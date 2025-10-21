Новини
Кабинетът се събира за първи път след отмененото заседание, отпуска помощ на наследниците на загиналите в Елените

21 Октомври, 2025 05:15, обновена 21 Октомври, 2025 05:19 456 5

Очакванията са на всяко от семействата, загубило близък във водното бедствие, да получи 15 000 лева

Правителството се събира на заседание днес, след като в предходната седмица премиерът Росен Желязков безпрецедентно отмени насроченото такова, заради поисканото от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преформатиране в управляващата коалиция.

Очаква се днес министрите да одобрят изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на загубилите живота си четирима души на 3 и 4 октомври при водното бедствие в курортния комплекс Елените.

Очакванията са на всяко от семействата, загубило близък във водното бедствие в Елените, да се отпуснат 15 000 лева. Освен това министър-председателят Росен Желязков е вносител на промени в два закона – за специалните разузнавателни средства и в този за държавните резерви и военновременните запаси.

Вицепремиерът и транспортен министър също внася за одобрение промени в Закона за железопътния транспорт. Правителството ще увеличи акционерното участие на държавата в капитала на "София Тех Парк" АД за покриване на оперативните разходи на "суперкомпютъра" и за дейностите за надграждането му.

Ще бъдат отчуждени и частни имоти за държавна нужда, по трасето на автомагистрала "Хемус" в участъка 299-и 311-и километър, на територията на област Търговище.

Кабинетът приема и списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2026 г.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 1 Отговор
    а финансова помощ за репресираните от демокрацията ??

    05:22 21.10.2025

  • 2 Божеее

    9 0 Отговор
    Едно че помощта е малка,а друго, че народа очаква дългогодишен затвор на всички виновни по веригата.

    05:26 21.10.2025

  • 3 КЗП

    3 0 Отговор
    Защо сумата не е и в €вро по курса 1,95583 лв. ?

    05:33 21.10.2025

  • 4 Опаааа

    6 0 Отговор
    Както винаги ТУК НЯМА ВИНОВНИ..КМЕТОВЕ ОБЛ УПРАВИТЕЛИ ОБЩ СЪВЕТНИЦИ АРХИТЕКТИ...КОЙ ВЗЕ ПАРАТА????? САРАФОВ КАДЯ СИ БЕ...А ....

    Коментиран от #5

    05:45 21.10.2025

  • 5 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Опаааа":

    Как къде ? При мен в скута.!

    05:51 21.10.2025

