"В политиката нищо не се дължи никому", сподели в студиото на "Тази събота и неделя" по бТВ Рая Назарян от ГЕРБ - зам.-председател на Народното събрание и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.
"Аз съм била председател на парламент без мнозинство. Тогава реално няма кой да те подкрепя. Трудности има във всеки един парламент. Политиката е постоянен процес. Особено коалиционната. Тя се състои в това да отстояваш вътрешнопартийните си интереси, но и да признаваш интересите и правата на другите коалиционни партньори". Така Рая Назарян коментира евентуалната ротация на председателя на Народното събрание.
"След като миналата седмица проведохме разговори в нашия съвет за съвместно управление, се стигна до решението да се въведе един нов механизъм, който да стане част от коалиционното ни споразумение, а именно - по отношение споделянето на отговорността при ръководството на Народното събрание - ротационен принцип".
Тя заяви още, че ИТН, ДПС-Ново начало нямат против ротацията на председател на Народното събрание, чакат решението на БСП, съобщи още Назарян.
"Днес трябва да изчакаме колегите от БСП, те имат заседание, те имат по-сложни процедури от нас, след това те ще ни уведомят какво са решили. Ще се свика заседание, на което ще се обсъди какъв е резултатът", добави тя.
По отношение изказването на Борисов от последните дни - "Маса психолози и анализатори разсъждават 10 дена какво искал да каже поетът? Поетът съм аз" - Назарян коментира: "Натрупа се едно напрежение и рано или късно разговорът за преформатиране така или иначе щеше да се случи. Катализатор на това се явиха резултатите от изборите в Пазарджик. Но всъщност този катализатор се прие доста добре от парньорите, вътре в коалицията, защото ние седнахме и видяхме, че всъщност ние можем да си говорим изключително откровено и да си признаваме грешките, и да вземем заедно решения. И колко е важно да продължим напред" и добави: "За нас най-важното беше да си осигурим стабилно мнозинство".
Според Назарян няма капсулирани министерства, които са дадени на концесия. Капсулираха се в изпълнения на своите програми. Назарян не пожела да каже кои са тези министества, само добави че са проведени разговори и въпросът е решен.
"Емоцията на г-н Борисов беше за това, че времената са много динамични и трябва много по-добра спойка в тази коалиция - това бе неговата позиция", заяви Назарян.
По отношение на влиянието на ДПС-Ново начало в управлението, зам.-председател на Народното събрание коментира: "Още когато започнахме да говорим за стабилно продължение на мнозинството, върнахме разговорите към АПС, когато беше подкрепяща партия. Но никога не е имало идея тя да е наш партньор. Политическият разговор с ДПС-Ново начало не е бил насочен в това да станат четвърти коалиционен партньор, а по-скоро те да се възползват от своето конституционно право, както и правилата от правилника на Народното събрание, възможностите, които дава, за да имат те да вземат свое участие в ръководните органи на Народното събрание"
Било е обсъждано даването на ръководни постове на ДПС-Ново начало на комисиите. "Обсъждано е парламентарно представителство в ръководните органи".
"Ние оценяваме заявката на ДПС-Ново начало, че ще подкрепят и че ще имаме гаранцията на тяхната подкрепа. Имат самодисциплина да преценят сами, че не желаят да участват в ръководните органи на Народното събрание, за да могат да не създават допълнително напрежение в този труден момент", заяви още Назарян.
По темата за колите в администрацията на президента Румен Радев, Назарян заяви, че той копирал лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, "което означава, че по някакъв начин му е фен". "Като партиен лидер той иска да се сбори с лидера на най-голямата партия, така че ние го разбираме - изборът е негов", добави Назарян.
Бойко Борисов плющи Рая Назарян! Спипват го! Разкриват и квартирата им. Вадят документи, че Рая всеки месец, след като се е хващала на парапета
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Простата и крадлива герберска Тиква Борисов е обграден със себеподобни женски и мъжки екземпляри. Но с аверчето си Пеевски в момента са в меден месец.
Вие дължите на избирателите си, а не на вожда Винету, или на Дебелян.
Но не се учудвам, че не го знаете, защото знам, че сте икономика на Винету.
ДА РАЗСТРЕЛЯ БАЦЕ :)
ЧАКАЙТЕ ФОЙЕРВЕРКИ
38 Рая Назарян се е самозабравила
Политиците дължат отчетност на избирателите си, а не трябва да действат без отговорност. Изказването на Назарян пренебрегва този фундаментален принцип.
Игнориране на социалната отговорност
Политикът не управлява в празно пространство – решенията му засягат здравеопазването, икономиката, образованието и др. Изпълнението на тези функции предполага, че има задължения към обществото, а не само към себе си или собствената си партия.
Подкопаване на доверието
Ако политиците приемат, че „нищо не се дължи никому", обществото губи доверие в институциите. Хората се чувстват излъгани или изоставени, което увеличава апатията и политическата дистанция.
Реалистична критика на безотговорността
На практика, повечето скандали в политиката възникват именно защото някой е действал, сякаш не дължи нищо на гражданите. Това изказване може да се интерпретира като оправдание за егоистично или непублично поведение.
11:59 26.10.2025
До коментар #4 от "Кьорфишек":Да и със "секси" чорапогащник на фигурки!!!!
46 Ротац. принцип и коалиционните интереси
Коментарът ѝ, че „Трудности има във всеки парламент" е доста общ и избягва да отговори конкретно за реални проблеми като капсулирани министерства, непрозрачни назначения или конфликт на интереси.
50 Коментарът за президента Радев
Това отвлича вниманието от реалните политики и проблеми и се превръща в лична оценка, което не е сериозно в контекста на парламентарната политика!
51 Анализ
Накратко: този тип говорене подчертава партийни интереси пред обществена отговорност и демократична отчетност, което е ключова критика към политическото поведение, което описва.
52 Критик
Много от изказванията ѝ („Трудности има във всеки парламент", „Политикът е постоянен процес") звучат като общи фрази без конкретно съдържание. Това замъглява реалните проблеми и лишава гражданите от информация как се вземат решенията.
Нейният фокус е върху „вътрешнопартийни интереси" и „спокойствие в коалицията". Гражданите, които очакват конкретни решения за политики, инфраструктура, здравеопазване или социални въпроси, остават на заден план.
До коментар #44 от "Гошо":"ПОРЕДНАТА МИСИРКА" НО ..................... НЕ Е ШПИОНИН НА КГБ И ФАШИСТА ПУТЛЕР , КАТО ....................... РЕZИДЕНТА МАФИОТ , МИСТЪР БОТАШ ...................... ФАКТ !
Лични оценки на Рая герберката вместо институционална отговорност!
Коментарите за Борисов и Радев са по-скоро лични наблюдения („емоцията на Борисов", „Радев копира Борисов") и не показват конкретна политическа отговорност или решения. Това размива границата между политика и лични отношения.
60 Истината
Твърдението, че коалиционните партньори се „възползват от конституционните си права" или че коалицията трябва да се „споява", е представено като нормално и неизбежно. Но всъщност това може да бъде използвано като оправдание за липса на резултати и компромиси в полза на гражданите.
До коментар #50 от "Коментарът за президента Радев":КАКЪВ "ВИСОКОПОСТАВЕН ПОЛИТИК" Е ...................... РЕZИДЕНТА МУНЧО ? ? ? ...................,... ЕДИН "КРЪСТНИК НА МАФИЯТА И БЪЛГАРО -- УБИЕЦ ...................... ФАКТ !
До коментар #69 от "Барбата":Тя е слаб юрист, носеше папките на милиционера Менко.
