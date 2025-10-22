Времето днес, прогноза за сряда, 22 октомври: Слънчево, температурите се повишават

През нощта облачността ще се разкъса, а в сутрешните часове видимостта отново ще бъде намалена, главно в низините, котловините и около водните басейни, предаде БНТ.

Повишението при температурите ще продължи и минималните ще са предимно между 3 и 9°, в София около 4°, по Черноморието - между 8 и 12°, а максималните между 16 и 21°, в София 18°. Ще преобладава слънчево време, но в южните и планинските райони на места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток.



По Черноморието ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 17 и 19°, колкото е и температурата на морската вода.



В планините облачността ще е предимно значителна и на места ще превали дъжд, по най-високите части сняг. Ще духа умерен югозападен вятър.