2023 г. или 2025 г.: Кога хората на Калушев са участвали в учение с МВР? Откъде са знаели, че е имало сигнали срещу тях?

На 12-ия ден от откриването на загиналите край хижа "Петрохан" дебатът чия е отговорността за трагедията се превърна в основна тема за депутатите.

Втори ден по ред темата "Петрохан" се развива не на полицейския, а на политическия терен, съобщават от bTV.

Днес бившият шеф на ГДБОП Калин Стоянов, който е бил на поста при първите сигнали срещу Калушев каза, че не знае нищо за тях дори не знае дали ги има.

ПП-ДБ пък обявиха, че групата на Калушев е тренирала и работила заедно с МВР на полигон в Монтана.

А прокуратурата изпрати в парламента материалите по делото, които депутатите вече могат да четат свободно.

Стана ясно обаче, че въпреки че опозицията е поискала всички материали по казуса в ретроспекция е получила само тези за шестте смъртни случая, но не и за сигналите за сексуално насилие над деца от 2022 и 2024 година.

„Аз не мога да ви кажа дали е имало. Бил съм шеф на ГДБОП, проверката ще го покаже. Да се види какво и как е работено. Аз никаква информация нямам. Дали изобщо е имало сигнал. Рашков да излезе и да казва как е раздавал оръжия на групата“, коментира Калин Стоянов.

ПП-ДБ насочиха вниманието в друга посока. Според тях групата от „Петрохан“ е била тясно свързана с МВР.

„Защо се крие вътрешният министър, както и главния секретар, в случая „Петрохан“? Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация. И тя е, че през 2025 година въпросната група НПО, която е водила в хижата в Петрохан, тези 6 човека, предполага се и може би някой друг, през април месец са имали съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана. През 2025 година министър на МВР е Даниел Митов“, заяви Ивайло Мирчев.

От МВР обаче съобщиха за bTV официално - учение е имало, но - не през 2025 г., а през 2023 г.

Обучението е проведено на 3 май 2023 г. в гр. Монтана, като е направен контакт с представители на Национала агенция за контрол на защитените територии за предоставяне на AIRSOFT оборудване. Същото е предоставено от лицата И. К., И. И. и Н. З. Други документи, свързани с проведени съвместни обучения с агенцията, не са намерени в ОДМВР-Монтана.

Министър тогава е бил Иван Демерджиев. Той има друг прочит - различен от този на МВР.

„Аз знам за две учения 2025 година- април и май, знам и за ползване на дрон тогава, но не знам как установяваме за 2023 година“, коментира рой.

Източници на bTV от Монтана също потвърдиха, че такива учения през миналата година са провеждани три пъти - през април, май и септември. Не предоставиха обаче документи. И още политически реакции в парламента - от “Възраждане” и “Има такъв народ”.

“Има чадър над всякакви такива видове секти, организации, духовни учения, свързани с ПП-ДБ”, заявиха от „Възраждане“.

„Много добре виждам пренастройването на ПП-ДБ с цел да хвърля други димки, с които да замаскира този сигнал, хвърляйки обвинения към институциите“, посочи Станислав Балабанов от ИТН.

Останалите партии днес запазиха мълчание.

Днес опозицията попита още нещо. Имало ли е теч на информация от ДАНС и МВР към хората в хижата в Петрохан и откъде те са знаели, че е имало сигнали срещу тях. Очакваше се днес да има и коментар на бившия вътрешен министър Бойко Рашков за многобройните разрешителни за оръжия на групата, но такъв не дойде.