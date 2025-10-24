Премиерът ще се срещне с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам

Новини
24 Октомври, 2025 08:36 679 21

То Лам е на двудневно официално посещение по покана на президента Румен Радев

Снимка: БГНЕС
Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, съобщиха от правителствената пресслужба. Разговорът ще се състои в Гранитна зала на Министерския съвет, където в присъствието на двамата лидери ще бъдат подписани двустранни споразумения и документи между България и Виетнам.

То Лам е на двудневно официално посещение по покана на президента Румен Радев. Вчера двамата разговаряха на „Дондуков“ 2, след което участваха в откриването на бизнес форум в София, посветен на възможностите за сътрудничество между двете страни.

То Лам изнесе и лекция пред студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски".


  • 1 На Роско жената съм

    8 3 Отговор
    Нека , нека......да върви с То Лам ! В това време аз ще се срещам с моят секретар - Лап Там !

    08:39 24.10.2025

  • 2 Трол

    6 11 Отговор
    Комунизмът е обявен за престъпен и трябва да арестуват виетнамеца.

    08:39 24.10.2025

  • 3 Новото време

    5 1 Отговор
    Никакви новини вчера за тази важна визита, а бяха члокирали половин София. България може да има работна ръка от Виетнам.

    08:47 24.10.2025

  • 4 ЕвроАтлантически гьон

    14 5 Отговор
    Останалите комунистически държави - Виетнам , Китай толкова дръпнаха мапред, че немат стигане, за разлика от бившите соц,страни прегърнали наложената им либерална демокрация.
    За тва и унищожиха Югославия, да не е трън в очите на лъжливата либерална демокрация

    Коментиран от #7

    08:48 24.10.2025

  • 5 Краставите магарета се надушват

    5 5 Отговор
    През 7ем континента.

    Комунист при комуниста отива!

    08:53 24.10.2025

  • 7 Нанайси

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "ЕвроАтлантически гьон":

    Защото приеха Западен икономически модел от САЩ и ЕС, а не русофилския Съветски модел на икономика.
    Но аз не завиждам на китайците, защото не ми се налага да работя по 7 дни седмично по 14 чака във фабрика с топла връзка с ощежитието и мрежи на прозореца, да не се хвърлят работниците.

    Коментиран от #10, #13

    08:56 24.10.2025

  • 8 Такса водомер

    9 2 Отговор
    Роската прави секскурзийки, а вие ПЛАЩАЙТЕ ТАКСАТА. Гарантирано от ГЕРБ и опозицията Възраждане.

    Коментиран от #21

    08:57 24.10.2025

  • 11 Странно, но факт

    4 1 Отговор
    Пхенян е най-чистият град в света. Но там Боко и Пеевски не управляват, а ринат боклуците.

    09:16 24.10.2025

  • 12 Механик

    2 1 Отговор
    Ееее, ма как може тоя именит демократ, антикомунист и върл атлантик да се среща с някакъв си секретар на комунистическа партия????

    09:19 24.10.2025

  • 13 Последния Шоп

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Нанайси":

    Комунизма е Диктатура ,която забранява Частната собственост върху средствата за производство.Те са само Държавни с Планова Икономика.Няма как Собствеността да е на Държавата,а да има Пазарна икономика.

    09:25 24.10.2025

  • 14 бай Иван

    4 1 Отговор
    Боже, божееее! Предполагам ще си говорят за евроатлантическите ценностти? Предлагам на Желязков да попита все пак, как Виетнам без членство в ЕС и Еврозона успя от толкова изостанала дължава да отиде толкова напред в развитието си ?

    09:28 24.10.2025

  • 15 иваничка

    1 1 Отговор
    Не знам колко е комунистически Виетнам, но там бизнеса, особено дребният и средният, работят без държавата да го тормози! Плащат си веднъж годишно данък, нещо като патент, и си работят спокойно. Във Виетнам живеят почти 100 млн.души, младите преообладават!

    09:29 24.10.2025

  • 16 хахаха

    1 0 Отговор
    Един евроатлантик се срещнал с друг комунист....

    09:33 24.10.2025

  • 17 Сега пък ще ни излага

    3 1 Отговор
    И пред виетнамските другари тоя

    09:34 24.10.2025

  • 18 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Комунизма ли ще връщаме, или тях ще ги отучваме от. "светлото бъдеще с пурпурни хоризонти" ???

    09:40 24.10.2025

  • 20 Жлезаров

    2 0 Отговор
    Ще се срещне с виетнамеца, да обсъдят откриването на водопада Хашто- Мушито!

    10:01 24.10.2025

  • 21 Ти ме подсети

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Такса водомер":

    Дали на водопада ще сложат водомер?

    10:04 24.10.2025

