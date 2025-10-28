Новини
България »
Барбалов: България продължава реформите в държавните предприятия в съответствие с насоките на ОИСР

28 Октомври, 2025 16:48 476 8

  • дончо барбалов-
  • мии-
  • оиср

Прегледът в ОИСР протече с фокус върху прилагането на международните стандарти за корпоративно управление

Барбалов: България продължава реформите в държавните предприятия в съответствие с насоките на ОИСР - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е поела ясен ангажимент да приведе управлението на държавните предприятия в пълно съответствие с принципите на ОИСР. Работим целенасочено за повече прозрачност, отчетност и ефективност в публичния сектор. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на представянето на напредъка по препоръките от Прегледа на присъединяването на България към ОИСР.

Заместник-министър Барбалов подчерта, че България е постигнала значителен напредък в процеса на адаптиране на националното законодателство и институционалната рамка към стандартите на организацията. Той посочи, че реформите в държавните предприятия имат за цел да осигурят по-ясно разпределение на отговорностите, повишаване на прозрачността и ефективен вътрешен контрол.

По думите му предстоят редица ключови стъпки в процеса на присъединяване към организацията. “Разполагаме с необходимата политическа подкрепа и институционален ангажимент за изпълнение на всички препоръки, насочени към укрепване на публичните предприятия”, подчерта Барбалов.

Той допълни, че България работи за това държавните предприятия да се превърнат в модел на ефективно управление, като добави че това е ключово условие за доверието на нашите международни партньори и за успешното присъединяване към ОИСР.

“Министерството на икономиката и индустрията, заедно с Агенцията за публичните предприятия и контрол, работи по въвеждането на нови правила за добро корпоративно управление”, посочи още Барбалов като подчерта, че реформите са част от по-широката стратегическа цел на България – да гарантира устойчиво икономическо развитие, базирано на ефективно управление активите на държавата.

От своя страна, работната група към Комитета за корпоративно управление на ОИСР оцени напредъка на България в областта на корпоративното управление, и изрази очакване за своевременно приемане на необходимите законодателни промени в изпълнение на ключовите препоръки.


  • 1 Няма Корпорации

    2 1 Отговор
    В Европа има само Полицейски мафии и нищо друго!

    17:00 28.10.2025

  • 2 Момчев

    3 1 Отговор
    Някой тук разбра ли от написаното какво е ОИСР ?

    Коментиран от #8

    17:00 28.10.2025

  • 3 Европа е ад

    2 2 Отговор
    Полицията в Европа избиват бяло население!

    17:00 28.10.2025

  • 4 Какво се случва

    2 2 Отговор
    Европа мрази хората много ама много!А Била, Кауфланд,Лидъл хранят Германия и Австрия!

    17:02 28.10.2025

  • 5 Цвете

    2 1 Отговор
    АЛО, БАРБАЛОВ, ТИ КЪДЕ ЖИВЕЕШ??? КАКВО СМЕ ПОСТИГНАЛИ???? ЗАЩО ЛЪЖЕШ???? КАКВО " ВЪРХОВРНСТВО " НА ЗАКОНА СМЕ ПОСТИГНАЛИ ЧЕ НЕ РАЗБРАХТЕ....ТОЧНО???? ИМА ЛИ ПРОКУРОР ТУК В БЪЛГАРИЯ???? Я НЕ СЕ ИЗЛАГАЙ ПОВЕЧЕ ,ЗАЩОТО ВСИЧКО СЕ ЗНАЕ ЗА НАС НАВСЯКЪДЕ. ВЗЕМИ И ГЛЕДАЙ ЧУЖДЕСТРАННИ ТЕЛЕВИЗИИ И ЩЕ ВДЕНЕШ ВЕДНАГА ЗА КАКВО ИДЕ РЕЧ???

    17:09 28.10.2025

  • 6 ОИСР

    0 0 Отговор
    А коя е душичката на снимката? Експерт със сигурност, но коя е?

    Коментиран от #7

    17:19 28.10.2025

  • 7 Експерт но по свир-

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ОИСР":

    -чоци.

    17:22 28.10.2025

  • 8 Лост

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Момчев":

    Нещо като СИВ -съвет за икономическа взаимопомощ,само дето не ти помагат,а те слагат в още по стегнати рамки.

    17:23 28.10.2025

