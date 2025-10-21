Новини
Барбалов: България работи за по-висока производителност, иновации и конкурентна икономика

21 Октомври, 2025 18:51 551 18

Той акцентира върху предстоящото присъединяване на България към еврозоната

Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България представи коментарите си по Икономическия преглед на ОИСР с фокус върху стабилността, прозрачния преход към еврото и устойчивите политики.

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов участва в Икономически преглед на България в Комитета за икономическо развитие към Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Париж.

Българската делегация изрази признателност към ОИСР за проекта на икономически преглед на България за 2025 г., подчертавайки отличното сътрудничество и всеотдайността на екипа на организацията.

„Напълно осъзнаваме ключовата роля на този комитет в процеса на присъединяване на България към ОИСР. Основните изводи и препоръки в доклада са добре балансирани и съответстват на нашата оценка за развитието на икономиката,“ заяви Барбалов.

Той акцентира върху предстоящото присъединяване на България към еврозоната като исторически момент, който ще осигури стабилност и предвидимост за икономиката. Зам.-министърът посочи, че правителството е ангажирано с прозрачен и плавен преход, подкрепен от всеобхватна национална информационна кампания, която включва местните власти, бизнеса и гражданите.

По време на прегледа членовете на делегацията посочиха, че България подчертава необходимостта от целенасочена и справедлива подкрепа за бизнеса в контекста на конкурентоспособността и декарбонизацията, включително чрез временни схеми за подпомагане. Освен това беше отбелязано, че реформите по ускорената ликвидация и предпроцедурните механизми за малки и средни предприятия вече са изцяло изпълнени и приведени в съответствие с европейските директиви.

„Докладът на ОИСР и неговите изводи са изключително полезни за оформянето на политики, насочени към дългосрочна устойчивост и справяне с бъдещите предизвикателства,“ заяви още Барбалов, подчертавайки готовността на България да участва активно в последващите дискусии и процеса на ревизия.

В заключение българската делегация посочи, че България се стреми към по-висока производителност, инвестиции в иновации, дигитализация и умения, както и по-добра бизнес среда — за да ускори сближаването си с развитите икономики и да изгради конкурентоспособна, устойчива икономика.

Икономическият зам.-министър е част от българската делегация, която се ръководи от зам.-министъра на финансите Методи Методиев. Участие в прегледа взеха и зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски, Красимир Ненов, зам.-министьр на енергетиката, Гергана Алексова-Великова, зам.-министър на труда и социалната политика и Николай Витанов зам.-министър на образованието и науката.

Комитетът за икономическо развитие е основен орган на ОИСР, който анализира икономическите политики и резултати на държавите членки и кандидатите за членство. Той изготвя редовни икономически прегледи с оценки и препоръки за постигане на устойчив растеж и макроикономическа стабилност, като подпомага страните в усъвършенстването на техните политики в съответствие със стандартите на ОИСР. В рамките на процеса на присъединяване на България към организацията, комитетът извършва икономически преглед на страната, оценявайки напредъка ѝ и основните предизвикателства пред развитието.


  • 1 Орел

    8 0 Отговор
    Малеиййййй! В коя България живея?!

    18:53 21.10.2025

  • 2 Виктор Папазов

    6 0 Отговор
    ,,Виктор Папазов, народен представител:

    Драги ми сънародници, ние като най-правоверния член на ЕС и НАТО, споделяйки всички евроатлантически ценности, не трябва ли плътно да се придържаме към тях? В този смисъл смятам да предложа на колегите от парламентарната група на Възраждане да изготвят и внесат законопроект, който забранява на лица включени в списъка Магнитски да заемат ръководни политически и държавни длъжности, а именно: като депутати, министри и зам. министри, областни управители, шефове на агенции и т.н.
    Не е редно в една стана от ЕС, член на НАТО, да има в политиката и управлението хора, които са обозначени от нашите евроатлантически партьори като корумпирани."

    18:54 21.10.2025

  • 3 Барбалов

    8 0 Отговор
    Дрън брън дрън

    18:56 21.10.2025

  • 4 Дедо Коледа

    8 0 Отговор
    България работи за по-висока производителност, иновации и конкурентна икономика
    А, ако някой и се върже ..... хохохо !

    18:59 21.10.2025

  • 5 Що не

    6 0 Отговор
    се покриеш , бе зам. министър Дончо ? Че компетентност нямаш е ясно , чест и достойнство също , за родолюбие и съвест да не говорим , но да лееш помии с лъжи върху българските граждани е НЕПРОСТИМО ! Правиш ги на улави най - безсрамно ! Оставка

    19:08 21.10.2025

  • 6 Боже

    2 0 Отговор
    изгори това зло което ни пороби

    19:10 21.10.2025

  • 7 Деций

    6 0 Отговор
    Всички до един трябва да бъдете изхвърляни на улицата.Държава пълна с търтеи и плямпала,работели за икономика,каква икономика бе шматки, тегленето на заеми за да си ги раздавате и да ги крадете не е икономика,а тежко паразитиране.Това което правите няма нищо общо с прокламираната пазарна икономика ,това е по лошо от най лошото.Но до тук ви стигат възможностите,това ви е нивото и естествено ,че докарахте нещата до собственото си ниво.Само дрънкане на празни приказки и имитация на работа.

    19:12 21.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Барбалов: България работи за по-висока производителност, иновации и конкурентна икономика.

    Вече минаваме от двоен чушкопек на троен със същата консумация на ток.

    Тез шарани минаха соца по празноговерене и самохвалене "колко сме велики".

    19:18 21.10.2025

  • 10 Гориил

    3 1 Отговор
    Преходът към еврото със сигурност няма да реши проблема с производството и ефективността на труда.Брюксел няма да позволи никакви некоординирани стъпки.

    19:20 21.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Един

    4 0 Отговор
    Смешник! България се управлява от вън - а вътре мутри и политически отпадъци се борят за кокала!
    ... а народа сладко спи!

    19:24 21.10.2025

  • 15 Гошо питанката

    6 0 Отговор
    Каква икономика бе , другарю Барбалов, какви 5 лева ?! Че в България освен схеми и далавери, друга "икономика" има ли? А там, както знаем, производителността е винаги 100 процента !

    19:24 21.10.2025

  • 16 ала балов кьорфишеков

    4 0 Отговор
    в България данъците работят за по-висока производителност в общ поръчки,
    иновации в трансфера на парични потоци в чекмеджета
    и конкурентна икономика за дружеството на чекмеджарите

    19:31 21.10.2025

  • 17 000

    1 0 Отговор
    Ние и конци за скъсаните ни гащи не произвеждаме.

    19:59 21.10.2025

  • 18 Увеличаване на КПД на

    0 0 Отговор
    Биологичните единици

    20:06 21.10.2025

