Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста, съобщи БНТ.
Софийският апелативен съд отмени определението на СГС за домашен арест и определи, че Барбутов следва да остане в ареста, защото има опасност да извърши друго престъпление.
Съдът прие още, че на този етап обоснованото предложение не само не е разколебано, но се подкрепя и от новосъбрани доказателства.
1 Последния Софиянец
16:50 23.10.2025
2 Дориана
Коментиран от #4
16:57 23.10.2025
3 само питам
Коментиран от #5
17:16 23.10.2025
4 Да де, ама
До коментар #2 от "Дориана":простата Борисова кратуна мисли само за чекмеджетата си и милионите евра, които открадна от българските и европейските данъкоплатци.
17:17 23.10.2025
5 проф.Мурдаров
До коментар #3 от "само питам":Не се разбира какво питаш.Пробвай на друг език.
17:47 23.10.2025