Столичният общински съвет прие актуализацията на бюджета с повече средства за ключови сектори. Предложението на кмета на София Васил Терзиев беше прието с 42 гласа "за", осем общински съветници гласуваха "против", а четирима се въздържаха, изброи БТА.

Общинските съветници приеха и допълнение към актуализацията на бюджета, направено от "Спаси София" в зала, за доизграждането на паркинг при метростанция "Сливница".

С актуализацията Общината ще "спаси" близо 40 млн. лв. от Капиталовата програма, които без промяната биха останали неизползвани в края на годината поради забавяне или възпрепятстване на определени проекти.

С част от актуализирания бюджет ще бъде ускорено строителството и разширението на 28 детски градини и 11 училища. Така ще се подпомогне визията „Пътят към нула“ – да няма деца без място в детска градина и преминаване към едносменен режим на обучение, обясниха от Общината.

Значителен ресурс ще бъде насочен и към седем ключови ВиК проекта, сред които изграждането на реверсивна връзка между язовирите „Бели Искър“ и "Искър" посредством Малобучинския водопровод – важна стъпка за гарантиране на сигурното водоснабдяване на София и предотвратяване на бъдещи рискове от воден режим.



Сред приоритетите е и неотложният ремонт в Първа градска болница, който ще подсигури безопасни условия и нормална медицинска грижа за пациентите.

В областта на културата актуализацията предвижда довършителни дейности за минералната баня в „Овча купел“, с което ще бъде възстановена част от уникалното природно и културно наследство на София, както и довършване на ремонта на Театър „София“. Друга част от ресурса ще бъде насочена към неотложни и напреднали инфраструктурни проекти, чието завършване е от ключово значение за устойчивото развитие на града.



Паралелно с това ще бъде осигурено финансиране за ремонт и текуща поддръжка на пътищата в обем, съпоставим с предходни години, така че да се гарантира качествената зимна подготовка и да се намалят разходите за аварийни ремонти през пролетта.

Чрез приетата актуализация ще бъде спазен и поетият ангажимент средствата от увеличението на туристическия данък да бъдат насочвани изцяло към развитието на София като туристическа дестинация чрез подкрепа за културни, инфраструктурни и маркетингови инициативи, които изграждат устойчив и разпознаваем облик на града.