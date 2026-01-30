Новини
България »
Млад мъж загина при инцидент с бойлер в жилище, има срутени стени

Млад мъж загина при инцидент с бойлер в жилище, има срутени стени

30 Януари, 2026 11:27 1 822 15

  • загинал-
  • инцидент-
  • бойлер-
  • свищов

Причините за инцидента са в процес на установяване

Млад мъж загина при инцидент с бойлер в жилище, има срутени стени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

28-годишен мъж загина при инцидент с бойлер в Свищов, съобщиха от пожарната.

На 29 януари е станал битов инцидент със съдове под налягане без взривоопасни газове в сутеренно помещение на жилищна кооперация на ул. „Кирил Д. Аврамов“.

Причините за инцидента са в процес на установяване.

Съседите на загиналия мъж разказаха, че има срутени стени на помещението, в което е станал инцидентът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оракула от Делфи

    4 1 Отговор
    Къде изчезна графата за коментари на "Капиталиста" Вигенин???

    11:31 30.01.2026

  • 2 Елдом бомба у къщи

    6 4 Отговор
    ЕХА ама нал новите бойлери имат 7 степенна защита? Така пише на бомбите на Елпром и шуменските! Е що така гръмнал? Явно ония утки от вик пак спрели водата?

    Коментиран от #5, #7, #14

    11:34 30.01.2026

  • 3 Абе

    2 1 Отговор
    минавай на проточен,че не бяга топлата вода и у комшията

    Коментиран от #12

    11:44 30.01.2026

  • 4 едно време имало обща баня

    0 1 Отговор
    по турски тертип . сега всяка къща с бойлер . ако се срутят стените няма какво да държи покрива . инцидент . скоро не е имало подобен инцидент . къпеш си се и после си умрял . лошо . януари е месеца с черен лед и гръмнал бойлер срутил стените . ако има вериги за сняг може и по леда да се кара . а бойлера да го зазида в стоманена клетка , та да избива навън и да не пострада .

    Коментиран от #9

    11:47 30.01.2026

  • 5 ддд

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Елдом бомба у къщи":

    Масово хората не сменят предпазният клапан в продължение на 10-15 20 години. Виждал съм и такива още от комунизма. Ако той работеше нямаше да се случи това.

    Коментиран от #6, #10

    11:48 30.01.2026

  • 6 Винкело

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ддд":

    Просто го пробвайте веднъж месечно. Никога няма да клеяса, или пък да натрупа варовик.

    Коментиран от #15

    11:52 30.01.2026

  • 7 оня с коня

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Елдом бомба у къщи":

    НИКОГА защитата не Бойлерите не е била 7-степенна,а само 3-степенна което е напълно достатъчно.Първата защите е изключване на Бойлера при достигната зададена температура,втората е едто реле което "пада" пак при определена температура и изключва токоподаването и третата е един Клапан който се отваря за да изпусне парата и да не гръмне бойлера.Факт е че някои хора забелязват че Бойлера не се изключва при определена температура,но преминават на "ръчна регулация"/изключване/ за по-лесно и ето го резултата.

    11:52 30.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Има още два дена

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "едно време имало обща баня":

    Да не вземе и некой газов котлон на некой балкон да изгърми пази боже ?!?

    11:54 30.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бог да го прости

    6 0 Отговор
    Млад човек е за съжаление.

    11:58 30.01.2026

  • 12 Глупости пишеш

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Не всяка ел. инсталация може да издържи консумацията на проточен бойлер. А и с проточните бойлери стават сакатлъци.

    11:59 30.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ТУК

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Елдом бомба у къщи":

    Някой говори за бойлер и за съд под налягане МОЖЕ да е гръмнала газова бутилка докато е пекъл чушки на газов котлон а бутилката се е нагрявала може да е всичко в сутерен .дейност всякаква НО НАЙ НЕ МИ СЕ ВЕРВА ДА СЕ Е КЪПАЛ И БОЙЛЕРА ДА Е ГРЪМНАЛ нали ако се отворят крановете за вода налягането пада .... нищо не изясняват

    12:01 30.01.2026

  • 15 винкел

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Винкело":

    стига измислици премислици...къде си чул човек да се къпе у мазе или сутерен е новата дума и къде отива водата когато мазето е под нивото на отходната тръба И КОЙ СЕ КЪПЕ В МАЗЕ ПОСРЕД ЗИМА .Дотук с плашенето на хората и гърмящите бойлери от варна шумен или велико търново Нещо не казват истината тук

    12:09 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове