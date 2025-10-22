Новини
Кристиан Вигенин: „Обнови Европа“ истеризира проблемите, с които страната се сблъсква не от вчера

22 Октомври, 2025 22:46 568 8

  • кристиан вигенин-
  • дебат-
  • еп

Кристиан Вигенин: „Обнови Европа“ истеризира проблемите, с които страната се сблъсква не от вчера - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Групата на „Обнови Европа“, подведена от своите членове от България, истеризира проблемите, с които страната се сблъсква не от вчера. Това заяви в Европейския парламент в Страсбург Кристиан Вигенин, евродепутат от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите/БСП, предаде БТА.

Обсъждането в Страсбург на тема "Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона в България" се състоя по искане на групата „Обнови Европа“, а повод за него е задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.

"И какво ни предлагате днес – пропаганден дебат в ЕП, спиране на средствата за България, европейска политическа намеса в работата на българския съд", обърна се към инициаторите на дебата Вигенин.

Според него решението не е в политически кампании срещу България и в дебати в Страсбург, а в системна конструктивна работа между управляващи и опозиция в София.

От името на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите той заяви, че демокрацията, основните права и върховенството на закона са фундаментът на Европейския съюз и всяко посегателство срещу тях в която и да е държава членка е посегателство срещу целия Съюз.

"Но също така политическата злоупотреба с тези въпроси подкопава доверието на гражданите и постига обратен ефект", допълни евродепутатът.

Ние ще подкрепим провеждането на добре подготвена мисия на мониторингова група, която "Обнови Европа" заявиха, че ще изпратят в България. Ще разчитаме тя да направи най-точна оценка за ситуацията и да даде препоръки, каза Вигенин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    7 0 Отговор
    Айде вече нема столетница.

    22:49 22.10.2025

  • 2 Гражданин на НРБ

    11 0 Отговор
    Другарете от бсп яростни защитници на бойко и шиши.

    22:55 22.10.2025

  • 3 Ето ви КАЗУС ТАКСА ВОДОМЕР с гласове БКП

    7 0 Отговор
    Можем ли ДА ЛИШИМ българите от ОСНОВНО човешко неотменимо право. Правото на достъп до ПИТЕЙНА ВОДА, каквато в Юрогария липсва. Спорад КСъд 46% от НС, ка нелегитимни
    Днес л и х варите в НС са решили да наложат още един данък "триене на зъби" на първо четене. Такса водомер, Без един правен аргумент. Не стига, че им плащаме на всеки десет години 500 лева за водомери топла и студена вода, и топломери БЕЗ ПРАВО НА ИЗБОР НА МОДЕЛ. Студена вода, която не е питайна. Не стига, че мотивите им са М У Т Е НС К И, "такса отвеждане на води, която вече е калкулирана един път в крайната цена, Не стига, че нашата Българска вода по Договр с Гърция струва един кубик в Гърция 1.80 лева до 2024 г. А нашата вода в Юрогария е 4-5 лева. Ами искат и такса "водомер", за да хрантутят още едни ПАРАЗИТИ по веригата. Ако този път българският народ не докаже на олигархиното ОПГ в НС, че правата произтичат от народа. С Територията е свършено. В много общини на Запад, студената вода е беЗплатна, Франция, Германия. Ще позволим ли ограбените милиарди от ЕС, и нашите милиарди да потънат в нечий м у т р е н ски джоб.
    ДОКОГА?
    Гласували ДПСНН, ГЕРБ, СДС, ИТН, БСП 118 гласа "За", и няколко от МЕЧ.
    Това не са хора, да лишиш от вода Човек. ОСНОВНО ЧОВЕШКО ПРАВО е "достъп до ВОДА". НЕОТМЕНИМО.
    ОСТАВКА НА М У Т РИ ТЕ от ДПС, ГЕРБ, СДС, ИТН, БКП, ЧАСТ ОТ МЕЧ.
    ОСТАВКА. Безводие. Пожари. Наводнения. А те си уреждат ОБРЪЧИТЕ ОТ ФИРМИ на роднините.
    ДНес ни лишават от вода, утре от ДЕЦАТА НИ.

    22:57 22.10.2025

  • 4 Алооо, Кристиан Вигенин !

    3 2 Отговор
    Испанският премиер и лидер на Социалистическата работническа партия (PSOE) Педро Санчес се застъпи тази събота на конгреса на Партията на европейските социалисти (PES) за обща минимална работна заплата за всички страни от Европейския съюз (ЕС).

    Санчес предложи тази минимална работна заплата на церемонията по закриването на това събиране на европейски социалисти, насърчавайки ги да се мобилизират, за да се противопоставят на крайната десница с политики, които решават реалните проблеми на гражданите......

    Коментиран от #7

    23:06 22.10.2025

  • 5 Божка

    5 1 Отговор
    Средствата за България, отпускани от Евромафията, ги прибира бгМафията. Не разбирам, какво точно не е наред !?

    23:11 22.10.2025

  • 6 Няма проблеми

    2 0 Отговор
    Мафия

    23:49 22.10.2025

  • 7 Алоо, коми

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Алооо, Кристиан Вигенин !":

    В Съветския Съюз ли живеем, ве луд? Икономиките на държавите в ЕС са различни една от друга. Ако искаш апокалипсис наложи еднаква минимална работна заплата за всички държави и глей кво става. Тоя Педро е верно голям педро, ама и ти не оставаш по-назад май

    От друга страна обаче, все нещо ще трябва да предизвика срутването на тая абоминация ЕС и може би това ще да е

    23:50 22.10.2025

  • 8 ОПГ

    1 0 Отговор
    Колко е пропаднала Европа най-добре се вижда в България.

    23:54 22.10.2025

