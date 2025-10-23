Официална визита: Лидерът на Виетнамската комунистическата партия е на официално посещение в България

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам пристига на официално посещение в България.
Това обобщи БНТ.
Визитата е по покана на президента Румен Радев. То Лам ще бъде посрещнат с официална церемония на пл. „Ал. Невски“. След това, на „Дондуков“ 2, българският президент и виетнамският лидер ще проведат среща на „четири очи“.
В рамките на официалното посещение, което ще продължи до 24 октомври, са предвидени срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт, откриване на бизнес форум и публична лекция, която гостът ще изнесе в Софийския университет.
1 Боруна Лом
Коментиран от #4
07:14 23.10.2025
2 бай Бай
Щото са лоши комунисти! Пу пу пу!
Е, то и Китай завладявал уж кого ли не, Виетнам видимо са по-скромни хората...
Така ли е жълтопаветници?
07:16 23.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
07:19 23.10.2025
4 Малеееее
До коментар #1 от "Боруна Лом":Виетнамецът се е шашнал да види мазна и охранена продажна св.иня да го посреща.
07:22 23.10.2025