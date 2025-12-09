Цветанка Андреева: Контрапротестът на ДПС е реакция на злобата

"Това е реакция, ДПС се оказа най-нападаната партия. Това ми прилича на ситуацията с "Росенец", къдет станахме свидетели на груб политически език и почти физически сблъсъци", каза в предаването "Лице в лице" по бТВ политологът Цветанка Андреева във връзка с организирания от ДПС-Ново начало тази вечер контрапротест в защита на кабинета "Желязков" в редица населени места в България.

Виждаме омраза изцяло на политическа основа, желанието да изчегърташ противника си, той да се изпари. Очевидно, че този разказ води до огромна радикализация и както се случва протестът, има и реакция. Това е реакция на политическата злоба. Нито за миг не бива да се произвежда дискурсът на етническа радикализация. Електоратът на ДПС носи не само етническа идентичност, но и идентичност на българските демократи. Те са се борили с комунистите и носят тази политическа памет със себе си. Това са хора с много силна политическа идентификация. Това е политически знак към радикализацията, заяви Андреева.

"Очевидно напрежението, което се създаде на улицата, се пренася върху политиците, но то е реакция срещу безпардонния начин, по който мнозинството започна да взема решения, които не срещат никаква обществена подкрепа и легитимност", посочи политологът Теодор Славев.

Той добави, че във връзка със забраната на контрапротест в Ботевград е важно е да припомним, че всеки има право да протестира.

Този контрапротест има много аспекти – той е римейк на контрапротеста на Орлов мост от 2013 г. Той завърши с "нощта на белия автобус". Надявам се да не се стигне до насилие, но като гледам реакциите, утрешният протест се очертава да бъде още по-масов. Нека призовем да се протестира в рамките на закона, без да се проявява насилие, отбеляза Славев.

От 1990 г. в България няма предпоставки за етническо напрежение. България е давана за пример за съвместно съществуване на различни етноси. В този смисъл е изключително неприятно да слушаме политически изявления за такова напрежение от политическия лидер, който се движи с бронирана кола за 2 млн. лева. Възможно е контрапротестът да покаже някаква сила от гледна точка на организираност на хора, но на протеста се вееха знамена на Европейския съюз, а синоним на Европейския съюз е толерантността - по никакъв начин не можем да кажем, че протестиращите се заиграват с някакво етническо напрежение, подчерта политическият анализатор.

Двамата коментираха и вандалските прояви, извършени от провокаторите на протеста на 1 декември.

Зад тези варвари стои организация, която цели радикализация в българската политика. Тази радикализация цели появяване на купища страхове, тя обслужва появата на популизъм. Най-лошият сценарий е този протест да завърши като популистка вълна или да доведе до превес на евроскептичните сили у нас. Ако към една популистка вълна прибавим и евроскептицизъм, това може да доведе до преобръщане на посоката на България. Президентът се явява политическият играч на протеста, целта е той да се появи като "силната ръка", каза Цветанка Андреева.

Президентът има право на такава политическа позиция – да подкрепи протеста. Иначе на всички протести около нас – и в Гърция, и в Сърбия, има поява на агитки и ултраси. Същественият проблем о баче е пълният провал на МВР да се справи с тези агитки. Реакцията на полицията беше много неадекватна, заяви Теодор Славев.