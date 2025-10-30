Новини
Караджов: Целта ни е до края на 2026 г. България да стане пълноправен член на ОИСР

30 Октомври, 2025 13:18 427 5

  • гроздан караджов-
  • оиср

България вече е приключила успешно 16 от общо 25 технически прегледа на комитетите на ОИСР

Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Политическата цел на правителството е пълноправно членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) до края на 2026 г. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на форума „Партньорство за развитие: държавата и бизнесът в процеса на присъединяване на България към ОИСР“, организиран от Британско-българската търговска камара. В събитието участват представители на над 70 компании, институции и международни организации.

„Членството в ОИСР е ясен сигнал към глобалната икономическа общност, че България предлага стабилна и предвидима бизнес среда. То е гаранция за по-ефективни публични политики, по-висок икономически растеж, по-добър международен кредитен рейтинг и по-високо качество на живот за гражданите“, подчерта Караджов.

Той припомни, че в основата на създаването на организацията преди 78 години стои държавният секретар на САЩ Джордж Маршал – архитектът на възстановяването на Европа след Втората световна война.

„От първото официално изразено желание на България да се присъедини към ОИСР през 2007 г. до днес страната е реализирала мащабни реформи във всички сфери на обществения живот – от данъчната политика и трудовото законодателство до борбата с корупцията и насърчаването на честната конкуренция“, посочи вицепремиерът.

България вече е приключила успешно 16 от общо 25 технически прегледа на комитетите на ОИСР и участва активно в заседанията и политическите дискусии. Според Караджов опитът на държави като Полша, Чехия, Унгария и балтийските страни доказва, че членството води до значителен ръст на преките чуждестранни инвестиции и удвояване на търговските потоци, особено в транспортния сектор.

„Ползите от процеса се усещат още преди приемането – защото самата подготовка е двигател за вътрешни реформи и модернизация на държавните системи”, допълни Караджов.

Той подчерта, че Народното събрание има ключова роля за успешното завършване на процеса чрез приемането на необходимите законодателни промени с най-висок приоритет.

„В същото време частният сектор трябва да отговори на новите стандарти и да ги превърне в конкурентно предимство,“ заяви вицепремиерът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    7 1 Отговор
    Според мен, твоята лична цел до края на 2026, е да станеш милиардер

    13:20 30.10.2025

  • 2 Нищо

    7 0 Отговор
    няма да стане ! Балони !

    13:20 30.10.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 1 Отговор
    СТИГА СТЕ ЗАНИМАВАЛИ НАРОДА С АЛА БАЛА,
    АМИ ДАВАЙТЕ ПО СЪЩЕСТВО:
    НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СИ УВЕЛИЧАВАТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ!!!????
    ДЪЛЖИТЕ ОТГОВОР ПРЕД ОБЩЕСТВОТО!!!!

    13:24 30.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 шопа

    1 0 Отговор
    Тоа паептен дигна гребеня. Да знаш , че е мноу лошо а паднеш по гръб и да си обелиш носо. Запиши си го с дебелия карандаш умнико.

    13:50 30.10.2025

