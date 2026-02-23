Владимир Путин: Развитието на ядрената триада е абсолютен приоритет за Русия

Руският президент Владимир Путин поздрави сънародниците си по повод Деня на защитника на Отечеството и акцентира върху значението на ядрените сили за сигурността на страната, съобщи DPA, предава БТА.
Във видеообръщение по случай празника държавният глава заяви, че развитието на ядрената триада остава „абсолютен приоритет“, тъй като тя гарантира сигурността на Русия и поддържа стратегическия баланс на силите в света.
По думите му Москва ще продължи да модернизира и останалите видове въоръжение, за да повиши бойната готовност, мобилността и способността на армията да действа при всякакви условия, включително в най-тежки ситуации.
Руският лидер даде положителна оценка на военните действия в Украйна и почете паметта на загиналите. Той заяви, че представители на всички народи в страната защитават руските интереси на фронта.
Пълномащабната инвазия в Украйна започна на 24 февруари 2022 г. по нареждане на Кремъл. В изказването си Путин отново изрази увереност, че Русия ще излезе победител от конфликта.
Президентът добави, че страната ще продължи да укрепва своите въоръжени сили и военноморски флот, включително въз основа на натрупания боен опит в Украйна.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #19
12:40 23.02.2026
2 Гост
Коментиран от #13
12:40 23.02.2026
3 Тъ пейка
Коментиран от #54
12:40 23.02.2026
4 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #57
12:44 23.02.2026
5 История
Коментиран от #56
12:46 23.02.2026
6 Единственото което не сме видяли
Коментиран от #61
12:46 23.02.2026
7 Зеленко
12:47 23.02.2026
8 Махараминдри баба
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Коментиран от #16
12:48 23.02.2026
9 Махараминдри баба
Фидел Кастро 1992 г.
12:48 23.02.2026
10 Махараминдри баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:48 23.02.2026
12 Махараминдри баба
12:48 23.02.2026
14 Реалност
Сera вneчaтлeниeтo e, чe зanлaхитe, oтnpaвeни oт тeзи мaфиoти, cлyжaт зa nлaшeнe нa нaceлeниeтo и npocтитe дyши, kakтo и зa дaвaнe нa apryмeнти нa nyтинonитeцитe c yвpeдeн мoзъk.
Кaтo ce имa npeдвид oбщaтa дekлapиpaнa нeeфekтивнocт нa вoeннитe нa Мockoвия, мoжeтe дa бъдeтe cиrypни, чe: Рeшeниeтo дa ce изnoлзвaт cтpaтerичeckи ядpeни opъжия e eдинcтвeнoтo, koeтo тe нe мoraт дa взeмaт.
Щo ce oтнacя дo тakтичeckитe ядpeни opъжия, тe вeчe ca npeдynpeдeни oт НАТО, чe ako rи изnoлзвaт в Уkpaйнa, щe бъдaт yнищoжeни c koнвeнциoнaлни opъжия.
Пилoтитe нa F-35A npocтo чakaт зanoвeдтa. Освен това са предупредени от Китай, че това ще бъде червена линия.
След като ръководството на РФ, доброволно предаде една трета от РФ на концесия на Китай и де факто вече са васална страна, изобщо няма и да посмеят да извършат каквото и да е без санкция то Китай.
Коментиран от #62
12:50 23.02.2026
15 Размяната на ядрени удари
12:50 23.02.2026
16 Руснаците не използват
До коментар #8 от "Махараминдри баба":бомбандировачна, щурмова авиация и хеликоптери. Да направиш бомбен килим с ракети е много скъпо. От 24.02.22г до 05.2022г. са загубили толкова самолети и хеликоптери колкото оттогава до 01.2026г. Причината е в "Патриот", "Стингър" за авиацията, "Джавелин" и дроновете за танкове, БМП, артилерия и пехота. Напредват на малки групи по 2-3 бойци с огромни загуби в жива сила, но това не им пука.
12:52 23.02.2026
17 За какво ти е да използваш ЯО,
12:54 23.02.2026
18 нищо не разбриаш
До коментар #11 от "няма такава държава":Празник е началото на денацифицирането. А края ще е обявен за национален празник. Всички онези 30 годишни неонацистчета, които гледаш в Тикток как вместо да са на фронта ловят хората по улиците, трошат църквите и арестуват всеки, който дръзне да им каже в очите че са неонацстки бандюги, на вскички тях трябва да им бъде потърсена наказателна отговорност, а най-добре да руснаците да се подсигурят че такива няма да оставят поколение.
Коментиран от #30, #32
12:54 23.02.2026
19 пиночет
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Путин викал русофилите и путинофилите,и затова самолетите щели да товарят копейките към Москалия
Коментиран от #39
12:54 23.02.2026
20 Владимир Путин, президент
Коментиран от #53
12:55 23.02.2026
21 Ядрено оръжие не може
12:57 23.02.2026
22 Фани се гръммни а?
12:57 23.02.2026
23 Колективен руски крепостен
12:58 23.02.2026
29 Пак аз
Коментиран от #35
13:01 23.02.2026
31 стоян георгиев- стъки
13:03 23.02.2026
32 стоян
До коментар #18 от "нищо не разбриаш":До 18 ком - другар празника ще е когато путин легне до ленин за една седмица - после руснаците ще го хвърлят на сметището
Коментиран от #37
13:04 23.02.2026
33 Последния Софиянец
13:04 23.02.2026
34 Мдааас
13:05 23.02.2026
36 Интересно🤔
13:06 23.02.2026
38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
13:11 23.02.2026
40 Никой не иска война с Русия
13:12 23.02.2026
41 Незнайко
13:13 23.02.2026
42 Атина Палада
13:13 23.02.2026
43 А ГДЕ
13:14 23.02.2026
44 Дон Корлеоне
Коментиран от #46
13:14 23.02.2026
45 Зло под слънцето
Коментиран от #48
13:15 23.02.2026
46 пиночет
До коментар #44 от "Дон Корлеоне":Ако си гладен козяче ,мойш ми идеш мауката пшоннкаа 😂😂😂
13:15 23.02.2026
47 Гоорил
13:16 23.02.2026
48 Дон Корлеоне
До коментар #45 от "Зло под слънцето":На никой не му пуща за блатаря и задунайския му раб!
13:17 23.02.2026
49 А ГДЕ
13:17 23.02.2026
50 Свободен
Коментиран от #70
13:18 23.02.2026
51 Манията за величие на руснята
Коментиран от #60
13:19 23.02.2026
52 Ели Стоянова
13:20 23.02.2026
53 Вололодимир Зеленски актьор
До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":Та няма само за дилда да мислят , като пробитите безмозъчни украински подлоги.
Коментиран от #55
13:28 23.02.2026
54 Шекухелка
До коментар #3 от "Тъ пейка":И ние с избитите 70 000 палестинци!
13:30 23.02.2026
55 Бахур
До коментар #53 от "Вололодимир Зеленски актьор":Е то само с мислене и мултики не става
Фламингото ги бие като маче у дирек как се бие
13:30 23.02.2026
56 Биология
До коментар #5 от "История":Държи ли им на двуполовите да ги изсипят.🫢🫢
13:32 23.02.2026
57 Зеленски гол под кръста
До коментар #4 от "Путин гол до кръста на пони":И ние развиваме най-вече мобилизации, другото го чакаме от евроатлантическите дебили.
Коментиран от #59
13:36 23.02.2026
58 Вова Епилирания
За Руския Крепостен.
Остана му само да въоръжава
Орките .
Така ще държи властта си .
13:41 23.02.2026
59 Като е гол
До коментар #57 от "Зеленски гол под кръста":Под Кръста
Можеш да му олигавиш
Малко Главичката .
Коментиран от #65
13:42 23.02.2026
60 Манията за Величие
До коментар #51 от "Манията за величие на ру
И Купони за Хляб.
Купонната Система И Опашките за Хляб
Винаги са били неделима част от
Руският Бит и Култура.
И сега ще бъде така .
Коментиран от #66
13:44 23.02.2026
61 Бандера
До коментар #6 от "Единственото което не сме видяли":2 млн. укри при мен и те така мислят.
13:45 23.02.2026
62 Фантазия
До коментар #14 от "Реалност":Поредното свободно съчинение от надрусана шорошка подметка.
13:47 23.02.2026
63 Защо Работниците
Мускалието
САМОЛЕТ
Не са получавали 4 месеца заплати .
И сега вече Протестират .
Май ДЕНГИ нема ,
И даже Кремълските Лаладжии
Взеха да реват
Санкциите ни удариха .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #68
13:48 23.02.2026
64 Евреина КАБЗОН
ВЛАДИМИРОВИЧ
АРМИЯ КАБЗОНА
Ето ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.
Коментиран от #67
13:50 23.02.2026
65 И той,
До коментар #59 от "Като е гол":като теб е niдaл, лигавете си го взаимно, paznpaните дюзи.
13:51 23.02.2026
66 🤣🤣🤣😁
До коментар #60 от "Манията за Величие":Украинския бит е в окопите, дишане на лепило и от там при Бандера. 🫢🫢🫢
13:54 23.02.2026
67 маке..
До коментар #64 от "Евреина КАБЗОН":А бандерски болгар болгарович яко ло4и од жлътото напеефтьски0
13:55 23.02.2026
68 маке..
До коментар #63 от "Защо Работниците":А бандерците протестират в лiвов..оти масква им бутнала стълбището в моло,и много батисани укронатцисти са останали без чаркоятьци
14:05 23.02.2026
69 Амгъл 97см без токчета от бункера
Коментиран от #71
14:14 23.02.2026
70 до свободния от прайда
До коментар #50 от "Свободен":Те и украинците намаляха драстично.
Коментиран от #72
14:16 23.02.2026
71 Зеленски 90 см. с токчета
До коментар #69 от "Амгъл 97см без токчета от бункера":Моите нужници са златни, а укротелетата се изхождат в окопите.
14:20 23.02.2026
72 Евгени
До коментар #70 от "до свободния от прайда":Е, то това е и идеята на англичаните, с цената на намаляването на украйнцште, да съсипят сравнително качествено триадата, и заводите които я произвеждат. Правят го доста успешно до сега, на цената на сравнително малък брой английски инструктори. Много студена сметка. Направили са си сметката тия английски лисици
15:11 23.02.2026