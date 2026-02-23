Новини
Христанов представи новия политически кабинет на МЗХ

23 Февруари, 2026 12:50 1 292 14

Министърът подчерта, че изграждането на силна държава минава през ефективни институции, ясни правила и възстановяване на общественото доверие

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов представи новия политически кабинет на Министерство на земеделието и храните по време на работна среща с директорите на дирекции в институцията, както и изпълнителните директори на второстепенните структури. За заместник-министри са назначени Ивана Мурджева, Николай Василев и Атанас Атанасов.

В рамките на срещата министър Христанов и заместник-министрите очертаха своите приоритети и конкретни намерения за работа през следващите месеци. Акцент беше поставен върху повишаването на ефективността в работата на администрацията, засилването на контрола и подобряването на координацията между отделните структури.

Министър Христанов подчерта, че екипът ще работи с пълна мобилизация и ясно съзнание за отговорността към обществото и българските земеделски производители. Той заяви, че няма да бъде допускано формално или отпускарско отношение към служебните задължения и че очакванията към администрацията са за професионализъм, прозрачност и нулева толерантност към корупцията.

По време на срещата беше заявен категоричен ангажимент за прозрачност в управлението и за недопускане институцията да бъде използвана като инструмент за каквито и да било машинации. Министърът подчерта, че изграждането на силна държава минава през ефективни институции, ясни правила и възстановяване на общественото доверие.

Той увери, че Министерството на земеделието и храните ще работи приоритетно за укрепване на институционалния капацитет, прозрачност в управлението и гарантиране на стабилност и предвидимост в сектора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Електорат

    5 8 Отговор
    Г-н Христанов, не се мотайте, ами освободете животните на бай Рибан, иначе вяра никаква и във вас

    13:05 23.02.2026

  • 2 Бизнес или честност

    7 2 Отговор
    Голям залък лапни, голяма дума не казвай!

    13:07 23.02.2026

  • 3 Кой какъв е

    9 3 Отговор
    Министър Христанов доказа във времето, че е неподкупен и неуморим в борбата за отстраняване на мафията от обществената софра и държавното управление. Спечели доверие, което ще се зловиди на мафиотските лакеи.

    13:12 23.02.2026

  • 4 На Дедо

    11 2 Отговор
    Христанов!? Дяконът Левски, има една крилата фраза! Дела трябват, а не думи. А ти не спря, да се снимаш. И да се хвалиш, колко много работиш!!! Оценката за свършина работа, остави на нас. Така, че започни да работиш, че време не остана.

    Коментиран от #7

    13:16 23.02.2026

  • 5 Христанов ли!

    9 7 Отговор
    Иван Христанов е най-достойният български демократ, за който ще гласувам, без да ми мигне окото. Убеден съм че в България няма по-честен политик от него в целия ни политически елит. И не само аз, но всеки честен българин ще гласува за него. Българин

    13:18 23.02.2026

  • 6 Бизнес или честност

    9 1 Отговор
    Според Уикипедия: "През 2001 г. заедно с приятели основава1 JetFinance International3 – високотехнологична компания за потребителско финансиране,..."
    С други думи, ЛИХВАР!

    13:20 23.02.2026

  • 7 Има ни пак

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "На Дедо":

    Говориш за снимане. Айде по кротко. Знаем кой се снима най много и с кого. И този министър няма и пет дни. Почнахте да харчите. Много е рано още. Малко търпение, изчакайте, за да ви почне точно както трябва.

    Коментиран от #9, #12

    13:37 23.02.2026

  • 8 Гури

    3 0 Отговор
    Приятелю аз съм Елвин Гури помниш ли ме!
    Поредния внедрен боклук с Петрохански привкус! Стадото на бай Рибан какво стана мухльо?

    13:41 23.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кривоустия клоун

    3 1 Отговор
    Колко е захаросан само тоя кривоустия клоун. И той се мисли за нещо.

    13:49 23.02.2026

  • 11 ЗРИТЕЛ

    3 1 Отговор
    ЗАМЕСТНИКА ПО ГОРИТЕ Е ПЪЛЕН ПРОВАЛ....ПОДМАЗВАЧ, УСВОЯВА ЧУЖДИ ИДЕИ И ЕВРОФОНДОВЕ...МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ ГЕПАРД...

    14:15 23.02.2026

  • 12 На Дедо

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Има ни пак":

    И ти ли си! От тези с Фунтанелата !?

    14:21 23.02.2026

  • 13 здраво мислещ

    3 0 Отговор
    България няма хранителен суверенитет , тоест не може да се самоизхранва .Мился ,че това трябва дае задача номер 1 , защото светът е във война и не може да се разчита , че Кауфланд , ще се грижи винаги да имаме храна на масата

    14:56 23.02.2026

  • 14 Адмирации!

    0 2 Отговор
    Министър Христанов е светъл лъч в пълния мрак, в прогизналото от корупция, гробежи и некадърност Земеделско министерство! Преди 24 години мадридският комарджия и международен аферист даде на концесия това министерство на шайката престъпници на агент Сава - най-успешният проект на ДС и КГБ и оттогава тръгна катастрофанта! И в животновъдството, и в земедеилеот! Турски плодове и зеленчуци масова заляха всички наши пазири, хиляди дребни производители фалираха, да не говорим за животновъдството - там е повече от катастрофа! Наложе се един министър на Боко Тиквата да внесе 25-годишно канцерогенно месо от Южна Америка! Нарекоха този министър Мършата на мутрата от СИК! Много престъпления извърши мадридският комарджия за 4 - те годиин премиерстване! Но ликвидирането на българското селско стопанство беше най-страшно и най- жестоко! Дано министър Христанов успее, но първо трябва да изрита всички престъпници и крадци на туловището Пеевски, всички до един! Особено във фонд "Земеделие"!

    15:33 23.02.2026

