Стабилно е състоянието на командоса, пострадал при парашутен скок

В стабилно състояние е военнослужещият от Специалните сили, който пострада тежко при парашутен скок, съобщава Нова телевизия.

Припомняме, той пострада тежко вчера следобед на летище "Чешнегирово", уточни news.bg.

Мъжът е контактен. Той е със сериозни травми и е настанен в интензивното отделение на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.

Пострадалият младши сержант е изпълнявал рутинни скокове. При един от скоковете обаче, при все още неизяснени обстоятелства, парашутът му не се е разтворил по правилата.

Командосът веднага е бил транспортиран с военен хеликоптер до болница.

В момента Военна полиция разследва случая. За инцидента е образувано и досъдебно производство.

Очаква се по-късно днес Министерството на отбраната да оповести още данни за инцидента.