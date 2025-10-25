Новини
Служител на ДАИ - Пловдив ударил двама възрастни на пешеходна пътека

25 Октомври, 2025 16:09 402 6

Инцидентът е станал при маневриране на заден ход пред пловдивски супермакет

Служител на ДАИ - Пловдив със служебна кола е блъснал двама възрастни, които пресичали на пешеходна пътека тип "зебра". При направените на място тестове този за наркотици е отчел положителна проба. Назначен е допълнителен кръвен тест. Резултатите за алкохол са били отрицателни, посочи БНТ.

Инцидентът е станал при маневриране на заден ход пред пловдивски супермакет.

Пострадалите мъж и жена, на по 80 години, са прегледани в болница и освободени за домашно лечение. По непотвърдена информация те са били със зрителни увреждания.

Катастрофата се е случила вчера сутринта, а служителят на автомобилната инспекция е бил задържан за 24 часа в полицията. Той отказа коментар за БНТ, но обясни, че е във връзка с пострадалите и те са добре.

По случая е заведено досъдебно производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    5 0 Отговор
    тъй правят друсаните шофьори на даи

    16:11 25.10.2025

  • 2 Любопитен

    7 0 Отговор
    Браво ДАЙ-джиите, ходят да си пазаруват за дома с държавния автомобил. Прогнило е всичко, само сопа ги оправя. Сигурно са изкъртили някой тираджия, и с рушвета са отишли да си напазаруват за уикенда.

    16:12 25.10.2025

  • 3 Абе

    3 0 Отговор
    Мякой милиционер не е ли тестван за накотици ,с хубавите тестове

    16:17 25.10.2025

  • 4 1488

    2 0 Отговор
    първо ги ударил, после се представил като "ДАЙ парите"

    16:18 25.10.2025

  • 5 Дупничанин

    1 0 Отговор
    Айде у кауша! И да не забравите да му вземете и рушветите!

    16:19 25.10.2025

  • 6 1488

    2 0 Отговор
    държавните чиновници са като мародери от вселената на лудия макс

    все гледат кого да спрат и ограбят за литър бензин, пари и т.н

    16:20 25.10.2025

