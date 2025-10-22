Новини
„Обнови Европа“ изпраща специална мисия в България за върховенството на правото

22 Октомври, 2025 11:29 953 15

  • обнови европа-
  • мисия-
  • българия-
  • върховенство на правото-
  • благомир коцев

Работната група на Renew ще работи прозрачно и в тясна координация с европейските институции и партньори, които защитават демократичните стандарти

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Обнови Европа“ (Renew Europe) вчера създаде специална Работна група, която ще изпрати мисия в България за да проверка за посегателствата на властта срещу върховенството на правото в България - след тревожни доклади за политически преследвания, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно блокиране на съдебната реформа.

Решението, прието вчера от Бюрото на Renew Europe, идва на фона на нарастващи опасения, свързани с ареста на кмета на Варна, Благомир Коцев, на 8 юли 2025 г. — случай, символичен за ерозията на независимостта на съда в България.

Валери Айе, председател на Renew Europe, коментира: „Европа не може да затваря очи, когато върховенството на правото е атакувано вътре в нашия Съюз. Ситуацията в България изисква внимателна проверка, смелост и солидарност с онези, които защитават демокрацията и независимото правосъдие. Renew Europe ще действа."

Работната група на Renew за България ще се състои от петима евродепутати и ще проведе специална мисия за установяване на фактите на място в София и Варна, като се срещне с представители на институциите, магистрати, журналисти и граждански организации. Окончателен доклад с препоръки ще бъде представен до май 2026 г., преди годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на правото.

Работната група на Renew ще работи прозрачно и в тясна координация с европейските институции и партньори, които защитават демократичните стандарти.

Освен създаването на Работна група Renew Europe призовава Европейската комисия да действа без никакво забавяне за спиране на плащанията от ЕС, свързани със съдебната реформа — докато България не представи доказателства за истинска институционална независимост и не засили прокурорската отчетност с реално разделение на властите.

Валери Айе, председател на Renew Europe заяви също: „Случаят на Благомир Коцев не е изолиран инцидент. Това е тест за решимостта на Европа да защити своите ценности, когато те са атакувани от онези, които злоупотребяват с държавната власт за политически цели. Очакваме пълно съдействие от страна на българското правителство. Средствата на ЕС никога не трябва да подкрепят системи, които подкопават върховенството на правото. Нашата Работна група ще се увери, че фактите са ясни и последиците са реални".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да така е

    15 3 Отговор
    Знаете ли че, мо де рато ра

    е

    ЛА
    и
    но

    Ударете по един палец.

    11:31 22.10.2025

  • 2 Ауууу

    21 2 Отговор
    Мафията в България много се уплаши! Нидейти така!

    11:32 22.10.2025

  • 3 Изобщо не

    17 2 Отговор
    Вярваме, че някой от Европа се е загрижил за нас! Всички сте едни и същи мафиоти и сте ортаци с нашите айдуци! Видяхме ви в миналите десетилетия.

    Коментиран от #14

    11:34 22.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1488

    15 3 Отговор
    от геьропа щом търпят разбойко толкоз години
    значи и те са точно като него

    11:35 22.10.2025

  • 6 Трол

    3 5 Отговор
    Валери Айе я минавам с 200.

    11:36 22.10.2025

  • 7 Фен

    9 1 Отговор
    Либерали от всички страни, обединявайте се!

    11:39 22.10.2025

  • 8 Мнение

    18 2 Отговор
    Най-малкото ще се хванат за главата от българското "правоприлагане", незаконен ВСС, нагъл и.д. главен прокурор, който няма намерение да се съобрази със закона.

    11:41 22.10.2025

  • 9 Някой

    17 3 Отговор
    Няма такава излагация!

    Виновен е не само Пеевски, виновни са най-вече всички българи гласували за ГЕРБ, но и гласувалите за Пеевски, БСП, Слави Трифонов.

    Това е като терора под съветската окупация коато лъжеха, че била второ освобождение. И началото на налагане на комунистическия период. Само остава ГЕРБ и Пеевски да направят още една стъпка концлагери. За да се върне комунистическия кървав терор от 1940-те и 1950-те.

    Коментиран от #11

    11:45 22.10.2025

  • 10 Промяна

    2 7 Отговор
    Тия нещо не болни Я вън България е суверенна държава

    11:58 22.10.2025

  • 11 Трябва да се събудим

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Много точно казано! Там е заровено кучето, защото всичките изброени работят против България и българите!

    12:01 22.10.2025

  • 12 Сандо

    0 5 Отговор
    За някакъв си местен гаулайтер Коцев идва цяла комисия,а за недопускането на референдуми - оглушително евроатлантическо демократично-правово мълчание!

    12:02 22.10.2025

  • 13 Коментар

    3 1 Отговор
    Специална група с качулки ще заведе специалния Пеевски с качулка в затвора в град Яши. А всички, които не са видяли преяждането с непозволена власт на Пеевски ще пишат показания в Следствието. Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина

    12:10 22.10.2025

  • 14 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Изобщо не":

    Че кой трябва да се грижи за едно стадо което само се е наредило и чака пред кланицата ? Какво търсите тук а не сте на площада където всеки народ сам решава бъднините си ? Ето какви страхливци сте, засега 12 "чакачи" са те подкрепили "геройски" в чалга мисленето ти ! ЕС трябва да ви изостави, да не ви подкрепя финансово, защото нямате смелостта да си поискате европарите и да наритате крадците ! Но тук да църкате постоянно като черковни мишки можете !

    12:20 22.10.2025

  • 15 Емигрант

    0 0 Отговор
    Сега е моментът ви страхливци, като пристигне групата от ЕС в България да се обедините да излезете на площада и да покажете истината, това е моментът да ви чуят, моментът на смелостта ви, ако е останала такава ?

    12:26 22.10.2025

