кабинет на България се очаква да настъпи до пет дни. Андрей Гюров трябва да представи своите министри пред президента Илияна Йотова, а в последствие те да положат клетва пред Народното събрание.

Кои имена се спрягат за изпълнителната власт у нас:

С голяма степен на сигурност се знае, че вицепремиер ще бъде Румяна Бъчварова. Тя е заемала този пост в кабинета на Бойко Борисов, била е и начело на МВР.

За вътрешното министерство се спряга Емил Ганчев, бивш заместник-министър. За министерството на правосъдието се спряга името на бившия заместник-министър в кабинета на Кирил Петков - Емил Дечев. За отбраната се твърди, че изборът на Гюров е бившият министър на отбраната на Иван Костов - Бойко Ноев.

Министерството на външните работи се поема от дама, а коя е тя ще разберем в четвъртък.

Но - това ще е или също бивш министър на Иван Костов в лицето на Надежда Нейнски, или бивш министър на Симеон Сакскобургготски в лицето на Гергана Паси.

В икономиката също изборът е между двама бивши министри - Трайчо Трайков при Бойко Борисов и Даниела Везиева при Стефан Янев. Министерство на образованието се поема от бившия заместник-министър Наталия Митева.

Поста си в кабинета "Гюров" се очаква да запази един министър и това е Борислав Гуцанов- труда и социалната политика. Бившият заместник-министър на финансите Георги Клисурски пък се очаква да поеме държавната хазна.

И още бивши министри се завръщат - Асена Сербезова в здравеопазването, Юлиян Попов в екологията, Иван Шишков в МРРБ, Александър Николов – в енергетиката, Милена Стойчева в иновациите.