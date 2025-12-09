Новини
България »
Цветанка Андреева: Контрапротестът на ДПС е реакция на злобата

Цветанка Андреева: Контрапротестът на ДПС е реакция на злобата

9 Декември, 2025 19:55 1 971 99

  • цветанка андреева-
  • дпс-
  • протест

Виждаме омраза изцяло на политическа основа, желанието да изчегърташ противника си, той да се изпари, каза още тя

Цветанка Андреева: Контрапротестът на ДПС е реакция на злобата - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Това е реакция, ДПС се оказа най-нападаната партия. Това ми прилича на ситуацията с "Росенец", къдет станахме свидетели на груб политически език и почти физически сблъсъци", каза в предаването "Лице в лице" по бТВ политологът Цветанка Андреева във връзка с организирания от ДПС-Ново начало тази вечер контрапротест в защита на кабинета "Желязков" в редица населени места в България.

Виждаме омраза изцяло на политическа основа, желанието да изчегърташ противника си, той да се изпари. Очевидно, че този разказ води до огромна радикализация и както се случва протестът, има и реакция. Това е реакция на политическата злоба. Нито за миг не бива да се произвежда дискурсът на етническа радикализация. Електоратът на ДПС носи не само етническа идентичност, но и идентичност на българските демократи. Те са се борили с комунистите и носят тази политическа памет със себе си. Това са хора с много силна политическа идентификация. Това е политически знак към радикализацията, заяви Андреева.

"Очевидно напрежението, което се създаде на улицата, се пренася върху политиците, но то е реакция срещу безпардонния начин, по който мнозинството започна да взема решения, които не срещат никаква обществена подкрепа и легитимност", посочи политологът Теодор Славев.

Той добави, че във връзка със забраната на контрапротест в Ботевград е важно е да припомним, че всеки има право да протестира.

Този контрапротест има много аспекти – той е римейк на контрапротеста на Орлов мост от 2013 г. Той завърши с "нощта на белия автобус". Надявам се да не се стигне до насилие, но като гледам реакциите, утрешният протест се очертава да бъде още по-масов. Нека призовем да се протестира в рамките на закона, без да се проявява насилие, отбеляза Славев.

От 1990 г. в България няма предпоставки за етническо напрежение. България е давана за пример за съвместно съществуване на различни етноси. В този смисъл е изключително неприятно да слушаме политически изявления за такова напрежение от политическия лидер, който се движи с бронирана кола за 2 млн. лева. Възможно е контрапротестът да покаже някаква сила от гледна точка на организираност на хора, но на протеста се вееха знамена на Европейския съюз, а синоним на Европейския съюз е толерантността - по никакъв начин не можем да кажем, че протестиращите се заиграват с някакво етническо напрежение, подчерта политическият анализатор.

Двамата коментираха и вандалските прояви, извършени от провокаторите на протеста на 1 декември.

Зад тези варвари стои организация, която цели радикализация в българската политика. Тази радикализация цели появяване на купища страхове, тя обслужва появата на популизъм. Най-лошият сценарий е този протест да завърши като популистка вълна или да доведе до превес на евроскептичните сили у нас. Ако към една популистка вълна прибавим и евроскептицизъм, това може да доведе до преобръщане на посоката на България. Президентът се явява политическият играч на протеста, целта е той да се появи като "силната ръка", каза Цветанка Андреева.

Президентът има право на такава политическа позиция – да подкрепи протеста. Иначе на всички протести около нас – и в Гърция, и в Сърбия, има поява на агитки и ултраси. Същественият проблем о баче е пълният провал на МВР да се справи с тези агитки. Реакцията на полицията беше много неадекватна, заяви Теодор Славев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    44 11 Отговор
    Уж руснята ни била асвабадила, а турци ни управляват!
    Мръшляци!

    Коментиран от #5, #23

    19:56 09.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    66 1 Отговор
    Тая кака яко лае за Дебелака - колко па да е платена?!
    ... и как се казваше на тия платените - някой ще си спомни ли?!

    Коментиран от #99

    19:59 09.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Айдааа

    52 2 Отговор
    Още една поетеса с магистратура по задно право.Това нещо се бръсне без огледало щом не вижда еманацията на безпросветната злоба.

    Коментиран от #7

    19:59 09.12.2025

  • 5 Алеко

    6 29 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Точат лиги пак да ни асвабадят рашистите...

    20:00 09.12.2025

  • 6 Николова , София

    53 2 Отговор
    Този уличения за корупция от Сащ и Англия няма работа в бг политиката да се крие в гората ,че кумчо идва ...скоро !

    Коментиран от #36

    20:00 09.12.2025

  • 7 подозирам че

    28 1 Отговор

    До коментар #4 от "Айдааа":

    като се погледне с през нейните очи в огледалото сигурно вижда ангел...

    20:02 09.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Поренчев

    42 4 Отговор
    Изключително проста женичка. Свинян е един никой,който не представлява никого. Хората на неговата манифестация във подрепа на крадкивата корумпирана власт са 10 автобуса платени пенсионери. Точно по платения начин на депесе и възраждане. Платени прости хорица които са на манифестация защото някой им е платил. Нищо повече.

    20:03 09.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Грухчев

    31 2 Отговор
    ПЛАТЕНА от свинята.

    20:05 09.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Промяна

    25 2 Отговор
    Цве....танка е напълно наясно с всичко,но срещу няколко мили...она от милиа...рдите на Сви...ннята ,казва на бялото-черно.,и на черното,бяло.Тази е купе..н бок...лук.

    20:05 09.12.2025

  • 21 Потресаващо

    33 2 Отговор
    Пълен ,злокобен крах на организираните от свиня пеев и неговото ДПС контрапротести в 24 града, всъщност 23 след забраната в Ботевград. Протести не бяха организирани в 4-те най големи градове в България- София, Пловдив ,Варна и Бургас. В голям град като Шумен протеста започна в 18 часа а приключи в 18,20 часа. Поради липса на участници в мероприятието. В централната емисия на БТВ в 19 часа репортера от Шумен се включи с думите "Площада зад мен е вече празен защото контрапротеста приключи по рано от очакваното". В Кърджали плюс 7 общини от областта от които бяха извозени предимно роми не успяха да се съберат и 1000 човека. В Руен няколкостотон, същото и в Белица откъдето пристигаха с автобуси от Якоруда и други по малки общини. Във Враца контрапротеста се провали ,както и във Видин! Като се сметне че ИТН официално подкрепи контрапротестите на пеев. Та се питат всички как събра 280 хиляди гласа на последните парламентарни избори като не може да изкара 10 хиляди човека общо в цяла България?

    Коментиран от #24, #27, #35, #44

    20:06 09.12.2025

  • 22 боико борисуф

    35 2 Отговор
    тая дпс клика що я каните да дрънка тя е третата кадъна на мелеза пеевски

    20:06 09.12.2025

  • 23 Мисира

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Теб те управляват всички извадили 100 лева.

    20:07 09.12.2025

  • 24 Така е

    25 2 Отговор

    До коментар #21 от "Потресаващо":

    И тези два града паднаха под напора на ДПС...На единия 70 а на втория 80 човека

    20:07 09.12.2025

  • 25 пешо

    21 1 Отговор
    стигате с тая куха лейка

    20:07 09.12.2025

  • 26 ШЕФА

    33 2 Отговор
    Делянка Андреева е една изключително жалка,некадърна и злобна особа от според мен 28 пол,но пък за сметка на това нагла и вярна на Свинята.

    Коментиран от #29

    20:08 09.12.2025

  • 27 Факт

    25 1 Отговор

    До коментар #21 от "Потресаващо":

    Краха на ДПС в Шумен

    20:10 09.12.2025

  • 28 604

    11 4 Отговор
    Спрете с тоя полит расизъм, че ще се хванете за палците всите!!!!!

    20:13 09.12.2025

  • 29 Да,бе

    21 2 Отговор

    До коментар #26 от "ШЕФА":

    Не си я виждал преди операцията за смяна на пола...Беше симпатичен мъж,но явно психично увреден от влечение към същият пол.

    20:14 09.12.2025

  • 30 избирател

    7 27 Отговор
    Радев е много виновен за създалото се положение. Той въведе езика на омразата като публикува снимки на спящия Министър Председател. Пита член на ДПС коя е родината му и човека отговори с достойнство че България. Този език на омразата е неотклонно в изказванията на ППДБ.
    Затова ще гласувам за ГЕРБ или НН.

    Коментиран от #38, #55

    20:16 09.12.2025

  • 31 Киркилез

    9 4 Отговор
    Мюсюлманите имат 3 свещени книги Sira, Hadith i Koran, не е само коран. Те трябва да следват и трите книги. Мюсюлманството представлява 2 неща - да правят това, което е правил мохамед и да следват корана. В 70 % от книгите се описва как да се убиват неверниците. Описва се живота на мохамед, които в последните си години само е убивал. Само 16 % описват как да се служи на алах. Книгите описват много подробно как е живял мохамед. Оженил се е за първата си братовчедка, затова има много бракове между братовчеди там ... . После се за някакво 6 годишно дете и след като правил секс с него, когато станало на 8 години, наредил да бъдат убити 700 души. През последните си години избива хиляди неверници. Разрушени са 30 000 църкви. Исляма учи само на убийства. Не учи на любов, мир. Всъщност е едно учение на сатаната. По всички правила на нашата религия те отиват директно в ада.

    Коментиран от #98

    20:18 09.12.2025

  • 32 Тити

    21 0 Отговор
    Къв протест е това с шепа неграмотни римляни и то неграмотни това е истинското лице на Шиши иска неграмотен електорат. Като се казва какъвто електората такива са и управляващите.

    20:18 09.12.2025

  • 33 ТОЧНО.

    21 0 Отговор
    Тоя ШИШКАВ магнит като наркоклоуна война ще направи но от крадене и далавери няма да се откаже.

    20:19 09.12.2025

  • 34 Стига бе

    22 0 Отговор
    Тази въпреки, че от улична е станала телевизионна проститутка държи на старата визия. Само като си отвори устата и ти идва да и я напълниш с евро-атлантически ценности.

    20:20 09.12.2025

  • 35 Точна статия

    13 0 Отговор

    До коментар #21 от "Потресаващо":

    "Грандиозния" протест на пеев взриви и град Луковит

    20:20 09.12.2025

  • 36 Да питам

    3 12 Отговор

    До коментар #6 от "Николова , София":

    От какво точно се оплакват в София джен Z. Аз например се оплаквам,че техните организатори от ПП Кирчо и Кокорчо ни НАТРЕСОХА кмет,който превърна хубавата ни столица в СМЕТИЩЕ.Иначе,то свободата да си говорят глупусти по студията си я имат.

    20:21 09.12.2025

  • 37 Нехид

    1 17 Отговор
    Не, платена Цветанке, единствената злоба е ваша! ГЕРБ са спечелили изборите, те трябва да управляват! А не вие, които без ала-балата с Мунчо, сте под 15% и сте шарлатани на н-та степен! Това, коетомправят ДПС е нормална реакция на фекалиите, които мятате по тях, мижитурки такива! За нищо не ставате - киро лъжецът, хасан измамникът, еуглена парапетът, фалшивият академик, нискочелият ивайло свирчев! Един с интелект няма от вас! И сте нарочно с малки букви!
    Забравих и Мунчо Боташов - руският метежник, взимащ пари от Черепа!

    Коментиран от #53

    20:21 09.12.2025

  • 38 604

    1 11 Отговор

    До коментар #30 от "избирател":

    чорапа не е публикувал никакви снимки, това са игричките на ДБ и зелените+ПП тата покрай тях. Бую се опита да им го върне и пак нищо не се получи. И сещаш ли се зашо- всичко с тия снимки гейт, е фейк. Бую че се снима по халат с кюлчета аре моля трябва да си много тъп да повярваш на тая глупост!

    20:22 09.12.2025

  • 39 Ай стига с тая платена

    16 1 Отговор
    Пача.Толкова явно ближе задни 🐷 части ,че направо отврат......

    20:22 09.12.2025

  • 40 мдаа

    15 2 Отговор
    Прасето е най-опасно когато усети че ще го кoлят.

    20:23 09.12.2025

  • 41 Киркилез

    3 0 Отговор
    1. Германия - 2750 джамии; население 82 314 900 души
    2. Франция - 1600 джамии; население 65 821 885 души
    3. България - 1280 джамии; население 7 351 234 души
    4. Великобритания - 1000 джамии; население
    62 041 708 души
    5. Испания - 813 джамии; население 46 661 954 души
    6. Холандия - 400 джамии; население 16 570 613 души
    7. Австрия - 400 джамии; население 8 356 707 души
    8. Белгия - 328 джамии; население 10 708 433 души
    9. Италия - 258 джамии; население 60 442 587 души
    10. Гърция - 258 ; население 11 305 118 души
    11. Швеция - 156 джамии; население 9 127 058 души
    12. Швейцария - 122 джамии; население 7 782 900 души
    13. Румъния - 77 джамии; население 22 276 056 души
    14. Финландия - 17 джамии; население 5 250 275 души
    15. Ирландия - 9 джамии; население 4 339 848 души
    16. Полша - 6 джамии; население 38 186 860 души
    17. Словакия - 4 джамии; население 5 455 407 души
    18. Литва - 4 джамии; население 3 575 439 души
    19. Латвия - 3 джамии; население 2 286 700 души
    20. Чехия - 2 джамии; население 10 306 709 души
    21. Кипър - 2 джамии; население 788 457 души
    22. Люксембург - 2 джамии; население 502 500 души
    23. Малта - 1 джамия; население 405 577 души
    Данните са на "Дойче веле" от 2009 г.

    Коментиран от #47

    20:23 09.12.2025

  • 42 Киро Нашенски

    11 0 Отговор
    Да е продажна, продажна е но колко да са платили на тази ци……ка! Не става за политолог много е пристрастена към партия изкривява политическата обстановка!

    20:24 09.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Изумен

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "Потресаващо":

    На парламентарните избори ДПС на шопара имаше 279 хиляди гласа. А тази вечер на контрапротестите им не излязоха и 5 хиляди "човека" общо в цялата страна. Направете си изводите какво купуване на гласовете на циганите беше? Взеха 100- те лева ,пуснаха предварително попълнените им бюлетини да не ги сбъркат но на мероприятия на свинята дори и срещу заплащане не смеят да се покажат.

    20:24 09.12.2025

  • 45 Македонка

    3 1 Отговор
    На оня свят, в рая, красотата на жените надминава дори красотата на българка. Адалолоддин Мохаммад Балхи - поет, ХІІ век, Персия
    Нощта, пуснала черна коса над полето, носи черно фередже под зелена корона. Тя е негърка, която всяка сутрин ражда българче... (т.е. ден). Мночерти - поет ХІ век, Персия
    Пуснала коса, Масума върви към Мазар, на шията - с красива огърлица ръкавите й са окрасени с капчици и нозете й - с обувки български... Из персийска народна песен
    Баща ти Масауд Шах, завоюва целият свят. Време е да завоюваш и ти земята от Суменат (място в Индия) до пределите на България. Буханифа - поет ХІ век, Индия
    В наши стари книги, в които се описва, че по "пътя на коприната" керваните стигали до Дарданелите, цяла Европа се наричала страна на българите... Мохамед Ахмед Амин - посланик на Ирак в София, 1995 г.

    20:25 09.12.2025

  • 46 Тая оФФФца Цветанка Андреева

    10 1 Отговор
    Преди да умува да вземе да си напише CV-то, че освен че се е сдобила по някакъв начин с диплома от НБУ-то нищо друго няма. Родена в "малък град" и няколко други неопределени тъъъъпотийки

    Коментиран от #54

    20:25 09.12.2025

  • 47 Абсолютно

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Киркилез":

    Със всички храмове се прекалява! Повечето не се посещават изобщо!

    20:26 09.12.2025

  • 48 Много е куха тая

    14 0 Отговор
    и много дразнеща и кариерата и тръгва с протекциите на ДПС на Доган

    20:27 09.12.2025

  • 49 УЖАС

    14 0 Отговор
    КАКВО Е ТОВА ПЛАШИЛО ИБRIKЧИЙКА НА СВИНСКИ ДИRNIЦИ.

    20:27 09.12.2025

  • 50 Джоко

    12 0 Отговор
    Цурето е на хранилка при Шишери.

    20:28 09.12.2025

  • 51 мдаааа

    8 0 Отговор
    Не е луд тоя който яде баницата, а тоя който има я дава....
    Моля ви спрете баницата на тия 0тkaчалkи...

    20:28 09.12.2025

  • 52 Македонка

    1 1 Отговор
    Робство, Тероризъм и Ислам
    Исторически корени и съвременната заплаха.
    Adapted from Dr. Peter Hammond’s book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat.

    ИСЛАМА не е религия, не е и култ. Във цялата си форма това е цялостна, тотална форма на живот.
    ИСЛАМА има религийна, политическа, економическа, социална и милитарна компоненти. Религийният компонент е главният и на него са подчинени останалите компоненти. Исламизацията започва когато мюзюлманският елемент в дадена държава е достатъчно акумулиран и започва агитация за тяхната привилегия в държавата. Използувайки толерантността на светските държави със различна от мюзюлманите култура постепенно се пристъпва към религийни превилегии и използуване на богатството на дадената държава.

    20:29 09.12.2025

  • 53 герберастко пп дебилната шайка

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Нехид":

    Са двете страни на една и съща монета
    ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!!!!!!

    Коментиран от #81

    20:29 09.12.2025

  • 54 Циганка е или помакиня

    9 0 Отговор

    До коментар #46 от "Тая оФФФца Цветанка Андреева":

    но лъже че била от род на земеделци от БЗНС. Доказана лъжа

    20:29 09.12.2025

  • 55 И аз

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "избирател":

    Даже днес,докато говореше ,че площадът трябва да обединява,той говореше с езика на омразата.Да не говорим за транспирантите с обидни лозунги.Все ми е тая за Делян Пеевски,но ако нон стоп обиждате някого,дори обидна статуя му правите,защо после се сърдите,че "Каквото повикало,това се оцадило" или с" вашите камъни по вашите глави",т.е нададе се вой до небесата,че някой нарече някого м...ляк.

    20:29 09.12.2025

  • 56 Дрънканици

    7 0 Отговор
    Ако има злоба, тя е срещу мутренската наглост на управляващите. Ти какво искаш, да си мълчим докато ни стрижат? Тогава стани овчар.

    20:32 09.12.2025

  • 57 Македонка

    1 1 Отговор
    Как това нещо работи?
    Докато мюзюлманското общество е под 2% в дадена държава те ще се представят като миролюбиво малцинство и не са заплаха за останалите общества в държавата.
    Така е в следните държави:
    САЩ – Мюзюлмани 0.6%
    Австралия - Мюзюлмани 1.5%
    Канада – Мюзюлмани 1.9%
    Китай - Мюзюлмани 1.8%
    Италия – Мюзюлмани 1.5%
    Норвегия - Мюзюлмани 1.8%

    20:32 09.12.2025

  • 58 Шиши

    9 0 Отговор
    Браво, добра слугиня! На ти кокълче!

    20:32 09.12.2025

  • 59 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Контра протест щеше да е ако беше утре, днес е просто платена манифестация

    20:33 09.12.2025

  • 60 Македонка

    0 1 Отговор
    Между 2% и 5% те започват съмишлениците от другите малцинства в обществото на дадена държава да ги приобщават към мюзюлманската вяра, много често всред престъпните групировки и всред уличните престъпни групи.
    Така е в следните държави:
    Дания – Мюзюлмани 2%
    Германия - Мюзюлмани 3.7%
    Англия – Мюзюлмани 2.7%
    Испания - Мюзюлмани 4%
    Тайланд – Мюзюлмани 4.6%

    20:34 09.12.2025

  • 61 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор
    СТИГА ВЕЛИЧАЛИ ТАЗИ ГАДНА,ОМРАЗНА СВИНЯ.
    ТЯ Е НИКОЙ.
    НЯМА КАК ДА Е В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
    С 5 ЗАУЧЕНИ ФРАЗИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗЖИВЯВА НА ЛИДЕР ПРЕД НЕГОВИТЕ НЕГРАМОТНИ ЦИГАНИ.
    ТОЗИ ,ЗАЕДНО С БОЙО ТЪПОТО, НЯМА КАК ДА СА ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ!
    ТЕ СА ЗА ЗАТВОР!

    20:35 09.12.2025

  • 62 От снимката

    4 0 Отговор
    Лъха на нискобюджетен креват..

    20:35 09.12.2025

  • 63 хаха

    4 0 Отговор
    Няма да има етническа омраза, шопаринга, нямааа.....ние нямаме никакви проблеми с други религии и етноси. Проблема си ти и затова си пътник.

    20:36 09.12.2025

  • 64 Македонка

    1 1 Отговор
    При повече от 5% те започват да разиграват изкуствено възвишено влияние в обществото въпреки че са едно от малцинствата. Примерно те започват натиск за въвеждане на чист според ислямския стандард хранителни продукти. По такъв начин те си прокарват стимули за работа в обществото – производство на храни по ислямски стандарти. Те ще увеличат натиска в супермаркетната верига докато не го накарат да упадне и хранителните магазини не станат техни.
    Така е в следните държави.
    Франция – Мюзюлмани 8%
    Филипините - Мюзюлмани 5%
    Швеция – Мюзюлмани 5%
    Швейцария - Мюзюлмани 4.3%
    Тринидад и Тобаго – Мюзюлмани 5.8%

    20:36 09.12.2025

  • 65 Хмм

    3 0 Отговор
    слугинажът стигна дъното

    20:36 09.12.2025

  • 66 Колеги някой знае ли

    1 0 Отговор
    Нещо за биографията на тая Цветанка Андреева? Моля споделете ако имате информация

    Коментиран от #76, #88

    20:37 09.12.2025

  • 67 ББ излъга

    4 0 Отговор
    че ГЕРБ няма нищо общо с контрапротеста на ДПС НН. Има общо само в Стара Загора! Лъжи, лъжи гербави. А лелката с пластове червило на издутите бърни е напориста герберка

    20:38 09.12.2025

  • 68 всичко сами сме си го заслужили

    6 0 Отговор
    Тия политолози казват това за което им плащат - "не на омразата" е главната мантра на Шиши
    Протестът е срещу корупцията и кражбите, срещу глупостите, които т.н. политици вършат вече близо 40 г. КРАДАТ И ЛЪЖАТ!!! Манипулаторът Магнитски го извъртя за омразата!
    Ама смеят ли тези двамцата да кажат нещо - ще ги махнат от копанята

    20:38 09.12.2025

  • 69 Македонка

    1 0 Отговор
    От този момент те ще започнат натиск със всички начини за да вземат участие в управлението на държавата, като исканията са да могат сами да управляват мюзюлманското общество в дадена държава изкуственно създавайки мюзюлманско гето подчинено на Шерията – ислямското право.
    Когато мюзюлманите в държавата прескочат 10% от популацията те започват да увеличават своето неподчинение на законите в сраната. В Париж ние виждаме коли да горят. Всякаква не мюзюлманска акция дразнеща мюзюлманите, така както в Амстердам, на опозицията срещу Мохамед и филмчета за ислама се получава ответна остра контра реакция. Такива напрежения се виждат всеки ден, по точно всред мюзюлманските квартали в:
    Гуана – Мюзюлмани 10%
    Индия - Мюзюлмани 13%
    Израел – Мюзюлмани 16%
    Кения - Мюзюлмани 10%
    Руссия – Мюзюлмани 15%

    20:38 09.12.2025

  • 70 Македонка

    0 0 Отговор
    След достигане на 20%, нацията може да очаква агресивна разправа с неислямски жители, формиране на джихад милиции, спорадични убийства и изгаряне на християнски църкви и еврейски синагоги, така както е в
    Етиопия – Мюзюлмани 32.8%
    При достигане на 40% на мюзюлманското население започват масакри, постоянен терор върху не мюзюлманското население и разрастваща заплаха от война, така както е в:
    Босна – Мюзюлмани 40%
    Чад - Мюзюлмани 53.1%
    Ливан – Мюзюлмани 59.7%

    20:39 09.12.2025

  • 71 Публикувани са видео кадри от ..

    5 1 Отговор
    Контрапротестите на пеев във всички 23 града и общини -

    Шиши е опасен колкото безопасна игла. Цялата му власт се крепи на корупция. Ако спре да плаща, ще потъне по-бързо от крайцера „Москва“.

    Хора от цялата страна цяла вечер пращаха снимки на автобусите. Едва ли бяха повече от 50 общо . Въпросът е защо не ги докара в София?

    Много просто. Хиляда пъти по-лесно е да напълниш центъра на Белица с няколкостотин ромляни, отколкото Ларгото в София. В Белица можеш да създадеш илюзията за масовост с много по-малък ресурс. За Ларгото ти трябват много повече хора и автобуси, а Шиши не разполага с ресурс да ги организира.

    Защо?

    Още по-просто. Вече всички хора са в социалните мрежи и гледат. Единствената среда, която Шиши не може да контролира. Не че не се опита с наказания и директно триене на страници и групи, но се опита и се провали. Няма как да ни спре и да успее да ни манипулира тук! Този терен е наш и сме много по-добри от него и нелепите му тролове в тази игра.

    Хората гледат и реалността е, че все по-малко от тях се връзват да участват в тези организирани театрални постановки. Отделно Шиши е пряко отговорен за загубата на хиляди работни места. Всички тези хора започнаха да разбират защо това им се случва и какво ги държи бедни.

    Борисов и Пеевски са обречени на провал! Те са миналото и това става все по-ясно, за все по-голяма част от българите. Само въпрос на време е къщата им от карти да рухне!

    Коментиран от #87, #90

    20:39 09.12.2025

  • 72 Македонка

    0 0 Отговор
    Над 60% мюзюлманско население при опит за освобождаване от оковите на робството започват преследвания, гонения на населението от другите не мюзюлмански религии. Започава етническо прочистване, използувайки законите на Шериата като оръжие, слагане на такса над невярващото население, както в:
    Албания - Мюзюлмани 70%
    Малайзия - Мюзюлмани 60.4%
    Катар – Мюзюлмани 77.6%
    Судан - Мюзюлмани 70%

    20:40 09.12.2025

  • 73 Македонка

    0 1 Отговор
    След 80% очаквай всекидневно заплашване и яростен джихад. В някой държави започва така нареченото етническо прочистване, съпроводено с геноцид, докато не мюзюлманското население се изхвърли от територията където са живели от векове докато мюзюлманското население стане 100%. Мюзюлмански държави с такъв експириенс в миналото и продължаващо сега са:
    Бангладеш – Мюзюлмани 83%
    Египед - Мюзюлмани 90%
    Газа – Мюзюлмани 98.7%
    Индонезия - Мюзюлмани 86.1%
    Иран – Мюзюлмани 98%
    Ирак – Мюзюлмани 97%
    Йордания - Мюзюлмани 92%
    Мароко – Мюзюлмани 98.7%
    Пакистан - Мюзюлмани 97%
    Палестина – Мюзюлмани 99%
    Сирия – Мюзюлмани 90%
    Таджикистан - Мюзюлмани 90%
    Турция – Мюзюлмани 99,8%
    Арабски Емирати - Мюзюлмани 96%

    20:42 09.12.2025

  • 74 Македонка

    0 0 Отговор
    При 100% настъпва мир така наречен “Dar-es-Salaam”- така наречен ислямски дом на Мира. Тогава там настъпва мир, понеже всеки е мюзюлманин. Тогава Madrasses са само техните училища и Корана е само за тях Светът- държави като:
    Афганистан – Мюзюлмани 100%
    Арабия Саудийска - Мюзюлмани 100%
    Сомалия – Мюзюлмани 100%
    Иемен - Мюзюлмани 100%

    20:43 09.12.2025

  • 75 Ибрахим Тосун Татарлъ

    2 0 Отговор
    Пр@дл@!

    20:44 09.12.2025

  • 76 Хмммммм

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Колеги някой знае ли":

    Цветанка Андрейва е родена в малък български град, където семейството й е било активно ангажирано в местната общност...Цветанка Андреева стартира професионалната си кариера като учител по български език и литература и сайта не се отваря .....

    20:45 09.12.2025

  • 77 Македонка

    0 0 Отговор
    За съжаление, мирът никога не се постига в тия 100% пълни с изригваща умраза към човешкото достойнство мюзюлмански държави, задоволяващи своето пристрастие към кръв спорадично чрез убиване за назидание и сплашване на населението на по – малко радикалните мюзюлмани, за различни причини.

    20:45 09.12.2025

  • 78 Македонка

    0 0 Отговор
    “Преди да стана на девет години аз се научих на основните канони на арабския живот. Това беше ненавист към моя роден брат; аз и моят брад ненавист към нашиат баща; моята фамилия ненавист към моите братовчеди и род; родът ненавист към племето; племето ненавист срещу целият свят и всички от нас ненавиждащи всичко което принадлежи на невярващите в мюзюлманската религия:
    Leon Uris , “The Haj”

    Коментиран от #89

    20:46 09.12.2025

  • 79 Македонка

    0 0 Отговор
    Това е много важно да се разбере че в държави с под 100% мюзюлманско население както примерно Франция, където мюзюлманското малцинство живее в свое гето където те са 100% мюзюлмани и живеят под законите на шерията. Националната Гвардия, Полиция никога не влиза в тия гета. Там не действат държавните закони на Франция, няма национални френски училища освен училищата на шерията. Мюзюлманите не се интегрират като малцинство. Децата учат само Корана. Дружбата с невярващ е криминално проявление и се наказва със смърт. По тази причина на някой места до известна степен мюзюлманските имами са екстремисти и имат повече власт от националните.
    Днеска 1.5 милиарда мюзюлмани съставляват 22% от световната популация, но тяхният процент на раждане на джуджета бие Християните, Хиндусите, Будистите и Евреите и всичките останали заедно вярващи и невярващи. Мюзюлманите ще достигнат 50% от световната популация в края на това столетие.

    20:47 09.12.2025

  • 80 Кви ги говори тая бре?

    2 0 Отговор
    Електоратът на ДПС носи не само етническа идентичност, но и идентичност на българските демократи. Те са се борили с комунистите и носят тази политическа памет със себе си. Това са хора с много силна политическа идентификация. Това е политически знак към радикализацията, заяви Андреева.

    20:49 09.12.2025

  • 81 Нехис

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "герберастко пп дебилната шайка":

    Е, Костя вече строи втори имот. Колко имота искаш да му построиш на това руско мекере?

    Коментиран от #97

    20:49 09.12.2025

  • 82 Какъв е тоя

    4 0 Отговор
    Крокодил ново начало

    20:49 09.12.2025

  • 83 Турците се

    2 0 Отговор
    борили с комунистите. Я се прегледай бре недоразумение .....олее майко

    20:52 09.12.2025

  • 84 Валентин Милевски

    1 0 Отговор
    Не зная въпросната госпожа като какъв "експерт" се изживява,но по-голям лизачи едва ли се е появявал на екран.
    То бива,бива подлога,ама такава рядко има.
    Няма никакво,ама никакво съмнение,че е на заплата при Шиши.
    Как веднъж не каза нещо поне малко подобно на критика към тази крадлива личност.
    Но,съдбата на лизачите винаги е трагична.

    20:52 09.12.2025

  • 85 Македонка

    0 0 Отговор
    Да съйбавга. запор аносенар ичахРоксанА!

    20:53 09.12.2025

  • 86 Определено

    1 0 Отговор
    И хлопа дъската. И то май не е от сега, а от много време

    20:54 09.12.2025

  • 87 👍👍👍

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Публикувани са видео кадри от ..":

    БРАВО ,ПИЧ ! НАПЪЛНИ МИ ДУШАТА С ТОЗИ КОМЕНТАР

    20:55 09.12.2025

  • 88 малко се знае

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Колеги някой знае ли":

    Завършила е Нов български университет, специалност политология. Грантояд с участия в няколко НПО. От години обикаля където я поканят, за да изпълнява задачи, за които се плаща. Покойният Милен Цветков обичаше да я кани и ехидно да се подиграва с нея. Не, че тя много се усещаше. Това е всичко, което се знае за Цецка. Предвид безбичната й слугинска същност и това е много.

    Коментиран от #92

    20:55 09.12.2025

  • 89 Аре изчезни бре

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Македонка":

    ционист ли си , расист ли си, нацист ли си въобще не си ни интересен

    20:56 09.12.2025

  • 90 Виж сега

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "Публикувани са видео кадри от ..":

    Не ви е проблем Пеевски,а ГЕРБ ,защото докато Борисов е лидер на тази партия и сто поредни избора да има, ГЕРБ винаги ще печели .И понеже Нн подкрепят правителството,Пеевски ви пречи да смачкате Борисов.Абе хора,не искаме заводи за насекоми и голи обещания на килограм.Искаме пътища,саниране ,прогрес.Искаме София да не е зарината в боклуци.Утре вземете и почистете районите организирано.Помогнете на кмета си Или пак някой ще ви отнеме свободите.

    Коментиран от #94, #96

    20:58 09.12.2025

  • 91 Хаха

    2 1 Отговор
    Като я видя тая как се е намазала и аз се озлобявам

    20:59 09.12.2025

  • 92 Ромка ли е ?

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "малко се знае":

    или помакиня? От къде е? Уж някъде била учителка по български ....

    Коментиран от #95

    20:59 09.12.2025

  • 93 Македонка

    0 1 Отговор
    Комунисти! Ислямисти! Всички те са Терорости! Ислямистите набиваха на Кол - Българските Богомили - Истинските Християни, последователи на Исус Христос, за да се откажат от вярата на Исуса Христа и да приемат Исляма и за да останат живи го приеха и това са днешните Помаци, Бошняци и Катарите в Испания - цялостно избити от Католическата Църква. Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
    Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.

    21:04 09.12.2025

  • 94 Тиквун е губил избори

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Виж сега":

    И от ИТН първо и после от ПП. Друг е въпроса че после едните се продадоха

    21:04 09.12.2025

  • 95 На 12 години

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Ромка ли е ?":

    Кюцеци на Доган е играла

    21:08 09.12.2025

  • 96 Искате пътища

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Виж сега":

    С окрадени и икономисани материали и после БЪЛГАРИТЕ да се трепят по тях.....
    Бравооооооооо вееееее големи,, мечти " имате.......😡😡😡😡😡😡☠️☠️☠️☠️☠️

    21:12 09.12.2025

  • 97 Мрънкач

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Нехис":

    Ами построй и ти бре...Все на хората в канчето гледате. Затова в ада до българския казан няма пазач те едни други се натискат надолу.....

    21:18 09.12.2025

  • 98 слушай

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Киркилез":

    а сега като си толкова запознат с мюсулманството извикай високо АЛАХ АКБАР ама в центъра на париж и искам да видя какво ще стане Да ти кажа под секрет ще станеш на кайма

    21:19 09.12.2025

  • 99 думата ДЕБЕЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    бабето леко изморена ми изглежда - трябвало е да слуша глупости докато му взима парите на дебелия

    21:20 09.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове