Официална визита: Лидерът на Виетнамската комунистическата партия е на официално посещение в България

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам пристига на официално посещение в България.

Това обобщи БНТ.

Визитата е по покана на президента Румен Радев. То Лам ще бъде посрещнат с официална церемония на пл. „Ал. Невски“. След това, на „Дондуков“ 2, българският президент и виетнамският лидер ще проведат среща на „четири очи“.

В рамките на официалното посещение, което ще продължи до 24 октомври, са предвидени срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт, откриване на бизнес форум и публична лекция, която гостът ще изнесе в Софийския университет.