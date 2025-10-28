Барбалов: България продължава реформите в държавните предприятия в съответствие с насоките на ОИСР

България е поела ясен ангажимент да приведе управлението на държавните предприятия в пълно съответствие с принципите на ОИСР. Работим целенасочено за повече прозрачност, отчетност и ефективност в публичния сектор. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на представянето на напредъка по препоръките от Прегледа на присъединяването на България към ОИСР.

Заместник-министър Барбалов подчерта, че България е постигнала значителен напредък в процеса на адаптиране на националното законодателство и институционалната рамка към стандартите на организацията. Той посочи, че реформите в държавните предприятия имат за цел да осигурят по-ясно разпределение на отговорностите, повишаване на прозрачността и ефективен вътрешен контрол.

По думите му предстоят редица ключови стъпки в процеса на присъединяване към организацията. “Разполагаме с необходимата политическа подкрепа и институционален ангажимент за изпълнение на всички препоръки, насочени към укрепване на публичните предприятия”, подчерта Барбалов.

Той допълни, че България работи за това държавните предприятия да се превърнат в модел на ефективно управление, като добави че това е ключово условие за доверието на нашите международни партньори и за успешното присъединяване към ОИСР.

“Министерството на икономиката и индустрията, заедно с Агенцията за публичните предприятия и контрол, работи по въвеждането на нови правила за добро корпоративно управление”, посочи още Барбалов като подчерта, че реформите са част от по-широката стратегическа цел на България – да гарантира устойчиво икономическо развитие, базирано на ефективно управление активите на държавата.

От своя страна, работната група към Комитета за корпоративно управление на ОИСР оцени напредъка на България в областта на корпоративното управление, и изрази очакване за своевременно приемане на необходимите законодателни промени в изпълнение на ключовите препоръки.