На 10 и 11 декември са възможни смущения в електрозахранването заради ремонт в общините Кюстендил, Трекляно и Невестино

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 10 и 11 декември 2025 г. ще извърши ремонтни дейности по реконструкция на уредбата в своята подстанция в Кюстендил

Дейностите налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, област Кюстендил, което може да доведе до смущения в електрозахранването за периода от 08:00 ч. на 10 декември до 16:30 ч. на 11 декември 2025 г.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.