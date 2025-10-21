Новини
Правителството бави решението за минималната заплата

21 Октомври, 2025 12:11 1 537 14

Синдикатите от КТ "Подкрепа" и КНСБ подкрепиха предложението на МТСП за ръст до 1213 лева

Правителството бави решението за минималната заплата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Постановлението на Министерския съвет за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) за 2026 година продължава да се бави, въпреки че законовият срок за приемането му изтече на 1 септември. Въпросът, който засяга пряко доходите на близо 600 000 българи, не беше включен в дневния ред на днешното заседание на кабинета, 21 октомври.

Предложението на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е най-ниското възнаграждение да се увеличи до 1213 лева от 1 януари 2026 година. Това представлява ръст от 12,6% спрямо настоящия размер от 1077 лева.

Проектът беше обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) още на 6 октомври. Тогава обаче не беше постигнато съгласие между социалните партньори.

Работодателските организации, включително Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), настояваха за замразяване на минималната заплата. Според тях, механизмът за определяне на МРЗ е изкривен и административното увеличение изпреварва сериозно възможностите на фирмите.

Синдикатите от КТ "Подкрепа" и КНСБ подкрепиха предложението на МТСП за ръст до 1213 лева.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов коментира тогава, че замразяването на доходите е недопустимо. "В момента да не се вдига минималната работна заплата и да се замразяват доходите би било недопустимо", заяви той, цитиран от БТА.

Според разпоредбите в Кодекса на труда, минималната заплата за следващата година трябва да се определи до 1 септември на текущата. Тя се изчислява като 50% от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца.

Тази година проектът на постановлението беше публикуван за обществено обсъждане едва на 26 август, което направи спазването на законовия срок невъзможно. Към момента не е ясно кога правителството ще вземе окончателно решение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Богоизбран

    8 4 Отговор
    Министерството ви е подчинено на нашите нпо-та с неясни еврейски донори. Честита демокрация, роби

    12:14 21.10.2025

  • 2 А за

    19 2 Отговор
    техните и милиционерските светкавично - и то с какъв скок само ! Оставка !

    12:14 21.10.2025

  • 3 ООрана държава

    15 2 Отговор
    Бойко пак ще краде от най бедните, пенсионерите и инвалидите, сега голямото Д ше тропне с крак и ще каже че работи за хората и ще излезе герой от цялата ситуация

    12:15 21.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Европейски цени и африкански заплати.

    12:17 21.10.2025

  • 6 Пак ще вдигат

    12 0 Отговор
    осигуровките. Аман! Колко плащания са свързани с МРЗ.
    Опоскоха държавата с юрошийта. Унищожиха Конституцията.
    Унищожиха ВБорд. Унищожиха Лъв. Унищожиха границите.
    Унищожиха територията окончателно. Унищожиха референдумите.
    Оставка на БКП, ДПС, ИТН, СДС, ДБ, ГЕРБ, ПП.

    12:17 21.10.2025

  • 7 Дориана

    12 1 Отговор
    Това правителство е в колопс. Нищо добро не може да сътвори за народа , нито бюджет, нито икономически растеж, защото заради корупцията и рекетите, които са специалитет на Борисов и Пеевски инвеститорите бягат от България . Пеевси да излезе и да каже какво е направил до сега за народа освен да купува гласове и да раздава пари на цигани и турци да гладуват за неговата партия.

    12:18 21.10.2025

  • 8 Дебелян Пейовски

    5 1 Отговор
    Чакат мене, ма да си доям обяда и ше им пратим цифрата

    12:22 21.10.2025

  • 9 Ментемална заплата

    8 3 Отговор
    фалираха дребния бизнес с тези гпупавини.

    12:27 21.10.2025

  • 10 АМАH OT ИДИOTИ

    4 4 Отговор
    МИНИМАЛНАТА ДАЛИ ЩЕ Е1077 ИЛИ1213, НЕ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ. ИЛИ ПОНЕ НЕ Е ОТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ.
    🥺
    НЯКОЙ ПОЛИТИК, ИКОНОМИСТ, ФИНАНСИСТ, AHAЛ-ЛИ3АТOP ДА КАЖЕ КАКВА Е МАКСИМАЛНАТА. 😝
    Т.Е., НА ТЕЗИ КОИТО ПPA3ИTИРАT ВЪРХУ БЮДЖЕТÀ
    😡

    12:29 21.10.2025

  • 11 Реалност

    2 3 Отговор
    Отдавна трябва да се мине на минимално почасово заплащане - така е в Европа.
    И така няма "формули" за средна и коефициенти към нея от страна на полицаи, военни, учители и други бюджетни служители.
    Просто заплата трябва да се заработва а не да се дава !!!

    12:43 21.10.2025

  • 12 Сатана Z

    0 1 Отговор
    От 1 януари Заплатите ще се предоговарят с работодателя,а старите трудови договори стават невалидни

    12:44 21.10.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 1 Отговор
    И ВСИЧКИ УПРАВЛЕНЦИ НА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА!!!
    НЕКА ДА УСЕТЯТ КАК ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ИМ КОШНИЦА "ПОЕВТИНЯВА" С 2 ЛВ.

    13:21 21.10.2025

  • 14 До Реалност

    0 0 Отговор
    Държавите с почасово заплащане искат фиксирани заплати, държавите с фиксирани заплати искат почасово. Някъде системата се е пропукала, а тя е че Преходът в Юрогария беше извършен по най-варварският начин. Всичко което можеше да допълни бюджетът с цел подобряване на качеството на живот: образование, здравеопазване, качествени храни, земеделие, зеленчукопроизводство, животновъдство, напоителни системи, качествено строителство, Концесии, вода, банки, злато, метали, индустрия, високи технологии, социална политикаа бяха унищожено тотално. За да стигнем до внос на чужд некачествен хляб. Ние сме енергоемка икономика, евтин суровинен придатък на ЕС. Нямаме производство с висока добавена стойност. Корупцията, фалшифицираните избори ни доунищожиха. Законодателството се кове в НС, в полза на корупционни практики и стигаме до прецеденти: де юре имаме Закон за Референдуми, де факто нямаме. Имаме социална държава де юре, де факто нямаме, опирайки до социална политика, законите са така написани, че свръхбюрократизма те кара да се откажеш сам от придобивки. Най-важното Вяра, без вяра един социум е обречен. Логично унищожиха поетапно клетките на обществото: семействата. Територия без бъдеще, а финалната фаза е влючването ни след 2030 в пряк военен конфликт. Начинът по който беше въведен на Юрошийта, за пореден доказа, че демокрация в Юрогария, липсва.

    13:25 21.10.2025

