Трайчо Трайков заминава за Вашингтон за Трансатлантическата среща на върха за газовите доставки

23 Февруари, 2026 12:42 837 23

  • трайчо трайков-
  • сащ-
  • газови доставки-
  • енергиен форум

Стратегическо значение за България

Трайчо Трайков заминава за Вашингтон за Трансатлантическата среща на върха за газовите доставки - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков ще участва в Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която ще се проведе във Вашингтон, САЩ на 24 февруари 2026 г.

Това съобщиха от енергийното министерство.

В рамките на форума ще бъде обсъден стратегически документ - Съвместно изявление за повишаване на сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа“, който ще обедини усилията на 12 европейски държави и Съединените щати за повече сигурност и достъпни цени.

Очаква се документът да бъде подписан от министрите на енергетиката на Гърция, България, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Молдова, Украйна, Хърватия, Литва, Сърбия, Босна и Херцеговина, както и Съединените американски щати, и представлява силен политически ангажимент за задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество в областта на енергийната сигурност.

Стратегическо значение за България

С подписването на Съвместното изявление България ще се утвърди като ключова транзитна и инфраструктурна държава в рамките на Вертикалния газов коридор – стратегическа инициатива за доставка на природен газ от юг на север към пазарите на Централна и Източна Европа. В документа се подчертава необходимостта от оптимизиране на икономически ефективните и устойчиви пазари на природен газ, при пълноценното използване и разширение на съществуващата инфраструктура, премахване на непазарните бариери пред конкурентното ценообразуване, вкл. премахване на регулации, които биха затруднили вноса на газ, строителството на нова газова инфраструктура и дългосрочната стабилност на търговията с природен газ.

Чрез съвместното изявление страните-участнички заявяват своето намерение да укрепят енергийната сигурност на Европа, като осигурят стабилни и устойчиви доставки от надеждни и диверсифицирани източници, премахнат руските доставки от енергийния баланс на Общността и насърчат стратегическото партньорство между Европа и Съединените американски щати.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 7 Отговор
    Най-накрая уважаемия разследващ журналист г-ца Атанасова разкри скалъпените лъжи на ОПГ Тиквата и Прасето.

    12:43 23.02.2026

  • 2 Много разтревожен

    8 6 Отговор
    Не(честния ционист) и последния черпак, къде са тези боклуци с компетентните мнения?

    12:44 23.02.2026

  • 3 Евро клошар

    17 1 Отговор
    Айде почнаха екскурзиите

    12:44 23.02.2026

  • 4 Пенчо

    6 1 Отговор
    Ще договори "специална" цена на газа за нас!?

    Коментиран от #16

    12:49 23.02.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    1 13 Отговор
    Да припомня на русодебилите, че България купуваше от Газпром цели 40 години газ на цени 2 пъти по високи от другите страни!
    Нали сме братушки!

    Коментиран от #10, #12

    12:49 23.02.2026

  • 6 Лазар

    7 1 Отговор
    Трайчо да му е името,ама нека първо да беше заминал за Дубай,нали Бабата го изюрка там от плажа!Искал да се къпе,почива и разпуска!Екскурзията сближава,опознава и привлича хората на власт!Безплатна,но платена от народа!

    12:51 23.02.2026

  • 7 Бат Венце Сикаджията

    11 0 Отговор
    Какво ще прави този там бе?

    12:51 23.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    Какви доставки за Източна Европа ще обсъждат, като Източна Европа си е в Русия❗
    А това ВЕРТИКАЛЕН ГАЗОВ коридор си е най-обикновен Q-МИН‼️

    12:52 23.02.2026

  • 9 Ей боклук пепедебейски

    11 1 Отговор
    връщай парите от януарските двойно надписани сметки за тока!

    12:52 23.02.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Да ти припомня ли, че нашият Софармаджия продаваше своите лекарства на ДВА ПЪТИ по-високи цени отколкото в Турция❗
    На мой познати им доставяха наши медикаменти от Турция защото им излизаше по-изгодно❗

    12:55 23.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 име

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Мълчи че, соpoсоид. Само за някакъв кратък момент преди десетина години цените на газта по дългосрочните договори беше по-висока от борсовите цени

    12:58 23.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Търновец

    5 0 Отговор
    Това е лоша стъпка и Трайчо предава нашия суверенитет на нефтени банкери и на Бай Дончо - първо вече е строеж голям газопровод от Северна Африка към Италия Австрия Германия Чехия и Словакия и за нас би било по изгодно да пуснем тръба от Италия. Второ - Бай Дончо вдига търговски тарифи и България губим стотици милиони а Трайчо ще подпише че няма да искаме повече от търговската цена тоест нас ни таксуват с тарифи а ние няма да отговорим. Трето - Британия Австралия и Канада подписаха за търговско икономическо сътрудничество включително военно и енергийно и за ОТКАЗ от Американския долар като междинна валута за разплащане - тоест Американците губят милиони от проценти за преводи и конвертиране. И последно - Бай Дончо откъде взема природния газ за над - че той купува газ от Канада. И да добавя - Португалия се отказа от Ф 35 и говори с Грипен

    13:03 23.02.2026

  • 15 име

    3 0 Отговор
    Либepaлeн бoклyк и гepбaджийcкa люcпа бeзпoлeзна. Дaнo мy cтaнe нeщo пo пътя и дa ce въpнe c кpaкaтa нaпpeд и в дъpвeнa пpeмяна.

    13:03 23.02.2026

  • 16 Такива

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пенчо":

    "специални" цени може само Спецов да договаря!

    13:26 23.02.2026

  • 17 Трайчо

    2 0 Отговор
    вземи и Ники с теб, и той обича да пътува! А може и Кирцата, да превежда, той там е много известен!

    Коментиран от #23

    13:29 23.02.2026

  • 18 На върха на сладоледа

    0 0 Отговор
    Трансжендърската среща за газа, накрая ще ви излезе през носа. Най-евтините газ е през газопроводи, ако някой все още смята, че дългосрочни договори за газ транспортиран с кораби на далечно разстояние могат да бъдат по-изгодно е или идиот или лобист.

    13:39 23.02.2026

  • 19 Мда

    0 0 Отговор
    Видяхте ли сега защо шмекера Трайчо е министър на енергетиката? Човека подарил златото на Дънди и сега отива да подари остатъка от останалото!
    Времето е наше !

    13:39 23.02.2026

  • 20 Егати

    1 0 Отговор
    Трайчо ще внася газ с кораби от 10 000 км вместо по тръби от 500 !!!
    Трай Трайчо за газов рай...

    13:52 23.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Така,така

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Трайчо":

    И да не забрави да вземе пръта....за всеки случай....Че като не е на неговата,всички стават зли кучета.

    14:37 23.02.2026

