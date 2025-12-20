Арестуваха двама руснаци на летището в София по искане на САЩ

Руските граждани Олег Олшански и Сергей Ивин са били арестувани на летището в София по искане на Съединените щати, предаде агенция ТАСС.

Руското посолство в България съобщи за ТАСС, че руснаците са задържани в предварителен арест, а делата им за екстрадиция се разглеждат в съда.

Според консулския отдел на руското посолство, български съд вече е издал заповед за екстрадиция срещу Олшански, която ще бъде обжалвана от адвокатите му пред по-висша инстанция. Все още не е проведено заседание по делото на Ивин.

„Нашият екип е във връзка с руснаците и техните адвокати“, съобщиха още от консулския отдел на дипломатическата мисия.