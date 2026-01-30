Млад мъж загина при инцидент с бойлер в жилище, има срутени стени

28-годишен мъж загина при инцидент с бойлер в Свищов, съобщиха от пожарната.

На 29 януари е станал битов инцидент със съдове под налягане без взривоопасни газове в сутеренно помещение на жилищна кооперация на ул. „Кирил Д. Аврамов“.

Причините за инцидента са в процес на установяване.

Съседите на загиналия мъж разказаха, че има срутени стени на помещението, в което е станал инцидентът.