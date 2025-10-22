Новини
Внимание, шофьори: Продължава ремонтът в участък от магистрала „Тракия", поправят и фуга на виадукт на „Хемус"

Внимание, шофьори: Продължава ремонтът в участък от магистрала „Тракия“, поправят и фуга на виадукт на „Хемус“

22 Октомври, 2025 08:17

От 8 ч. на 24 октомври до 18 ч. на 25 октомври ще бъде ограничено движението по пътен възел „Българово“ в участъка от 351-ви до 353-и км на автомагистрала „Тракия“ в платното за София поради ремонт на настилката

Илюстративна снимка БГНЕС
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес, 22 октомври, продължава ремонтът на асфалтовата настилка в платното за София в участъка от 61-ви до 60-и км на автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик. Освен това ще се ремонтира и фуга на виадукта в района на с. Потоп на АМ „Хемус“ в посока Варна, съобщават от АПИ, цитирани от dariknews.bg.

При изпълнение на дейностите между 7 ч. и 18 ч. ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, информират от Агенция "Пътна инфраструктура". Ремонтните работи в 1-километровата отсечка на магистралата започнаха на 21 октомври и се предприемат за осигуряване безопасността на движение.

Също в сряда от 8 ч. до 18 ч. ще се ремонтира фуга на виадукта в района на с. Потоп (при 18-ти км) на АМ „Хемус“ в посока Варна. При изпълнението на дейностите по съоръжението ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

Днес започва и укрепването на участъка между 47-и и 48-и км от третокласния път III-514 Горна Оряховица – Велико Търново, преминаващ през Арбанаси. Част от трасето беше компрометирано в края на миналата седмица от проливните дъждове в района. Преовлажняването на почвата доведе до свличане на банкета, като основата на пътя и пътното платно не са засегнати.

От 8 ч. на 24 октомври до 18 ч. на 25 октомври ще бъде ограничено движението по пътен възел „Българово“ в участъка от 351-ви до 353-и км на автомагистрала „Тракия“ в платното за София поради ремонт на настилката. При извършване на планираните дейности по съоръжението ще бъде ограничено преминаването от магистралата към Българово и град Камено и трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути.

Движението за Българово ще се осъществява по трасето от Бургас през кв. "Ветрен" до Българово, а за град Камено - от Бургас през село Свобода до Камено. Пътуващите от Бургас към София ще преминават в изпреварващата лента. Трафикът ще се регулира с пътни знаци.

Ремонтните дейности в 2-километровата отсечка, на територията на област Бургас, започнаха на 20 октомври, като до петък те ще се изпълняват без затваряне на участъка, с пренасочване на пътуващите в изпреварващата лента в платното, посочват от АПИ.

От 8:30 ч. на 22 октомври за укрепване на банкетите на пътя и възстановяване на откоса ще се ограничи движението в участък с дължина около километър между 47-и и 48 км от третокласния път III-514, който е в близост до Арбанаси. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут през общинския път VTR1014 Арбанаси – Шереметя, път I-4 Шереметя – Велико Търново и обратно.

Прогнозният срок за завършване на дейностите в района е 31 октомври. Строително-монтажните работи ще се изпълняват от дружеството, с което АПИ има договор за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Велико Търново - „Пътни строежи-Велико Търново“ EАД.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

 


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ремонтират ремонта

    6 1 Отговор
    Безкраен купон за пачкарите

    08:45 22.10.2025

  • 2 гръндж

    2 0 Отговор
    АПИ:- Внимание, шофьори! ГЛЕДАЙТЕ МЕ В УСТАТА И СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО,КАКВО ВИ КАЗВАМ! Не съм Костадинов!

    08:58 22.10.2025

  • 3 Киро Шарнира

    1 1 Отговор
    Откъде я измислихте тая дума ВИАДУКТ. Български аналози няма ли ?

    Коментиран от #4

    09:05 22.10.2025

  • 4 прости по-прости мисирки

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Киро Шарнира":

    че то и цифрово има! ама мисирките пишат само за дигитализация, какво да ги правиш едвам имат трети клас завършен

    09:19 22.10.2025

  • 5 препис

    2 0 Отговор
    Виадуктът е дълъг, многосводест мост, който свързва точки с различна височина, обикновенно над суша, като долина, пропаст или друго препятствие.

    09:20 22.10.2025

