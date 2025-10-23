Борисов: Върнете колите на Президентството, за да спре Радев с този цирк - джипове и по средата „Шкода“

Лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов призова - всички коли, всички шофьори и всичко, което е ползвал президента Румен Радев, с постановление да бъде прехвърлено на Президентството.
"За да спре Радев с този цирк - отпред и отзад джипове, по средата една Шкода. Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, те са си там, това е негова воля, че се е качил на Шкода. Ето, днес му връщаме и на администрацията", посочи Борисов.
От вчера слушам, че съм погълнат, изяден и приключен, а както виждате съм цял, това заяви лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод случилото се вчера и острите коментари от опозицията.
„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него - това обявиха от партията в съвместно изявление с ГЕРБ-СДС след среща между двете формации, която се проведе в сряда сутрин в Народното събрание. Партиите се обявиха за пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България. Промяна в настоящата форма на подкрепа от страна на партията на Делян Пеевски няма да има, категорични бяха формациите.
Борисов коментира и санкциите на САЩ, наложени върху руските петролни гиганти и призива на опозицията да се вземат мерки и да бъдат изслушани министри, за да не се стига до криза с горивата.
"Информиран съм и знаех, че ще се стигне до това. Сега сме говорили с финансовия министър, с управителя на БНБ много внимателно да се проследи и да се внимава, защото това не е шега работа. Можем да останем и без гориво в един момент. Трябва да е ясно кои банки и какви са санкциите срещу банките, които обслужват преводите за купуване на петрол, за продажбата. Сложен въпрос, много деликатен. Ние сме готови с второ четене на проектозакона да имаме всички опции за евентуално действие, ако се наложи, защото санкциите са винаги предпоследни. Могат да се променят следващия месец", обясни той.
По думите му "сега президентът Путин има време да разсъждава върху тези санкции" и заключи: "Това е играта на големите".
