Теменужка Петкова: Призовавам за търпение. Бюджетната процедура е в ход!

23 Октомври, 2025 13:36 656 24

Посещение на финансовия министър в Народното събрание

Теменужка Петкова: Призовавам за търпение. Бюджетната процедура е в ход! - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бюджетната процедура е в ход. Това каза финансовият министър Теменужка Петкова в кулоарите на парламента в отговор на въпрос за изготвянето на проектобюджета за 2026 г.

До края на октомври проектът на бюджет трябва да бъде внесен в Народното събрание. Призовавам за още малко търпение, посочи министърът на финансите, цитирана от БТА.

Теменужка Петкова бе в парламента за разговор с Бойко Борисов относно възможността за изготвяне на постановление за връщането на автомобили и шофьори на държавния глава, каза по-рано пред журналисти лидерът на ГЕРБ.


  • 1 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Фалираха държавата и се чудят какво да правят.Мафията иска пари.

    13:37 23.10.2025

  • 2 Селска

    19 0 Отговор
    мошеничка , безумно алчна и перманентно лъжеща ! Никакви призиви , никакво търпение - това е долна наглост ! Оставка !!!

    13:39 23.10.2025

  • 3 Селянин

    18 1 Отговор
    Призовава чинно и търпеливо да си плащаме увеличените данъци, таксата водомер и още куп " приятни" изненади.

    Коментиран от #6

    13:39 23.10.2025

  • 4 Тази "електричка"

    11 0 Отговор
    с кабели дава ход на процедурата или с енергия от високо напрежение ?

    13:40 23.10.2025

  • 5 Няма да ви търпим!

    16 0 Отговор
    О-С-Т-А-В-К-А!

    13:42 23.10.2025

  • 6 Вече са напълнили памперса

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Селянин":

    Още когато удвоиха заплатите на пазвантите си, за тези "изненади" ви подговяха!

    Коментиран от #22

    13:44 23.10.2025

  • 7 Чашата

    15 0 Отговор
    прелива , търпението у хората отдавна е изчерпано , както и доверието ! ОСТАВКА !

    13:45 23.10.2025

  • 8 Колю

    13 0 Отговор
    Теменушкъ като не може да си върже бюджета да съкрати депутатските заплати примерно!

    Коментиран от #13

    13:45 23.10.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    13 0 Отговор
    АЗ СЕ ЧУДЯ,С КОНКУРС ЛИ СА ИЗБИРАНИ ТАМ!!???
    КОЙ Е ПО-ПО-НАЙ- ДЕБЕЛ,ГРОЗЕН,ЛЪЖЕЩ И КРАДЛИВ.

    13:46 23.10.2025

  • 10 Данчо

    15 0 Отговор
    Ще става още по-зле щото тази нищо не разбира от бюджет !!

    13:46 23.10.2025

  • 11 Коментар

    13 0 Отговор
    Теменужка ще изгние в затвора. Всеки ден на свобода на Теменужка е престъпление на българските служби и наказателно правна система

    Коментиран от #15

    13:48 23.10.2025

  • 12 пери

    10 0 Отговор
    Не е много сигурна Теменужка, като и гледам физиономията. Ама е на пангара и ще и гледаме сеира.

    13:48 23.10.2025

  • 13 Има и други начини!

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Колю":

    Неможачите да си подадат оставката!

    13:49 23.10.2025

  • 14 Цветелина

    12 0 Отговор
    Борисов да готви моноспектакъл и за Бюджет 2026

    13:49 23.10.2025

  • 15 В Сливен

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Коментар":

    при мургавелките като самата нея !

    13:52 23.10.2025

  • 17 Крадливата и некадърна мафиотка пак лъже

    11 0 Отговор
    Пълен провал си

    13:54 23.10.2025

  • 18 дядото

    6 1 Отговор
    защо не се погледнеш в огледалото.призовавала за търпение.писна ми, търпя от 36 години,остарях от толкова търпение.

    13:59 23.10.2025

  • 19 Баба ти

    10 0 Отговор
    Тулупът се уплаши, че си е вкарал автогол с малоумното им решение да оголят президентската администрация. Мечтае си да стане президент, ама надали ще му се случи. А Р. Радев ще стане премиер и горко им на тулупчетата.

    14:03 23.10.2025

  • 20 Тая

    10 0 Отговор
    изяде пътната карта

    14:04 23.10.2025

  • 21 българка

    7 0 Отговор
    След като оскубаха бюджет 2026 г. предварително, повишавайки заплатите на всички, които крепят властта Борисов/Пеевски, сега е ред на персоналното оскубване на всеки българин, започвайки от данъците .....до мизерните пенсии.

    14:11 23.10.2025

  • 22 Селянин

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вече са напълнили памперса":

    Да, прав си приятелю, за съжаление.

    14:25 23.10.2025

  • 23 Питам

    5 0 Отговор
    Теменуго къде е пътната карта на Руския газопровод излез и обясни на хората защо я скрихте

    14:27 23.10.2025

  • 24 Призовавам

    2 0 Отговор
    Това нещо от снимката да си събира багажа и да се маха! Достатъчно крадоха!

    14:43 23.10.2025

