Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста, съобщи БНТ.

Софийският апелативен съд отмени определението на СГС за домашен арест и определи, че Барбутов следва да остане в ареста, защото има опасност да извърши друго престъпление.

Съдът прие още, че на този етап обоснованото предложение не само не е разколебано, но се подкрепя и от новосъбрани доказателства.