Димитър Недков за България: Навлизаме в ново Средновековие

26 Октомври, 2025 04:45

Мракобесни облаци са надвиснали над съдбата българска, заяви писателят

Димитър Недков за България: Навлизаме в ново Средновековие - 1
Снимка: Епицентър
Фокус Фокус

Трябва да започнем да гледаме по-глобално върху нещата - на мнение е писателят Димитър Недков, коментирайки политическата действителност у нас и в Европа.

"Каквото и да си говорим за нашата българска орисия, в момента над съдбата българска надвисват доста мракобесни облаци, навлизаме в някакво много странно ново Средновековие. Напълно субсидирана държава, почти загубила всякакъв суверенитет, всякакъв авторитет", каза той.

По темата с американските санкции върху "Лукойл" писателят коментира пред Bulgaria ON AIR: "Докато санкциите "Магнитски" касаят конкретни персони, конкретни физически лица, сега този тип санкции касаят народи, държави. Най-страшното нещо, което могат да сътворят едни политици, това е да воюват срещу народите. Те не воюват срещу политиците, срещу правителствата."

Недков се обърна на родителите, които в момента отглеждат и възпитават децата си у нас: "Ако успеят да извадят децата от моловете, от увеселителните детски центрове и ги върнат в детските стаи и вечер започнат да им четат, това ще им помогне изключително много. Две са книжките в тази възраст - Библията за деца - как е сътворен светът, и ако приемем "Малкият принц" като читанка, буквар, като библия за малките подрастващи деца, давайки отговора на въпроса защо светът е такъв - тогава би имало надежда".

"Тогава ще се възпита поколението, което няма да задава въпроси, а ще ликвидира и изтрие този позор, наречен български псевдоелит", убеден е Недков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този кабинет

    5 1 Отговор
    трябва да си ходи. Според КС 46% изборни нарушения в проверени 2000 секции.
    Вместо проверка на всички секции и касиране на изборите БКП, ИТН, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ и ПП,
    излъчиха кабинет. Като видимо не могат да се справят икономически и финансово с проблемите на Юрогария.
    Осъждайки българският народ на устойчива мидерия и студ, безводие, наводнения, пожари. Подарявайки евтин ток от АЕЦ на Молдова, Укр. и Македония. Като през октомври Юрогария купува ток за 120 евро мегаватчас, срещу 9-10 евро които ползва Запада. Повишавайки безумно цени на ток, вода, парно, Данък сграда 140% за 3 години и цени. Теглейки заеми, за да покрият текущи разходи. Чудовивищна инфлация. Чудовищен дефицит. Чудовищно повишаване на цени. Тази е цената на Юрошийта, ПВУ и санкциите. Условията по ПВУ са кошмарни подписани еднолично от Василев, борса ток, ЛГБТ в училища, закриване ТЕЦ-ове, увеличаване данък Въздух, Скъп втечнен газ и в бъдеще чудовищно повишение на цени с БОРСА ТОК.
    Като е видно, че разходите и увеличения на заплати и пенсии трябва да се замразят, защото не отговарят на Произведени продукти с Висока добавена Стойност.. Цените трябва да се замразят. Държава няма, има някакви Територия със самоизбрали се Наблюдатели и Рушители в НС, обслужвайки чужди и лични интереси за сметка на българския народ. А краят ще е война срещу Русия и Китай, адрени държави. Тази е целта на прекъсването на евтини ток, петрол, газ.

    04:20 26.10.2025

  • 2 В Британия

    4 1 Отговор
    приложенията издавани от банки за индивидуални въглеродни отпечатъци вече са задължителни. Същото чака Юрогария с Дигитализацията, което означава Нов Данък какво купуваш и консумираш.. В Британия не можеш да купиш нищо с Кеш. В Юрогария без много шум банките наложиха безумни такси за меж. преводи и теглене в Кеш. В КАТ не можеш да платиш глобите в Кеш. В НАП не приемат Кеш. В Паспортни служби не приемат Кеш. Електронни здравни, електронни рецепти, електронни шофьорски книжки. Ако искаш да продадеш бтк , вече искат идентификация, анонимността си отиде. Биометрични данни за пътуване в ЕС. Забрана да се пътува в държави. Юрогария спешно трябва да напусне ЕС и НАТО, ако иска да запази някакви остатъци на Свобода, и най-вече да не ни вкарват в пряк конфликт с Русия и Китай, за който ни готвят от 1997 г..

    04:29 26.10.2025

  • 3 Оня с коня

    0 1 Отговор
    Уудриии Вова,да се пукат душите черни душмански !Колкото повече ги удряш,повече се кефят.

    04:48 26.10.2025

  • 4 ГАНЕВбоклук ДОЛЕН

    1 0 Отговор
    Удивително
    слабоумен сайт .

    Коментиран от #5

    04:49 26.10.2025

  • 5 ГАНЕВбоклук ДОЛЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ГАНЕВбоклук ДОЛЕН":

    ПОВРЪЩА МИ СЕ от тояСайт ! Имам чувството, че Авторите взиматНАРКОТИЦИ или може би съм пропуснал някъде, че САЙТА Е ПАРОДИЯ на новинарска медия. аЦЕНЗУРАТА Е НЕЧОВЕШКА !

    04:49 26.10.2025

  • 6 по цоциализма имаше

    1 0 Отговор
    Надежда!!
    Сега вече надежда няма!

    05:17 26.10.2025

  • 7 не е средновековие

    1 0 Отговор
    А ТЪМНИ ВЕКОВЕ

    Защото са БЕЗПРОСВЕТНИ!!!


    Няма светлина. Само война, религия, маниащина и свещи

    05:20 26.10.2025

  • 8 Просвещението си отиде

    1 0 Отговор
    Евреите гепиха парите.
    И
    И
    И
    Филма свърши.

    Започват реклами....на оръжия

    05:24 26.10.2025

