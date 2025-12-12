Тома Биков: Нашите министри не участват в нито една корупционна схема

Ние ще изпълним нашия ангажимент да има удължен бюджет, но в тази ситуация няма как да има нов бюджет. Оттук нататък по бюджетните въпроси легитимност имат да говорят Асен Василев и Румен Радев. Ние нямаме легитимност да говорим по този въпрос, защото това сочи политическата логика. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков, предаде репортер на "Фокус".

"През последните седмици ние наблюдавахме много внимателно протестите на българските граждани, които бяха по различни теми, които не бяха на една или друга партия. Участваха хора с различни идеологически разбирания и с различни искания. Ние като парламентарна група и като част от тази коалиция, осъзнахме, че няма как да осъществяваме нашите програмни намерения в една такава среда, и че единственото, което може да се случи, е да се нагнети още по-голямо обществено напрежение и нашето участие във властта не просто да бъде безсмислено, а да бъде вредно. Надявам се, че всички политически сили оттук нататък ще преценяват по този начин участието си във властта. Ние със сигурност ще го правим", допълни още Биков.

"Никога не сме искали да управляваме напук на ситуацията, на тенденциите и това сме го показвали многократно. За нас властта не е самоцел. Ние сме една от партиите, които можем да дадем няколко примера, в които много ясно сме показвали и пред обществото, и пред нашите избиратели, с всички рискове на това, че за нас властта не е самоцел", заяви депутатът.

"Нашите министри не участват в нито една корупционна схема. Напротив, успяхме да спасим Плана за възстановяване и устойчивост, пратен от Асен Василев в девета глуха, положихме усилия да има поне нормален ритъм в работата на парламента", коментира още Биков.