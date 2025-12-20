Арестуваха двама руснаци на летището в София по искане на САЩ

Руските граждани Олег Олшански и Сергей Ивин са били арестувани на летището в София по искане на Съединените щати, предаде агенция ТАСС.
Руското посолство в България съобщи за ТАСС, че руснаците са задържани в предварителен арест, а делата им за екстрадиция се разглеждат в съда.
Според консулския отдел на руското посолство, български съд вече е издал заповед за екстрадиция срещу Олшански, която ще бъде обжалвана от адвокатите му пред по-висша инстанция. Все още не е проведено заседание по делото на Ивин.
„Нашият екип е във връзка с руснаците и техните адвокати“, съобщиха още от консулския отдел на дипломатическата мисия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Юруш
07:16 20.12.2025
3 Под игото
07:17 20.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А каква е причината
07:19 20.12.2025
6 Това е доказателство,
Коментиран от #8
07:20 20.12.2025
7 к0к0рч0 💋🍌
07:26 20.12.2025
8 По-добре
До коментар #6 от "Това е доказателство,":колония на САЩ, отколкото руска партенка
07:26 20.12.2025
9 Търновец
Коментиран от #10
07:26 20.12.2025
10 Да бе , да !
До коментар #9 от "Търновец":Аха ! От всички руски , украински , италиански , китайски .... мафиоти в Сащ , Вашингтон си е поръчал на софийските слуги да му арестуват точно Руски Военен !? Случйност , че е военен .
07:42 20.12.2025
11 Тоя
07:43 20.12.2025
12 Севда
07:43 20.12.2025