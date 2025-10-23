Новини
Официална визита: Лидерът на Виетнамската комунистическата партия е на официално посещение в България

23 Октомври, 2025 07:11 362 4

  • виетнам-
  • визита-
  • президент-
  • българия-
  • то лам

Визитата е по покана на президента Румен Радев

Официална визита: Лидерът на Виетнамската комунистическата партия е на официално посещение в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам пристига на официално посещение в България.

Това обобщи БНТ.

Визитата е по покана на президента Румен Радев. То Лам ще бъде посрещнат с официална церемония на пл. „Ал. Невски“. След това, на „Дондуков“ 2, българският президент и виетнамският лидер ще проведат среща на „четири очи“.

В рамките на официалното посещение, което ще продължи до 24 октомври, са предвидени срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт, откриване на бизнес форум и публична лекция, която гостът ще изнесе в Софийския университет.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ФЛИНТСТОУН КАК ГО ГЛЕДА ВСЕ ЕДНО Е КЕБАПЧЕ!

    Коментиран от #4

    07:14 23.10.2025

  • 2 бай Бай

    2 1 Отговор
    Ау, Виетнам ще ни завладява!
    Щото са лоши комунисти! Пу пу пу!
    Е, то и Китай завладявал уж кого ли не, Виетнам видимо са по-скромни хората...
    Така ли е жълтопаветници?

    07:16 23.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Че то в България отдавна няма комунисти❗

    07:19 23.10.2025

  • 4 Малеееее

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Виетнамецът се е шашнал да види мазна и охранена продажна св.иня да го посреща.

    07:22 23.10.2025

