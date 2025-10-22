НС прие закон, с който се въвежда "такса водомер" на първо четене

Със 118 гласа "за", 74 "против" и 6 "въздържал се" парламентът прие на първо четене внесения от Министерския съвет Закон за водоснабдяването и канализацията, с който се въвежда т.нар. "такса водомер" чрез нов модел за ценообразуване.

Той ще включва не само потребеното количество, но и ще се плаща за достъп до услугата.

В момента цената на водата се определя единствено на база количеството потребление в кубически метри.

Законопроектът предвижда още обособените територии за ВиК услугите да съвпадат с административните области.

Така всяка област ще има една асоциация по ВиК и един ВиК оператор.

Дебатите продължиха близо три часа и противопоставиха опозиция и управляващи.