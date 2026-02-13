Румен Христов: Румен Радев е основният ни опонент на тези избори, защото ние се борим за първо място

Изборът на Андрей Гюров е на президента Илияна Йотова и ние не оспорваме нейното право на избор. След като от домовата книга останаха пет човека, тя се спря на него. Да се надяваме, че ще бъдат проведени едни честни избори, каквито очакват всички политически формации в България. Това заяви председателят на СДС Румен Христов в „Панорама” по БНТ, цитиран от novini.bg.
По повод промените в Изборния кодекс и ограничаването на изборните секции, извън ЕС, той заяви: „Притеснението идваше от Турция, защото там има около 300 български граждани, изселени несправедливо, покрай Възродителния процес. Знаете по какъв начин те гласуваха – не могат да си попълнят документите, ай пи адреси с по 1000 заявителя – имахме притеснения, че ще се злоупотреби. Ние внесохме предложение да увеличим секциите от 20 на 30, но колегите от ПП-ДБ не се съгласиха”, обясни той.
„Много се надявам изборите да се организират по-добре. Двете големи държави, където гласуват доста българи са Великобритания и САЩ. Когато нямаше ограничение на секциите във Великобритания всички партии получиха 21 000 гласа, а когато имаше ограничение – гласуваха около 20 000. Не е било нещо, което да ограничи голям наплив за гласуване. В САЩ случаят е подобен”, каза той.
Румен Радев е основният ни опонент на тези избори, защото ние се борим за първо място. Ние от тази цел няма да се откажем, категоричен е Христов.
Той подчерта, че ще се борят активно за съдебна реформа. "Няма да е лесна коалицията. Може би ще е тройна. И на нас не ни беше лесно", изтъкна лидерът на СДС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #6, #12
22:03 13.02.2026
2 Красимир Петров
22:04 13.02.2026
3 Иван Попов
Коментиран от #10
22:05 13.02.2026
4 Да бе !
22:08 13.02.2026
5 Този психопат
22:09 13.02.2026
6 Майна
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":В лека грешка сте. Не нашата партия е патерица на ГЕРБ както се изпусна Борисов а обратното. Костадин го каза
22:10 13.02.2026
7 Черешката на Тортата
22:11 13.02.2026
8 Боруна Лом
22:13 13.02.2026
9 Никой
Това е налудно - да излизат и да приказват.
22:13 13.02.2026
10 Боруна Лом
До коментар #3 от "Иван Попов":ДАНО СИ ПРАВ! АМИН!
22:14 13.02.2026
11 Айде бе,
22:20 13.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Фреско09
22:23 13.02.2026
14 Треперете бе!
Хората го обичат!
А вие сте пътници....
22:24 13.02.2026
15 Смешник
22:28 13.02.2026
16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
22:29 13.02.2026
17 Лама Калушев:
22:31 13.02.2026