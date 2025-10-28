Барбалов: България продължава реформите в държавните предприятия в съответствие с насоките на ОИСР

България е поела ясен ангажимент да приведе управлението на държавните предприятия в пълно съответствие с принципите на ОИСР. Работим целенасочено за повече прозрачност, отчетност и ефективност в публичния сектор. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на представянето на напредъка по препоръките от Прегледа на присъединяването на България към ОИСР.
Заместник-министър Барбалов подчерта, че България е постигнала значителен напредък в процеса на адаптиране на националното законодателство и институционалната рамка към стандартите на организацията. Той посочи, че реформите в държавните предприятия имат за цел да осигурят по-ясно разпределение на отговорностите, повишаване на прозрачността и ефективен вътрешен контрол.
По думите му предстоят редица ключови стъпки в процеса на присъединяване към организацията. “Разполагаме с необходимата политическа подкрепа и институционален ангажимент за изпълнение на всички препоръки, насочени към укрепване на публичните предприятия”, подчерта Барбалов.
Той допълни, че България работи за това държавните предприятия да се превърнат в модел на ефективно управление, като добави че това е ключово условие за доверието на нашите международни партньори и за успешното присъединяване към ОИСР.
“Министерството на икономиката и индустрията, заедно с Агенцията за публичните предприятия и контрол, работи по въвеждането на нови правила за добро корпоративно управление”, посочи още Барбалов като подчерта, че реформите са част от по-широката стратегическа цел на България – да гарантира устойчиво икономическо развитие, базирано на ефективно управление активите на държавата.
От своя страна, работната група към Комитета за корпоративно управление на ОИСР оцени напредъка на България в областта на корпоративното управление, и изрази очакване за своевременно приемане на необходимите законодателни промени в изпълнение на ключовите препоръки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма Корпорации
17:00 28.10.2025
2 Момчев
Коментиран от #8
17:00 28.10.2025
3 Европа е ад
17:00 28.10.2025
4 Какво се случва
17:02 28.10.2025
5 Цвете
17:09 28.10.2025
6 ОИСР
Коментиран от #7
17:19 28.10.2025
7 Експерт но по свир-
До коментар #6 от "ОИСР":-чоци.
17:22 28.10.2025
8 Лост
До коментар #2 от "Момчев":Нещо като СИВ -съвет за икономическа взаимопомощ,само дето не ти помагат,а те слагат в още по стегнати рамки.
17:23 28.10.2025