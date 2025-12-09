Венелин Петков: Страхът замени благоговението в ДПС

Преди години, когато Ахмед Доган “разпределяше порциите на финансирането в държавата”, редовите избиратели на ДПС наричаха него и функционерите му “нашите хора”.
Това коментира във "Фейсбук" Венелин Петков.
Изричаха фразата със смесица от страх и някакво особено благоговение.
Интересно дали днес припознават Пеевски като “свой човек”. И дали е останало благоговението или вече е само страх. Защото и тогава, и сега за редовите си избиратели функционерите на ДПС се сещат само когато трябва да ги наплашат - обикновено преди избори.
Но и там поколенията се смениха…
1 На бас 👍
14:00 09.12.2025
2 ХАОСА И ЛИЧНИТА народна ВЕНДЕТА
Коментиран от #4
14:00 09.12.2025
3 Пак Русия ще ни освободи
Д мани се.
Коментиран от #10
14:04 09.12.2025
4 анализатор
До коментар #2 от "ХАОСА И ЛИЧНИТА народна ВЕНДЕТА":и кокорчовци !
14:05 09.12.2025
5 пожелание
14:07 09.12.2025
6 991
14:10 09.12.2025
7 Това Угоеното от снимката
14:10 09.12.2025
8 Веселяка
14:16 09.12.2025
9 Веселяка
Коментиран от #17
14:18 09.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 протеста
Коментиран от #18
14:25 09.12.2025
12 Кабакрадев
14:26 09.12.2025
13 Жалки същества
14:32 09.12.2025
14 Трол
14:49 09.12.2025
15 Чалгарска политика
чалгарландия и сие!!!
15:05 09.12.2025
16 Цвете
15:09 09.12.2025
17 Стига бе...
До коментар #9 от "Веселяка":На такива майтапчии като теб разчита ,,онова нещо". Купува гласове, контролиран вот чрез заплаха, сглобка с ГЕРБ и на другите избори - министър- председател, ако на всички им е все едно,! А това му е целта!
Коментиран от #22
15:14 09.12.2025
18 24579
До коментар #11 от "протеста":Освен лично купените души с нашите пари, има ли изобщо някой, който да го понася? Ми, че той и баща му не го понася. Казва, че е изключително вреден и опасен!
15:19 09.12.2025
19 Мустафа Мехмет Ахмет
15:30 09.12.2025
20 Асен
15:34 09.12.2025
21 Горски
Коментиран от #23
16:42 09.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 бай Даньо
До коментар #21 от "Горски":Няма се плашиш . Начи най накрая сме станали нормална държава нъл завиждахте на романците че не нам къде стигнали със заплатите напред от нас , точно това беше механизма всяка отиваща си власт вдигаше ударно заплатите да се оправят с проблема следващите...
16:47 09.12.2025
24 бай Ставри
17:18 09.12.2025
25 лилипутини
22:39 09.12.2025