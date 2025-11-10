Новини
Започва реконструкцията на Летище Бургас

Започва реконструкцията на Летище Бургас

10 Ноември, 2025 07:53 836 8

50 млн. евро е инвестицията в един от най-мащабните инфраструктурни проекти

Започва реконструкцията на Летище Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Летище Бургас затвaря за 6-месечна реконструкция и подмяна на настилката на пистата. С официална церемония ще бъде даден старт на строителните дейности. 50 млн. евро е инвестицията в един от най-мащабните инфраструктурни проекти, които ще реализира концесионерът на морската гара - немският консорциум "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт."

Това посочи БНР.

19 години от началото на концесията на Летище Бургас се навършват днес. Точно днешния ден е избран за старт на строителните дейности по мащабния проект за реконструкция на пистата на летището.

Старата писта е изградена преди 46 години. Тя е с бетоново покритие и е най-дългата на Балканския полуостров. Нова модерна технология ще бъде използвана сега за подмяна на старата настилка, обяснява изпълнителният директор на летището Васил Атанасов

Първите полети на новата писта са планирани за 1-ви май следващата година. Проектът за реконструкция на пистата е изготвен от специалисти с международен опит в продължение на 5 години. 150 работници са ангажирани в строителните дейности.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ивка Бейбе

    0 0 Отговор
    Дубре, Мария! 😍

    07:57 10.11.2025

  • 2 препис

    2 0 Отговор
    "Аарон Райхлин-Мелник от Американския съвет по имиграция." И АМЕРИКЕЙШЪНЦИТЕ СИ имат Мелник. Като нас.

    08:00 10.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Здравко

    2 0 Отговор
    И още един терминал направете. Ще трябва спешно .

    08:03 10.11.2025

  • 5 Ивелина Станкова

    1 0 Отговор
    И ре-конструкцията на старите къщи по селата трябва да започне.

    08:03 10.11.2025

  • 6 Никой

    1 0 Отговор
    Зима идва. Бетон и студ не е правилно.

    08:33 10.11.2025

  • 7 456

    1 0 Отговор
    50 милиона само за една писта!? Яка пачка ще се смъкне от там

    08:33 10.11.2025

  • 8 Кую

    0 0 Отговор
    Ще кацат кораби.

    09:07 10.11.2025

