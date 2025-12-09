Венелин Петков: Страхът замени благоговението в ДПС

Преди години, когато Ахмед Доган “разпределяше порциите на финансирането в държавата”, редовите избиратели на ДПС наричаха него и функционерите му “нашите хора”.

Това коментира във "Фейсбук" Венелин Петков.

Изричаха фразата със смесица от страх и някакво особено благоговение.

Интересно дали днес припознават Пеевски като “свой човек”. И дали е останало благоговението или вече е само страх. Защото и тогава, и сега за редовите си избиратели функционерите на ДПС се сещат само когато трябва да ги наплашат - обикновено преди избори.

Но и там поколенията се смениха…