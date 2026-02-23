Трайчо Трайков заминава за Вашингтон за Трансатлантическата среща на върха за газовите доставки

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков ще участва в Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която ще се проведе във Вашингтон, САЩ на 24 февруари 2026 г.

Това съобщиха от енергийното министерство.

В рамките на форума ще бъде обсъден стратегически документ - Съвместно изявление за повишаване на сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа“, който ще обедини усилията на 12 европейски държави и Съединените щати за повече сигурност и достъпни цени.

Очаква се документът да бъде подписан от министрите на енергетиката на Гърция, България, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Молдова, Украйна, Хърватия, Литва, Сърбия, Босна и Херцеговина, както и Съединените американски щати, и представлява силен политически ангажимент за задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество в областта на енергийната сигурност.

Стратегическо значение за България

С подписването на Съвместното изявление България ще се утвърди като ключова транзитна и инфраструктурна държава в рамките на Вертикалния газов коридор – стратегическа инициатива за доставка на природен газ от юг на север към пазарите на Централна и Източна Европа. В документа се подчертава необходимостта от оптимизиране на икономически ефективните и устойчиви пазари на природен газ, при пълноценното използване и разширение на съществуващата инфраструктура, премахване на непазарните бариери пред конкурентното ценообразуване, вкл. премахване на регулации, които биха затруднили вноса на газ, строителството на нова газова инфраструктура и дългосрочната стабилност на търговията с природен газ.

Чрез съвместното изявление страните-участнички заявяват своето намерение да укрепят енергийната сигурност на Европа, като осигурят стабилни и устойчиви доставки от надеждни и диверсифицирани източници, премахнат руските доставки от енергийния баланс на Общността и насърчат стратегическото партньорство между Европа и Съединените американски щати.