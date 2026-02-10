Новини
Проф. Георги Рачев каза времето по градовете у нас

10 Февруари, 2026 08:17 1 452 8

Тази сутрин вятърът реже. Термометрите показват 0 градуса, а се усеща като минус 7, каза климатологът

Проф. Георги Рачев каза времето по градовете у нас - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Времето е динамично и по всяка вероятност ще остане такова и следващата седмица. Днес е хладно, вятърът реже и физиологичното усещане ще бъде за студено време“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

Тази сутрин е 0 градуса, но с вятъра усещането е за минус 7 градуса, допълни той.

В сряда обаче ще се затопли с няколко градуса, а от четвъртък температурите в южните райони ще достигнат 10-12 градуса. След това отново ще има захлаждане.

„Общо взето февруари върви топъл и доста влажен месец. И сега някои станции са покрили месечната норма на валежите, а други ще го направят в петък“, каза Рачев.

Пореден циклон ще мине през България в петък и ще вали на много места. Ще бъде топло обаче и валежите ще бъдат от дъжд.

„Над 1500-1700 м ще вали сняг. Сега на места има над метър и половина сняг. Той ще се увеличава. Към края на февруари – началото на март е максималната височина над 1700 м“, поясни климатологът.

В петък в най-югоизточната част на България ще бъде 10-13 градуса, докато в Северозападна България ще бъде по-хладно, но пак по-топло, отколкото е средната месечна норма за февруари.

По думите на Георги Рачев над цяла Европа времето е динамично и валежно.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    1 2 Отговор
    Предпролетно време!

    Коментиран от #5

    08:19 10.02.2026

  • 3 Софиянец

    5 0 Отговор
    Тия с тяхните прогнози са толкова верни, колкото и хороскопите!

    08:23 10.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Съгласен

    5 0 Отговор
    Проф. Георги Рачков - Циркаджията! Той и туроператор.

    08:39 10.02.2026

  • 7 Пак

    4 0 Отговор
    Си заработи с лъжа хонорара туроператора - профито

    08:44 10.02.2026

  • 8 Проф. Доцентов

    0 0 Отговор
    Времето ще се оправи, когато пак преместят стрелките през март месец.

    11:08 10.02.2026

Новини по градове:
