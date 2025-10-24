Новини
България »
Андрей Делчев: Някои банки може да откажат да работят с „Лукойл” и „Роснефт”

24 Октомври, 2025 12:37 951 13

  • андрей делчев-
  • „лукойл” -
  • „роснефт”

Според изпълнителния директор на Българската петролна и газова асоциация това ще доведе до проблем с разплащанията

Андрей Делчев: Някои банки може да откажат да работят с „Лукойл” и „Роснефт” - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Наложените от САЩ санкции срещу руски петролни гиганти нямат пряк ефект върху България, но ще имат косвени последици. Това заяви в ефира на "Твоя ден" по NOVA NEWS изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев.

"Американските закони безспорно нямат пряко действие у нас. Те имат пряко действия по отношение на цялата територия на Америка и по отношение на всички американски юридически лица. И съответно техните клонове надолу по веригата. Тоест, всяко лице, което е регистрирано в Америка или което има клон в България", обясни Делчев.

"БНБ публикува изявление. И то е, че банките не са пряко засегнати, но всяка сама преценява дали да продължи да работи със съответните лица. Те са не само "Роснефт" и "Лукойл", но и дъщерните им компании, разбира се. Тоест, много е вероятно някои от банките, особено международните, да откажат да работят с петролните гиганти. И тогава има проблем с разплащанията. Много е вероятно някои държави да преразгледат отношението си към вноса на руски петрол", поясни още изпълнителният директор на асоциацията.

Според него "Лукойл" вероятно ще има трудности да осигури плащанията си.

"БПГА се събра извънредно вчера, защото всички бяхме изненадани от решението на САЩ. Никой не го очаквал. Събрахме се спешно, за да видим какво се случва с търговските запаси, какво се случва със състоянието на фирмите, така, че да осигурим непрекъсваемост на доставките. Установихме, че в краткосрочен план нямаме проблеми, не би трябвало на пазара да има сривове", допълни той.

И допълни, че нашето правителство по дипломатически ред трябва да удължи срока за влизане на мерките.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    9 4 Отговор
    Ще го призная Тръмп, ако наложи санкции на територията и на Тиквата за продажбата на Камчия!

    12:50 24.10.2025

  • 2 Дрът русофил

    4 4 Отговор
    Май и този е русофил!

    12:51 24.10.2025

  • 3 Мнение

    7 5 Отговор
    Който е гледал филмът за Путин на Христо Грозев знае , че не е здравословно да се краде руска собственост.

    12:54 24.10.2025

  • 4 хаберих

    5 0 Отговор
    – Госпожо, можете ли да ме накажете за нещо, което не съм направил?
    – Разбира се, че не!
    – Добре, защото не си написах домашното.

    13:01 24.10.2025

  • 5 Реалност

    3 2 Отговор
    Перспективата Делян Пеевски да национализира Лукойл Нефтохим е най-големият кошмар. А санкциите на САЩ правят продажбата необратима. За това днес и утре ще видите Пеевски юбер алес - позиционира се да спечели при всички случаи - единият ако Лукойл продаде Лукойл България и Лукойл Нефтохим, затова е поправката Лукойл-ДАНС - Пеевски да бъде сигурен, че новият купувач ще отчита неговите интересите - на български ще си плаща. В другия, преработката намалява, което отваря ниша на внос на горива, където е силата на Пеевски - той контролира основните вносители на горива и митниците през Бургас и Варна.
    За това перспективата за национализация на „Лукойл Нефтохим“ от Делян Пеевски: е по-голяма заплаха за националната сигурност отколкото управлението на рафинерията от Лукойл. Изходът е да се форсира смяна на собствеността и Пеевски да се държи надалеч. Което е невъзможно след вчерашната снимка. На всичко отгоре не активираха с подпис договорите за извънредни доставки на суров нефт от Репсол и БиПи и бакъп мениджерски екип, които правителството на Денков бе подготвило. Оставаше да ги подпишат, но не го направиха и сега ... сме увиснали отвсякъде. И Пеевски решава.

    13:01 24.10.2025

  • 6 Веса

    4 0 Отговор
    ...а те вече обявиха ,че сменят банките ...

    13:02 24.10.2025

  • 7 Селянин

    1 1 Отговор
    За банките парите не миришат. Няма банка която да откаже клиент като Лукойл. Реално санкциите са само за щатите. Германците вече обявиха, че Германските Лукойл дружества не ги прилагат.

    Коментиран от #13

    13:11 24.10.2025

  • 8 ООрана държава

    1 0 Отговор
    5 лева нафта по коледа, след нова година 5 евро

    Коментиран от #12

    13:31 24.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    0 0 Отговор
    Мерц е предложил Роснефт да бъде изключен от американските санкции.А нашето правителство нищо не прави по отношение на Лукойл.Защо се случва така?!Трябва да се упражни натиск върху Тръмп и българското правителство да преговаря.Иначе и тата и така това няма да отслаби Русия и войната ще продължи,докато Украйна не се съгласи на теритириални отстъпки.Нанесен е жесток удар по Европа.

    13:51 24.10.2025

  • 11 Ултра къса памет

    0 0 Отговор
    Забравихте ли, че Тиквата играеше карти с правешкия Валентин Златев?

    13:54 24.10.2025

  • 12 Баро

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ООрана държава":

    И правилно ,няма да ми се мотаят копейките по пътя с техните лади и москвичи

    13:56 24.10.2025

  • 13 Банките

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Селянин":

    Са на евреите ,а Натаняхо им каза на руснаците ,свършваме с палестинците и ва мятаме

    13:58 24.10.2025

