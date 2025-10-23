Новини
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста

23 Октомври, 2025 16:50 591 5

Според съда има опасност да извърши друго престъпление

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста, съобщи БНТ.

Софийският апелативен съд отмени определението на СГС за домашен арест и определи, че Барбутов следва да остане в ареста, защото има опасност да извърши друго престъпление.

Съдът прие още, че на този етап обоснованото предложение не само не е разколебано, но се подкрепя и от новосъбрани доказателства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Всички кметове са за там.

    16:50 23.10.2025

  • 2 Дориана

    3 2 Отговор
    Борисов да каже как бори корупция и кражби с корупция и санкционирани за корупция политици. Да каже защо в България няма Правосъдна система , която работи за хората , и е зависима от политици. Да каже къде отидоха милионите в чували и защо няма разследване?

    Коментиран от #4

    16:57 23.10.2025

  • 3 само питам

    1 1 Отговор
    защо бе драги ми магистрати пускаите ги на свобода какво са виновни че на шефовите им трябват пари за предстоящи избори така че веднага ги освобождаваики в РБ и един корумпиран не търка нара при баи ставри обаче ако е някои кокошкар веднага го вкарват в зандана

    Коментиран от #5

    17:16 23.10.2025

  • 4 Да де, ама

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    простата Борисова кратуна мисли само за чекмеджетата си и милионите евра, които открадна от българските и европейските данъкоплатци.

    17:17 23.10.2025

  • 5 проф.Мурдаров

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "само питам":

    Не се разбира какво питаш.Пробвай на друг език.

    17:47 23.10.2025

Новини по градове:
