Служител на ДАИ - Пловдив ударил двама възрастни на пешеходна пътека

Служител на ДАИ - Пловдив със служебна кола е блъснал двама възрастни, които пресичали на пешеходна пътека тип "зебра". При направените на място тестове този за наркотици е отчел положителна проба. Назначен е допълнителен кръвен тест. Резултатите за алкохол са били отрицателни, посочи БНТ.
Инцидентът е станал при маневриране на заден ход пред пловдивски супермакет.
Пострадалите мъж и жена, на по 80 години, са прегледани в болница и освободени за домашно лечение. По непотвърдена информация те са били със зрителни увреждания.
Катастрофата се е случила вчера сутринта, а служителят на автомобилната инспекция е бил задържан за 24 часа в полицията. Той отказа коментар за БНТ, но обясни, че е във връзка с пострадалите и те са добре.
По случая е заведено досъдебно производство.
