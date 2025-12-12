Новини
Тома Биков: Нашите министри не участват в нито една корупционна схема

12 Декември, 2025 12:35 1 193 80

  • тома биков-
  • министри-
  • герб-сдс-
  • корупционна схема

Ние ще изпълним нашия ангажимент да има удължен бюджет, но в тази ситуация няма как да има нов бюджет. Оттук нататък по бюджетните въпроси легитимност имат да говорят Асен Василев и Румен Радев, коментира още депутатът от ГЕРБ-СДС

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ние ще изпълним нашия ангажимент да има удължен бюджет, но в тази ситуация няма как да има нов бюджет. Оттук нататък по бюджетните въпроси легитимност имат да говорят Асен Василев и Румен Радев. Ние нямаме легитимност да говорим по този въпрос, защото това сочи политическата логика. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков, предаде репортер на "Фокус".

"През последните седмици ние наблюдавахме много внимателно протестите на българските граждани, които бяха по различни теми, които не бяха на една или друга партия. Участваха хора с различни идеологически разбирания и с различни искания. Ние като парламентарна група и като част от тази коалиция, осъзнахме, че няма как да осъществяваме нашите програмни намерения в една такава среда, и че единственото, което може да се случи, е да се нагнети още по-голямо обществено напрежение и нашето участие във властта не просто да бъде безсмислено, а да бъде вредно. Надявам се, че всички политически сили оттук нататък ще преценяват по този начин участието си във властта. Ние със сигурност ще го правим", допълни още Биков.

"Никога не сме искали да управляваме напук на ситуацията, на тенденциите и това сме го показвали многократно. За нас властта не е самоцел. Ние сме една от партиите, които можем да дадем няколко примера, в които много ясно сме показвали и пред обществото, и пред нашите избиратели, с всички рискове на това, че за нас властта не е самоцел", заяви депутатът.

"Нашите министри не участват в нито една корупционна схема. Напротив, успяхме да спасим Плана за възстановяване и устойчивост, пратен от Асен Василев в девета глуха, положихме усилия да има поне нормален ритъм в работата на парламента", коментира още Биков.


  • 1 Баце ЕООД

    53 2 Отговор
    🤣😂👌 Нула направо. Честна скотска, офф, скаутска

    Коментиран от #34

    12:37 12.12.2025

  • 2 ахааа

    56 2 Отговор
    Нашите министри не участват в нито една корупционна схема - ха ха ха така ли мислиш бе мастит

    Коментиран от #11

    12:37 12.12.2025

  • 3 Факт

    54 0 Отговор
    Ха ха! Изказването за деня

    Коментиран от #48

    12:37 12.12.2025

  • 4 Буко Баламата

    57 1 Отговор
    Те не участват, те ги ръководят!

    12:37 12.12.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 6 Отговор
    аз участвам във всякакви схеми-номера е , че ОСТАВЯМ и за другите/ и да крадете не се научихте

    12:37 12.12.2025

  • 6 хе хе

    3 39 Отговор
    Асен Василев вече официално се разграничи от трибуната на НС и каза, че няма да носи отговорност, че е оставил държавата в хаос и без Бюджет. А кой искара младите неумни по площадите?

    Коментиран от #14, #51, #77, #79

    12:39 12.12.2025

  • 7 На бас 👍

    3 42 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% при избирателна активност под 40%. Демек - файдата от протести и оставки както винаги ще е нулева 😆

    12:39 12.12.2025

  • 8 Тов. Членин

    21 2 Отговор
    Таваришчи , сега ще видите - " Конь боб яде ли " ... 🤭😁

    Коментиран от #29, #56

    12:39 12.12.2025

  • 9 ЗАЩО

    44 2 Отговор
    Вашите министри и депутати са за затвора , за по 15 г. , и вие си знаете . УБИХТЕ И ОКРАДОХТЕ ДЪРЖАВАТА И НАРОДА !!

    12:39 12.12.2025

  • 10 Кравата Милка

    36 1 Отговор
    Въпреки жалното мучене, жеуезното правителство отива за вторични суровини.

    Коментиран от #13

    12:41 12.12.2025

  • 11 Видьо Видев

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "ахааа":

    Най-после, нещо за което настоявахме от години!
    Подпиши петицията!

    10 мерки за възстановяване нормалността в изборния процес

    12:42 12.12.2025

  • 12 жалки сте

    37 3 Отговор
    Цялото ви правителство е сламено ,а то е управлявано от едно прасе и тиква !!!

    Коментиран от #52

    12:42 12.12.2025

  • 13 Поне ,

    17 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кравата Милка":

    Да се беше писал - Краварката Дуся ..

    12:43 12.12.2025

  • 14 иСкара-накара

    30 1 Отговор

    До коментар #6 от "хе хе":

    Абе много сте неграмотни в герб.

    Коментиран от #20

    12:44 12.12.2025

  • 15 от село

    28 1 Отговор
    А ако този е свършил работа и за два лева за 10 г. в парламента -отказвам виното и ракията !!

    12:45 12.12.2025

  • 16 Гост

    26 1 Отговор
    Само другите са корумпета, вие не сте! Вие сте най-честните и некорумпирани депутати и министри. Леле, леле, какъв долен б"о"к"л"у"к е бикоф, направо не се трае тоя изм"екяр

    12:45 12.12.2025

  • 17 Хей

    11 0 Отговор
    Ами пуснете им малко от вашите, че иначе подават оставки....

    12:46 12.12.2025

  • 18 тоя на снимката

    23 0 Отговор
    на две магарета сламата не може да раздели ама се подпрял като древен философ мъдрец...

    12:46 12.12.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    27 1 Отговор
    ДА СЕ МАХАШ...
    ИЗМЕКЯР.

    12:47 12.12.2025

  • 20 а не смяташ ли

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "иСкара-накара":

    че е написано нарочно?

    12:47 12.12.2025

  • 21 Хм, кой го

    14 0 Отговор
    казва и къде ? Е медията а прошляците !

    12:47 12.12.2025

  • 22 шиши

    21 1 Отговор
    Карикатурчо пак лъжеш м-ш-н-ко какво ще кажеш за "Бойко текстил в Одрин,Барселонагей,чувалите от магистралата и хотела с водопада-хаяшито

    12:48 12.12.2025

  • 24 Унбитх

    20 1 Отговор
    Комформиста Биков,който написа крадливатя шайка на Бойко " сега говори за съобразяване с народа на България?! ГЕРБ-ДПС никога не са се съобразявали с хората в България, Борисов и Делянчо са правили всичко в техен интерес и мафиотските им структури, да припомня ли КТБ, Булгартабак, Хемус, Барселона, ТЕЦ Варна, санирането, язовирите, калпавите пътища на баснословни цени и т.н и т.н. Сега е важно да не им се позволи отново да ни излъжат!

    12:49 12.12.2025

  • 26 Все повече става ясно,

    6 12 Отговор
    че единствените , които могат да противостоят на Радев и превратаджиите му, са ДПС и Делян Славчев Пеевски.

    Само те имат опита и качествата, както и волята.

    Борисов Меката Мария е безпомощен в условия на улични протести.

    Сега се мъчи да се оправдава с някакви измислени и изсмукани кризи, които щели да настъпят след Нова година.
    А до вчера лично ни убеждаваше, че еврото е най доброто за България!

    Вчера казА, че до Нова година оставка няма да има, днес вече е в оставка?! БЕЗ ДА ПИТА НИКОГО!

    ГЕРБ са в кома!

    12:51 12.12.2025

  • 27 В интерес на истината

    9 2 Отговор
    нямаше нито един корупционен скандал сега. И това е странното на този фон, такъв протест. Къде бяха тези хора когато бяха скандал след скандал, откраднати избори, лъжи и корупция?

    Коментиран от #43, #44

    12:51 12.12.2025

  • 30 Див

    18 0 Отговор
    мазен селяндур .

    Коментиран от #33

    12:54 12.12.2025

  • 31 Тома Биков:

    21 1 Отговор
    ,,Борисов,не само е Диктатор!
    Той е И - Карикатура на Диктатор!"...
    Повече има ли смисъл да го обсъждаме...?!

    Коментиран от #32, #36

    12:54 12.12.2025

  • 33 ПРАВ СИ...!

    17 0 Отговор

    До коментар #30 от "Див":

    Ама само как се е зализал,като...
    ...Селски Ерген на мегдана...!

    12:55 12.12.2025

  • 34 Трябва да се прекръсти на

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Тома Вицов

    12:56 12.12.2025

  • 35 ФЕЙК

    14 0 Отговор
    Аз не съм корумпиран госпожо, той Иванчо беше! - Обяснение в детската градина на парламата!

    12:56 12.12.2025

  • 37 Що се излагаш,бе Бик

    17 1 Отговор
    Участват с подставени лица!
    И ти си сред тях!
    Какво се правиш на ритнат в главата от кон!

    12:57 12.12.2025

  • 38 Нещо не си разбрал!

    11 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ако бе диктатор":

    Препратката не е към Борисов,а към Биков,че е тривиален двуличник!
    Сега вдяна ли?!

    12:57 12.12.2025

  • 39 ама аз не исках да свалям държавата

    1 2 Отговор
    Аааа няма не исках!

    12:58 12.12.2025

  • 40 ВАШАТА. МАМИЦА

    15 1 Отговор
    ТИКВИ И СВИНИ

    12:59 12.12.2025

  • 41 Никси

    6 1 Отговор
    А тека кажи му мисирка и не го убиждай повече , човек да не се пошегува
    ТРИЕ НА ПОРАЗИЯ !!!.

    12:59 12.12.2025

  • 42 Гост

    12 0 Отговор
    Ехх като ти видя видеата против Боко…. Щеше в затвора да го вкарваш помниш ли?Жалък си бе !!!

    13:00 12.12.2025

  • 43 Как да нямаше?!

    11 0 Отговор

    До коментар #27 от "В интерес на истината":

    Желязков изтегли огромен заем,като помощ за Украйна,без да се гласува и дебатира в Народното Събрание!
    Ахъмм!

    Коментиран от #54

    13:01 12.12.2025

  • 44 В интерес на истината

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от "В интерес на истината":

    Прекриват се един друг!
    Къде са триото от охранените свини и свинки?
    Скриха се!
    Двама от тях май хванаха границата!
    Пешо Еврототги е ги подслонил в гръцки манастир!

    Коментиран от #53

    13:01 12.12.2025

  • 45 Ода за мен самия:

    11 0 Отговор
    Аз съм Боко - баш крадеца, вечния лъжец, на Балканский полуостров нЕма по-голЕм от мен,
    Най-обичам аз от всички и женички и парички, блазе човеко като мен.
    Шиши прати ме на "кино", Сретен - у дома, НасЮ, Слави все ме питат:
    "Ко ша праим ний сега?"
    Все се чудя и се мая как му изтървах края? Аман, казаха хората от мен!

    13:02 12.12.2025

  • 46 К.К

    8 0 Отговор
    Ай, стига бе! Добре, че си имате " главен прокурор" , който да ги прикрива и замита под килима.

    13:07 12.12.2025

  • 47 Архимандрисандрит Бибиян

    7 0 Отговор
    Лев не сме пипнали, друго не ми вече не е актоален,работиме само с евро!

    13:08 12.12.2025

  • 48 Биков Меката китка

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Колкото и да се напъва, Биков все ще е мека китка и винаги ще е на левия бряг.

    13:11 12.12.2025

  • 49 ТИГО

    7 0 Отговор
    Тома Биков: Нашите министри не участват в нито една корупционна схема!! Каза човека дето е завършил ЮЗУ актьорство !! Дето е сменил 6 партии ,дето е водил сутрешни предавания !И станал магистър в СУ !
    Обучението за
    магистър по политология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" е с продължителност една година (два семестъра).
    Това важи за всички актуални магистърски програми в Катедра "Политология" на Философския факултет на СУ, като например:

    Политология
    Политически мениджмънт
    Гражданско общество и НПО сектор

    Стандартното изискване за прием в едногодишните програми е кандидатите да притежават диплома за завършено висше образование с минимален среден успех Добър (3.50).

    13:11 12.12.2025

  • 50 българка

    7 0 Отговор
    Всички от ГЕРБ са в корупционни схеми. Не могат да заблудят никого - това не е партия с идеи и цели в името на възхода на България, а ОПГ с главатар Бойко Борисов в съдружие с Делян Пеевски за ограбването на България!

    13:13 12.12.2025

  • 51 Стефанов

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "хе хе":

    Отговорността е на Борисов има два пъти повече депутати.Прави се на тарикат отново но вече е бита карта заради Пеевски, който го държи с компромати и може да го вкара в затвора. Всичко останало са пинизи за наивните.

    13:14 12.12.2025

  • 52 Герберюгенд

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "жалки сте":

    Вземи си един маргарин с краварката в ъгъла, за да да се мажеш като ти татуират един червен надпис на тролската муцуна. И за други места става.

    13:14 12.12.2025

  • 53 В интерес на истината

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "В интерес на истината":

    факт е, че в момента нямаше нито един корупционен скандал. Само факти.

    13:15 12.12.2025

  • 54 Жълтините са забавни

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Как да нямаше?!":

    но не и доказателства.

    13:16 12.12.2025

  • 55 Оракула от Делфи

    4 0 Отговор
    Да подчертаем , че Тома Биков и Главния Прокурор на ЕО , Лаура Кьовеши, са две различни лица!!!
    Да напомним на Тома Биков , който с годините в услуга на корумпираните
    явно се е сдобил , със силно скъсена " поръчкова" памет?
    Корупцията е "запазена марка" на забогатяване, чрез ограбване на държавата
    ни от тези , които я управляват и "техните маши"!!!
    Никой не е забравил за фалита на "КТБ" кражбата на века, и Премиера ни в сянка със
    собствена Банка!!!

    13:18 12.12.2025

  • 56 Коментар до 8

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тов. Членин":

    не е товаришчи

    а товаг,ишчи

    Вожда не е могъл да казва РРРР

    13:19 12.12.2025

  • 57 Фройд

    5 0 Отговор
    Само заради чупените самолети , не може излезнете от затвора , ами турски поток , ами чупените магистрали , ами ремонт на ремонтите , ами даже и лукойл ....

    Имате хиляда години строг тъмничен , за всеки !

    13:22 12.12.2025

  • 58 Георгиев

    7 0 Отговор
    Това сериозно? И в дерогацията на Нефтохим не участва ГЕРБ? Очевадна лъжа е казаното от Биков. Препоръчвам му да бяга от там и да си търси работа.

    13:24 12.12.2025

  • 59 Тома Тома

    6 0 Отговор
    вземете я прочетете тази конституция заедно с вашия вехт вожд Борисов. Ако ГЕРБ се отърве от мафиота Борисов и от всички депутати, завършили милиционерското училище, и престане да краде и лъже, може би ще заприлича на по- свястна партия. Сега сте организирана престъпна група, като ДПС.

    13:26 12.12.2025

  • 60 ГЕРБопитек

    5 0 Отговор
    Той има предвид, че министрите на ГЕРБ участват във ВСИЧКИ корупционни схеми, а не само в една от тях

    13:35 12.12.2025

  • 61 НА 25.12.1989 Г.

    4 0 Отговор
    РУМЪНЦИТЕ ЕКЗЕКУТИРАХА НИКОЛАЕ И ЕЛЕНА ЧАУШЕСКУ И СИ ОПРАВИХА ИКОНОМИКАТА И ЖИВОТА....
    ИМАМЕ САМО 12 ДНИ...

    13:35 12.12.2025

  • 62 И аз, и аз...

    2 0 Отговор
    Смешник и мошеник... 🤣😡😡🤬🤬

    13:38 12.12.2025

  • 63 Ах Ох Верно

    4 0 Отговор
    Има ли някой да Ви повярва крадци такива.

    13:38 12.12.2025

  • 64 И аз, и аз...

    3 0 Отговор
    Смешник и мошеник... 🤣😡😡🤬🤬

    13:38 12.12.2025

  • 65 Томе,

    5 0 Отговор
    Съсредоточете се тази група гербери, които да си купили имотите от Мартин Божинов Нотариуса, защото ще бъдете скоро отчуждени. КПКОМПИ идва

    13:40 12.12.2025

  • 66 Знайко

    5 0 Отговор
    МВР министър Митов участваше в полицейския чадър при купуването на гласове на местните избори в Падарджик. Това си е корупция, взимането на заплата и бонуси за несвършета работа или за некадърно свършена същэ е корупция.
    Пример за корупция е и това, което правят депутатите на ИТН, БСП, ГЕРБ, ДПС-Пеевски и министрите в Кабинета Жерязков.

    Министерство на културата е сред най-корумпираните, за този чалга министър сте грасували всички герб депутати.

    13:41 12.12.2025

  • 67 Някой

    5 0 Отговор
    ГЕРБ сте чалга партия.
    Лойко Борисов-Слави Трифотов = вечна дружба.

    13:43 12.12.2025

  • 68 Значи

    7 0 Отговор
    в продължение на месеци, гербавите и компания-БСП,ИТН, с мощната подкрепа на шишкавото Д, забъркахте една огромна каца с л..на и сега,когато се размириса, ритате капака и казвате - не носим отговорност за вонятар друг да я оправя.

    13:44 12.12.2025

  • 69 Знайко

    7 0 Отговор
    Биков сбогувай се с парламента, чака те кариера в частния бизтес, я като портиер, я като мияч на чинии, я като продавач на сандвичи.

    13:46 12.12.2025

  • 70 Оги

    1 0 Отговор
    Браво, Тома, може да се гордееш!

    13:49 12.12.2025

  • 71 ЗРИТЕЛ

    4 0 Отговор
    ВЯРВАМЕ......ВЯРВАМЕ....НАЛИ ВИЖДАМЕ...

    13:56 12.12.2025

  • 72 Каква

    2 0 Отговор
    е ролята на тоя паразитиращ субект в герба ?

    13:58 12.12.2025

  • 73 гошо

    1 0 Отговор
    Смех!Що не викнахте Тулупа да се кръсти като дърт циганин.

    14:01 12.12.2025

  • 74 Този

    1 0 Отговор
    От време на време трябва да си чете казаните лъжи и тъпотии,че взе да си противоречи сам.

    14:03 12.12.2025

  • 75 виктория

    1 0 Отговор
    вашите министри са паравани-кукли!! зад тях прасето си развява задника!!

    14:04 12.12.2025

  • 76 Оз. Ген.Румянцев

    0 0 Отговор
    Нашите министри не участват в нито една корупционна схема. Айде бе! Верно ли, ти да видиш!

    14:05 12.12.2025

  • 77 виктория

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "хе хе":

    алоо,умния!!как са свирките на прасето!!!

    14:06 12.12.2025

  • 78 Клан Недоклан

    1 0 Отговор
    Те не крадат,те направо си вземат...!

    14:07 12.12.2025

  • 80 ТиквоПрас

    0 0 Отговор
    Ко каза?Ко?-Не!

    14:14 12.12.2025

