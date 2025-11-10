Започва реконструкцията на Летище Бургас

Летище Бургас затвaря за 6-месечна реконструкция и подмяна на настилката на пистата. С официална церемония ще бъде даден старт на строителните дейности. 50 млн. евро е инвестицията в един от най-мащабните инфраструктурни проекти, които ще реализира концесионерът на морската гара - немският консорциум "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт."

Това посочи БНР.

19 години от началото на концесията на Летище Бургас се навършват днес. Точно днешния ден е избран за старт на строителните дейности по мащабния проект за реконструкция на пистата на летището.

Старата писта е изградена преди 46 години. Тя е с бетоново покритие и е най-дългата на Балканския полуостров. Нова модерна технология ще бъде използвана сега за подмяна на старата настилка, обяснява изпълнителният директор на летището Васил Атанасов

Първите полети на новата писта са планирани за 1-ви май следващата година. Проектът за реконструкция на пистата е изготвен от специалисти с международен опит в продължение на 5 години. 150 работници са ангажирани в строителните дейности.