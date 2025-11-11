Дилов и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка обсъдиха възможностите за финансиране на български компании

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов проведе среща с вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Робърт де Гроот. Двамата обсъдиха възможностите за финансиране на проекти и инициативи на българските малки и средни компании. В нея участва и заместник-министър Дончо Барбалов.

В рамките на срещата бяха представени актуалните тенденции и приоритети в политиката на ЕИБ, свързани с подпомагане на инвестиции, които подкрепят ключовите политики на Европейския съюз – инфраструктура, иновации, преход към зелена икономика, проекти в сферата на сигурността и отбраната, киберсигурност, дронове, технологии с двойна употреба и други.

Петър Дилов подчерта, че Министерството на икономиката и индустрията работи активно за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Той акцентира върху усилията на министерството за насърчаване на износа, подкрепа за малките и средни предприятия (МСП) и създаване на благоприятни условия за привличане на чуждестранни инвестиции чрез осигуряване на прозрачна и стабилна бизнес среда.

„Малките и средни предприятия са гръбнакът на българската икономика“, отбеляза Дилов. Икономическият министър посочи, че се работи активно за повишаване на дигитализацията и енергийната ефективност на МСП, както и за разширяване на достъпа им до европейски и национални финансови инструменти, които подпомагат технологичния трансфер, иновациите и увеличаването на производствения им капацитет.

„Един от приоритетните икономически сектори за нас е отбранителната индустрия, в която също оперират много малки и средни компании“. По неговите думи тя генерира над 4 % от БВП на България и е ключов източник на заетост, иновации и инвестиции.

От своя страна вицепрезидентът на ЕИБ Робърт де Гроот представи стратегическите насоки на банката, насочени към подпомагане на проекти с висока добавена стойност, които допринасят за устойчив растеж и за постигане на климатичните цели на ЕС.

ЕИБ е международна финансова институция, собственост на държавите-членки на ЕС. В Управителния съвет на банката участват министри (предимно министри на финансите) от всички страни от ЕС. Той определя общата политика на кредитиране. Основната роля на ЕИБ е да подпомага инвестиции, които обслужват политиките на ЕС: инфраструктура, иновации, преход към зелена икономика, подкрепа за отбранителната индустрия и др.