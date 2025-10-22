Новини
Николай Денков: Важно е НС да заработи, да се внесе бюджет

22 Октомври, 2025 09:38 471 11

Съпредседателят на ПП–ДБ допълни, че разговор за преформатиране на управлението не е воден с тях

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Важно е Народното събрание да заработи, да се внесе бюджет, да се приемат данъчни закони и закони за заплатите на медиците и специалистите. Това са важните въпроси днес, каза в кулоарите на парламента съпредседателят на ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков.

Надявам се НС да заработи, но, както виждате, все още сме в информационна мъгла, добави той.

На въпрос какво мисли за ротационното председателство на Народното събрание, Денков отговори: „Питайте управляващите“.

Съпредседателят на ПП–ДБ допълни, че разговор за преформатиране на управлението не е воден с тях и няма причина за такъв. „Виждаме в момента, че управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи може да доведе до срутване на системата“, добави Денков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    7 1 Отговор
    Какво значи НS?

    09:40 22.10.2025

  • 2 бою циганина

    4 0 Отговор
    ники обича да пътува с 200

    09:41 22.10.2025

  • 3 Киселичка

    6 1 Отговор
    По-точно е N$ :))

    09:42 22.10.2025

  • 4 Баба ти

    9 0 Отговор
    Ингилизова, как се пише Народно събрание на кирилица??! Или ти си ингилизка в българска медия.

    09:43 22.10.2025

  • 5 ккк

    4 1 Отговор
    какво преформатиране всичко си е същото , момчето командва пинчерите от грб, бсп и итн изпълняват, направиха едно пошло представление и това е

    09:46 22.10.2025

  • 6 ФЕЙК

    2 1 Отговор
    Ученото си е учено! Даже и латинския алфавит знае! Как интелигентно го е написало: Народното SABRANIE!

    09:47 22.10.2025

  • 7 Механик

    1 0 Отговор
    Aбе, какви са тия внушения в последните 20-25 години бе?
    Нямало значение кого избираме, понеже трябвало да има парламент!??!
    Нямало значение какви закони се пишат/непишат, понеже трябвало да има ред?!?!
    Нямало значение, че народа не иска "народните избранници", понеже трябвало да се приема бюджет?!?!
    Ами, не е така! ИМА ЗНАЧЕНИЕ! По-добре без бюджет, от колкото с бюджет който е вреден!
    Същата логика се отнася и горните категории.

    09:57 22.10.2025

  • 8 Бюджета на мафията

    4 0 Отговор
    Мизерия втора част

    09:57 22.10.2025

  • 9 льольо

    1 0 Отговор
    академиче, важното е вашата пасмина от еволъжци да се разкарате от политическата картинка, щото не струвате и чер гологан!

    10:16 22.10.2025

  • 10 Ники с прозрение!

    1 1 Отговор
    След следващите избори може да остане отвън.

    10:18 22.10.2025

  • 11 Сапунджията

    0 0 Отговор
    Е слуга на Тиквата.

    10:25 22.10.2025

