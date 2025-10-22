Николай Денков: Важно е НС да заработи, да се внесе бюджет

Важно е Народното събрание да заработи, да се внесе бюджет, да се приемат данъчни закони и закони за заплатите на медиците и специалистите. Това са важните въпроси днес, каза в кулоарите на парламента съпредседателят на ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков.
Надявам се НС да заработи, но, както виждате, все още сме в информационна мъгла, добави той.
На въпрос какво мисли за ротационното председателство на Народното събрание, Денков отговори: „Питайте управляващите“.
Съпредседателят на ПП–ДБ допълни, че разговор за преформатиране на управлението не е воден с тях и няма причина за такъв. „Виждаме в момента, че управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи може да доведе до срутване на системата“, добави Денков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Механик
Нямало значение кого избираме, понеже трябвало да има парламент!??!
Нямало значение какви закони се пишат/непишат, понеже трябвало да има ред?!?!
Нямало значение, че народа не иска "народните избранници", понеже трябвало да се приема бюджет?!?!
Ами, не е така! ИМА ЗНАЧЕНИЕ! По-добре без бюджет, от колкото с бюджет който е вреден!
Същата логика се отнася и горните категории.
09:57 22.10.2025
