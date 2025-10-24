Стабилно е състоянието на командоса, пострадал при парашутен скок

В стабилно състояние е военнослужещият от Специалните сили, който пострада тежко при парашутен скок, съобщава Нова телевизия.
Припомняме, той пострада тежко вчера следобед на летище "Чешнегирово", уточни news.bg.
Мъжът е контактен. Той е със сериозни травми и е настанен в интензивното отделение на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.
Пострадалият младши сержант е изпълнявал рутинни скокове. При един от скоковете обаче, при все още неизяснени обстоятелства, парашутът му не се е разтворил по правилата.
Командосът веднага е бил транспортиран с военен хеликоптер до болница.
В момента Военна полиция разследва случая. За инцидента е образувано и досъдебно производство.
Очаква се по-късно днес Министерството на отбраната да оповести още данни за инцидента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
19:14 24.10.2025
2 Гост
Коментиран от #3
19:32 24.10.2025
3 Здрасти
До коментар #2 от "Гост":Имаше едно време един филм - командо, че нали сме вече американци, те така
19:44 24.10.2025
4 Командоси хахаха
19:49 24.10.2025
5 Искра Фидосова
19:56 24.10.2025
6 Сгъва се парашутът по определен
20:12 24.10.2025
7 Пенсиониран с 2г служба
20:37 24.10.2025
8 редник
Ах, този български език, труден е, за някои много!
По кои правила трябва да се разтвори Парашутът, той запознат ли е с тях, изпити държал ли е?...
Има учебници - примерно:"Теория и практика на парашутния скок", но те са за обучаващите се парашутисти, а не за парашутите. Има правила за съхранението и скатаването, както и за правилното положение на тялото в момента на разтварянето и т.н...
20:37 24.10.2025