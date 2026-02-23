Владимир Путин: Развитието на ядрената триада е абсолютен приоритет за Русия

Руският президент Владимир Путин поздрави сънародниците си по повод Деня на защитника на Отечеството и акцентира върху значението на ядрените сили за сигурността на страната, съобщи DPA, предава БТА.

Във видеообръщение по случай празника държавният глава заяви, че развитието на ядрената триада остава „абсолютен приоритет“, тъй като тя гарантира сигурността на Русия и поддържа стратегическия баланс на силите в света.

По думите му Москва ще продължи да модернизира и останалите видове въоръжение, за да повиши бойната готовност, мобилността и способността на армията да действа при всякакви условия, включително в най-тежки ситуации.

Руският лидер даде положителна оценка на военните действия в Украйна и почете паметта на загиналите. Той заяви, че представители на всички народи в страната защитават руските интереси на фронта.

Пълномащабната инвазия в Украйна започна на 24 февруари 2022 г. по нареждане на Кремъл. В изказването си Путин отново изрази увереност, че Русия ще излезе победител от конфликта.

Президентът добави, че страната ще продължи да укрепва своите въоръжени сили и военноморски флот, включително въз основа на натрупания боен опит в Украйна.