Трайчо Трайков заминава за Вашингтон за Трансатлантическата среща на върха за газовите доставки

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков ще участва в Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която ще се проведе във Вашингтон, САЩ на 24 февруари 2026 г.
Това съобщиха от енергийното министерство.
В рамките на форума ще бъде обсъден стратегически документ - Съвместно изявление за повишаване на сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа“, който ще обедини усилията на 12 европейски държави и Съединените щати за повече сигурност и достъпни цени.
Очаква се документът да бъде подписан от министрите на енергетиката на Гърция, България, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Молдова, Украйна, Хърватия, Литва, Сърбия, Босна и Херцеговина, както и Съединените американски щати, и представлява силен политически ангажимент за задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество в областта на енергийната сигурност.
Стратегическо значение за България
С подписването на Съвместното изявление България ще се утвърди като ключова транзитна и инфраструктурна държава в рамките на Вертикалния газов коридор – стратегическа инициатива за доставка на природен газ от юг на север към пазарите на Централна и Източна Европа. В документа се подчертава необходимостта от оптимизиране на икономически ефективните и устойчиви пазари на природен газ, при пълноценното използване и разширение на съществуващата инфраструктура, премахване на непазарните бариери пред конкурентното ценообразуване, вкл. премахване на регулации, които биха затруднили вноса на газ, строителството на нова газова инфраструктура и дългосрочната стабилност на търговията с природен газ.
Чрез съвместното изявление страните-участнички заявяват своето намерение да укрепят енергийната сигурност на Европа, като осигурят стабилни и устойчиви доставки от надеждни и диверсифицирани източници, премахнат руските доставки от енергийния баланс на Общността и насърчат стратегическото партньорство между Европа и Съединените американски щати.
1 Гост
12:43 23.02.2026
2 Много разтревожен
12:44 23.02.2026
3 Евро клошар
12:44 23.02.2026
4 Пенчо
Коментиран от #16
12:49 23.02.2026
5 Ганя Путинофила
Нали сме братушки!
Коментиран от #10, #12
12:49 23.02.2026
6 Лазар
12:51 23.02.2026
7 Бат Венце Сикаджията
12:51 23.02.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А това ВЕРТИКАЛЕН ГАЗОВ коридор си е най-обикновен Q-МИН‼️
12:52 23.02.2026
9 Ей боклук пепедебейски
12:52 23.02.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":Да ти припомня ли, че нашият Софармаджия продаваше своите лекарства на ДВА ПЪТИ по-високи цени отколкото в Турция❗
На мой познати им доставяха наши медикаменти от Турция защото им излизаше по-изгодно❗
12:55 23.02.2026
12 име
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":Мълчи че, соpoсоид. Само за някакъв кратък момент преди десетина години цените на газта по дългосрочните договори беше по-висока от борсовите цени
12:58 23.02.2026
14 Търновец
13:03 23.02.2026
15 име
13:03 23.02.2026
16 Такива
До коментар #4 от "Пенчо":"специални" цени може само Спецов да договаря!
13:26 23.02.2026
17 Трайчо
Коментиран от #23
13:29 23.02.2026
18 На върха на сладоледа
13:39 23.02.2026
19 Мда
Времето е наше !
13:39 23.02.2026
20 Егати
Трай Трайчо за газов рай...
13:52 23.02.2026
23 Така,така
До коментар #17 от "Трайчо":И да не забрави да вземе пръта....за всеки случай....Че като не е на неговата,всички стават зли кучета.
14:37 23.02.2026