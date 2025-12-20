Новини
Арестуваха двама руснаци на летището в София по искане на САЩ

Арестуваха двама руснаци на летището в София по искане на САЩ

20 Декември, 2025 07:10 764 12

Делата им за екстрадиция се разглеждат в съда

Руските граждани Олег Олшански и Сергей Ивин са били арестувани на летището в София по искане на Съединените щати, предаде агенция ТАСС.

Руското посолство в България съобщи за ТАСС, че руснаците са задържани в предварителен арест, а делата им за екстрадиция се разглеждат в съда.

Според консулския отдел на руското посолство, български съд вече е издал заповед за екстрадиция срещу Олшански, която ще бъде обжалвана от адвокатите му пред по-висша инстанция. Все още не е проведено заседание по делото на Ивин.

„Нашият екип е във връзка с руснаците и техните адвокати“, съобщиха още от консулския отдел на дипломатическата мисия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Юруш

    9 6 Отговор
    Американските господари заповчдали и ган.ьовците в София веднага изпълняват .

    07:16 20.12.2025

  • 3 Под игото

    7 5 Отговор
    Ако ти се стиска не ги арестувай заповеда е от новите братушки американци.

    07:17 20.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А каква е причината

    10 2 Отговор
    САЩ да искат арест на споменатите руски граждани не пишете.Защо?

    07:19 20.12.2025

  • 6 Това е доказателство,

    8 4 Отговор
    че вече сме КОЛОНИЯ на САЩ! Те се разпореждат в България, всяка тяхна заповед се изпълнява веднага. От робство, в робство, но Русия вече няма да ни спасява! Неблагодарника си заслужава съдбата, защото има животинска психика.

    Коментиран от #8

    07:20 20.12.2025

  • 7 к0к0рч0 💋🍌

    4 4 Отговор
    Американските господари заповядали и ганчуфците веднага изпълняват, белким им фърлят некой долар като на куче кокал 🐕🦴

    07:26 20.12.2025

  • 8 По-добре

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Това е доказателство,":

    колония на САЩ, отколкото руска партенка

    07:26 20.12.2025

  • 9 Търновец

    1 2 Отговор
    По официално непотвърдени приказки Еди високопоставен Руски военен в миналото випускник на военна академия в Съветска Русия а сега пенсионер се е присъединил към все по силната Руска мафия в Чикаго, Русите там да много трудни хора

    Коментиран от #10

    07:26 20.12.2025

  • 10 Да бе , да !

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Търновец":

    Аха ! От всички руски , украински , италиански , китайски .... мафиоти в Сащ , Вашингтон си е поръчал на софийските слуги да му арестуват точно Руски Военен !? Случйност , че е военен .

    07:42 20.12.2025

  • 11 Тоя

    0 0 Отговор
    двамата за къде са искали да летят ?

    07:43 20.12.2025

  • 12 Севда

    0 1 Отговор
    Украйна трябва и ще бъде премахната от картата. Как цял живот не срещнах еднн свестен украинец или украинка, до единсаБоклуци.

    07:43 20.12.2025

