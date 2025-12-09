Цветанка Андреева: Контрапротестът на ДПС е реакция на злобата

"Това е реакция, ДПС се оказа най-нападаната партия. Това ми прилича на ситуацията с "Росенец", къдет станахме свидетели на груб политически език и почти физически сблъсъци", каза в предаването "Лице в лице" по бТВ политологът Цветанка Андреева във връзка с организирания от ДПС-Ново начало тази вечер контрапротест в защита на кабинета "Желязков" в редица населени места в България.
Виждаме омраза изцяло на политическа основа, желанието да изчегърташ противника си, той да се изпари. Очевидно, че този разказ води до огромна радикализация и както се случва протестът, има и реакция. Това е реакция на политическата злоба. Нито за миг не бива да се произвежда дискурсът на етническа радикализация. Електоратът на ДПС носи не само етническа идентичност, но и идентичност на българските демократи. Те са се борили с комунистите и носят тази политическа памет със себе си. Това са хора с много силна политическа идентификация. Това е политически знак към радикализацията, заяви Андреева.
"Очевидно напрежението, което се създаде на улицата, се пренася върху политиците, но то е реакция срещу безпардонния начин, по който мнозинството започна да взема решения, които не срещат никаква обществена подкрепа и легитимност", посочи политологът Теодор Славев.
Той добави, че във връзка със забраната на контрапротест в Ботевград е важно е да припомним, че всеки има право да протестира.
Този контрапротест има много аспекти – той е римейк на контрапротеста на Орлов мост от 2013 г. Той завърши с "нощта на белия автобус". Надявам се да не се стигне до насилие, но като гледам реакциите, утрешният протест се очертава да бъде още по-масов. Нека призовем да се протестира в рамките на закона, без да се проявява насилие, отбеляза Славев.
От 1990 г. в България няма предпоставки за етническо напрежение. България е давана за пример за съвместно съществуване на различни етноси. В този смисъл е изключително неприятно да слушаме политически изявления за такова напрежение от политическия лидер, който се движи с бронирана кола за 2 млн. лева. Възможно е контрапротестът да покаже някаква сила от гледна точка на организираност на хора, но на протеста се вееха знамена на Европейския съюз, а синоним на Европейския съюз е толерантността - по никакъв начин не можем да кажем, че протестиращите се заиграват с някакво етническо напрежение, подчерта политическият анализатор.
Двамата коментираха и вандалските прояви, извършени от провокаторите на протеста на 1 декември.
Зад тези варвари стои организация, която цели радикализация в българската политика. Тази радикализация цели появяване на купища страхове, тя обслужва появата на популизъм. Най-лошият сценарий е този протест да завърши като популистка вълна или да доведе до превес на евроскептичните сили у нас. Ако към една популистка вълна прибавим и евроскептицизъм, това може да доведе до преобръщане на посоката на България. Президентът се явява политическият играч на протеста, целта е той да се появи като "силната ръка", каза Цветанка Андреева.
Президентът има право на такава политическа позиция – да подкрепи протеста. Иначе на всички протести около нас – и в Гърция, и в Сърбия, има поява на агитки и ултраси. Същественият проблем о баче е пълният провал на МВР да се справи с тези агитки. Реакцията на полицията беше много неадекватна, заяви Теодор Славев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Мръшляци!
Коментиран от #5, #23
19:56 09.12.2025
2 ДрайвингПлежър
... и как се казваше на тия платените - някой ще си спомни ли?!
Коментиран от #99
19:59 09.12.2025
4 Айдааа
Коментиран от #7
19:59 09.12.2025
5 Алеко
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Точат лиги пак да ни асвабадят рашистите...
20:00 09.12.2025
6 Николова , София
Коментиран от #36
20:00 09.12.2025
7 подозирам че
До коментар #4 от "Айдааа":като се погледне с през нейните очи в огледалото сигурно вижда ангел...
20:02 09.12.2025
13 Поренчев
20:03 09.12.2025
18 Грухчев
20:05 09.12.2025
20 Промяна
20:05 09.12.2025
21 Потресаващо
Коментиран от #24, #27, #35, #44
20:06 09.12.2025
22 боико борисуф
23 Мисира
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Теб те управляват всички извадили 100 лева.
20:07 09.12.2025
20:07 09.12.2025
25 пешо
26 ШЕФА
Коментиран от #29
20:08 09.12.2025
До коментар #21 от "Потресаващо":Краха на ДПС в Шумен
20:10 09.12.2025
28 604
20:13 09.12.2025
20:14 09.12.2025
20:16 09.12.2025
31 Киркилез
32 Тити
20:18 09.12.2025
33 ТОЧНО.
20:19 09.12.2025
34 Стига бе
20:20 09.12.2025
До коментар #21 от "Потресаващо":"Грандиозния" протест на пеев взриви и град Луковит
20:20 09.12.2025
36 Да питам
До коментар #6 от "Николова , София":От какво точно се оплакват в София джен Z. Аз например се оплаквам,че техните организатори от ПП Кирчо и Кокорчо ни НАТРЕСОХА кмет,който превърна хубавата ни столица в СМЕТИЩЕ.Иначе,то свободата да си говорят глупусти по студията си я имат.
20:21 09.12.2025
Забравих и Мунчо Боташов - руският метежник, взимащ пари от Черепа!
20:21 09.12.2025
38 604
До коментар #30 от "избирател":чорапа не е публикувал никакви снимки, това са игричките на ДБ и зелените+ПП тата покрай тях. Бую се опита да им го върне и пак нищо не се получи. И сещаш ли се зашо- всичко с тия снимки гейт, е фейк. Бую че се снима по халат с кюлчета аре моля трябва да си много тъп да повярваш на тая глупост!
20:22 09.12.2025
39 Ай стига с тая платена
20:22 09.12.2025
40 мдаа
20:23 09.12.2025
42 Киро Нашенски
20:24 09.12.2025
44 Изумен
До коментар #21 от "Потресаващо":На парламентарните избори ДПС на шопара имаше 279 хиляди гласа. А тази вечер на контрапротестите им не излязоха и 5 хиляди "човека" общо в цялата страна. Направете си изводите какво купуване на гласовете на циганите беше? Взеха 100- те лева ,пуснаха предварително попълнените им бюлетини да не ги сбъркат но на мероприятия на свинята дори и срещу заплащане не смеят да се покажат.
20:24 09.12.2025
46 Тая оФФФца Цветанка Андреева
Коментиран от #54
20:25 09.12.2025
47 Абсолютно
До коментар #41 от "Киркилез":Със всички храмове се прекалява! Повечето не се посещават изобщо!
20:26 09.12.2025
48 Много е куха тая
20:27 09.12.2025
49 УЖАС
20:27 09.12.2025
50 Джоко
20:28 09.12.2025
51 мдаааа
Моля ви спрете баницата на тия 0тkaчалkи...
20:28 09.12.2025
53 герберастко пп дебилната шайка
До коментар #37 от "Нехид":Са двете страни на една и съща монета
ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!!!!!!
Коментиран от #81
20:29 09.12.2025
54 Циганка е или помакиня
До коментар #46 от "Тая оФФФца Цветанка Андреева":но лъже че била от род на земеделци от БЗНС. Доказана лъжа
20:29 09.12.2025
55 И аз
До коментар #30 от "избирател":Даже днес,докато говореше ,че площадът трябва да обединява,той говореше с езика на омразата.Да не говорим за транспирантите с обидни лозунги.Все ми е тая за Делян Пеевски,но ако нон стоп обиждате някого,дори обидна статуя му правите,защо после се сърдите,че "Каквото повикало,това се оцадило" или с" вашите камъни по вашите глави",т.е нададе се вой до небесата,че някой нарече някого м...ляк.
20:29 09.12.2025
56 Дрънканици
20:32 09.12.2025
58 Шиши
20:32 09.12.2025
59 ООрана държава
20:33 09.12.2025
61 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТЯ Е НИКОЙ.
НЯМА КАК ДА Е В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
С 5 ЗАУЧЕНИ ФРАЗИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗЖИВЯВА НА ЛИДЕР ПРЕД НЕГОВИТЕ НЕГРАМОТНИ ЦИГАНИ.
ТОЗИ ,ЗАЕДНО С БОЙО ТЪПОТО, НЯМА КАК ДА СА ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ!
ТЕ СА ЗА ЗАТВОР!
20:35 09.12.2025
62 От снимката
20:35 09.12.2025
63 хаха
20:36 09.12.2025
65 Хмм
20:36 09.12.2025
66 Колеги някой знае ли
Коментиран от #76, #88
20:37 09.12.2025
67 ББ излъга
20:38 09.12.2025
68 всичко сами сме си го заслужили
Протестът е срещу корупцията и кражбите, срещу глупостите, които т.н. политици вършат вече близо 40 г. КРАДАТ И ЛЪЖАТ!!! Манипулаторът Магнитски го извъртя за омразата!
Ама смеят ли тези двамцата да кажат нещо - ще ги махнат от копанята
20:38 09.12.2025
71 Публикувани са видео кадри от ..
Шиши е опасен колкото безопасна игла. Цялата му власт се крепи на корупция. Ако спре да плаща, ще потъне по-бързо от крайцера „Москва“.
Хора от цялата страна цяла вечер пращаха снимки на автобусите. Едва ли бяха повече от 50 общо . Въпросът е защо не ги докара в София?
Много просто. Хиляда пъти по-лесно е да напълниш центъра на Белица с няколкостотин ромляни, отколкото Ларгото в София. В Белица можеш да създадеш илюзията за масовост с много по-малък ресурс. За Ларгото ти трябват много повече хора и автобуси, а Шиши не разполага с ресурс да ги организира.
Защо?
Още по-просто. Вече всички хора са в социалните мрежи и гледат. Единствената среда, която Шиши не може да контролира. Не че не се опита с наказания и директно триене на страници и групи, но се опита и се провали. Няма как да ни спре и да успее да ни манипулира тук! Този терен е наш и сме много по-добри от него и нелепите му тролове в тази игра.
Хората гледат и реалността е, че все по-малко от тях се връзват да участват в тези организирани театрални постановки. Отделно Шиши е пряко отговорен за загубата на хиляди работни места. Всички тези хора започнаха да разбират защо това им се случва и какво ги държи бедни.
Борисов и Пеевски са обречени на провал! Те са миналото и това става все по-ясно, за все по-голяма част от българите. Само въпрос на време е къщата им от карти да рухне!
Коментиран от #87, #90
20:39 09.12.2025
75 Ибрахим Тосун Татарлъ
20:44 09.12.2025
76 Хмммммм
До коментар #66 от "Колеги някой знае ли":Цветанка Андрейва е родена в малък български град, където семейството й е било активно ангажирано в местната общност...Цветанка Андреева стартира професионалната си кариера като учител по български език и литература и сайта не се отваря .....
20:45 09.12.2025
80 Кви ги говори тая бре?
20:49 09.12.2025
81 Нехис
До коментар #53 от "герберастко пп дебилната шайка":Е, Костя вече строи втори имот. Колко имота искаш да му построиш на това руско мекере?
Коментиран от #97
20:49 09.12.2025
82 Какъв е тоя
20:49 09.12.2025
83 Турците се
20:52 09.12.2025
84 Валентин Милевски
То бива,бива подлога,ама такава рядко има.
Няма никакво,ама никакво съмнение,че е на заплата при Шиши.
Как веднъж не каза нещо поне малко подобно на критика към тази крадлива личност.
Но,съдбата на лизачите винаги е трагична.
20:52 09.12.2025
86 Определено
20:54 09.12.2025
87 👍👍👍
До коментар #71 от "Публикувани са видео кадри от ..":БРАВО ,ПИЧ ! НАПЪЛНИ МИ ДУШАТА С ТОЗИ КОМЕНТАР
20:55 09.12.2025
88 малко се знае
До коментар #66 от "Колеги някой знае ли":Завършила е Нов български университет, специалност политология. Грантояд с участия в няколко НПО. От години обикаля където я поканят, за да изпълнява задачи, за които се плаща. Покойният Милен Цветков обичаше да я кани и ехидно да се подиграва с нея. Не, че тя много се усещаше. Това е всичко, което се знае за Цецка. Предвид безбичната й слугинска същност и това е много.
Коментиран от #92
20:55 09.12.2025
89 Аре изчезни бре
До коментар #78 от "Македонка":ционист ли си , расист ли си, нацист ли си въобще не си ни интересен
20:56 09.12.2025
90 Виж сега
До коментар #71 от "Публикувани са видео кадри от ..":Не ви е проблем Пеевски,а ГЕРБ ,защото докато Борисов е лидер на тази партия и сто поредни избора да има, ГЕРБ винаги ще печели .И понеже Нн подкрепят правителството,Пеевски ви пречи да смачкате Борисов.Абе хора,не искаме заводи за насекоми и голи обещания на килограм.Искаме пътища,саниране ,прогрес.Искаме София да не е зарината в боклуци.Утре вземете и почистете районите организирано.Помогнете на кмета си Или пак някой ще ви отнеме свободите.
Коментиран от #94, #96
20:58 09.12.2025
91 Хаха
20:59 09.12.2025
92 Ромка ли е ?
До коментар #88 от "малко се знае":или помакиня? От къде е? Уж някъде била учителка по български ....
Коментиран от #95
20:59 09.12.2025
94 Тиквун е губил избори
До коментар #90 от "Виж сега":И от ИТН първо и после от ПП. Друг е въпроса че после едните се продадоха
21:04 09.12.2025
95 На 12 години
До коментар #92 от "Ромка ли е ?":Кюцеци на Доган е играла
21:08 09.12.2025
96 Искате пътища
До коментар #90 от "Виж сега":С окрадени и икономисани материали и после БЪЛГАРИТЕ да се трепят по тях.....
Бравооооооооо вееееее големи,, мечти " имате.......😡😡😡😡😡😡☠️☠️☠️☠️☠️
21:12 09.12.2025
97 Мрънкач
До коментар #81 от "Нехис":Ами построй и ти бре...Все на хората в канчето гледате. Затова в ада до българския казан няма пазач те едни други се натискат надолу.....
21:18 09.12.2025
98 слушай
До коментар #31 от "Киркилез":а сега като си толкова запознат с мюсулманството извикай високо АЛАХ АКБАР ама в центъра на париж и искам да видя какво ще стане Да ти кажа под секрет ще станеш на кайма
21:19 09.12.2025
99 думата ДЕБЕЛ
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":бабето леко изморена ми изглежда - трябвало е да слуша глупости докато му взима парите на дебелия
21:20 09.12.2025