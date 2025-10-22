НС прие закон, с който се въвежда "такса водомер" на първо четене

Със 118 гласа "за", 74 "против" и 6 "въздържал се" парламентът прие на първо четене внесения от Министерския съвет Закон за водоснабдяването и канализацията, с който се въвежда т.нар. "такса водомер" чрез нов модел за ценообразуване.
Той ще включва не само потребеното количество, но и ще се плаща за достъп до услугата.
В момента цената на водата се определя единствено на база количеството потребление в кубически метри.
Най-мащабната инвестиция във ВиК инфраструктура в София през 21 век: СО кандидатства за изграждане на канализация в 8 района
Законопроектът предвижда още обособените територии за ВиК услугите да съвпадат с административните области.
Така всяка област ще има една асоциация по ВиК и един ВиК оператор.
Дебатите продължиха близо три часа и противопоставиха опозиция и управляващи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Такса достъп водомер, после такса достъп електромер,, данъци за жилищата, брутална секира с данък смет... ПЛАЩАЙТЕ СИ - ТО ЗА ГЛУПОСТ СЕ ПЛАЩА а стадото е повече от глупаво!
Коментиран от #44, #67, #73
17:44 22.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 К.К
Коментиран от #14, #59
17:45 22.10.2025
4 ЯСНО!!!
Коментиран от #19
17:45 22.10.2025
5 Естествено че работят за хората
17:45 22.10.2025
6 честен ционист
17:46 22.10.2025
7 Да се плаща за достъп до услуга
17:47 22.10.2025
8 Питане
Коментиран от #26
17:47 22.10.2025
9 Иван
17:47 22.10.2025
10 Коня Солтуклиева
17:48 22.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Поредната брутална олигофрения
17:49 22.10.2025
13 Плевенчанин
Коментиран от #17
17:50 22.10.2025
14 Един
До коментар #3 от "К.К":Кога накрая? Ако до сега не са си изкарали да ги изметат с кражбите и наглостта на Борисов и дебелия - кога ще е това накрая? НЯМА ДА ГИ ИЗМЕТАТ народа е тих и гледа само как да намери някоя връзка и той да се добре до крадене, а не да го спре!
Коментиран от #96
17:50 22.10.2025
15 нннн
17:51 22.10.2025
16 Боруна Лом
17:51 22.10.2025
17 честен ционист
До коментар #13 от "Плевенчанин":Скоро и такса "бидон".
17:51 22.10.2025
18 Пълни завършени олигофрени
17:52 22.10.2025
19 Един
До коментар #4 от "ЯСНО!!!":За тази нова такса са били ГЕРБ ДПС ИТН и БСП - това са изедниците, за които така или иначе никой не трябва да гласува!
Коментиран от #45
17:52 22.10.2025
20 Абе Коце
17:53 22.10.2025
21 Мафията ще има какво да краде
17:53 22.10.2025
22 Симеон Иванов
(оня кретен Николай Василев още го повтаря този наратив по телевизиите),
След това казаха - няма пари, и вместо да прекъснат договорите за неизпълнение,. започнаха да ги пълнят с бюджетни и евро-субсидии,
Сега - и това им е малко и директно от крайния потребител ще цуцат ...
17:54 22.10.2025
23 честен ционист
17:54 22.10.2025
24 Чуват ли се тези хора?
Коментиран от #32, #36, #54
17:54 22.10.2025
25 Не се
17:54 22.10.2025
26 Хасковски каунь
До коментар #8 от "Питане":" Солук парасъ"
Вече ще говориш на езика на Новото начало.
17:54 22.10.2025
27 1488
17:54 22.10.2025
28 Фактите
17:54 22.10.2025
29 ИЗЛИЗАЙТЕ НА ПРОТЕСТ!
Коментиран от #38
17:55 22.10.2025
30 Цвете
17:56 22.10.2025
31 А "такса театър" може ли ?
17:56 22.10.2025
32 Не забравяйте, че
До коментар #24 от "Чуват ли се тези хора?":НовонаЧалнатите са юридически неграмотни!
17:56 22.10.2025
33 Коко
17:58 22.10.2025
34 АГАТ а Кристи
17:58 22.10.2025
35 Перо
17:58 22.10.2025
36 Естествено
До коментар #24 от "Чуват ли се тези хора?":Че този "достъп до услугата" е включен в стойността на самото жилище. ...аз да не съм го купил без водоснабдяване и да са му издали акт 16 без вода. Просто е абсурдно такса да плащам
17:59 22.10.2025
37 1488
17:59 22.10.2025
38 Дядо Пеньо
До коментар #29 от "ИЗЛИЗАЙТЕ НА ПРОТЕСТ!":И да дойдат шарлатаните на другаря Боташ ли.
17:59 22.10.2025
39 Бойко Българоубиец
Коментиран от #63
18:00 22.10.2025
40 честен ционист
18:00 22.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ха сега де...
Коментиран от #47, #69
18:01 22.10.2025
43 Честито
18:01 22.10.2025
44 Аз съм гласувал, бе, за ИТН,
До коментар #1 от "Един":ама се оказа, че те станали зулуси...
18:01 22.10.2025
45 Гошо
До коментар #19 от "Един":За тях няма но няма и за ПП-ДБ !
18:02 22.10.2025
46 Крктени
Покажене потгрупи как саигласували, четда знаем наикой да го наукаме!
18:02 22.10.2025
47 честен ционист
До коментар #42 от "Ха сега де...":Ще трябва да си монтираш за собствена сметка дигитален, с който да ти врътват кранчето дистанционно, ако пропуснеш таксичката.
18:03 22.10.2025
48 НС плаче
18:03 22.10.2025
49 Така свинята се грижи
18:04 22.10.2025
50 Сандо
18:04 22.10.2025
51 пеев
защото аз съм държавник с голямо Д
18:04 22.10.2025
52 Цвете
18:04 22.10.2025
53 По тази логика
18:04 22.10.2025
54 И не само...
До коментар #24 от "Чуват ли се тези хора?":Издаването на Акт 16 за строежи удостоверява, че сградата е присъединена към техническата инфраструктура, т.е. даден е достъп до ВиК инфраструктура, иначе е негодна за експлоатация!
18:05 22.10.2025
55 Някой
От сега е ясно, че тази такса ще я увеличават. Ако си в чужбина и на ползваш нищо, ще ти наложат такса и трябва да плащаш.
И в парламента все едно обслужват разни фирми. Все едно са лобисти на такива. Това си е вид корупция. А са се клели във всичките си действия да се ръководят от интереса на народа - клетва от конституцията в която се кълнят на първото заседание.
18:06 22.10.2025
56 работят за хората
18:07 22.10.2025
57 комшията
18:07 22.10.2025
58 Питане
Ти не си жълт, а червен...
И сутрин отваряйки очи прошепваш. : Здраствуй, дорагая.
Това, което си написал аз не го разбирам.
18:07 22.10.2025
59 Кога ще
До коментар #3 от "К.К":Дойде това “ накрая”? У нас май никога!
18:07 22.10.2025
60 Качалин
Коментиран от #64
18:08 22.10.2025
61 Парламента дава правото
18:09 22.10.2025
62 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:09 22.10.2025
63 Довиждане!
До коментар #39 от "Бойко Българоубиец":Довиждане!
18:09 22.10.2025
64 честен ционист
До коментар #60 от "Качалин":За да ти спират водата, ако не платиш таксичката дистанционно.
18:11 22.10.2025
65 стоян георгиев
18:11 22.10.2025
66 И колко ще ми струва
18:12 22.10.2025
67 Да попитам
До коментар #1 от "Един":А,такса дъздух,кога….
Коментиран от #88
18:13 22.10.2025
68 Анонимен
18:14 22.10.2025
69 Ъхъъъъъ....
До коментар #42 от "Ха сега де...":И пломбирането струва не малко пари !
18:14 22.10.2025
70 Народен съд !
18:15 22.10.2025
71 Честито,
18:15 22.10.2025
72 Чие предложение е това
Коментиран от #90
18:16 22.10.2025
73 От къде
До коментар #1 от "Един":Накъде,така водомер,нали аз си го купувам и му плащам и ДДС!?Ще се напълнят площади и улици май и този път няма да е с добро…
18:16 22.10.2025
74 Въпрос
18:17 22.10.2025
75 По нататък
18:20 22.10.2025
76 ха ха
18:22 22.10.2025
77 Такса водомер е като винетка за
Коментиран от #81
18:22 22.10.2025
78 Нови данъци
18:22 22.10.2025
79 ТИРИРИРАМ
18:22 22.10.2025
80 Трапезен бунтар
Приятели, когато имаше избори, народа не излезе да гласува.
Когато има протести, народа не излиза да протестира.
С право си я управляват държавата.
Имат пари, угаждат си!
Една известна журналистка беше казала “то това нешето зло, е много тъпо!”.
Аз казвам “не е тъп тоя дето яде баницата, а тоя дето му я дава!”
Най-вероятно ще събудите като ви донесат сметката. Не знам дали знаете, ама в момента се теглят едни заеми. Миларди евро. 17,1 милиарда до сега, а има още време до края на годината.
Те ще ги харчат, вие ще ги връщате 😉!
Коментиран от #82
18:23 22.10.2025
81 хе хе
До коментар #77 от "Такса водомер е като винетка за":Така ще ви винетираме, че и вие няма да се познаете!
18:24 22.10.2025
82 ВРЕМЕ Е ДА ИЗХВЪРЛИМ БОКЛУКА!
До коментар #80 от "Трапезен бунтар":Патките, които не изпълниха решението на КС са виновни, обаче вие ще си платите и за това!😉
18:26 22.10.2025
83 мдаа
Коментиран от #117
18:27 22.10.2025
84 С народа или с враговете му
18:27 22.10.2025
85 Мнение
18:28 22.10.2025
86 Потърпевш
18:28 22.10.2025
87 Хе!
18:29 22.10.2025
88 Те това Ти
До коментар #67 от "Да попитам":требеше да ги подсещаш, туту виж барабар с еврото и такса въздух...
18:29 22.10.2025
89 Путин
18:30 22.10.2025
90 ха ха
До коментар #72 от "Чие предложение е това":Чието и да е, ще им кажа само, че не са прави, и майките им също!
18:30 22.10.2025
91 Емигрант
Коментиран от #93, #114
18:31 22.10.2025
92 Даа...
18:32 22.10.2025
93 Мълчи си там и ручай!
До коментар #91 от "Емигрант":Емигрантите сте вносните говеда на чуждата територия!
Коментиран от #98
18:32 22.10.2025
94 50/50
18:33 22.10.2025
95 БКП Ново начало
Коментиран от #99
18:33 22.10.2025
96 Ако
До коментар #14 от "Един":можеше за този коментар щях да ти дам сто плюса.
18:33 22.10.2025
97 Ний ша Ва упрайм
18:36 22.10.2025
98 Прав е човека,
До коментар #93 от "Мълчи си там и ручай!":Само дoбитъka мълчи докато го доят, стрижат и колят.
Коментиран от #103
18:38 22.10.2025
99 честен ционист
До коментар #95 от "БКП Ново начало":От МЕЧ е бил Руди.
18:39 22.10.2025
100 КауШланд
18:40 22.10.2025
101 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #104
18:42 22.10.2025
102 Мнение
18:43 22.10.2025
103 И ти си трай!
До коментар #98 от "Прав е човека,":Там ти стрижат и колят двойно и тройно!
18:43 22.10.2025
104 плод-зеленчук
До коментар #101 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Всичките тиквета на кюфтета!
Коментиран от #108
18:45 22.10.2025
105 В КОНСТИТУЦИЯТА НЕ ПИШЕ ЧЕ
18:47 22.10.2025
106 Гост
18:47 22.10.2025
107 Абонат
18:48 22.10.2025
108 дъртите 🎃 също
До коментар #104 от "плод-зеленчук":🥷🔪🔪🎃🔥🍢🍔
18:52 22.10.2025
109 Емигрант
Коментиран от #113
18:54 22.10.2025
110 Мишеморов
18:55 22.10.2025
111 мафиозо
18:57 22.10.2025
112 интересно
18:58 22.10.2025
113 Аха!
До коментар #109 от "Емигрант":А ти върви да цъкаш мишката на жена си, че оня мургавия комшия ще и я разцъка, докато висиш тук!🖕
Коментиран от #116
18:59 22.10.2025
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 чикчирик
19:05 22.10.2025
116 Емигрант
До коментар #113 от "Аха!":С този си коментар доказа типичната си чалга простащина, ти си от това мнозинство малоумни българи които са причина за всичките идиотии на дуото Тиква/Намагнитен като тази такса "водомер" ! Начинът ти на отношение към опонент отговаря единствено на понятието "селяндур", но едва ли знаеш какво означава !
19:06 22.10.2025
117 И така....
До коментар #83 от "мдаа":Дааа......нищо ново под слънцето! "НАШИТЕ" депутати започван да приличат на ЗМЕЯ от приказките, който държал водата заключена в пещерите !!! Явно трябва да се отсече ГЛАВАТА на този змей.....
Не зная какво си мислят "избранниците" ни ,но започват да прекаляват МНОГО сериозно !!!
19:07 22.10.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.