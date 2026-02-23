Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Владимир Путин: Развитието на ядрената триада е абсолютен приоритет за Русия

Владимир Путин: Развитието на ядрената триада е абсолютен приоритет за Русия

23 Февруари, 2026 12:39, обновена 23 Февруари, 2026 12:38

Руският президент подчерта ролята на стратегическото възпиране и заяви, че Москва ще продължи да укрепва армията си на фона на войната в Украйна

Владимир Путин: Развитието на ядрената триада е абсолютен приоритет за Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин поздрави сънародниците си по повод Деня на защитника на Отечеството и акцентира върху значението на ядрените сили за сигурността на страната, съобщи DPA, предава БТА.

Във видеообръщение по случай празника държавният глава заяви, че развитието на ядрената триада остава „абсолютен приоритет“, тъй като тя гарантира сигурността на Русия и поддържа стратегическия баланс на силите в света.

По думите му Москва ще продължи да модернизира и останалите видове въоръжение, за да повиши бойната готовност, мобилността и способността на армията да действа при всякакви условия, включително в най-тежки ситуации.

Руският лидер даде положителна оценка на военните действия в Украйна и почете паметта на загиналите. Той заяви, че представители на всички народи в страната защитават руските интереси на фронта.

Пълномащабната инвазия в Украйна започна на 24 февруари 2022 г. по нареждане на Кремъл. В изказването си Путин отново изрази увереност, че Русия ще излезе победител от конфликта.

Президентът добави, че страната ще продължи да укрепва своите въоръжени сили и военноморски флот, включително въз основа на натрупания боен опит в Украйна.


  • 1 Последния Софиянец

    18 12 Отговор
    Мишкиии!Ходихме в Министерски съвет с питане за американските самолети подписано от 5000 българи и всички се скриха Мишоци

    Коментиран от #19

    12:40 23.02.2026

  • 2 Гост

    13 5 Отговор
    Най-накрая уважаемия разследващ журналист г-ца Атанасова разкри скалъпените лъжи на ОПГ Тиквата и Прасето по случая Петрохан.

    Коментиран от #13

    12:40 23.02.2026

  • 3 Тъ пейка

    11 8 Отговор
    Много сме горди с ядрената триада!

    Коментиран от #54

    12:40 23.02.2026

  • 4 Путин гол до кръста на пони

    10 14 Отговор
    След като развихме всичко друго, защо да не развием и ядрената триада?!!!

    Коментиран от #57

    12:44 23.02.2026

  • 5 История

    8 12 Отговор
    Сомо гледай, да не ви се изсипят върху собстените ви глави/ тикви/

    Коментиран от #56

    12:46 23.02.2026

  • 6 Единственото което не сме видяли

    12 17 Отговор
    от Русия са ядрените им оръжия. Всичко друго е неработещ, неточен или силно несигурен и много скъп боклук - ПАКФА, Армата, Кинжал, Авангард, Циркон, Буревестник, Посейдон, Сармат, Орешник, Булава, Синева, Топол, Ярс, прехвалената им ПВО С-300, С-400 която нищо не направи в Иран и Венецуела. Да не отваряме дума за качеството на автомобили, авиация, бяла и черна техника... и всичко друго издялано в Русия. Обаче ядрените им оръжия били 20г. пред американските?! Има в нета разследване за ядрените оръжия на РФ от Христо Грозев.

    Коментиран от #61

    12:46 23.02.2026

  • 7 Зеленко

    13 8 Отговор
    От два месеца не съм си прал потника, няма ток и вода в бункера за златната тоалетна, вмирисан съм, белото свръшва, срам ме е да се покажа да прося пари по европейските столици!

    12:47 23.02.2026

  • 8 Махараминдри баба

    12 9 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #16

    12:48 23.02.2026

  • 9 Махараминдри баба

    13 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:48 23.02.2026

  • 10 Махараминдри баба

    8 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:48 23.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Махараминдри баба

    8 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:48 23.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Реалност

    5 8 Отговор
    Ядpeният apceнaл нa Пyтин изnoлзвaшe ykpaинckи инжeнepи и тeхници зa noддpъжka, нo тeзи ykpaинци rи нямa вeчe oт 12 roдини и дokoлkoтo знaeм, noвeчeтo мeждykoнтинeнтaлни бaлиcтични pakeти нa Пyтин бяхa извън ekcnлoaтaция nopaди лиnca нa noддpъжka oт 8 roдини.
    Сera вneчaтлeниeтo e, чe зanлaхитe, oтnpaвeни oт тeзи мaфиoти, cлyжaт зa nлaшeнe нa нaceлeниeтo и npocтитe дyши, kakтo и зa дaвaнe нa apryмeнти нa nyтинonитeцитe c yвpeдeн мoзъk.
    Кaтo ce имa npeдвид oбщaтa дekлapиpaнa нeeфekтивнocт нa вoeннитe нa Мockoвия, мoжeтe дa бъдeтe cиrypни, чe: Рeшeниeтo дa ce изnoлзвaт cтpaтerичeckи ядpeни opъжия e eдинcтвeнoтo, koeтo тe нe мoraт дa взeмaт.
    Щo ce oтнacя дo тakтичeckитe ядpeни opъжия, тe вeчe ca npeдynpeдeни oт НАТО, чe ako rи изnoлзвaт в Уkpaйнa, щe бъдaт yнищoжeни c koнвeнциoнaлни opъжия.
    Пилoтитe нa F-35A npocтo чakaт зanoвeдтa. Освен това са предупредени от Китай, че това ще бъде червена линия.
    След като ръководството на РФ, доброволно предаде една трета от РФ на концесия на Китай и де факто вече са васална страна, изобщо няма и да посмеят да извършат каквото и да е без санкция то Китай.

    Коментиран от #62

    12:50 23.02.2026

  • 15 Размяната на ядрени удари

    7 10 Отговор
    ще продължи не повече от 1-2 часа. След това пак ще се воюва с конвенционални оръжия, но Русия ще бъде изпепелена. Европейската част на РФ е 4млн. кв. км, а на САЩ, Канада и ЕС е 26млн. кв. км. В страните от НАТО ще останат много конвенционални оръжия с които ще завладеят Русия и ще накажат виновниците за Апокалипсиса. Жалко за стотиците милиони жертви и останалите живи болни от радиацията. Медводков да се запаси с водка "Финландия" за една седмица, за повече няма да му трябва ако стане така.

    12:50 23.02.2026

  • 16 Руснаците не използват

    5 10 Отговор

    До коментар #8 от "Махараминдри баба":

    бомбандировачна, щурмова авиация и хеликоптери. Да направиш бомбен килим с ракети е много скъпо. От 24.02.22г до 05.2022г. са загубили толкова самолети и хеликоптери колкото оттогава до 01.2026г. Причината е в "Патриот", "Стингър" за авиацията, "Джавелин" и дроновете за танкове, БМП, артилерия и пехота. Напредват на малки групи по 2-3 бойци с огромни загуби в жива сила, но това не им пука.

    12:52 23.02.2026

  • 17 За какво ти е да използваш ЯО,

    5 5 Отговор
    ти си тръгнал(говоря за орките) да грабиш и присъединяваш територии, да бие6, да иzнасилваш, да крадеш лично за себе си ценности, валута, бижута. Всичко това изчезва при ядрен удар. Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "освободил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар.

    12:54 23.02.2026

  • 18 нищо не разбриаш

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "няма такава държава":

    Празник е началото на денацифицирането. А края ще е обявен за национален празник. Всички онези 30 годишни неонацистчета, които гледаш в Тикток как вместо да са на фронта ловят хората по улиците, трошат църквите и арестуват всеки, който дръзне да им каже в очите че са неонацстки бандюги, на вскички тях трябва да им бъде потърсена наказателна отговорност, а най-добре да руснаците да се подсигурят че такива няма да оставят поколение.

    Коментиран от #30, #32

    12:54 23.02.2026

  • 19 пиночет

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Путин викал русофилите и путинофилите,и затова самолетите щели да товарят копейките към Москалия

    Коментиран от #39

    12:54 23.02.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    8 3 Отговор
    Я...този най-сетне проговори, каза поредната руска про3дотия. Само бомби, ракети и атом в кухите руски лейки !!!

    Коментиран от #53

    12:55 23.02.2026

  • 21 Ядрено оръжие не може

    6 4 Отговор
    да се ползва срещу стачки, митинги, партизанско движение, диверсионни операции, цветни и черно-бели революции с участие на населението на държавата, икономически и политически санкции, на фронтовата линия където има близък и ръкопашен бой. Не можеш да го употребиш срещу неядрена държава за която имаш претенции, че я освобождаваш от фашистки режим. Не става и срещу столици и територии на натовски държави защото ще получиш от същото, но тъпкано.

    12:57 23.02.2026

  • 22 Фани се гръммни а?

    7 4 Отговор
    Ще направиш добра услуга на крепостните.

    12:57 23.02.2026

  • 23 Колективен руски крепостен

    8 3 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    12:58 23.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Пак аз

    6 2 Отговор
    До Улянов има място за още един Володя.И двамата са дребни ще се съберат.Ако не могат да ги наместят ще ги положат на една страна един срещу друг.

    Коментиран от #35

    13:01 23.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 стоян георгиев- стъки

    4 4 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански ,след време на яко мллатене всичко си идва на мястото !

    13:03 23.02.2026

  • 32 стоян

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "нищо не разбриаш":

    До 18 ком - другар празника ще е когато путин легне до ленин за една седмица - после руснаците ще го хвърлят на сметището

    Коментиран от #37

    13:04 23.02.2026

  • 33 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    С.корея 2, бункернота ще сдела ракети, а креросняка ще гние в тинята и ще куша кюмюр!

    13:04 23.02.2026

  • 34 Мдааас

    5 3 Отговор
    И кой е фашист? Фашизмът днес идва от Русия. Но тя си е такава от Великата им революция. Комунист значи фашист. Готов да убива всеки, който не му се подчинява. Какво е фашизма. Национализъм в най-уродливата му форма. Където има руснак е руско. А ние ги пуснахме да ни изкупуват черноморието и да си правят мафиотски структури. Освен оръжия и да копаят земята за ресурси, за нищо друго не стават. Като кърлежи само смучат и нищо не създават!

    13:05 23.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Интересно🤔

    10 3 Отговор
    Жив ли е още тоя дърт фашист и педофил?

    13:06 23.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    5 2 Отговор
    Бункерния страхливец какво е измислил след 3дневната война❗❗

    13:11 23.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Никой не иска война с Русия

    8 2 Отговор
    и да завладява нейната територия, тази kоч-на. Такава огромна площ не може да се окупира, а и има ли смисъл да се рискува с ядрена война която би унищожила живота на планетата? Русия ще бъде икономически изолирана както беше СССР и са сега С. Корея, Куба, Венецуела, Иран и ще се саморазпадне защото е многонационална държава както стана със СССР. При това разпадане, което е всъщност опасността за РФ срещу кого ще се използва ЯО - Чечня, Дагестан или Якутия? Окупацията ще бъде мирна, ще дойде от изток и на практика вече е започнала с харизването от Путин на 1,5млн.кв. км. на Китай. Другарят Си казва, че изконните китайски земи са до Урал. Китайците ще разработят Сибир с помощта на робите си(руснаци), а суровините в големите крайбрежни китайски мегаполиси и стоките оттам с корабите по целия свят.

    13:12 23.02.2026

  • 41 Незнайко

    2 2 Отговор
    Не знам, но дрънкането с ядрени оръжия от кремълският пациент няма да възстанови авторитета, доверието и влиянието на Московията, накърнени безвъзвратно от агресията й срещу Украйна!

    13:13 23.02.2026

  • 42 Атина Палада

    4 2 Отговор
    До съзе се докара милиционера от калното мазе, а беше тръгнал Киев да граби за два дня!

    13:13 23.02.2026

  • 43 А ГДЕ

    2 1 Отговор
    стоян георгиев мннн нетт Чията ?

    13:14 23.02.2026

  • 44 Дон Корлеоне

    5 2 Отговор
    В соссия няма касво да ядат, ракети ще прави ботокса!

    Коментиран от #46

    13:14 23.02.2026

  • 45 Зло под слънцето

    5 2 Отговор
    А изхранването и благоденствието на народа от Федерацията??? Май за другаря Путин важимаксимата "След мен и потоп!"

    Коментиран от #48

    13:15 23.02.2026

  • 46 пиночет

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "Дон Корлеоне":

    Ако си гладен козяче ,мойш ми идеш мауката пшоннкаа 😂😂😂

    13:15 23.02.2026

  • 47 Гоорил

    4 3 Отговор
    Няма по изпаднала, продажно, гладно и пошло от ватника и съдраната му копеюка!

    13:16 23.02.2026

  • 48 Дон Корлеоне

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Зло под слънцето":

    На никой не му пуща за блатаря и задунайския му раб!

    13:17 23.02.2026

  • 49 А ГДЕ

    4 2 Отговор
    стоян георгиев мнетт Чия Та ?

    13:17 23.02.2026

  • 50 Свободен

    6 3 Отговор
    Украинците започнаха тази триада да я намаляват с бързи темпове!

    Коментиран от #70

    13:18 23.02.2026

  • 51 Манията за величие на руснята

    8 2 Отговор
    винаги в историята е завършвала с мизерия!

    Коментиран от #60

    13:19 23.02.2026

  • 52 Ели Стоянова

    3 1 Отговор
    Баща ми ,стоян георгиев ми нетт Чиа Таа ,имаше даже и такъв филм навремето ,много популярен .

    13:20 23.02.2026

  • 53 Вололодимир Зеленски актьор

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":

    Та няма само за дилда да мислят , като пробитите безмозъчни украински подлоги.

    Коментиран от #55

    13:28 23.02.2026

  • 54 Шекухелка

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тъ пейка":

    И ние с избитите 70 000 палестинци!

    13:30 23.02.2026

  • 55 Бахур

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Вололодимир Зеленски актьор":

    Е то само с мислене и мултики не става

    Фламингото ги бие като маче у дирек как се бие

    13:30 23.02.2026

  • 56 Биология

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "История":

    Държи ли им на двуполовите да ги изсипят.🫢🫢

    13:32 23.02.2026

  • 57 Зеленски гол под кръста

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Путин гол до кръста на пони":

    И ние развиваме най-вече мобилизации, другото го чакаме от евроатлантическите дебили.

    Коментиран от #59

    13:36 23.02.2026

  • 58 Вова Епилирания

    1 2 Отговор
    За 26 години не направи нищо
    За Руския Крепостен.

    Остана му само да въоръжава
    Орките .
    Така ще държи властта си .

    13:41 23.02.2026

  • 59 Като е гол

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Зеленски гол под кръста":

    Под Кръста
    Можеш да му олигавиш
    Малко Главичката .

    Коментиран от #65

    13:42 23.02.2026

  • 60 Манията за Величие

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Манията за величие на руснята":

    Свършва с Глад
    И Купони за Хляб.

    Купонната Система И Опашките за Хляб

    Винаги са били неделима част от
    Руският Бит и Култура.

    И сега ще бъде така .

    Коментиран от #66

    13:44 23.02.2026

  • 61 Бандера

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Единственото което не сме видяли":

    2 млн. укри при мен и те така мислят.

    13:45 23.02.2026

  • 62 Фантазия

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Реалност":

    Поредното свободно съчинение от надрусана шорошка подметка.

    13:47 23.02.2026

  • 63 Защо Работниците

    1 2 Отговор
    На най голямата Строителна фирма в
    Мускалието

    САМОЛЕТ

    Не са получавали 4 месеца заплати .
    И сега вече Протестират .

    Май ДЕНГИ нема ,
    И даже Кремълските Лаладжии
    Взеха да реват

    Санкциите ни удариха .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #68

    13:48 23.02.2026

  • 64 Евреина КАБЗОН

    2 2 Отговор
    ВЛАДИМИРОВИЧ
    ВЛАДИМИРОВИЧ

    АРМИЯ КАБЗОНА

    Ето ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.

    Коментиран от #67

    13:50 23.02.2026

  • 65 И той,

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Като е гол":

    като теб е niдaл, лигавете си го взаимно, paznpaните дюзи.

    13:51 23.02.2026

  • 66 🤣🤣🤣😁

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Манията за Величие":

    Украинския бит е в окопите, дишане на лепило и от там при Бандера. 🫢🫢🫢

    13:54 23.02.2026

  • 67 маке..

    3 4 Отговор

    До коментар #64 от "Евреина КАБЗОН":

    А бандерски болгар болгарович яко ло4и од жлътото напеефтьски0

    13:55 23.02.2026

  • 68 маке..

    3 4 Отговор

    До коментар #63 от "Защо Работниците":

    А бандерците протестират в лiвов..оти масква им бутнала стълбището в моло,и много батисани укронатцисти са останали без чаркоятьци

    14:05 23.02.2026

  • 69 Амгъл 97см без токчета от бункера

    1 1 Отговор
    А вътрешни нужжници кога???????!!!!

    Коментиран от #71

    14:14 23.02.2026

  • 70 до свободния от прайда

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Свободен":

    Те и украинците намаляха драстично.

    Коментиран от #72

    14:16 23.02.2026

  • 71 Зеленски 90 см. с токчета

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Амгъл 97см без токчета от бункера":

    Моите нужници са златни, а укротелетата се изхождат в окопите.

    14:20 23.02.2026

  • 72 Евгени

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "до свободния от прайда":

    Е, то това е и идеята на англичаните, с цената на намаляването на украйнцште, да съсипят сравнително качествено триадата, и заводите които я произвеждат. Правят го доста успешно до сега, на цената на сравнително малък брой английски инструктори. Много студена сметка. Направили са си сметката тия английски лисици

    15:11 23.02.2026

