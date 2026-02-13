Новини
Ива Митева за случая "Петрохан": Надявам се държавата да не е на дъното на това нещо, но има индикации в тази посока

Ива Митева за случая "Петрохан": Надявам се държавата да не е на дъното на това нещо, но има индикации в тази посока

13 Февруари, 2026 22:25 1 305 38

  • ива митева-
  • петрохан-
  • държава-
  • намеса

"Излиза информация, че ДАНС са знаели, били са уведомени, били са там. Изведнъж се оказва, че нищо не са разбрали. Странно е, че това НПО е точно там. Това е погранична зона. Това е беден район и неслучайно се държи беден. Такава охрана и толкова много оръжия да има за НПО е странно. В България има толкова защитени територии, така ли се охраняват", попита бившият председател на НС

Ива Митева за случая "Петрохан": Надявам се държавата да не е на дъното на това нещо, но има индикации в тази посока - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата изпрати в Народното събрание материали от разследването на случая "Петрохан".

Какво стои под повърхността на случая "Петрохан"
"За пореден път се прави опит парламентът да се превръща в разследваща институция. Трябва да се разсекретят тези документи и истината да излезе наяве", коментира бившият председател на НС Ива Митева в предаването "Денят ON AIR".
Според нея тази организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" стои на повърхността, а зад нея "ще излязат ужасяващи неща".
Има ли нещо общо ДАНС
"Излиза информация, че ДАНС са знаели, били са уведомени, били са там. Изведнъж се оказва, че нищо не са разбрали. Странно е, че това НПО е точно там. Това е погранична зона. Това е беден район и неслучайно се държи беден. Такава охрана и толкова много оръжия да има за НПО е странно. В България има толкова защитени територии, така ли се охраняват", попита бившият председател на НС.

Митева отбеляза пред Bulgaria ON AIR и че е много е странно поведението на родителите, "въпреки неописуемата болка, която изпитват".

"Пътят, по който минава хижата, ни навежда на мисълта, че е свързана с нещо друго. Иска ми се новият кабинет да възложи на министъра на вътрешните работи отговорно да си свърши работата. Той трябва да бъде човек със силен характер. Много хора трябва да започнат да работят така, както трябва да се работи", призова тя.
Бившият председател на НС призна, че силно се надява държавата да не е "на дъното на това нещо, но има индикации в тази посока".

Изборът на Гюров за служебен премиер
"Премиерът сам няма как да свърши цялата работа, особено ако няма управленски опит в изпълнителната власт", отчете Митева.
На въпрос ще се справи ли Гюров, тя отговори, че силно ѝ се иска да се справи.

"Видях, че вчера беше притеснен - когато човек е притеснен, означава, че е честен и отговорен", посочи още Митева и изрази надежда Гюров да работи с всички хора заедно, да има добър диалог и доверие между тях.


  • 1 АДИ И ТИ

    16 3 Отговор
    СЕ ИЗХОДИ ПО СЛУЧАЯ.
    АМА МНОГО КОМПЕТЕНТНИ СЛУГИНАЖИ ИМАЛО

    Коментиран от #20, #32

    22:34 13.02.2026

  • 2 Ротативка.бг

    9 2 Отговор
    Приятни сънища!

    22:36 13.02.2026

  • 3 ха, ха, ха...

    7 4 Отговор
    " Ива Митева за случая "Петрохан": Надявам се държавата да не е на дъното на това нещо..."

    И тази не знае даже кой е държавата, а се пише политик. Нито политиците, нито правителството, нито олигарсите са държавата. Държавата сме всички ние и каквато си я изградим всички заедно в такава ще живеем, поне онези които няма или не могат да заминат по независещи от желанието им причини

    Коментиран от #9

    22:36 13.02.2026

  • 4 Пич

    13 3 Отговор
    Обаче много ме кефи как се гърчат като червеи, някои, които бяха свикнали да са "важни"...!!! Военна прокуратура жми ли...?!

    22:37 13.02.2026

  • 5 Яшар

    17 3 Отговор
    Ива митев ..нещо грешиш бате ,нарича се просто корупция,наркотици,джендария,

    22:38 13.02.2026

  • 7 Г-жо Митева

    6 2 Отговор
    Следствиената служба във Враца има пожар.
    Вече умните журналиститго отразиха със снимки, а не трият.

    22:39 13.02.2026

  • 8 Никой

    2 11 Отговор
    Защо трябва всеки да говори по тази тема - хората са се самоубили - Държава отдавна няма - да речем - или е на принципа на - кой-откъде се "изквака".

    Държавата е Централно управление, поне за важните неща.

    Кой може да спре самоубийствата - ми те пак ще се съберат - пак ще се самоубият.

    Какво се "рекламират" сега разни.

    Коментиран от #26

    22:41 13.02.2026

  • 9 Бастардо

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "ха, ха, ха...":

    тц,не позна,ние вече не сме народ.Щом се водим по акъла на шарлатаните,какъв народ сме?НПО тата са тези които дирижират живота ни.

    Коментиран от #18

    22:41 13.02.2026

  • 10 що ме триете бе

    13 2 Отговор
    Какво лошо казвам с това че Митева се е увлекла по чаровника Радев,и може би ще чака министерски пост?

    Коментиран от #23

    22:43 13.02.2026

  • 11 Хи хи

    10 2 Отговор
    Айдее, имало индикации ! Всички разбират от всичко и накрая едно голямо нищо !

    22:46 13.02.2026

  • 12 спрете с тези

    12 3 Отговор
    сектанти будисти и педофили

    22:46 13.02.2026

  • 13 Прехвърлете се

    5 0 Отговор
    на сайта на Евроком. Свидетелски показания.

    22:46 13.02.2026

  • 14 Промяна

    4 7 Отговор
    ЕЙ ТИ КОЯ СИ МА ЕЙ ЛЪЖКИНЯТАААААА АЛЧНА РАДЕВА ПОДЛОГАААААА ОТВРАТИТЕЛНА СИ МАААААА

    22:47 13.02.2026

  • 15 604

    1 0 Отговор
    все държавътъ кривъ, системътъ кривъ, пъ хоратъ с далавертъ агънцъ, малийййййййййй

    22:51 13.02.2026

  • 17 Не на дъното

    3 2 Отговор
    а в основата на този пасквил май са си пп ДБ . Всичко се върти около тях . Не твърдя че няма и някоя служба българска или чужда

    22:53 13.02.2026

  • 18 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бастардо":

    Е никой не ни е виновен! Ти четешли какво съм писал или ти е по важно да пишеш, като чукча?

    "Държавата сме всички ние и каквато си я изградим всички заедно в такава ще живеем..."

    Това, че ние само се пенявим тук и там, а когато трябва наистина да направим нещо за себе си сме позволили на някой друг да ни изгради такава държава в която всички да жживеем си е за наша сметка

    22:54 13.02.2026

  • 19 Да питам

    4 3 Отговор
    Калина Андролова пише,че Терзиев е ходатайствал групата от Петрохан да има КОНТРОЛ ВЪРХУ СИГУРНОСТТА НА ГРАНИЦАТА,обаче все пак здравият разум е победил и "Гранична полиция" отказала.

    22:54 13.02.2026

  • 20 ПРИПОМНЯНЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "АДИ И ТИ":

    Горката жена, от чиновническа длъжност в НС, се намърда за депутат от партията на празнодумеца Слави, а сега е спец по ВСИЧКИ въпроси...

    22:58 13.02.2026

  • 21 Държавата !

    1 0 Отговор
    Очевидно !

    Следва !

    Волята !

    На Феодалите !

    Така Че !

    Очеведно !

    Тя Има Пръст !

    В Тая Ряабота !

    23:08 13.02.2026

  • 22 на дъното на това нещо

    2 1 Отговор
    На кое "това нещо"?

    Коментиран от #25

    23:10 13.02.2026

  • 23 А ,на бас...на 100000€

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "що ме триете бе":

    Що не написа ,че радев ще се появи от бсп..........Е ,тогава ще те изтрият!

    23:12 13.02.2026

  • 24 Общи приказки и тъпотии

    4 3 Отговор
    Всичко надрънкано от Ива Митева е без никаква реална стойност. Една жена на пазара...

    23:13 13.02.2026

  • 25 туй нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "на дъното на това нещо":

    е гейпедофил с много пари

    Коментиран от #34

    23:14 13.02.2026

  • 26 някой

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Никой":

    Искаш да кажеш самоубили са ги!

    23:14 13.02.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ДАЛ СЪМ НА РАДЕВ НЕЩО , КОЕТО МОЖЕ
    ДА ВЗРИВИ БЪЛГАРИЯ И ДА ОТВОРИ ВРАТИТЕ НА АВГИЕВИТЕ ОБОРИ
    . ... ЩЕ ИЗЧАКАМ ДА ГО ВИДЯ 10 ДНИ ДАЛИ ИМА СМЕЛОСТТА И ГО
    ДАВАМ НА АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ И ХОРАТА НА МАРИ ЛЬО ПЕН В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
    .... ДАЖЕ НА ВЪЗРАЖДАНЕ ИМ БЯМАМ ДОВЕРИЕ:)

    Коментиран от #29

    23:17 13.02.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    СИГУРНО АЗИС ГИ Е ФИНАНСИРАЛ :))
    ......
    ЗАТОВА ИЗБЯГА В МАЯМИ :)

    23:18 13.02.2026

  • 29 копейкин

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    е част от гейсектата

    23:18 13.02.2026

  • 30 гаргата:

    1 1 Отговор
    А ми като имаш индикации кое те кара де се надяваш. общи приказки

    23:21 13.02.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ТУИЙН ПИГС - СЕЩАЙТЕ СЕ :)

    23:22 13.02.2026

  • 32 САМО ФАКТИ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "АДИ И ТИ":

    ДАНСингът на смъртта

    Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице,
    твърди, че ДАНС са били преди полицаите-дознатели,
    което е грубо нарушение на закона!

    Защо и по чие нареждане
    ДАНС умишлено са нарушили закона?

    Какви доказателства са зачистили ДАНС?
    Има ли нещо общо агент Буда
    с разкрития от убитите рейнджъри наркоканал край Петрохан

    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето

    23:30 13.02.2026

  • 33 НПО-та и НЛО-та

    3 0 Отговор
    Тук всяка държавна агенция има елементи на секта и ОПГ, особено пък ДАНС.

    23:32 13.02.2026

  • 34 САМО ФАКТИ

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "туй нещо":

    Бойко Борисов е педофил.

    Това твърди Сесил Каратанчева.
    Когато била 14 годишна,
    Бойко Борисов и правил настоятелни сексуални предложения, на които тя отказала.

    А колко ли други малолетни не са могли да откажат и сега, вече семейни,
    не смеят да говорят.

    В Банкя се говори, че Борисов имал сексуална връзка с Борислава Йовчева/мис Бикини/
    още когато е била непълнолетна.

    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето

    23:33 13.02.2026

  • 35 дъното на "това нещо"

    2 0 Отговор
    се нарича Атлантизъм и атлантици

    23:38 13.02.2026

  • 36 Механик

    1 0 Отговор
    Сигнаката гащи няма,
    баджанак, баджанак.
    И да има, файда няма,
    баджанак, баджанак.
    Същата работа е и тука. Нищо няма да научим.
    По-точно, ще научаваме лакърдии.

    23:42 13.02.2026

  • 37 култови личности и култ...

    0 0 Отговор
    Има индикации за това накъде отива нещо и дали е култ. Да се ​​​​позиционираш като авторитет, по-голям от собствените си учители. Да изолираш учениците от други общности, а в този случай и от останалия свят.
    Да определиш правилата за прием във вътрешен кръг на уебсайта, за да поставиш нещата в контекст „ами, ако не ти харесва да те малтретират, тогава си тръгвай“.
    Извинения без извинение (технически термин), при които, когато са конфронтирани, използват извинителни термини, за да се обезоръжат, но не признават грешки или лична отговорност за действията си, или в този случай, по-сложна форма на признаване на всякакви грешки, възприемани или реални, и непризнаване на никаква лична отговорност.

    23:42 13.02.2026

  • 38 бай Ганьо хoмo negoфuл

    1 0 Отговор
    Прави избори на всичкото отгоре.

    23:44 13.02.2026

