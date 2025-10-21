Новини
България »
Малък град - високи цени

21 Октомври, 2025 07:26 935 6

Не по-малко значителни са разликите и при кашкавала – един от продуктите с най-големи ценови колебания

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От около двадесет дни насам цените на основните хранителни и нехранителни стоки в България се следят ежедневно чрез новия държавен сайт kolkostruva.bg, който има за цел да предостави обективна информация дали и как предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари 2026 година влияе на потребителските цени.

Според последния анализ на данните, няма сериозни промени в цените през последните две седмици. Сравненията в платформата ясно показват, че цените на един и същ продукт варират драстично в зависимост от населеното място, като по-малките селища без обекти на големи търговски вериги се оказват с по-високи цени, пише 24 часа.

Пример за това е село Айдемир, най-голямото българско село с над 6500 жители, където хлябът “Добруджа” от 650 грама се продава за 1,85 лева – значително повече от стандартната цена от 1,49 лева, която се наблюдава в почти всички големи градове в страната. Разликата е особено осезаема, когато се има предвид, че същият продукт в София, Пловдив, Варна и Русе рядко надвишава 1,49 лева, а понякога се предлага и на промоционални цени от 1,39 лева.

Тетевен, друг малък град с туристическо значение, също демонстрира ценови несъответствия – в търговската верига хлябът струва 1,49 лв., но в други местни магазини цената стига до 2,49 лв., което е с почти 70% по-високо от базовата стойност.

Още по-любопитна е ситуацията в русенското село Басарбово, където липсва стандартната разфасовка от 650 грама, а единственият наличен хляб от 500 грама се продава за 1,59 лв. Макар Басарбово да се намира само на няколко километра от Русе и жителите му имат лесен достъп до големи магазини, данните илюстрират колко по-ограничено е предлагането в по-малките търговски обекти.

Не по-малко значителни са разликите и при кашкавала – един от продуктите с най-големи ценови колебания. В един и същи магазин може да се открият варианти за 11 лв. за килограм, но и такива за над 30 лв. Причината се крие в периода на зреене, но потребителите в малките населени места често нямат достъп до етикетите, които да информират за качеството на продукта. Така, често се предлага кашкавал в средния и високия ценови сегмент, но без яснота какво точно купува клиентът.

Обратно, в големите градове търговските вериги осигуряват богат асортимент – от нискобюджетни варианти до премиум продукти, като същевременно предоставят и необходимата информация на етикетите. Именно това позволява на клиентите да направят информиран избор и да не плащат излишно.

Ценообразуването при плодовете и зеленчуците също е предмет на анализ. Така например турски моркови от втори клас се предлагат на една и съща цена – 1,19 лева на килограм – както в Перник, така и в Айтос. Подобна е ситуацията и с цената на български моркови от 0,99 лева в различни градове, като Благоевград и Велико Търново. Това се дължи на централизираната логистика на търговските вериги, които поддържат равни цени в цялата страна.

Анализът от платформата kolkostruva.bg подчертава важността от наличието на конкуренция и прозрачност при търговията с основни стоки. Ясно се вижда, че в населените места без представителства на големи вериги потребителите плащат по-висока цена за едни и същи продукти.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 4 Отговор
    Кирчовското стадо требе да се стриже регулярно,зер требе да се дават пари на Урка да ни "пази" от Мецан.

    07:27 21.10.2025

  • 2 боян расате

    3 3 Отговор
    В Путинландия героите пак гърмят в захлас,
    викат „слава!“, а живеят в ръждясал „КАМАЗ“.
    Цой пеел „Перемен!“, но вместо промяна – смог,
    Чернобил свети нощем, като новогодишен блог.
    В перестройката ядохте бургер за мечта,
    сега дъвчете тролски фрази без грам мисъл и душа.
    СССР ви учи – как да лъжеш със фанфари,
    а да нямаш хартия дори за „мемоари“.
    Челябинск ви чака – въздух тежък, сив и лош,
    дишай, патриоте, дишай… ама с противогаз, ако мож’.
    И щом Wi-Fi-ят от НАТО ви пак грее денем,
    напишете си химна: „2000 баксов за сигарет – и пак проблем“. 🚬☢️🎸

    07:29 21.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    4 0 Отговор
    Направиха отчитането след като вече бяха дигнати цените преди да влезе в сила закона срещу спекулата. Неща на цена 0.99лв станаха 1.19лв - виждано на повече от един продукт. Реално пропуснаха инфлацията като отчитане.

    07:30 21.10.2025

  • 5 Някой

    0 4 Отговор
    Хляб Добруджа в началото на прехода преди деноминацията (1000лв към 1лв нов) струваше 30 стотинки, а белият 40 стотинки. Реално Добруджата струваше 0.0003 лева (0.3/1000). Това за сравнение, като тогава хлябовете бяха големи - не помня дали по килограм или все пак по-малко.

    07:34 21.10.2025

  • 6 Бонго

    0 0 Отговор
    когато цената зависи от един или верига СЕЛСКИ ТАРИКАТИ резултата е само един -скъпотия.питайте жителите по морето в малките населени места по време на летния сезон , където няма голяма търговска верига с фиксирани цени за цялата страна. Затова в селата близо до голям град се купува от местния магазин само хляб и лимоната и се разчита на тези които не могат да" мърдат "другаде!

    08:01 21.10.2025

