НС прие закон, с който се въвежда "такса водомер" на първо четене

22 Октомври, 2025 17:39 3 948 118

Той ще включва не само потребеното количество, но и ще се плаща за достъп до услугата

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със 118 гласа "за", 74 "против" и 6 "въздържал се" парламентът прие на първо четене внесения от Министерския съвет Закон за водоснабдяването и канализацията, с който се въвежда т.нар. "такса водомер" чрез нов модел за ценообразуване.

Той ще включва не само потребеното количество, но и ще се плаща за достъп до услугата.

В момента цената на водата се определя единствено на база количеството потребление в кубически метри.

Законопроектът предвижда още обособените територии за ВиК услугите да съвпадат с административните области.

Така всяка област ще има една асоциация по ВиК и един ВиК оператор.

Дебатите продължиха близо три часа и противопоставиха опозиция и управляващи.


Оценка 1.1 от 58 гласа.
  • 1 Един

    174 3 Отговор
    Дебелаците ще ви оправят! Щото нямало що да ходите да гласувате!
    Такса достъп водомер, после такса достъп електромер,, данъци за жилищата, брутална секира с данък смет... ПЛАЩАЙТЕ СИ - ТО ЗА ГЛУПОСТ СЕ ПЛАЩА а стадото е повече от глупаво!

    Коментиран от #44, #67, #73

    17:44 22.10.2025

  • 3 К.К

    168 2 Отговор
    То вода няма в половин България, те нови такси ще въвеждат - невиждана наглост! Накрая хората ще ви изметат като мръсни боклуци. Негодници!

    Коментиран от #14, #59

    17:45 22.10.2025

  • 4 ЯСНО!!!

    105 2 Отговор
    ще трябва да видя коя група в НС е била за тази нова такса и да гласувам на следващите избори против тази партия…сиреч за тази партия, която е била против тази нова такса!!!

    Коментиран от #19

    17:45 22.10.2025

  • 5 Естествено че работят за хората

    85 1 Отговор
    И за това НС прие закон, с който се въвежда "такса водомер" ....

    17:45 22.10.2025

  • 6 честен ционист

    95 2 Отговор
    Баламите в Плевен ще си плащат такса достъп до услугата "въздух из тръбите". Десетина еврака намесец ми се видят правилен модел на ценообразуване.

    17:46 22.10.2025

  • 7 Да се плаща за достъп до услуга

    62 1 Отговор
    Е като вход да сложат на търговските центрове

    17:47 22.10.2025

  • 8 Питане

    89 1 Отговор
    Нали първо щеше да е такса "ВЪЗДУХ КОЙТО ДИШАМЕ", пък после такса водомер ?

    Коментиран от #26

    17:47 22.10.2025

  • 9 Иван

    85 2 Отговор
    А рекета общ водомер кога ще бъде премахнат ?? Еничери ...

    17:47 22.10.2025

  • 10 Коня Солтуклиева

    62 1 Отговор
    Ей затуй беше по-добре като няма кворум!

    17:48 22.10.2025

  • 12 Поредната брутална олигофрения

    82 1 Отговор
    "такса водомер"....

    17:49 22.10.2025

  • 13 Плевенчанин

    81 1 Отговор
    Оставка.Безобразие.

    Коментиран от #17

    17:50 22.10.2025

  • 14 Един

    55 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.К":

    Кога накрая? Ако до сега не са си изкарали да ги изметат с кражбите и наглостта на Борисов и дебелия - кога ще е това накрая? НЯМА ДА ГИ ИЗМЕТАТ народа е тих и гледа само как да намери някоя връзка и той да се добре до крадене, а не да го спре!

    Коментиран от #96

    17:50 22.10.2025

  • 15 нннн

    64 3 Отговор
    Очакваме НС да приеме Диш хакъ(зъбен данък), че много храним депутатите и им се изтриват зъбите.

    17:51 22.10.2025

  • 16 Боруна Лом

    56 1 Отговор
    ЦИРКОВЕ! ВСИЧКО Е НА КОНЦЕСИЯ!И ЩЕ НИ СЪДИРАТ КОЖИТЕ!ПУУУ

    17:51 22.10.2025

  • 17 честен ционист

    47 1 Отговор

    До коментар #13 от "Плевенчанин":

    Скоро и такса "бидон".

    17:51 22.10.2025

  • 18 Пълни завършени олигофрени

    54 1 Отговор
    Са "управляващите" и не е такса а рекет !

    17:52 22.10.2025

  • 19 Един

    72 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЯСНО!!!":

    За тази нова такса са били ГЕРБ ДПС ИТН и БСП - това са изедниците, за които така или иначе никой не трябва да гласува!

    Коментиран от #45

    17:52 22.10.2025

  • 20 Абе Коце

    33 3 Отговор
    Нещо референдум, ала бала!

  • 21 Мафията ще има какво да краде

    37 1 Отговор
    Шарлатани

    17:53 22.10.2025

  • 22 Симеон Иванов

    63 0 Отговор
    Когато подариха ВиК-тата, обяснението беше, че само частници могли да правят инвестиции
    (оня кретен Николай Василев още го повтаря този наратив по телевизиите),
    След това казаха - няма пари, и вместо да прекъснат договорите за неизпълнение,. започнаха да ги пълнят с бюджетни и евро-субсидии,
    Сега - и това им е малко и директно от крайния потребител ще цуцат ...

    17:54 22.10.2025

  • 23 честен ционист

    35 4 Отговор
    Който пропусне да плати 3 такси водомер, се приема, че имотът е необитаем, в полза на държавата значи.

    17:54 22.10.2025

  • 24 Чуват ли се тези хора?

    56 1 Отговор
    Този "достъп до услугата" е включен в стойността на самото жилище. ...

    Коментиран от #32, #36, #54

    17:54 22.10.2025

  • 25 Не се

    42 1 Отговор
    наядоха до сега на 10 г. те принуждават да викаш фирмата им Вамекс да го проверят и плащаш сега и такса кубик вода ще стане 6-7 лв.

    17:54 22.10.2025

  • 26 Хасковски каунь

    26 1 Отговор

    До коментар #8 от "Питане":

    " Солук парасъ"
    Вече ще говориш на езика на Новото начало.

    17:54 22.10.2025

  • 27 1488

    37 1 Отговор
    а джилязку за водата дето окради от плевен за водопада си ще му таксуват ли водомера ?

    17:54 22.10.2025

  • 28 Фактите

    35 1 Отговор
    Елате, да видите каква вода тече в крайните квартали и селца около София - жълто-кафява тиня! Не е ясно миеш ли се или се цапаш. За кое точно трябва да им плащаме? Елате във Враждебна, Челопечене, Чепинци, Негован, Световрачане и т.н. Тиня, не вода! Залепва фино по кожата и няма махане.

    17:54 22.10.2025

  • 29 ИЗЛИЗАЙТЕ НА ПРОТЕСТ!

    47 1 Отговор
    Оплюскаха 20 млрд. заеми, които ще връщат внуците ви, а сега ще ви скубят с нови данъци!

    Коментиран от #38

    17:55 22.10.2025

  • 30 Цвете

    29 1 Отговор
    ГРАБЕНЕТО ПРОДЪЛЖАВА, КАТО ДИЗЕЛОВ ЛОКОМОТИВ. ЗАЩО СЕ НАЛАГА, ЗАЩОТО ИЗТЕГЛИХА ОЩЕ МИЛИАРДА ЛИ???????? СТИГА ДОИХТЕ БЪЛГАРИТЕ. СТИГА, НЕ СЕ НЯАДОХТЕ, НЕ СЕ НАГРАБИХТЕ ВЪРХУ ПЛЕЩИТЕ НА ИЗНЕМОГВАЩА БЪЛГАРИЯ. НЕНАСИТНИЦИ. 🤨🫤🥺😠😠😠😠😠😠😠😠

    17:56 22.10.2025

  • 31 А "такса театър" може ли ?

    29 1 Отговор
    Щото "достъп до услугата " имаме и така ...

    17:56 22.10.2025

  • 32 Не забравяйте, че

    28 1 Отговор

    До коментар #24 от "Чуват ли се тези хора?":

    НовонаЧалнатите са юридически неграмотни!

    17:56 22.10.2025

  • 33 Коко

    28 0 Отговор
    Нови измишльотини да доят народа! Нищопрсвци!

    17:58 22.10.2025

  • 34 АГАТ а Кристи

    28 1 Отговор
    Предлагам ответен удар - такса гласуване

    17:58 22.10.2025

  • 35 Перо

    26 1 Отговор
    Поредният рекет, преди въвеждането на еврото! Банките вече вкараха още измислени такси, преди еврото с което заместват таксите за превалутиране!

    17:58 22.10.2025

  • 36 Естествено

    40 1 Отговор

    До коментар #24 от "Чуват ли се тези хора?":

    Че този "достъп до услугата" е включен в стойността на самото жилище. ...аз да не съм го купил без водоснабдяване и да са му издали акт 16 без вода. Просто е абсурдно такса да плащам

    17:59 22.10.2025

  • 37 1488

    22 0 Отговор
    бг премиер държа ооловин България без вода цяло лято за да напълни водопадите на хотела

    17:59 22.10.2025

  • 38 Дядо Пеньо

    7 16 Отговор

    До коментар #29 от "ИЗЛИЗАЙТЕ НА ПРОТЕСТ!":

    И да дойдат шарлатаните на другаря Боташ ли.

    17:59 22.10.2025

  • 39 Бойко Българоубиец

    18 2 Отговор
    ЩЕ ВИ ДЕРА ДО ПОСЛЕДНО!!! ГЕРБ ПОБЕЖДАВА!

    Коментиран от #63

    18:00 22.10.2025

  • 40 честен ционист

    20 5 Отговор
    В Руccкий мир няма такива издевателства като в Клуба на богатите.

    18:00 22.10.2025

  • 42 Ха сега де...

    38 1 Отговор
    Водомера съм си го купувал сам, платил съм на оператора за да го поставят и да го пломбират. На какво основание ще трябва пащам и такса дето ползвам собственото си съоръжение? Старите електромери бяха изкупени от ЕРП доста преди да бъдат подменени с нови за сметка на оператора. Водомерите при повреда или изтекъл срок ще се подменят ли с нови всеки път за сметка на оператора?

    Коментиран от #47, #69

    18:01 22.10.2025

  • 43 Честито

    19 1 Отговор
    С винско начало

    18:01 22.10.2025

  • 44 Аз съм гласувал, бе, за ИТН,

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    ама се оказа, че те станали зулуси...

    18:01 22.10.2025

  • 45 Гошо

    12 4 Отговор

    До коментар #19 от "Един":

    За тях няма но няма и за ПП-ДБ !

    18:02 22.10.2025

  • 46 Крктени

    21 1 Отговор
    А такса въздух и такса живот няма литда приемат!
    Покажене потгрупи как саигласували, четда знаем наикой да го наукаме!

    18:02 22.10.2025

  • 47 честен ционист

    12 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ха сега де...":

    Ще трябва да си монтираш за собствена сметка дигитален, с който да ти врътват кранчето дистанционно, ако пропуснеш таксичката.

    18:03 22.10.2025

  • 48 НС плаче

    22 1 Отговор
    За избесване по уличните лампи! Лошото е, че не сме народ, а мърша, както още Ботев беше казал!

    18:03 22.10.2025

  • 49 Така свинята се грижи

    26 1 Отговор
    За хората!

    18:04 22.10.2025

  • 50 Сандо

    21 1 Отговор
    Управляващите продължават с нарстващо темпо и потискащо постоянство да разкатават фамилиите на българите.И кретените продължават да гласуват за тях!

    18:04 22.10.2025

  • 51 пеев

    17 3 Отговор
    ще плащате, и казачок ще ми играете
    защото аз съм държавник с голямо Д

    18:04 22.10.2025

  • 52 Цвете

    18 1 Отговор
    ГРАБЕНЕТО ПРОДЪЛЖАВА, КАТО ДИЗЕЛОВ ЛОКОМОТИВ. ЗАЩО СЕ НАЛАГА, ЗАЩОТО ИЗТЕГЛИХА ОЩЕ МИЛИАРДА ЛИ???????? СТИГА ДОИХТЕ БЪЛГАРИТЕ. СТИГА, НЕ СЕ НЯАДОХТЕ, НЕ СЕ НАГРАБИХТЕ ВЪРХУ ПЛЕЩИТЕ НА ИЗНЕМОГВАЩА БЪЛГАРИЯ. НЕНАСИТНИЦИ. 🤨🫤🥺😠😠😠😠😠😠😠😠

    18:04 22.10.2025

  • 53 По тази логика

    18 1 Отговор
    И такса бензинова колонка трябва да плащаме

    18:04 22.10.2025

  • 54 И не само...

    22 1 Отговор

    До коментар #24 от "Чуват ли се тези хора?":

    Издаването на Акт 16 за строежи удостоверява, че сградата е присъединена към техническата инфраструктура, т.е. даден е достъп до ВиК инфраструктура, иначе е негодна за експлоатация!

    18:05 22.10.2025

  • 55 Някой

    21 1 Отговор
    Гледат как да ограбят хората с фиксирана такса. Нали водомера си го плащаш сам! За идване и гледане, даже се слага бележка на вратата. Отделно водата е природен продукт в кръговрат. Без значение на какво, тя се възвръща. Стига хората да не стават повече, няма проблем. Има места където сами си правят тръбопроводи и неща, но плащат на държавата, защото вода се води държавна, без дружествата да са похарчили 1 стотинка за водопроводи или нещо. Освен да идват да отчитат.
    От сега е ясно, че тази такса ще я увеличават. Ако си в чужбина и на ползваш нищо, ще ти наложат такса и трябва да плащаш.
    И в парламента все едно обслужват разни фирми. Все едно са лобисти на такива. Това си е вид корупция. А са се клели във всичките си действия да се ръководят от интереса на народа - клетва от конституцията в която се кълнят на първото заседание.

    18:06 22.10.2025

  • 56 работят за хората

    14 1 Отговор
    НАЛИ? ....

    18:07 22.10.2025

  • 57 комшията

    26 1 Отговор
    Половината население стои на сухо. Такса водомер означава, че ще плаща само таксата, нищо че няма и капка вода в дома си. А бе пази боже, кьорав да прогледне и мафиот депутат да стане.

    18:07 22.10.2025

  • 58 Питане

    1 11 Отговор
    Кауньчо,
    Ти не си жълт, а червен...
    И сутрин отваряйки очи прошепваш. : Здраствуй, дорагая.
    Това, което си написал аз не го разбирам.

    18:07 22.10.2025

  • 59 Кога ще

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.К":

    Дойде това “ накрая”? У нас май никога!

    18:07 22.10.2025

  • 60 Качалин

    21 1 Отговор
    А защо ме накарахте да си сложа водомери с дистанционно отчитане? При това купени от Вас! Какъв достъп искате като го отчитате дистанционно?

    Коментиран от #64

    18:08 22.10.2025

  • 61 Парламента дава правото

    20 1 Отговор
    На частни фирми да ни рекетират до живот. Така се получава

    18:09 22.10.2025

  • 62 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    21 1 Отговор
    Лудориите на една свиня трябва някой да плати! Колко милиарда заем има тази година?

    18:09 22.10.2025

  • 63 Довиждане!

    11 1 Отговор

    До коментар #39 от "Бойко Българоубиец":

    Довиждане!

    18:09 22.10.2025

  • 64 честен ционист

    13 1 Отговор

    До коментар #60 от "Качалин":

    За да ти спират водата, ако не платиш таксичката дистанционно.

    18:11 22.10.2025

  • 65 стоян георгиев

    18 1 Отговор
    Ситуацията и плачевното положение на тая територия събрано само в една снимка...

    18:11 22.10.2025

  • 66 И колко ще ми струва

    15 1 Отговор
    Идването на инкасатор като съм с дистанционно отчитане? А? За ден, два работа колко ще струва тоя инкасатор на един комплекс ?

    18:12 22.10.2025

  • 67 Да попитам

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    А,такса дъздух,кога….

    Коментиран от #88

    18:13 22.10.2025

  • 68 Анонимен

    12 1 Отговор
    Защо не давате и коя партия как е гласувала? На бас, че някои от приелите го сега, след време ще се правят, че били против като се е въвеждало.

    18:14 22.10.2025

  • 69 Ъхъъъъъ....

    11 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ха сега де...":

    И пломбирането струва не малко пари !

    18:14 22.10.2025

  • 70 Народен съд !

    14 1 Отговор
    А КОГА У ПАРЛА-МЕНТАКА ЩЕ ГЛАСУВАТ И ТАКСА ВОДОПАД КОЯТО ДА ПЛАЩА НОВОИЗПЕЧЕНИЯ ХОТЕЛИЕРИН-ПЛУЖЕКА НА ПРАСЕЕВСКИ-РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ,А...?!

    18:15 22.10.2025

  • 71 Честито,

    16 1 Отговор
    българи! Тиквата и Дебелия са проклятието на българите и България. Тези ни затриха.

    18:15 22.10.2025

  • 72 Чие предложение е това

    13 0 Отговор
    На ИТН или на БСП-ОЛ ?

    Коментиран от #90

    18:16 22.10.2025

  • 73 От къде

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Накъде,така водомер,нали аз си го купувам и му плащам и ДДС!?Ще се напълнят площади и улици май и този път няма да е с добро…

    18:16 22.10.2025

  • 74 Въпрос

    13 1 Отговор
    Що така бе г@дини? Колко е дал концесионерът на Соф.вода на вносителя?

    18:17 22.10.2025

  • 75 По нататък

    12 1 Отговор
    Ще ви сложат въздухомери на гърба , и ще плащате въздуха който дишате.

    18:20 22.10.2025

  • 76 ха ха

    8 0 Отговор
    по закона за плячката всичко собственост на политическата рода

    18:22 22.10.2025

  • 77 Такса водомер е като винетка за

    8 2 Отговор
    Ползване на магистрален водопровод

    Коментиран от #81

    18:22 22.10.2025

  • 78 Нови данъци

    11 0 Отговор
    Честито ГЕРБаджии! Това си е нов данък.Ето ви едно още 200 лв данък годишно. После ток, слънце, въздух и ще плащате 1000 лв и нагоре. Инвестирайте в имоти бе! Инвестирайте!

    18:22 22.10.2025

  • 79 ТИРИРИРАМ

    17 0 Отговор
    Тази такса е незаконна и трябва да бъде атакувана в съда, а това Народно събрание трябва да си ходи, защото се занимава с ДЕБИЛЩИНИ!

    18:22 22.10.2025

  • 80 Трапезен бунтар

    11 1 Отговор
    Много звучен рев, че Бойко и Делян са на власт.
    Приятели, когато имаше избори, народа не излезе да гласува.
    Когато има протести, народа не излиза да протестира.
    С право си я управляват държавата.
    Имат пари, угаждат си!
    Една известна журналистка беше казала “то това нешето зло, е много тъпо!”.
    Аз казвам “не е тъп тоя дето яде баницата, а тоя дето му я дава!”
    Най-вероятно ще събудите като ви донесат сметката. Не знам дали знаете, ама в момента се теглят едни заеми. Миларди евро. 17,1 милиарда до сега, а има още време до края на годината.
    Те ще ги харчат, вие ще ги връщате 😉!

    Коментиран от #82

    18:23 22.10.2025

  • 81 хе хе

    9 0 Отговор

    До коментар #77 от "Такса водомер е като винетка за":

    Така ще ви винетираме, че и вие няма да се познаете!

    18:24 22.10.2025

  • 82 ВРЕМЕ Е ДА ИЗХВЪРЛИМ БОКЛУКА!

    9 0 Отговор

    До коментар #80 от "Трапезен бунтар":

    Патките, които не изпълниха решението на КС са виновни, обаче вие ще си платите и за това!😉

    18:26 22.10.2025

  • 83 мдаа

    15 0 Отговор
    Такса достъп до ток и вода е откровен пладнешки грабеж, въведен със закон от хора, които нямат хабер на кой свят живеят. Достъпът до вода е естествено право на всяко човешко същество, защото водата не е стока, а жизнена потребност, без която няма живот, а правото на живот е конституционно гарантирано. Можем да живеем без цигари, без алкохол, без луксозни стоки, но без вода живот няма. Водата не се произвежда, тя е дадена даром от природата за живите същества. По дефиниция за водата не може да има такса достъп, а цената й трябва да е точно толкова, колкото струва довеждането й до домовете ни и нейната дезинфекция. От вода НЕ може да се печели, това трябва влезе като забрана в Конституцията. Толкова е отвратително, това което вършат, че думите не стигат да изразят отвращението и погнусата, от тези, които са подкрепили това престъпление.

    Коментиран от #117

    18:27 22.10.2025

  • 84 С народа или с враговете му

    8 0 Отговор
    Какво е това 118, овце ли, говеда ли, поименно да кажат, кои са душманите на България и онези 6 шушумиги, които се били въздържали. Въпросът не търпи въздържание, госпожи и господа, вие не сте индийски йоги!

    18:27 22.10.2025

  • 85 Мнение

    10 0 Отговор
    Оставка!!!

    18:28 22.10.2025

  • 86 Потърпевш

    11 0 Отговор
    Българино недей спа излизай на площада пред народното събрание , това безобразие трябва да спре

    18:28 22.10.2025

  • 87 Хе!

    1 9 Отговор
    Правилен ход на управляващия тандем! Милиони апартаменти и къщи по градове и села стоят празни, инкасаторите само главоболия с тях! Но, има пък опасност ВиК напълно да спре да функционира, да не прави абсолютно никакви разходи и само от събраните такси да си живее прилично! То на много места с това безводие е вече така! Може да нямаш вода този месец, но таксата си върви, въпреки, че водомера няма промяна!

    18:29 22.10.2025

  • 88 Те това Ти

    8 0 Отговор

    До коментар #67 от "Да попитам":

    требеше да ги подсещаш, туту виж барабар с еврото и такса въздух...

    18:29 22.10.2025

  • 89 Путин

    3 3 Отговор
    В България искат да правят Майдан. Пращам зелени мовечета да защитят законната вляст на Пей бей.

    18:30 22.10.2025

  • 90 ха ха

    9 0 Отговор

    До коментар #72 от "Чие предложение е това":

    Чието и да е, ще им кажа само, че не са прави, и майките им също!

    18:30 22.10.2025

  • 91 Емигрант

    8 1 Отговор
    Kak e дoбитъka, руча ли зелената морава? На тая територия друго, освен говeдa май не остана.....

    Коментиран от #93, #114

    18:31 22.10.2025

  • 92 Даа...

    5 0 Отговор
    След две седмици ще има такса достъп до "Магазини за народа", който се изгражда с вашите пари, зарежда се с вашите пари и ще си плащате за това.

    18:32 22.10.2025

  • 93 Мълчи си там и ручай!

    6 0 Отговор

    До коментар #91 от "Емигрант":

    Емигрантите сте вносните говеда на чуждата територия!

    Коментиран от #98

    18:32 22.10.2025

  • 94 50/50

    3 0 Отговор
    Не се шегувам, приемете сериозно! Много по голямо основание имат да поставят някакви L - мери на тоалетните ви чинии, на селските тоалетни също някакви броячи с фотоклетки, защото това е замърсяване, също е канализация и то много важна и често се задръства и няма кой да я отпуши без пари...!

    18:33 22.10.2025

  • 95 БКП Ново начало

    6 0 Отговор
    Законопроектът подкрепиха от ГЕРБ-СДС, "ДПС – Ново начало", "БСП – Обединена левица", "Има такъв народ", един представител от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и един нечленуващ в парламентарна група депутат.

    Коментиран от #99

    18:33 22.10.2025

  • 96 Ако

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    можеше за този коментар щях да ти дам сто плюса.

    18:33 22.10.2025

  • 97 Ний ша Ва упрайм

    3 2 Отговор
    лоби и мафия! Държавна мафия и рекет. На места поради некъдърно ръководство загубите са 60 % плащат балъците

    18:36 22.10.2025

  • 98 Прав е човека,

    7 1 Отговор

    До коментар #93 от "Мълчи си там и ручай!":

    Само дoбитъka мълчи докато го доят, стрижат и колят.

    Коментиран от #103

    18:38 22.10.2025

  • 99 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #95 от "БКП Ново начало":

    От МЕЧ е бил Руди.

    18:39 22.10.2025

  • 100 КауШланд

    3 1 Отговор
    Всичко се купува КауФен

    18:40 22.10.2025

  • 101 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 3 Отговор
    Кирчовското стадо требе да се стриже регулярно и по-много зер иска дермоКРАДция.

    Коментиран от #104

    18:42 22.10.2025

  • 102 Мнение

    6 0 Отговор
    Ще има в най-скоро време бой с камъни пред парламента, така ми се струва. Нали се работи за доброто на хората? Е, това ли им е доброто? Време е тези тунеядци да разберат какво е народното добро и да усетят народната любов. Значи те краднаха 36 години, а сега хората ще им плащат техните кражби и грабежи. Няма как да им се получи. Да видим как ще се измъкват и къде точно ще ги чака белият автобус. Това положение е непоносимо, въпреки огромната "работа за хората".

    18:43 22.10.2025

  • 103 И ти си трай!

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Прав е човека,":

    Там ти стрижат и колят двойно и тройно!

    18:43 22.10.2025

  • 104 плод-зеленчук

    7 0 Отговор

    До коментар #101 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Всичките тиквета на кюфтета!

    Коментиран от #108

    18:45 22.10.2025

  • 105 В КОНСТИТУЦИЯТА НЕ ПИШЕ ЧЕ

    7 1 Отговор
    ВСЕКИ ИМА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ВОДА СРЕЕЕЕЕЩУУУУУ ТАКСА ВОДОМЕТЪР.....

    18:47 22.10.2025

  • 106 Гост

    7 0 Отговор
    Ето първите резултати от кекса между борисоф и пеефски

    18:47 22.10.2025

  • 107 Абонат

    7 0 Отговор
    Тия вече се чудят какви такси малоумни да ни начисляват, за да ограбват цял народ. Това,че ще гласуват грабежа, не значи че е законен. Те си гласуват закони за тяхното обогатяване за наша сметка. Това ще приключи само когато всички не им платим грабежа. Ако гласуват такса за въздуха за въздуха, който дишаме,ще им плащаме ли? Най-много крадат и затова сме най- бедни и лъжат най-безогледно. Докога ще търпим? Това не е парламент, а сборище от бандити. Трябва изцяло нов изборен закон за провеждане на честни избори на депутати с критерий за образованост, почтеност, достойнство, компетентност, а не събрани от кол и въже нагли, прости,крадливи и лъжливи некадърници.

    18:48 22.10.2025

  • 108 дъртите 🎃 също

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "плод-зеленчук":

    🥷🔪🔪🎃🔥🍢🍔

    18:52 22.10.2025

  • 109 Емигрант

    4 2 Отговор
    Очаквайте такса "ВЪЗДУХ" будали страхливи, след това и такса "ЖИВОТ" защото не е нормално да не плащате на тези хайдуци, че ви поддържат живи ! Будали, стойте тук още из форумите и църкайте като мишоци !

    Коментиран от #113

    18:54 22.10.2025

  • 110 Мишеморов

    3 0 Отговор
    При това положение, ВиК ще трябва да плаща наем за разполагане на тяхно съоръжение (водомер) в чужда собственост.

    18:55 22.10.2025

  • 111 мафиозо

    0 1 Отговор
    А данък живот кога?

    18:57 22.10.2025

  • 112 интересно

    2 0 Отговор
    Вместо парламентът да се занимава с избора на нови членове на ВСС, за да се отпуши процедурата по избор на нов главен прокурор, те се занимават с въвеждане на нови и нови задължения за гражданите. Няма бюджет, няма главен прокурор, няма инспекторат към ВСС, нищо няма, обаче таксата за водата е по-важна от стабилността на държавата. Народното събрание е съставено очевидно от доказани българомразци.

    18:58 22.10.2025

  • 113 Аха!

    0 2 Отговор

    До коментар #109 от "Емигрант":

    А ти върви да цъкаш мишката на жена си, че оня мургавия комшия ще и я разцъка, докато висиш тук!🖕

    Коментиран от #116

    18:59 22.10.2025

  • 115 чикчирик

    0 0 Отговор
    Таксата е бомби за Украйна

    19:05 22.10.2025

  • 116 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Аха!":

    С този си коментар доказа типичната си чалга простащина, ти си от това мнозинство малоумни българи които са причина за всичките идиотии на дуото Тиква/Намагнитен като тази такса "водомер" ! Начинът ти на отношение към опонент отговаря единствено на понятието "селяндур", но едва ли знаеш какво означава !

    19:06 22.10.2025

  • 117 И така....

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "мдаа":

    Дааа......нищо ново под слънцето! "НАШИТЕ" депутати започван да приличат на ЗМЕЯ от приказките, който държал водата заключена в пещерите !!! Явно трябва да се отсече ГЛАВАТА на този змей.....
    Не зная какво си мислят "избранниците" ни ,но започват да прекаляват МНОГО сериозно !!!

    19:07 22.10.2025

