Станкушев: Бойко Борисов в момента е лидер буфосинхронист

Бойко Борисов в момента е лидер буфосинхронист. Всичко, което казва, е лишено от смисъл, тъй като няма никаква промяна в управленската коалиция, освен, че евентуално Рая Назарян ще стане председател на НС. Това каза в студиото на "Здравей, България" Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд.

"От първата фаза на сътресения в НС, влизаме във втората - уважението и доверието. Борисов и Пеевски вече не се срамуват да признаят, че имат синергия помежду си и му дават гласност и прозрачност. Третата фаза ще бъде, когато лидерът на ДПС ще лидира, а този на ГЕРБ - ще бъде младшият партньор и ще подкрепя.

Засега Борисов е просто конферансие на стратегията на Пеевски. Не можем да верифицираме зависимостите между тях, но ги има. Всичко, което каза Пеевски, се случва, а думите на Борисов не се реализираха, това е доказателството. Властта е в дълбоката държавата и зависимостите на различни нива. Имаме всички признаци, че сме в предверието на диктатура, предвид наблюдавания разпад на институциите", коментира Станкушев.

ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС

От своя страна политологът Христо Панчугов отбеляза, че не е бил изненадан от липсата на промяна в състава на управляващата коалиция, но и е учуден от безрезултатния гняв на Борисов.

"Не изглежда той да е лидирал процес. Никой от партньорите не иска предсрочни избори, но ГЕРБ въпреки това не успява да се наложи над тях. Борисов вече призна, че Пеевски е част от мнозинството, но не и от управлението, затова нямаме механизъм за контрол. Лидерът на ДПС винаги получава каквото поиска, пример е "Магазин за хората".

Проблемът е, че това ще продължи да се случва без гражданите да имат някакъв шанс за контрол. Самата управляваща коалиция не може да го държи отговорен за нищо.

Голяма част от гражданите не се чувстват представени в парламента, но не усещат, че вървим към диктатура. За мен това е спекулация. Не наблюдавам всенародно недоволство", заяви Панчугов.