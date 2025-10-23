Новини
България »
Станкушев: Бойко Борисов в момента е лидер буфосинхронист

Станкушев: Бойко Борисов в момента е лидер буфосинхронист

23 Октомври, 2025 08:55 732 7

  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • герб-
  • дпс-
  • правителство-
  • антикорупция

Всичко, което каза Пеевски, се случва, а думите на Борисов не се реализираха, това е доказателството

Станкушев: Бойко Борисов в момента е лидер буфосинхронист - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бойко Борисов в момента е лидер буфосинхронист. Всичко, което казва, е лишено от смисъл, тъй като няма никаква промяна в управленската коалиция, освен, че евентуално Рая Назарян ще стане председател на НС. Това каза в студиото на "Здравей, България" Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд.

"От първата фаза на сътресения в НС, влизаме във втората - уважението и доверието. Борисов и Пеевски вече не се срамуват да признаят, че имат синергия помежду си и му дават гласност и прозрачност. Третата фаза ще бъде, когато лидерът на ДПС ще лидира, а този на ГЕРБ - ще бъде младшият партньор и ще подкрепя.

Засега Борисов е просто конферансие на стратегията на Пеевски. Не можем да верифицираме зависимостите между тях, но ги има. Всичко, което каза Пеевски, се случва, а думите на Борисов не се реализираха, това е доказателството. Властта е в дълбоката държавата и зависимостите на различни нива. Имаме всички признаци, че сме в предверието на диктатура, предвид наблюдавания разпад на институциите", коментира Станкушев.

ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС

От своя страна политологът Христо Панчугов отбеляза, че не е бил изненадан от липсата на промяна в състава на управляващата коалиция, но и е учуден от безрезултатния гняв на Борисов.

"Не изглежда той да е лидирал процес. Никой от партньорите не иска предсрочни избори, но ГЕРБ въпреки това не успява да се наложи над тях. Борисов вече призна, че Пеевски е част от мнозинството, но не и от управлението, затова нямаме механизъм за контрол. Лидерът на ДПС винаги получава каквото поиска, пример е "Магазин за хората".

Проблемът е, че това ще продължи да се случва без гражданите да имат някакъв шанс за контрол. Самата управляваща коалиция не може да го държи отговорен за нищо.

Голяма част от гражданите не се чувстват представени в парламента, но не усещат, че вървим към диктатура. За мен това е спекулация. Не наблюдавам всенародно недоволство", заяви Панчугов.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    Ау, и това по тАлАвизията🤔❗

    08:59 23.10.2025

  • 2 Трол

    6 0 Отговор
    Г-н Пеевски е капелмайстор.

    09:02 23.10.2025

  • 3 ООрана държава

    11 3 Отговор
    Герб е като Титаник, блъсна се деляйнсберг и потъва, а както знаем капитанът винаги потъва с кораба

    09:02 23.10.2025

  • 4 ГЕРБ

    4 11 Отговор
    Аман от неадекватни плямпачи пуууууу.......

    09:05 23.10.2025

  • 5 Естет

    9 1 Отговор
    Бойко Станкушев както винаги с коментар право в десетката! 🙂

    09:14 23.10.2025

  • 6 крал крал недокрал

    6 0 Отговор
    Бойко Борисов се опитва да си опази имането от Делян баба и 40-те разбойника😉

    09:15 23.10.2025

  • 7 безпартиен

    1 0 Отговор
    Нека такива анализатори да се напънат да обяснят КОИ са КАДРОВИЦИТЕ на българската политика! Спомняте си как беше избран ББ за главен секретар на МВР,която е най високата професионална длъжност,без нито ден оперативен стаж!Какви са критериите за това и какви са мотивите на предложилият го тогава?Спомнете си колко поръчкови убийства бяха извършени и все с неизвестен извършител! Спомнете си "НИЕ ГИ ХВАЩАМЕ ТЕ ГИ ПУСКАТ"!След това нивото се повиши и започна едно строителство на магистрали.В резултат на това вече имаме магистрали и пътища с дължина 2 пъти земното кълбо!Няма пачки, няма чекмеджета с кюлчета !Всички големи инвеститори се натискат да инвестират тук.А народен съд?

    09:18 23.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове