Христанов представи новия политически кабинет на МЗХ

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов представи новия политически кабинет на Министерство на земеделието и храните по време на работна среща с директорите на дирекции в институцията, както и изпълнителните директори на второстепенните структури. За заместник-министри са назначени Ивана Мурджева, Николай Василев и Атанас Атанасов.
В рамките на срещата министър Христанов и заместник-министрите очертаха своите приоритети и конкретни намерения за работа през следващите месеци. Акцент беше поставен върху повишаването на ефективността в работата на администрацията, засилването на контрола и подобряването на координацията между отделните структури.
Министър Христанов подчерта, че екипът ще работи с пълна мобилизация и ясно съзнание за отговорността към обществото и българските земеделски производители. Той заяви, че няма да бъде допускано формално или отпускарско отношение към служебните задължения и че очакванията към администрацията са за професионализъм, прозрачност и нулева толерантност към корупцията.
По време на срещата беше заявен категоричен ангажимент за прозрачност в управлението и за недопускане институцията да бъде използвана като инструмент за каквито и да било машинации. Министърът подчерта, че изграждането на силна държава минава през ефективни институции, ясни правила и възстановяване на общественото доверие.
Той увери, че Министерството на земеделието и храните ще работи приоритетно за укрепване на институционалния капацитет, прозрачност в управлението и гарантиране на стабилност и предвидимост в сектора.
1 Електорат
13:05 23.02.2026
2 Бизнес или честност
13:07 23.02.2026
3 Кой какъв е
13:12 23.02.2026
4 На Дедо
Коментиран от #7
13:16 23.02.2026
5 Христанов ли!
13:18 23.02.2026
6 Бизнес или честност
С други думи, ЛИХВАР!
13:20 23.02.2026
7 Има ни пак
До коментар #4 от "На Дедо":Говориш за снимане. Айде по кротко. Знаем кой се снима най много и с кого. И този министър няма и пет дни. Почнахте да харчите. Много е рано още. Малко търпение, изчакайте, за да ви почне точно както трябва.
Коментиран от #9, #12
13:37 23.02.2026
8 Гури
Поредния внедрен боклук с Петрохански привкус! Стадото на бай Рибан какво стана мухльо?
13:41 23.02.2026
10 Кривоустия клоун
13:49 23.02.2026
11 ЗРИТЕЛ
14:15 23.02.2026
12 На Дедо
До коментар #7 от "Има ни пак":И ти ли си! От тези с Фунтанелата !?
14:21 23.02.2026
13 здраво мислещ
14:56 23.02.2026
14 Адмирации!
15:33 23.02.2026