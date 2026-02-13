Новини
Румен Христов: Румен Радев е основният ни опонент на тези избори, защото ние се борим за първо място

13 Февруари, 2026 21:55

"Няма да е лесна коалицията. Може би ще е тройна. И на нас не ни беше лесно", изтъкна лидерът на СДС

Румен Христов: Румен Радев е основният ни опонент на тези избори, защото ние се борим за първо място - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изборът на Андрей Гюров е на президента Илияна Йотова и ние не оспорваме нейното право на избор. След като от домовата книга останаха пет човека, тя се спря на него. Да се надяваме, че ще бъдат проведени едни честни избори, каквито очакват всички политически формации в България. Това заяви председателят на СДС Румен Христов в „Панорама” по БНТ, цитиран от novini.bg.

По повод промените в Изборния кодекс и ограничаването на изборните секции, извън ЕС, той заяви: „Притеснението идваше от Турция, защото там има около 300 български граждани, изселени несправедливо, покрай Възродителния процес. Знаете по какъв начин те гласуваха – не могат да си попълнят документите, ай пи адреси с по 1000 заявителя – имахме притеснения, че ще се злоупотреби. Ние внесохме предложение да увеличим секциите от 20 на 30, но колегите от ПП-ДБ не се съгласиха”, обясни той.

„Много се надявам изборите да се организират по-добре. Двете големи държави, където гласуват доста българи са Великобритания и САЩ. Когато нямаше ограничение на секциите във Великобритания всички партии получиха 21 000 гласа, а когато имаше ограничение – гласуваха около 20 000. Не е било нещо, което да ограничи голям наплив за гласуване. В САЩ случаят е подобен”, каза той.

Румен Радев е основният ни опонент на тези избори, защото ние се борим за първо място. Ние от тази цел няма да се откажем, категоричен е Христов.

Той подчерта, че ще се борят активно за съдебна реформа. "Няма да е лесна коалицията. Може би ще е тройна. И на нас не ни беше лесно", изтъкна лидерът на СДС.


България
  • 1 Данко Харсъзина

    5 13 Отговор
    Единствено и само за ГЕРБ. ИТН са аут ,БСП са аут , Възраждане са аут. Наши са но който иска пак ГЕРБ да управлява ще гласува направо за тях а не за патериците им

    Коментиран от #6, #12

    22:03 13.02.2026

  • 2 Красимир Петров

    15 2 Отговор
    Радев ще измете всички б,от,к.л,уци.

    22:04 13.02.2026

  • 3 Иван Попов

    15 2 Отговор
    Този слагач ще е аут в следващото събрание

    Коментиран от #10

    22:05 13.02.2026

  • 4 Да бе !

    7 2 Отговор
    Ще хванете първа награда - голям К.с брадА !!!

    22:08 13.02.2026

  • 5 Този психопат

    6 3 Отговор
    Откъде се взе

    22:09 13.02.2026

  • 6 Майна

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    В лека грешка сте. Не нашата партия е патерица на ГЕРБ както се изпусна Борисов а обратното. Костадин го каза

    22:10 13.02.2026

  • 7 Черешката на Тортата

    5 3 Отговор
    Абе ти внимавай с хвалбите че Румбата да не те отвее с 200 на изборите че ще ти се стори че си спрял и даваш назад по магистралата 😆😅😄.

    22:11 13.02.2026

  • 8 Боруна Лом

    7 2 Отговор
    АБЕ,РЪКОЧ ,КЪДЕ СЕ БОРИШ, БЕ?

    22:13 13.02.2026

  • 9 Никой

    6 2 Отговор
    Но СДС продаде България - при това за шепа стотинки - има примери.

    Това е налудно - да излизат и да приказват.

    22:13 13.02.2026

  • 10 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Попов":

    ДАНО СИ ПРАВ! АМИН!

    22:14 13.02.2026

  • 11 Айде бе,

    4 0 Отговор
    Амчи аз не знам някой да се бор за последното място! Всички се борите за нашите пари, а накрая се правите на шушумиги, че не ви интересувал народа. Ама той народа си е виновен де, дето ви търпи, че и ви избира отово и отново. Вместо всички заедно да се мъчат да защитават общите си интереси, всеки поотделно тръгнал да защитава интересите н тази или онази партия. Като че ли яйце ще му белят като спечелят изборите, а няма да ометат общата хазна или с неговите пари да плащат на Боташ, на Тръмп и всякакви други шарлатани, които ще им превеждат комисионни по банкова сметка в офшорка за добре свършена работа.

    22:20 13.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фреско09

    4 1 Отговор
    Рaдeффф щe ви cmaчka.

    22:23 13.02.2026

  • 14 Треперете бе!

    5 1 Отговор
    Радев ще ви измете всичките!
    Хората го обичат!
    А вие сте пътници....

    22:24 13.02.2026

  • 15 Смешник

    2 0 Отговор
    За какво първо място се бориш бе Христов Ако не е Герб на Тиквата ти няма да помиришеш парламент

    22:28 13.02.2026

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    А бе, шницел мазен, къде ходиш да се мериш с Радев? Ще те издуха като порше каручка!

    22:29 13.02.2026

  • 17 Лама Калушев:

    0 0 Отговор
    Е да, ако трябва да се избира между два тумора! Вярно, че Тиквата краде безобразно , но педофилите освен , че крадат безобразно, вършат и много големи морални мизерии!

    22:31 13.02.2026

