Новини
България »
Борисов: Върнете колите на Президентството, за да спре Радев с този цирк - джипове и по средата „Шкода“

Борисов: Върнете колите на Президентството, за да спре Радев с този цирк - джипове и по средата „Шкода“

23 Октомври, 2025 11:51 1 965 89

  • бойко борисов-
  • дпс-ново начало-
  • румен радев-
  • коли-
  • президенство

От вчера слушам, че съм погълнат, изяден и приключен, а както виждате съм цял, това заяви лидерът на ГЕРБ-СДС 

Борисов: Върнете колите на Президентството, за да спре Радев с този цирк - джипове и по средата „Шкода“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов призова - всички коли, всички шофьори и всичко, което е ползвал президента Румен Радев, с постановление да бъде прехвърлено на Президентството.

"За да спре Радев с този цирк - отпред и отзад джипове, по средата една Шкода. Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, те са си там, това е негова воля, че се е качил на Шкода. Ето, днес му връщаме и на администрацията", посочи Борисов.

От вчера слушам, че съм погълнат, изяден и приключен, а както виждате съм цял, това заяви лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод случилото се вчера и острите коментари от опозицията.

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него - това обявиха от партията в съвместно изявление с ГЕРБ-СДС след среща между двете формации, която се проведе в сряда сутрин в Народното събрание. Партиите се обявиха за пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България. Промяна в настоящата форма на подкрепа от страна на партията на Делян Пеевски няма да има, категорични бяха формациите.

Борисов коментира и санкциите на САЩ, наложени върху руските петролни гиганти и призива на опозицията да се вземат мерки и да бъдат изслушани министри, за да не се стига до криза с горивата.

"Информиран съм и знаех, че ще се стигне до това. Сега сме говорили с финансовия министър, с управителя на БНБ много внимателно да се проследи и да се внимава, защото това не е шега работа. Можем да останем и без гориво в един момент. Трябва да е ясно кои банки и какви са санкциите срещу банките, които обслужват преводите за купуване на петрол, за продажбата. Сложен въпрос, много деликатен. Ние сме готови с второ четене на проектозакона да имаме всички опции за евентуално действие, ако се наложи, защото санкциите са винаги предпоследни. Могат да се променят следващия месец", обясни той.

По думите му "сега президентът Путин има време да разсъждава върху тези санкции" и заключи: "Това е играта на големите".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джипко Бибитков

    77 4 Отговор
    Джипко Бибитков не харесва Шкода. Харесва му кмета на Симитли да го вози на УАЗ.

    11:54 23.10.2025

  • 2 Питащ

    79 4 Отговор
    А Магнитския ще ти разреши ли??

    11:55 23.10.2025

  • 3 Логиката

    67 4 Отговор
    на Мутрьо цепи мрака !

    11:55 23.10.2025

  • 4 Джипко Бибитков

    41 5 Отговор
    Джипко Бибитков не харесва Шкода. Харесва му кмета на Симитли да го вози на УАЗ и да дава газ.

    11:55 23.10.2025

  • 5 Хасковски каунь

    56 3 Отговор
    IСъс закон ги отнеха и със закон трябва да ги върнат.
    Къде пак се измъзултва като мокра връвi

    11:55 23.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Смех, бате

    73 5 Отговор
    Банкарския българоубиец няма интелект да се противопостави на президента и като типичен чобан се из хожда пред обществото.

    Коментиран от #14, #20

    11:56 23.10.2025

  • 8 ГолЕм смЕх!

    80 6 Отговор
    ,,Спрете този цирк...!"
    Ех Буци,та вие направихте цирка-сега да го спирате...?!
    Жалък циркаджия си!

    11:56 23.10.2025

  • 9 Я мълчи бе

    62 5 Отговор
    толуп банкянски обязден и изяден .Вземайте пример от Радев.Ти и шишкавия с ролкови кънки да ходите ви в много....

    Коментиран от #23

    11:56 23.10.2025

  • 10 О,Баце,оръфан си до кокал

    58 4 Отговор
    И го знаеш.Но не искаш да го признаеш.Само две числа от изборите в Пазарджишко:с.Алеко Константиново е 70% за Новото начало.На предишните избори е било 71% за теб.Изкупен си!

    11:57 23.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    54 4 Отговор
    Вече забрави , че ◇КОЙ и ◇ТОЙ направиха този цирк‼️

    11:58 23.10.2025

  • 12 Ей магнит

    45 2 Отговор
    Гъбаркаш се нещо със Шкодата ли😡😡😡😡

    11:58 23.10.2025

  • 13 Симитли

    51 3 Отговор
    Гледахте ли клипчетата, когато репортерка попита Булката, дали Шиши ще изяде ГРЕБ? Направо получи инфаркт Булката.

    Коментиран от #22

    11:58 23.10.2025

  • 14 Разлика от тук до небето!

    52 4 Отговор

    До коментар #7 от "Смех, бате":

    В интелекта на Борисов и Радев...!
    Борисов от ден,на ден упорито се старае да затвърди това...и много успешно успява!

    11:58 23.10.2025

  • 15 Не ви ли се струва

    46 3 Отговор
    че Тиквата е в прединфарктно състояние?

    Коментиран от #36

    12:00 23.10.2025

  • 16 Глупак

    26 3 Отговор
    Мисли предварително!

    12:01 23.10.2025

  • 17 Иван С

    46 3 Отговор
    Що обиждаш на Шкода бе? Какво й е лошото на Шкода? тиква проста, нали знаеш каква е съдбата ти? тиквите ги ядат свинете... Чуваш ли грухтене зад теб?

    12:01 23.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Какво

    40 3 Отговор
    е замръкнал и занедоволствал въпросния срещу Шкода ? Шкода увеличава перманентно продажбата си на автомобили в целия свят ! Трамваи изнася също , най - големите ѝ клиенти са Америка (Вашингтон) и Германия ! Нима е унизително между Джипове да има Шкода според Мутрьо ?

    Коментиран от #65

    12:02 23.10.2025

  • 20 Майна

    6 32 Отговор

    До коментар #7 от "Смех, бате":

    Фатмак и интелект? хахаха По-добре се скрий някъде и си мълчи

    Коментиран от #25, #34, #42

    12:02 23.10.2025

  • 21 Стенли

    36 3 Отговор
    А тиквата и прасето с любезното съдействие на има такъв и иот и бсп ново начало гласуваха за такса водомер а догодина и такса електромер абе все по весело ще става с тези управници начело

    12:04 23.10.2025

  • 22 Въй, въй

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Симитли":

    Аз пък си помислих, че е получила ...ексаз 🤭

    12:04 23.10.2025

  • 23 ЦЪК!

    24 0 Отговор

    До коментар #9 от "Я мълчи бе":

    Няма Боко и Шиши да ходят с ролкови кънки!
    Не,че не заслужават...заслужават и то напълно!
    НО!
    Няма още проектирани такива,които да издържат на толкова много кила...!
    Ще ги скършат...

    12:05 23.10.2025

  • 24 Неловена мачка

    16 3 Отговор
    Борисов е ловена мачка. Знае кое как.

    12:05 23.10.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 2 Отговор

    До коментар #20 от "Майна":

    Знаеш ли какво е фатмак ❓

    12:05 23.10.2025

  • 26 ккк

    25 0 Отговор
    скривайте го тоя , като ги приемаха законите ни рева , цшл ама слуга на шиши

    12:05 23.10.2025

  • 27 Ицо Багера

    11 0 Отговор
    Виц:
    Знаете ли кой е първия човек, който кани собственика на БМВ на рожденния си ден ?
    Майстора на колата му в сервиза.

    12:06 23.10.2025

  • 28 така управлават и държавата

    27 2 Отговор
    Народния съд им е най-малкото.

    Коментиран от #30

    12:06 23.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ха ха

    20 0 Отговор

    До коментар #28 от "така управлават и държавата":

    Неможачи!

    12:09 23.10.2025

  • 31 ТВОЙТА. МАМИЦА

    26 1 Отговор
    ТИКВА СКАПАНА
    МАЛКО ТИ ОСТАНА

    12:10 23.10.2025

  • 32 нуймк

    28 0 Отговор
    Къде са 55 милиона от аванса за Хемус, това кажи айдук??? Къде са саковете??? Над 1,2 милиарда лева раздаде на обръчите от фирми през 2020г. а още няма нищо на среща. Кой окраде парите??? И дъщеря ти и тая свиня си купила докато беше кмет за 240 лева парцел до Панчарево. Там знаеш ли нещо или е неизвестен извършителя??? И тая работа да ни вдигате данъците с 40 % за да си напълниш сака, как я мислиш??? Боклук със боклук мръсен с другата свиня голям апетит имате ама ще ядете накрая народната лИбов. Усещаш ли??? Слава на Господ Иисус Христос, вече лъжите си можеш да ги разправяш само на разбойниците ти от ГЕРБ. Къде са парите, боклук???

    12:10 23.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 От когато

    21 1 Отговор
    съществува Шкода (в град Пилзен , Чехия) , България е била още под турско , бе !

    12:12 23.10.2025

  • 36 Не да ни се ,,струва"...?!

    22 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не ви ли се струва":

    А е очевАдно...!
    Буци,колкото и да е проЗд,вижда и усеща с манталитета си на селски хитрец,че вече изпуща тоталната власт върху държавата...,която преминава в ръцете на другият ,,магнит"-Шиши...!
    Скоро ще викат линейка за прединфарктно то му състояние...!

    12:15 23.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Даниел

    22 0 Отговор
    Реакция в следствие на осъзнат автогол!
    Кога обикновените депутати ще започнете да използвате собствен транспорт или градски такъв?

    12:18 23.10.2025

  • 39 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    24 1 Отговор
    БОЙКО,ТОЛКОВА СИ П!Р!О!С!Т,Н!А!Г!Ъ!Л И О!Т!В!Р!А!Т!И!Т!Е!Л!Е!Н!
    АКО БЕШЕ ПРОЧЕЛ ПОНЕ ОЩЕ ЕДНА КНИГА, МОЖЕШЕ И ДА НАУЧИШ, ЧЕ ЦИРКА Е ИЗКУСТВО.
    А ТИ И ДРУГИЯ ШОПАР,АКО ВЛЕЗЕТЕ В З!АТ!В!О!Р!А ЩЕ ЗАРАДВАТЕ ЦЕЛИЯ НАРОД!

    12:18 23.10.2025

  • 40 ТОМА БИКОВ!

    16 0 Отговор
    Сега,най-накрая,след толкова години, разбрахте ли,че съм бил прав,с думите си за Борисов ... :
    ,,БОРИСОВ,НЕ САМО Е ДИКТАТОР!
    ТОЙ Е И-КАРИКАТУРА НА ДИКТАТОР...!"

    Коментиран от #44

    12:22 23.10.2025

  • 41 ту-туу

    15 0 Отговор
    Върнете колите,че щерката на сикаджииският гербак става строителен предприемач

    12:25 23.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Някой

    15 0 Отговор
    Борисов ползваше самолети и хеликоптери. И се оплакваше от счупен колесник на Фалкона, че от среща на младежко ГЕРБ във Варна, не могъл да отиде да среже лентичка в Пловдив. Кое от двете действия е държавно, а не партийно?
    Домусчиев се похвали, че откриването на трибуната Моци на стадиона на Лудогорец с държавни пари и от ЕС, Борисов пристигнал с хеликоптер.
    Гледаше и строеж на пътища с хеликоптер, вместо да ползва някое дронче. Преди във верига струваха по 99.99лв, но после оскъпиха на 149.99лв. Кое ли би излязло по-евтино?

    12:26 23.10.2025

  • 44 Абе може

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "ТОМА БИКОВ!":

    и прав да си, ама правотата ти ли те подтикна да отидеш и да му целуваш южното подкръстие?

    Коментиран от #51

    12:27 23.10.2025

  • 45 Даа...

    22 0 Отговор
    - Хората сами си купуват водомерите.
    - Хората сами си отчитат водомерите.
    - Хората сами си плащат подмяната на водомерите.
    ГЕРБ Ново начало въвеждат "Такса водомер"!
    Всички гласували за ГЕРБ сигурно са изключително доволни и щастливи от управлението на Делян Пеевски чрез Бойко Борисов!

    12:29 23.10.2025

  • 46 ДА,ама-НЕ...!

    11 0 Отговор
    ,,От вчера слушам, че съм погълнат, изяден и приключен, а както виждате съм цял..."
    Лицето ти излъчва тревожност и несигурност...!
    Не съм доктор,но виждам човек с признаци на Прединфарктно Състояние...!

    Коментиран от #80

    12:29 23.10.2025

  • 47 ,УСЕТИХА СЕ ЧЕ ОТ МИНУСА ЛЕТЕЦА

    8 0 Отговор
    НАПРАВИ ОТНОВО ПЛЮС И ДАДОХА ЗАДЕН ХОД ПО ТРЪМИСКИ....

    12:30 23.10.2025

  • 48 Ме се прави на интересен

    7 0 Отговор
    Мъъръшо..

    12:31 23.10.2025

  • 49 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    16 0 Отговор
    Каква жалка картинка е боко тиквата. Как се гърчи, че вече всеки го смята за kyчkaта на Шиши, на ДпС.
    Kyчka e!

    Коментиран от #57

    12:31 23.10.2025

  • 50 Един

    16 0 Отговор
    Какъв цирк,вие сте виновни!Браво на президента!

    12:32 23.10.2025

  • 51 Така е!Прав си!

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Абе може":

    Но на този въпрос Тома Биков,спокойно и нагло отговори...:
    ,,Просто претърпях катарзис...!"

    12:32 23.10.2025

  • 52 Гост

    11 0 Отговор
    "Циркът" ти го направи бе, б"о"к"л"у"к продажен. Ти си най-големият "циркаджия"

    12:33 23.10.2025

  • 53 Такса водомер а?

    11 0 Отговор
    Такса "достъп до услуга" А? А такса бензинова колонка ще има ли тъпунгер ? .....смоотаняци

    Коментиран от #61

    12:33 23.10.2025

  • 54 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    9 1 Отговор
    Цирк москва.
    Усещате ли как шиши и Meчо вдигат рейтинга на фатмака кРадев ?
    Никакви ...лози и ПР-и не могат така както го правят npaceтата.

    12:33 23.10.2025

  • 55 Събрали се някаква хунта

    6 0 Отговор
    От завършени олигофрени и взели на интересни да се правят

    12:34 23.10.2025

  • 56 Банкя

    10 0 Отговор
    Буци, ти си най-големото недоразумение в държавата, а сега вече сте двама с брат ти Дебелян. Махайте се, че нещата с толкова прости хора по върховете на държавата отиват на към кютек. Ще стане:"Ти ли ме бутна или сам си паднах". Не ставате, много крадете, а и сте намагнитизирани. Идете си с мир.

    Коментиран от #63

    12:35 23.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 За сега си

    2 0 Отговор
    "цял"....за сега....

    12:36 23.10.2025

  • 59 Григор

    10 0 Отговор
    Циркът в България го организират две мутри, които вместо да са в затвора, управляват държавата! И това доживяхме! Срам! Този за 30 години в политиката две думи на английски не можа да научи, а като премине на френски, циркът е пълен. И сега седна акъли да дава! Учил, не доучил, ама акъли дава. Понеже е титан на мисълта!

    12:37 23.10.2025

  • 60 по голям циркаджия от теб и дпс

    8 0 Отговор
    няма първо взимате автомобилите после се правите на .Бъларите спят сега данчо ментата с шиши ръководят страната ---- опп сега ще вземат всичко

    Коментиран от #67

    12:37 23.10.2025

  • 61 факт

    9 0 Отговор

    До коментар #53 от "Такса водомер а?":

    Таксата водомермина на първо четене. Предстои гласуване на второ четене. Да виждате протестиращи пред парламента? Няма, нали? Значи още такси ще има, няма да е само за водомерите.

    12:38 23.10.2025

  • 62 Сега като нефтохимиците

    4 0 Отговор
    и другите по веригата като заплати и осигуровки от днес сутринта нямат ще видиш дали си "цял"....

    12:38 23.10.2025

  • 63 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #56 от "Банкя":

    пееф не му е брат, а мъж

    12:40 23.10.2025

  • 64 Нагло долно същество ей

    11 0 Отговор
    Той нямал нищо общо нали? ..хмм

    12:40 23.10.2025

  • 65 И нещо друго за ,,Шкода"...!

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Какво":

    Ако сте ходили в Лондон,качвайки се на огромното виенско колело-,,Окото"...!
    Може би сте забелязали логото на ,,Шкода",отлято на носещата конструкция,която е инженерно достижение...!

    12:41 23.10.2025

  • 66 Гост

    8 0 Отговор
    А не е ли по-добре да се заменят "джиповете" със шкоди?

    12:42 23.10.2025

  • 67 Като каза за Данчо-Ментата...!

    11 0 Отговор

    До коментар #60 от "по голям циркаджия от теб и дпс":

    Забелязахте ли на общата снимка,каква доволна физиономия имаше същият хитър лисунгер...?!

    12:43 23.10.2025

  • 68 Ботоксовият

    5 0 Отговор
    Къв го играе отзад придворен шут ли слуга ли...

    12:44 23.10.2025

  • 69 Алчен гъъз

    5 0 Отговор
    Кръв сереее е казал народа

    12:44 23.10.2025

  • 70 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Жалко, че Радев не взе Дачия.

    12:45 23.10.2025

  • 71 сусо

    6 0 Отговор
    Циркаджии! На народна пара! И все Президентът им виновен! Ами така е - само неговият имидж се вдига, защо ли?!

    Коментиран от #81

    12:47 23.10.2025

  • 72 Прав си Буци!

    4 0 Отговор
    "Това е играта на големите"-Между Путин и Тръмп...!
    А твоята игра,с Шиши е..
    ,,играта на малките и дребни човечета...!"...!

    12:49 23.10.2025

  • 73 Факт

    2 0 Отговор
    Нали Лукойл държи 49, а не 50%? Изобщо да не продават Българския дял!

    12:50 23.10.2025

  • 74 Анонимен

    0 0 Отговор
    По-добре е Тойота!

    12:52 23.10.2025

  • 75 Истината

    1 1 Отговор
    За пред публиката са врагове, а зад кулисите са долни предатели.
    Предателите мутрата Борисов и фатмака кРадев са кремълски марионетки.
    Русия е управлявала пряко българската енергетика при изграждането на "Турски поток" .
    Радев не само не реагирал въпреки доклад на службите, а е покрива всичко като при първа възможност сменя всички шефове на служби.
    Пеевски и Доган са осигурявали медийното затъмнение и слепотата на прокуратурата.

    12:52 23.10.2025

  • 76 Как па един нормален

    5 0 Отговор
    35 години България не управлява. Как все са боклуци се чудя

    Коментиран от #85

    12:52 23.10.2025

  • 77 ЧИЧО БОЙКО

    2 0 Отговор
    ПУСНИ МИ РОСА ЦИЦКАТА ОТ ВИДИН И ЩЕ ТИ БЪДА ВЕРЕН ДО ГРОБ

    12:52 23.10.2025

  • 78 ТОЙ БАНКЯТА СЕ

    3 0 Отговор
    ПРАВИ НА У Л А В.

    12:53 23.10.2025

  • 79 Политически некоректен

    3 0 Отговор
    Шкода не е ли автомобил,
    А луксоЗните и бронираните са само само влюбените
    Като теб и партньора ти пеефски

    12:54 23.10.2025

  • 80 Просто

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "ДА,ама-НЕ...!":

    Селски мръсник. ...

    12:54 23.10.2025

  • 81 Да Радев ги осмя и сигурно

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "сусо":

    МНОГО СЕ КЕФИ Да НАПРАВЯТ НЕЩО. ТОЯ НИТО ПРАВИ НЕЩО НИТО ГОВОРИ НЕЩО УМНО. ПЪЛНА СКРЪБ СИ ТУУУЛУП. НО СКОРО СИ ДО БАЙ СТАВРИ. ГЛЕДАМ ВЪВ САЙТОВЕ ФЕЙСБУК ВСИЧКИ СЕ КЕФЯТ КАК СЕ ИЗДЪНИ ПАДНА ПО МАЗЕН ГРЪБ.НЕ СМЕ ДОБРЕ, НО ИМАМЕ ДВАМА ТРИМА ДОСТА ТРЪПИ ПОНЕ ДА СЕ СМЕЕМ НА ГЛУПОСТИТЕ ИМ. ПО ГОТИНО Е И ОТ САТИРИЧНИЯ ТЕАТЪР.

    12:54 23.10.2025

  • 82 колите на Президентството...

    2 0 Отговор
    А тези за милиони дето подаряваше на племенниците ? А крадлив Толуп?

    12:56 23.10.2025

  • 83 Дано някой с чук по кратуната

    3 0 Отговор
    Няма отърваване от този боклук ей

    12:58 23.10.2025

  • 84 Дрифт

    0 0 Отговор
    РазБойко, Радев не го страх от народа може и с колело да ходи на работа. Само вас прасетата ви е страх . Разходете се вие с небронирани коли и да ви видим, прошляци.

    Коментиран от #89

    13:01 23.10.2025

  • 85 Да така е..

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Как па един нормален":

    Все глупави алчни безморал ни управляват. И защо ли. Защото в болшенството си сме такива. Не обръщаме внимание на децата си на внуците си на себе си дори. Децата ни внуците ни са извън контрол. И това е защото копират тези там политиците. А. НИЕ СЕ БОРИМ ЗА НАСЪЩНИЯТ СИ.

    Коментиран от #88

    13:01 23.10.2025

  • 86 Мръсна атлантическа

    1 0 Отговор
    Ционистка сган, дано в огън горите. Съсипахте България. Колите не са важни

    13:02 23.10.2025

  • 87 Държавата на Борисов

    0 0 Отговор
    Връщам колите на президентството ,Аз ги вземах Аз ги връщам .Даа Боко е вожд на индиянците

    13:03 23.10.2025

  • 88 Атлантизма може да съществува

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Да така е..":

    Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди . ПОЗОР....

    13:04 23.10.2025

  • 89 От Варна

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Дрифт":

    Ама във Варна го беше страх ,цяла глутница го пазеше

    13:05 23.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове