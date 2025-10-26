Новини
Млад мъж пострада тежко на лов край Велинград, откараха го в София с въздушна линейка

26 Октомври, 2025 04:13, обновена 26 Октомври, 2025 03:30

Ловджията е паднал в стръмно дере след подхлъзване в района на село Драгиново

Млад мъж пострада тежко на лов край Велинград, откараха го в София с въздушна линейка - 1
Снимка: lovevelingrad.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Млад мъж е пострадал тежко по време на лов край Велинград и е откаран с въздушна линейка в столична болница, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, предаде dariknews.bg.

Той уточни, че пострадалият е на 28 години, а инцидентът е станал по време на ловен излет в пресечена и стръмна местност в района на село Драгиново. Според очевидци мъжът се е подхлъзнал и е пропаднал на близо 20 метра дълбочина в скалисто дере, посочи Стоянов.

Пристигайки на мястото, екип на "Спешна помощ" е установил, че състоянието на пострадалия не позволява да бъде транспортиран по земя, тъй като крие опасност за живота му, затова е потърсено съдействие от медицински хеликоптер.

Младият мъж е изваден от дерето от членовете на ловната дружинка, а впоследствие екипи на пожарната и Районното управление във Велинград са помогнали той да бъде пренесен до мястото, където е успяла да кацне въздушната линейка.


  • 1 Червената шапчица

    2 0 Отговор
    Така му се пада. Защо е тръгнал да убива животинките...

    04:34 26.10.2025

  • 2 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    "Разбрахме се с Росен Желязков да си стъпи на мястото и да управлява кабинета, както трябва. Ако има министри, които не координират нещата - да се действа", подчерта Борисов.- Пристигайки на мястото, екип на "Спешна помощ" е установил, че състоянието на пострадалия Желязков е тежко...

    04:38 26.10.2025

