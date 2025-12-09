Новини
България »
Венелин Петков: Страхът замени благоговението в ДПС

Венелин Петков: Страхът замени благоговението в ДПС

9 Декември, 2025 13:52 4 355 25

  • дпс-
  • ахмед доган-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Но и там поколенията се смениха

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди години, когато Ахмед Доган “разпределяше порциите на финансирането в държавата”, редовите избиратели на ДПС наричаха него и функционерите му “нашите хора”.

Това коментира във "Фейсбук" Венелин Петков.

Изричаха фразата със смесица от страх и някакво особено благоговение.

Интересно дали днес припознават Пеевски като “свой човек”. И дали е останало благоговението или вече е само страх. Защото и тогава, и сега за редовите си избиратели функционерите на ДПС се сещат само когато трябва да ги наплашат - обикновено преди избори.

Но и там поколенията се смениха…


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 58 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На бас 👍

    8 50 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата ще е нулева 😆

    14:00 09.12.2025

  • 2 ХАОСА И ЛИЧНИТА народна ВЕНДЕТА

    32 2 Отговор
    ПРОЧИСТВА СИСТЕМАТА от бойкувци, догановци пейчовци

    Коментиран от #4

    14:00 09.12.2025

  • 3 Пак Русия ще ни освободи

    29 10 Отговор
    По думите на Ванга.

    Д мани се.

    Коментиран от #10

    14:04 09.12.2025

  • 4 анализатор

    5 17 Отговор

    До коментар #2 от "ХАОСА И ЛИЧНИТА народна ВЕНДЕТА":

    и кокорчовци !

    14:05 09.12.2025

  • 5 пожелание

    38 0 Отговор
    На дивите .расета мястото им е в гората .Действайте ловци !!

    14:07 09.12.2025

  • 6 991

    53 3 Отговор
    Шиши е толкова е нагъл, че в един момент неговите хора ще го предадат. ОСТАВКА!

    14:10 09.12.2025

  • 7 Това Угоеното от снимката

    44 3 Отговор
    е много грозно по физиономия. Халал да е на простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    14:10 09.12.2025

  • 8 Веселяка

    4 42 Отговор
    Аз пак бих гласувал за Пеевски като на миналите избори 🤪 ей така само за майтапа 😆 иначе ми е все тая 🤣

    14:16 09.12.2025

  • 9 Веселяка

    1 29 Отговор
    Ако не за Пеевски за Волен или Лупи 🤪 ей така само за майтапа 😆 иначе ми е все тая 🤣

    Коментиран от #17

    14:18 09.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 протеста

    29 1 Отговор
    Нали знаете колко турци имаше на големия протест .Не могат да го понасят

    Коментиран от #18

    14:25 09.12.2025

  • 12 Кабакрадев

    4 11 Отговор
    Деля..н има мили..они,но моите са повече.......все пак кра...да от 2 места....ГЕПИ и проекти...те на Ново...то начало....сега Карлов...ска община ,общината на Апостола на свободата,преминава към новия бос....Делян Първи,клал на роми...те,и фалши....фикаторите на избори.

    14:26 09.12.2025

  • 13 Жалки същества

    25 2 Отговор
    Тиквата и Св ин ята ще докарат с автобуси мън галите и турците си за да ни покажат колко са силни. Смешковци. Повечето дори не могат да четат.

    14:32 09.12.2025

  • 14 Трол

    3 3 Отговор
    Припознаха го като ЦСКА - Литекс.

    14:49 09.12.2025

  • 15 Чалгарска политика

    6 0 Отговор
    Благоговение?!?!? Доганчо (ДС -КГБ)им раздава пари и постове, е КОЙ след тези благинки няма да гласува за него??? Систееемата, систееемата, драги е порочна и всички го виждаме вече няколко десетки години! Ето затова младите излизат на протест, защото не им се живее в свинетикволандия, доганландия,
    чалгарландия и сие!!!

    15:05 09.12.2025

  • 16 Цвете

    13 0 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН МЕРЗАВЕЦ НА ХОРИЗОНТА СЕ ПРАВИ НА ВЕЛИК. 🐖👎🐖👎🐖👎👎КАКВО СИ ВЪОБРАЗЯВА, ЧЕ ХОРАТА НЕ СА ГО УСЕТИЛИ ЛИ? МОШЕНИК ОТ КЛАСА. ЦЯЛАТА МУ ГРУПА Е ОТ ИЗЕДНИЦИ. ЛАКОМИЯТА ИМ НЯМА КРАЙ, НО ПАСАРАН.ДА ВНИМАВА В КАРТИНКАТА, ЗАЩОТО БЪЛГАРИТЕ СМЕ ПОБЕСНЕЛИ.ДА СЕ МАХА ,ДОКАТО НЕЕ ЗАИГРАЛА МЕТЛАТА.

    15:09 09.12.2025

  • 17 Стига бе...

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Веселяка":

    На такива майтапчии като теб разчита ,,онова нещо". Купува гласове, контролиран вот чрез заплаха, сглобка с ГЕРБ и на другите избори - министър- председател, ако на всички им е все едно,! А това му е целта!

    Коментиран от #22

    15:14 09.12.2025

  • 18 24579

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "протеста":

    Освен лично купените души с нашите пари, има ли изобщо някой, който да го понася? Ми, че той и баща му не го понася. Казва, че е изключително вреден и опасен!

    15:19 09.12.2025

  • 19 Мустафа Мехмет Ахмет

    3 12 Отговор
    На този някой защо не му обясни, че тези неща се решават на избори? За Пеевски са гласували много повече хора от колкото за ПП - дБ! Ако тези от площада бяха гласували Пеевски нямаше да е фактор! Твърдо съм против България да се управлява от улицата. Който има желанието, да спечели изборите и да си направи правителство.

    15:30 09.12.2025

  • 20 Асен

    4 0 Отговор
    Както се казва вакуум не съществува при властта или по скоро при мафията.

    15:34 09.12.2025

  • 21 Горски

    8 1 Отговор
    Имам голямо притеснение, че България е пред фалит. Дори и да влезем през януари в еврозоната това няма да избегне фалита, както и Гърция не можа, ние вече сме вътре с двата крака. Правителството популистко раздаде десетки милиарди за заплати на полицаи, учители и други чрез теглене на заеми, за да впечатлят своите избиратели, тоест да си купят власт, която все повече им се изплъзва от ръцете. Дори с двойно по-високи доходи хората от народа обаче не останаха впечатлени, заради това, че инфлацията предварително изяде тези доходи. Браво, Ботевград! Време беше ! След като в административната столица управляващите или присядат в скута на Нереза или му лижат подметките.то поне един кмет да се престраши да тури началото на края на всемогъществото на наМагнитения :) Евала, един кмет с топки - нямат дори местен офис, тръгнали фалшив протест да правят... смях! Няма да мине номера този път, и българските турци се усетиха, че използват религията им за евтини политически номера, последните седмици видях десетки и десетки постове от хора, които открито не подкрепят нито партията на Шиши, нито него - браво! Сега ако и идиотите гласуващи за Израждане се усетят, че там няма нищо християнско или патриотично, ще е страхотно.

    Коментиран от #23

    16:42 09.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 бай Даньо

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    Няма се плашиш . Начи най накрая сме станали нормална държава нъл завиждахте на романците че не нам къде стигнали със заплатите напред от нас , точно това беше механизма всяка отиваща си власт вдигаше ударно заплатите да се оправят с проблема следващите...

    16:47 09.12.2025

  • 24 бай Ставри

    3 0 Отговор
    То па едно благоговение е било !? Все си е било страх !

    17:18 09.12.2025

  • 25 лилипутини

    2 0 Отговор
    СТрах ги е само на даржавната и общинската хранилка но не и свободния ,знаещия и мажежия човек ,защото стхливия и неграмотния простака ,фанатикяа ,дебила инфантилаако не изговори възвъха за нашите хора те ще бъдат до кофите за боклук ,за това те загърбиха и доган който ги храни 35години и сега отидоха при новия стария дерибей, мародер магнитски ,за да са пак на хранилката

    22:39 09.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове