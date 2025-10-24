Новини
Стабилно е състоянието на командоса, пострадал при парашутен скок

24 Октомври, 2025 19:12

Мъжът е контактен

Стабилно е състоянието на командоса, пострадал при парашутен скок - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В стабилно състояние е военнослужещият от Специалните сили, който пострада тежко при парашутен скок, съобщава Нова телевизия.

Припомняме, той пострада тежко вчера следобед на летище "Чешнегирово", уточни news.bg.

Мъжът е контактен. Той е със сериозни травми и е настанен в интензивното отделение на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.

Пострадалият младши сержант е изпълнявал рутинни скокове. При един от скоковете обаче, при все още неизяснени обстоятелства, парашутът му не се е разтворил по правилата.

Командосът веднага е бил транспортиран с военен хеликоптер до болница.

В момента Военна полиция разследва случая. За инцидента е образувано и досъдебно производство.

Очаква се по-късно днес Министерството на отбраната да оповести още данни за инцидента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 4 Отговор
    не го пребиха селяните

    19:14 24.10.2025

  • 2 Гост

    7 2 Отговор
    Какво значи командос ?

    Коментиран от #3

    19:32 24.10.2025

  • 3 Здрасти

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Имаше едно време един филм - командо, че нали сме вече американци, те така

    19:44 24.10.2025

  • 4 Командоси хахаха

    7 2 Отговор
    Пуснете ги във война и ще се наааааакат

    19:49 24.10.2025

  • 5 Искра Фидосова

    6 0 Отговор
    И,аз искам да скоча с парашут. С моите кюлоти...

    19:56 24.10.2025

  • 6 Сгъва се парашутът по определен

    4 0 Отговор
    начин. Има и резервен . Може да е новобранец. Защо го пускат. Има тренажори. Да се учи нормално. Доста е глупаво.

    20:12 24.10.2025

  • 7 Пенсиониран с 2г служба

    0 0 Отговор
    То пак добре,че все пак се отворил.Можеше и между хашиша и водката ,въобще и да не вземе парашут

    20:37 24.10.2025

  • 8 редник

    0 0 Отговор
    /парашутът му не се е разтворил по правилата./

    Ах, този български език, труден е, за някои много!

    По кои правила трябва да се разтвори Парашутът, той запознат ли е с тях, изпити държал ли е?...

    Има учебници - примерно:"Теория и практика на парашутния скок", но те са за обучаващите се парашутисти, а не за парашутите. Има правила за съхранението и скатаването, както и за правилното положение на тялото в момента на разтварянето и т.н...

    20:37 24.10.2025

