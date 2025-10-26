Димитър Недков за България: Навлизаме в ново Средновековие

Трябва да започнем да гледаме по-глобално върху нещата - на мнение е писателят Димитър Недков, коментирайки политическата действителност у нас и в Европа.
"Каквото и да си говорим за нашата българска орисия, в момента над съдбата българска надвисват доста мракобесни облаци, навлизаме в някакво много странно ново Средновековие. Напълно субсидирана държава, почти загубила всякакъв суверенитет, всякакъв авторитет", каза той.
По темата с американските санкции върху "Лукойл" писателят коментира пред Bulgaria ON AIR: "Докато санкциите "Магнитски" касаят конкретни персони, конкретни физически лица, сега този тип санкции касаят народи, държави. Най-страшното нещо, което могат да сътворят едни политици, това е да воюват срещу народите. Те не воюват срещу политиците, срещу правителствата."
Недков се обърна на родителите, които в момента отглеждат и възпитават децата си у нас: "Ако успеят да извадят децата от моловете, от увеселителните детски центрове и ги върнат в детските стаи и вечер започнат да им четат, това ще им помогне изключително много. Две са книжките в тази възраст - Библията за деца - как е сътворен светът, и ако приемем "Малкият принц" като читанка, буквар, като библия за малките подрастващи деца, давайки отговора на въпроса защо светът е такъв - тогава би имало надежда".
"Тогава ще се възпита поколението, което няма да задава въпроси, а ще ликвидира и изтрие този позор, наречен български псевдоелит", убеден е Недков.
1 Този кабинет
Вместо проверка на всички секции и касиране на изборите БКП, ИТН, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ и ПП,
излъчиха кабинет. Като видимо не могат да се справят икономически и финансово с проблемите на Юрогария.
Осъждайки българският народ на устойчива мидерия и студ, безводие, наводнения, пожари. Подарявайки евтин ток от АЕЦ на Молдова, Укр. и Македония. Като през октомври Юрогария купува ток за 120 евро мегаватчас, срещу 9-10 евро които ползва Запада. Повишавайки безумно цени на ток, вода, парно, Данък сграда 140% за 3 години и цени. Теглейки заеми, за да покрият текущи разходи. Чудовивищна инфлация. Чудовищен дефицит. Чудовищно повишаване на цени. Тази е цената на Юрошийта, ПВУ и санкциите. Условията по ПВУ са кошмарни подписани еднолично от Василев, борса ток, ЛГБТ в училища, закриване ТЕЦ-ове, увеличаване данък Въздух, Скъп втечнен газ и в бъдеще чудовищно повишение на цени с БОРСА ТОК.
Като е видно, че разходите и увеличения на заплати и пенсии трябва да се замразят, защото не отговарят на Произведени продукти с Висока добавена Стойност.. Цените трябва да се замразят. Държава няма, има някакви Територия със самоизбрали се Наблюдатели и Рушители в НС, обслужвайки чужди и лични интереси за сметка на българския народ. А краят ще е война срещу Русия и Китай, адрени държави. Тази е целта на прекъсването на евтини ток, петрол, газ.
2 В Британия
3 Оня с коня
4 ГАНЕВбоклук ДОЛЕН
слабоумен сайт .
5 ГАНЕВбоклук ДОЛЕН
До коментар #4 от "ГАНЕВбоклук ДОЛЕН":ПОВРЪЩА МИ СЕ от тояСайт ! Имам чувството, че Авторите взиматНАРКОТИЦИ или може би съм пропуснал някъде, че САЙТА Е ПАРОДИЯ на новинарска медия. аЦЕНЗУРАТА Е НЕЧОВЕШКА !
6 по цоциализма имаше
Сега вече надежда няма!
7 не е средновековие
Защото са БЕЗПРОСВЕТНИ!!!
Няма светлина. Само война, религия, маниащина и свещи
8 Просвещението си отиде
И
И
И
Филма свърши.
Започват реклами....на оръжия
