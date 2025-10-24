Премиерът ще се срещне с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам

Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, съобщиха от правителствената пресслужба. Разговорът ще се състои в Гранитна зала на Министерския съвет, където в присъствието на двамата лидери ще бъдат подписани двустранни споразумения и документи между България и Виетнам.
То Лам е на двудневно официално посещение по покана на президента Румен Радев. Вчера двамата разговаряха на „Дондуков“ 2, след което участваха в откриването на бизнес форум в София, посветен на възможностите за сътрудничество между двете страни.
То Лам изнесе и лекция пред студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
