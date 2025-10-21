Новини
България »
Всички градове »
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не е край на процеса, а начало, включително на по-дълбока отговорност

Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не е край на процеса, а начало, включително на по-дълбока отговорност

21 Октомври, 2025 15:41 568 24

  • димитър радев-
  • бнб-
  • присъединяване-
  • еврозона-
  • отговорност-
  • процес

Европа е изправена пред сложна и несигурна обстановка, в която запазването на стабилността и напредъкът на реформите трябва да вървят ръка за ръка, коментира още управителят на БНБ

Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не е край на процеса, а начало, включително на по-дълбока отговорност - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Присъединяването към еврозоната не е край на процеса, а начало, включително на по-дълбока отговорност – да поддържаме фискална дисциплина. Това заявява управителят на БНБ Димитър Радев пред Европейския департамент на МВФ – Диалог по политиките във Вашингтон, съобщават от БНБ на страницата си в Интернет, цитирани от Нова телевизия.

Той подчертава, че напълно споделя основното заключение от доклада „Регионална икономическа перспектива“, а именно, че Европа е изправена пред сложна и несигурна обстановка, в която запазването на стабилността и напредъкът на реформите трябва да вървят ръка за ръка. Ето и още от изказването на Радев:

По-изискваща среда

Нуждите, свързани с отбраната и сигурността, нарастват, а достъпът до енергия и суровини – от ключово значение за икономиката – остава несигурен. Продължаващата война в Украйна е само един елемент от по-широкото пренареждане на глобалната икономика – трансформация, която поставя на изпитание способността на Европа да се адаптира, да действа колективно и да запази конкурентоспособността си.

В същото време публичните финанси са под натиск, а паричната политика, макар и оставаща ефективна, разполага с по-ограничено пространство за маневриране и се сблъсква с по-дълго технологично време на трансмисия. Все още има известно пространство за политика, но то трябва да се използва предпазливо и в тясна координация с фискалните и структурните инструменти.

Четири наблюдения за нашия регион

В този контекст бих искал да споделя четири наблюдения, които според мен са от особено значение за нашия регион.

Първо, въпреки последователните неблагоприятни фактори, Европа – и особено икономиките на Централна, Източна и Югоизточна Европа – показаха забележителна устойчивост.

Инфлацията намаля чувствително спрямо върховите си стойности, а финансовата система остана стабилна и добре капитализирана. Същевременно пазарите на труда в повечето страни са изключително напрегнати – отражение както на силното вътрешно търсене, така и на дълбоките демографски ограничения.

Високата заетост подкрепя доходите и потреблението, но трайният недостиг на работна сила и бързият ръст на заплатите постепенно подкопават конкурентоспособността и потенциалното производство. Тези тенденции подчертават необходимостта от стабилни макроикономически основи и последователно продължаване на структурните реформи.

Буферите на политиката отслабват, фискалните маржове се стесняват, а възможностите за корекции намаляват. Запазването на устойчивостта ще изисква обновена дисциплина и по-тясна координация между макроикономическите политики.

Второ, външната среда ще остане предизвикателна.

Икономиките в региона са силно отворени, ориентирани към износа и дълбоко интегрирани в европейските производствени и търговски вериги – основно предимство, но и канал, чрез който глобалните сътресения се пренасят бързо.

Напрежението в търговията, промените в индустриалната политика на основните партньори и фрагментацията на веригите на доставки продължават да оказват негативно влияние. Освен това някои държави поемат непропорционални разходи, свързани с войната в Украйна – по-високи енергийни разходи, приток на бежанци и засилени нужди от отбрана.

Европейската рамка на политиката следва по-добре да отчита тези асиметрии, за да се запази процесът на сближаване в рамките на Съюза.

Трето, фискалната политика остава основният тест за доверие и отговорност.

Докладът правилно подчертава значението на това да се отговори на нуждите от по-високи разходи, без да се застрашава фискалната устойчивост. Този баланс продължава да бъде труден в много части на Европа. Благоразумната фискална политика не означава строги икономии – тя означава отговорност.

По-високите доходи и по-големите инвестиции са нужни, но без дисциплина и ефективност те могат да подкопаят стабилността, която би трябвало да укрепват. В нашия регион доверието във фискалната рамка често е трудно постигано и лесно подкопавано.

Урокът е ясен: надеждните публични финанси са основа на устойчивия растеж и котва на стабилността и доверието.

Четвърто, демографските и структурните фактори се превръщат в задължителни ограничения за потенциалния растеж в цяла Европа, особено в нашия регион.

Свиващата се работна сила и застаряването на населението ограничават производителността, възпират иновациите и създават траен натиск върху разходите.

За някои икономики тези тенденции вече са структурни. Справянето с тях изисква дългосрочни инвестиции в образование, квалификация и човешки капитал. Това е сфера, в която по-силната координация на европейско равнище може да има решаващо значение.

Стабилност и трансформация

В тази среда стабилните основни икономически показатели не са просто предимство – те са стратегическа необходимост. България, както и някои други подобни икономики, се възползва от здрава външна позиция, нисък публичен дълг и добре капитализирана банкова система.

Това не са абстрактни параметри, а реални основи на стабилността и доверието, които създават пространство за реформи и инвестиции. Стабилността сама по себе си не е достатъчна. Тя трябва да се превърне в платформа за трансформация – за повишаване на производителността, укрепване на институциите и насърчаване на иновациите.

Институционалният напредък в нашия регион е реален, но неравномерен. Различията в регулаторната предвидимост, принципите на правовата държава и административния капацитет продължават да оказват натиск върху конкурентоспособността. Отстраняването на тези пропуски е не само въпрос на управление, но и на доверие и дългосрочен растеж.

По-широката задача на Европа

В по-общ план предизвикателството пред Европа е не само да устои на несигурността, но и да я превърне в източник на обновление. Това означава завършване на изграждането на единния пазар, задълбочаване на капиталовите пазари и ускоряване на реформите, които укрепват конкурентоспособността и устойчивостта на Европа. Твърде често европейската политика остава реактивна и фрагментирана.

Предстоящите задачи – от укрепването на фискалната устойчивост до постигането на напредък в структурните реформи – изискват приемственост, мащаб и споделена цел. Ако Европа действа решително и съгласувано, тя може да превърне своето многообразие в сила. Ако се колебае, рискува да загуби позиции в един все по-конкурентен свят.

Присъединяването на България към еврозоната

Позволете ми да завърша с кратък коментар относно предстоящото присъединяване на България към еврозоната. Това е не само ключов икономически етап – това е стратегическо решение, което ще укрепи нашата икономика в институционалната и финансова рамка на Европа. То ще повиши устойчивостта ни спрямо външни сътресения и ще засили капацитета ни да допринасяме за цялостната стабилност и стратегическа автономност на Европа.

Присъединяването към еврозоната не е край на процеса, а начало, включително на по-дълбока отговорност – да поддържаме фискална дисциплина, да укрепваме институциите и да следваме последователна реформаторска политика. Това са принципите, върху които България – и нашият регион като цяло – трябва да продължат да изграждат конвергенция, устойчивост и дългосрочен растеж.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Титаник

    16 2 Отговор
    Оркестърът свири а еврозоната потъва.Всички на борда!

    15:42 21.10.2025

  • 2 Пак

    16 2 Отговор
    клишета ръси другаря !

    15:43 21.10.2025

  • 3 провинциалист

    14 2 Отговор
    т.е. - качваме се на титаник, руските горива нямат алтернатива, забогатяването в зоната е като светлото бъдеще от предишния строй.

    15:44 21.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Германия, Италия, Франция потъват.Как България ще спаси еврозоната с отговорност?

    15:44 21.10.2025

  • 5 мъкаааа

    14 2 Отговор
    Присъединяването към еврозоната не е край на процеса, а начало, включително на по-дълбока отговорност за плащане на дълговете ,на западните държави .Плащания,които ще правят българските граждани.

    15:45 21.10.2025

  • 6 Един

    12 2 Отговор
    Жалък мръсник!
    Присъединяването ни е начално само на нова национална катастрофа!

    Еврозоната е толкова брутално зле икономически, че само некадърни, ненормалник или престъпник може да вкара държавата в това блато! Присъединяване към прогнилото евро е по-зле и от това да си купиш фабрика на 10ти септември!

    15:47 21.10.2025

  • 7 Пропаднал крадлив мафиот

    14 2 Отговор
    Вие сте ало измамници и обрахте парите на хората с инфлацията

    15:47 21.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 000

    12 2 Отговор
    Ще купувате дцк на фалирали страни с рейтинг боклук и даже няма да знаете.

    15:48 21.10.2025

  • 10 Потомствен

    12 2 Отговор
    комунист , в какви ли не правителства не е бил , все до големия кокал , и сега на 70 не го пуска ! Удобен ! А и за себе си ! До кога така ?

    15:49 21.10.2025

  • 11 Въй

    8 2 Отговор
    ДА СИ КУПИШ ФАБРИКА НА 8-МИ СЕПТЕМВРИ!

    Коментиран от #15

    15:49 21.10.2025

  • 12 гост

    10 2 Отговор
    Радев, ти не си наивник и знаеш, че присъединяването към еврото особено в момента е ПАДАНЕ В МНОГО ДЪЛБОКА ЯМА ОТ КОЯТО ИЗЛИЗАНЕ НЯМА! Но и ти като оня министър Велчев, който превалутира дълга от евтиния долар в скъпото евро си ПОЛУЧАВАТЕ СЪОТВЕТНИЯ ХОНОРАР.

    15:50 21.10.2025

  • 13 Карлос Друсар

    7 2 Отговор
    С 10% бюджетен дефицит ще цъфнем и вържем в Еврозоната. Отличниците на Гейропа.

    15:57 21.10.2025

  • 14 Европа като

    6 2 Отговор
    Е изправена пред сложна и несигурна обстановка от какъв зор се нахендрихме на еврото. После ще реват, че има Народен съд 2.

    15:58 21.10.2025

  • 15 Оня с коня

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Въй":

    Баш на 8-ми септември умните хора си накупиха фабрики "за без пари",след което подскачаха при демокрацията Не за банани,а за да си ги реституират,същото бе и със земята.тия неща обаче не са за ваше глави:)

    Коментиран от #16

    15:59 21.10.2025

  • 16 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Оня с коня":

    ех, измисли го!

    Коментиран от #19

    16:14 21.10.2025

  • 17 Как

    2 0 Отговор
    Радев,сега много говори,скри доклада на БНБ не бяхме готови за еврозоната,сега взе да се обажда .колко е жалък човек

    16:17 21.10.2025

  • 18 Ахааа, сега

    1 1 Отговор
    Разбрах - не само ще ни изтръскате като брашнян чувал, но и ще ни натоварите с допълнителни отговорности, зер, това е чест!

    16:18 21.10.2025

  • 19 Oня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "провинциалист":

    ЗА какви измислици говориш- нали точно от реституцията са обширните ни добруджански земи носещи яка рента,а цената на Дека гони 4 000лв!

    16:20 21.10.2025

  • 20 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    2 1 Отговор
    Бих му одобрил молбата за влизане в затвора. Стига безнаказаност за националните ПРЕДАТЕЛИ

    16:21 21.10.2025

  • 21 Мисит

    3 1 Отговор
    Продажник,,,,Белене,за вас ще е ,края на процеса,,,,,,!

    16:24 21.10.2025

  • 22 Ха-ха-ха

    2 1 Отговор
    Да, началото на процеса на заличаване на България и всичко българско. Трудно ми е да си представя как може да има такива мръсни продажни нищожества дето ни управляват. В Ада да се продадете дано.

    16:42 21.10.2025

  • 23 Моля

    0 0 Отговор
    Не занимавайте народа с дълбоки отговорности, че и ние знаем някои дълбоки песни 😀

    16:48 21.10.2025

  • 24 Име

    0 0 Отговор
    Началото на пълното заробване!

    16:51 21.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол