Млад мъж загина при инцидент с бойлер в жилище, има срутени стени

28-годишен мъж загина при инцидент с бойлер в Свищов, съобщиха от пожарната.
На 29 януари е станал битов инцидент със съдове под налягане без взривоопасни газове в сутеренно помещение на жилищна кооперация на ул. „Кирил Д. Аврамов“.
Причините за инцидента са в процес на установяване.
Съседите на загиналия мъж разказаха, че има срутени стени на помещението, в което е станал инцидентът.
1 Оракула от Делфи
11:31 30.01.2026
2 Елдом бомба у къщи
Коментиран от #5, #7, #14
11:34 30.01.2026
3 Абе
Коментиран от #12
11:44 30.01.2026
4 едно време имало обща баня
Коментиран от #9
11:47 30.01.2026
5 ддд
До коментар #2 от "Елдом бомба у къщи":Масово хората не сменят предпазният клапан в продължение на 10-15 20 години. Виждал съм и такива още от комунизма. Ако той работеше нямаше да се случи това.
Коментиран от #6, #10
11:48 30.01.2026
6 Винкело
До коментар #5 от "ддд":Просто го пробвайте веднъж месечно. Никога няма да клеяса, или пък да натрупа варовик.
Коментиран от #15
11:52 30.01.2026
7 оня с коня
До коментар #2 от "Елдом бомба у къщи":НИКОГА защитата не Бойлерите не е била 7-степенна,а само 3-степенна което е напълно достатъчно.Първата защите е изключване на Бойлера при достигната зададена температура,втората е едто реле което "пада" пак при определена температура и изключва токоподаването и третата е един Клапан който се отваря за да изпусне парата и да не гръмне бойлера.Факт е че някои хора забелязват че Бойлера не се изключва при определена температура,но преминават на "ръчна регулация"/изключване/ за по-лесно и ето го резултата.
11:52 30.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Има още два дена
До коментар #4 от "едно време имало обща баня":Да не вземе и некой газов котлон на некой балкон да изгърми пази боже ?!?
11:54 30.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бог да го прости
11:58 30.01.2026
12 Глупости пишеш
До коментар #3 от "Абе":Не всяка ел. инсталация може да издържи консумацията на проточен бойлер. А и с проточните бойлери стават сакатлъци.
11:59 30.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ТУК
До коментар #2 от "Елдом бомба у къщи":Някой говори за бойлер и за съд под налягане МОЖЕ да е гръмнала газова бутилка докато е пекъл чушки на газов котлон а бутилката се е нагрявала може да е всичко в сутерен .дейност всякаква НО НАЙ НЕ МИ СЕ ВЕРВА ДА СЕ Е КЪПАЛ И БОЙЛЕРА ДА Е ГРЪМНАЛ нали ако се отворят крановете за вода налягането пада .... нищо не изясняват
12:01 30.01.2026
15 винкел
До коментар #6 от "Винкело":стига измислици премислици...къде си чул човек да се къпе у мазе или сутерен е новата дума и къде отива водата когато мазето е под нивото на отходната тръба И КОЙ СЕ КЪПЕ В МАЗЕ ПОСРЕД ЗИМА .Дотук с плашенето на хората и гърмящите бойлери от варна шумен или велико търново Нещо не казват истината тук
12:09 30.01.2026