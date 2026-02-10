Проф. Георги Рачев каза времето по градовете у нас

„Времето е динамично и по всяка вероятност ще остане такова и следващата седмица. Днес е хладно, вятърът реже и физиологичното усещане ще бъде за студено време“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

Тази сутрин е 0 градуса, но с вятъра усещането е за минус 7 градуса, допълни той.

В сряда обаче ще се затопли с няколко градуса, а от четвъртък температурите в южните райони ще достигнат 10-12 градуса. След това отново ще има захлаждане.

„Общо взето февруари върви топъл и доста влажен месец. И сега някои станции са покрили месечната норма на валежите, а други ще го направят в петък“, каза Рачев.

Пореден циклон ще мине през България в петък и ще вали на много места. Ще бъде топло обаче и валежите ще бъдат от дъжд.

„Над 1500-1700 м ще вали сняг. Сега на места има над метър и половина сняг. Той ще се увеличава. Към края на февруари – началото на март е максималната височина над 1700 м“, поясни климатологът.

В петък в най-югоизточната част на България ще бъде 10-13 градуса, докато в Северозападна България ще бъде по-хладно, но пак по-топло, отколкото е средната месечна норма за февруари.

По думите на Георги Рачев над цяла Европа времето е динамично и валежно.