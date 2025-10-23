Теменужка Петкова: Призовавам за търпение. Бюджетната процедура е в ход!

Бюджетната процедура е в ход. Това каза финансовият министър Теменужка Петкова в кулоарите на парламента в отговор на въпрос за изготвянето на проектобюджета за 2026 г.
До края на октомври проектът на бюджет трябва да бъде внесен в Народното събрание. Призовавам за още малко търпение, посочи министърът на финансите, цитирана от БТА.
Теменужка Петкова бе в парламента за разговор с Бойко Борисов относно възможността за изготвяне на постановление за връщането на автомобили и шофьори на държавния глава, каза по-рано пред журналисти лидерът на ГЕРБ.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:37 23.10.2025
2 Селска
13:39 23.10.2025
3 Селянин
Коментиран от #6
13:39 23.10.2025
4 Тази "електричка"
13:40 23.10.2025
5 Няма да ви търпим!
13:42 23.10.2025
6 Вече са напълнили памперса
До коментар #3 от "Селянин":Още когато удвоиха заплатите на пазвантите си, за тези "изненади" ви подговяха!
Коментиран от #22
13:44 23.10.2025
7 Чашата
13:45 23.10.2025
8 Колю
Коментиран от #13
13:45 23.10.2025
9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КОЙ Е ПО-ПО-НАЙ- ДЕБЕЛ,ГРОЗЕН,ЛЪЖЕЩ И КРАДЛИВ.
13:46 23.10.2025
10 Данчо
13:46 23.10.2025
11 Коментар
Коментиран от #15
13:48 23.10.2025
12 пери
13:48 23.10.2025
13 Има и други начини!
До коментар #8 от "Колю":Неможачите да си подадат оставката!
13:49 23.10.2025
14 Цветелина
13:49 23.10.2025
15 В Сливен
До коментар #11 от "Коментар":при мургавелките като самата нея !
13:52 23.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Крадливата и некадърна мафиотка пак лъже
13:54 23.10.2025
18 дядото
13:59 23.10.2025
19 Баба ти
14:03 23.10.2025
20 Тая
14:04 23.10.2025
21 българка
14:11 23.10.2025
22 Селянин
До коментар #6 от "Вече са напълнили памперса":Да, прав си приятелю, за съжаление.
14:25 23.10.2025
23 Питам
14:27 23.10.2025
24 Призовавам
14:43 23.10.2025