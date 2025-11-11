Новини
България
Дилов и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка обсъдиха възможностите за финансиране на български компании

11 Ноември, 2025 17:04 493 9

Петър Дилов подчерта, че Министерството на икономиката и индустрията работи активно за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика

Дилов и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка обсъдиха възможностите за финансиране на български компании - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов проведе среща с вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Робърт де Гроот. Двамата обсъдиха възможностите за финансиране на проекти и инициативи на българските малки и средни компании. В нея участва и заместник-министър Дончо Барбалов.

В рамките на срещата бяха представени актуалните тенденции и приоритети в политиката на ЕИБ, свързани с подпомагане на инвестиции, които подкрепят ключовите политики на Европейския съюз – инфраструктура, иновации, преход към зелена икономика, проекти в сферата на сигурността и отбраната, киберсигурност, дронове, технологии с двойна употреба и други.

Петър Дилов подчерта, че Министерството на икономиката и индустрията работи активно за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Той акцентира върху усилията на министерството за насърчаване на износа, подкрепа за малките и средни предприятия (МСП) и създаване на благоприятни условия за привличане на чуждестранни инвестиции чрез осигуряване на прозрачна и стабилна бизнес среда.

„Малките и средни предприятия са гръбнакът на българската икономика“, отбеляза Дилов. Икономическият министър посочи, че се работи активно за повишаване на дигитализацията и енергийната ефективност на МСП, както и за разширяване на достъпа им до европейски и национални финансови инструменти, които подпомагат технологичния трансфер, иновациите и увеличаването на производствения им капацитет.

„Един от приоритетните икономически сектори за нас е отбранителната индустрия, в която също оперират много малки и средни компании“. По неговите думи тя генерира над 4 % от БВП на България и е ключов източник на заетост, иновации и инвестиции.

От своя страна вицепрезидентът на ЕИБ Робърт де Гроот представи стратегическите насоки на банката, насочени към подпомагане на проекти с висока добавена стойност, които допринасят за устойчив растеж и за постигане на климатичните цели на ЕС.

ЕИБ е международна финансова институция, собственост на държавите-членки на ЕС. В Управителния съвет на банката участват министри (предимно министри на финансите) от всички страни от ЕС. Той определя общата политика на кредитиране. Основната роля на ЕИБ е да подпомага инвестиции, които обслужват политиките на ЕС: инфраструктура, иновации, преход към зелена икономика, подкрепа за отбранителната индустрия и др.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Само ако се занимават с барут, тогава ще има финансиране.

    17:06 11.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Кой ще е луд да влага пари в България като за 30 секунди може да му вземат всичко.

    17:09 11.11.2025

  • 3 Майна

    2 0 Отговор
    Т.е.- кредити от лондонсити срещу ресурсите ни
    Срещу земята ни..
    Един народ, който май ще трябва да напусне ..земите, в които се беше " заселил" , май подготвя да се настани в земи изпразнени от ..народа му

    17:09 11.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    АМА ВИЕ ТЪПАЦИ ЛИ СЪЕ БЕ....!!????
    НАЛИ ХОРАТА ВИ КАЗАХА,ЧЕ СИ ИЗНАСЯТ БИЗНЕСИТЕ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ....
    КВО ШИ ФИНАНСИРАТЕ...ЧЕКМЕДЖЕТАТА СИ ЛИ..!!????

    17:15 11.11.2025

  • 5 Така пише

    2 0 Отговор
    Вярно ли Мария Габриел е убила момиче и я покриха в дън земя, дори от ЕК е избягала!

    17:16 11.11.2025

  • 6 Боже ,

    3 0 Отговор
    какво обсъждане с мамин Петърчо , бе хора ?

    17:17 11.11.2025

  • 7 бой ко

    2 0 Отговор
    тоя лемур дилов - славчовата калинка е кух на хралупа ....всички го видяха в Панорама

    17:21 11.11.2025

  • 8 и т.н.

    2 0 Отговор
    е.ати и държавата щом такъв ждрольо е министър на икономиката. Инвеститорите ще си счупят краката, за да ....избягат

    17:25 11.11.2025

  • 9 Дориана

    0 0 Отговор
    Както винаги ИТН се провалят, защото нямат качества . Така, че ще очакваме провала на техния министър и за България ще има икономически последици заради такива политици . ИТН излизат от Парламента падат надолу под чертата при новите Парламентарни избори. Доказаха се като предателска партия от депутати, които освен да подкрепят безропотно Борисов и Пеевски не знаят защо са в Парламента. Нямат и качества.

    17:28 11.11.2025

