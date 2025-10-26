Новини
Рая Назарян за ротацията: Аз съм била председател на парламент без мнозинство

26 Октомври, 2025 11:20

В политиката нищо не се дължи никому

Рая Назарян за ротацията: Аз съм била председател на парламент без мнозинство - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"В политиката нищо не се дължи никому", сподели в студиото на "Тази събота и неделя" по бТВ Рая Назарян от ГЕРБ - зам.-председател на Народното събрание и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.

"Аз съм била председател на парламент без мнозинство. Тогава реално няма кой да те подкрепя. Трудности има във всеки един парламент. Политиката е постоянен процес. Особено коалиционната. Тя се състои в това да отстояваш вътрешнопартийните си интереси, но и да признаваш интересите и правата на другите коалиционни партньори". Така Рая Назарян коментира евентуалната ротация на председателя на Народното събрание.

"След като миналата седмица проведохме разговори в нашия съвет за съвместно управление, се стигна до решението да се въведе един нов механизъм, който да стане част от коалиционното ни споразумение, а именно - по отношение споделянето на отговорността при ръководството на Народното събрание - ротационен принцип".

Тя заяви още, че ИТН, ДПС-Ново начало нямат против ротацията на председател на Народното събрание, чакат решението на БСП, съобщи още Назарян.

"Днес трябва да изчакаме колегите от БСП, те имат заседание, те имат по-сложни процедури от нас, след това те ще ни уведомят какво са решили. Ще се свика заседание, на което ще се обсъди какъв е резултатът", добави тя.

По отношение изказването на Борисов от последните дни - "Маса психолози и анализатори разсъждават 10 дена какво искал да каже поетът? Поетът съм аз" - Назарян коментира: "Натрупа се едно напрежение и рано или късно разговорът за преформатиране така или иначе щеше да се случи. Катализатор на това се явиха резултатите от изборите в Пазарджик. Но всъщност този катализатор се прие доста добре от парньорите, вътре в коалицията, защото ние седнахме и видяхме, че всъщност ние можем да си говорим изключително откровено и да си признаваме грешките, и да вземем заедно решения. И колко е важно да продължим напред" и добави: "За нас най-важното беше да си осигурим стабилно мнозинство".

Според Назарян няма капсулирани министерства, които са дадени на концесия. Капсулираха се в изпълнения на своите програми. Назарян не пожела да каже кои са тези министества, само добави че са проведени разговори и въпросът е решен.

"Емоцията на г-н Борисов беше за това, че времената са много динамични и трябва много по-добра спойка в тази коалиция - това бе неговата позиция", заяви Назарян.

По отношение на влиянието на ДПС-Ново начало в управлението, зам.-председател на Народното събрание коментира: "Още когато започнахме да говорим за стабилно продължение на мнозинството, върнахме разговорите към АПС, когато беше подкрепяща партия. Но никога не е имало идея тя да е наш партньор. Политическият разговор с ДПС-Ново начало не е бил насочен в това да станат четвърти коалиционен партньор, а по-скоро те да се възползват от своето конституционно право, както и правилата от правилника на Народното събрание, възможностите, които дава, за да имат те да вземат свое участие в ръководните органи на Народното събрание"

Било е обсъждано даването на ръководни постове на ДПС-Ново начало на комисиите. "Обсъждано е парламентарно представителство в ръководните органи".

"Ние оценяваме заявката на ДПС-Ново начало, че ще подкрепят и че ще имаме гаранцията на тяхната подкрепа. Имат самодисциплина да преценят сами, че не желаят да участват в ръководните органи на Народното събрание, за да могат да не създават допълнително напрежение в този труден момент", заяви още Назарян.

По темата за колите в администрацията на президента Румен Радев, Назарян заяви, че той копирал лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, "което означава, че по някакъв начин му е фен". "Като партиен лидер той иска да се сбори с лидера на най-голямата партия, така че ние го разбираме - изборът е негов", добави Назарян.


България

Оценка 1.4 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    48 1 Отговор
    Айде и метресата... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #7

    11:22 26.10.2025

  • 2 Ръбен камень

    33 1 Отговор
    Ставаш за всичко, нали Баце?

    11:24 26.10.2025

  • 3 Ах...!

    32 1 Отговор
    Скъпата ми Рая ! С такваз ротация ще я измаам , че ще се чуди къде иска първо да влизам - през вратата на управлението , или през вратата на опозицията !

    11:26 26.10.2025

  • 4 Кьорфишек

    31 2 Отговор
    Аз пък съм била сервитьорка!

    Коментиран от #45

    11:26 26.10.2025

  • 5 Сатана Z

    22 1 Отговор
    Първото инфо след Гуглене е от От фейсбук:

    Бойко Борисов плющи Рая Назарян! Спипват го! Разкриват и квартирата им. Вадят документи, че Рая всеки месец, след като се е хващала на парапета

    11:26 26.10.2025

  • 6 Налудник

    25 1 Отговор
    Бацко поет?🤣 Сериозно ли го е казал това тоя психар? 😂😂😂

    11:27 26.10.2025

  • 7 Мдаааа....

    35 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Простата и крадлива герберска Тиква Борисов е обграден със себеподобни женски и мъжки екземпляри. Но с аверчето си Пеевски в момента са в меден месец.

    11:28 26.10.2025

  • 8 Последния Софиянец

    31 1 Отговор
    Ще се извъртят всички да си уредят живота.Да работим после да им плащаме по 10 000 евро пенсия до живот.

    11:28 26.10.2025

  • 9 ТОЛУПА 🎃

    28 1 Отговор
    Това е Мата Хари !

    11:28 26.10.2025

  • 10 Безкрайно посредствена!

    42 1 Отговор
    Юристката от Карл Маркс цупи устни с филъра в тях, но от главата към езика не слиза нищо. Типична герберастка калинка.

    11:29 26.10.2025

  • 11 Клюкарка

    32 1 Отговор
    Мисирките имат два режима: Или плюят, или гълтат. Познайте защо са тихи сега...

    11:29 26.10.2025

  • 12 Някой

    34 1 Отговор
    Напротив г-жо Назарян в политиката всичко се дължи на избирателите.
    Вие дължите на избирателите си, а не на вожда Винету, или на Дебелян.

    Но не се учудвам, че не го знаете, защото знам, че сте икономика на Винету.

    11:30 26.10.2025

  • 13 Даниел

    23 1 Отговор
    Ужас!!!

    11:32 26.10.2025

  • 14 здравка клинчева

    26 1 Отговор
    Уапай чушката на мечо и не се прави на умна - НЕ СИ

    11:32 26.10.2025

  • 15 ВИЕ ТАКА КОМАНДОРИТЕ

    21 1 Отговор
    От 16 години Райна, не княгиня а ..... ВИНАГИ без мнозинство народно. Виж какво пишат и чуй що говорят за вас.

    11:33 26.10.2025

  • 16 Сигурен съм

    21 1 Отговор
    Че и на духови инструменти свириш

    11:33 26.10.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 1 Отговор
    БЛАГАТА ВЕСТ Е ЧЕ ЛИЧНО ШЕФКАТА НА ЕВРОКОМИСИЯТА ЩЯЛА ДА ПРИСТИГНЕ ЗА КОЛЕДА И
    ДА РАЗСТРЕЛЯ БАЦЕ :)
    ЧАКАЙТЕ ФОЙЕРВЕРКИ

    11:34 26.10.2025

  • 18 Гост

    23 1 Отговор
    А бе, само крадливи гербераси ли цяла неделя ще ни предлагате? Неделята е за почивка и добри мисли, а вие ни занимавате с мата хари и обърканите и мисли

    11:34 26.10.2025

  • 19 БАЖО ОТ ВАРНАТА

    13 1 Отговор
    БОЙЧЕ ПАПКАШ ЛИ И 10ката - подлудява

    11:34 26.10.2025

  • 20 благой от софстрой

    14 1 Отговор
    с кутката напред ,таа така е омагьосала мурука бойче....най тарикат кутката ше излезе

    11:36 26.10.2025

  • 21 менда

    16 1 Отговор
    най голямото недоразумение на галактиката

    11:38 26.10.2025

  • 22 Кавалджийката.

    14 1 Отговор
    Да поведе стадото.

    11:38 26.10.2025

  • 23 Някой

    11 1 Отговор
    Тиквеника говори за пълен мандат и ротация през една година. Коалиционните партньори уж били три партии. Т.е. ще се извъртят на третата година и кой ще председател четвъртата година? БСП искат, ама надали Борисов и Пеевски ще разрешат. Предполагам от втората година нататък Назарян докрай ще е председател на този парламент. Когато и до настъпи края.

    11:40 26.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Оооо , да

    14 0 Отговор
    Беше ! И резилът беше ОГРОМЕН ! А "подкрепата" и суфлирането от шайката грозно и очевидно ! Катастрофа ! Марш от дето дойде !

    11:49 26.10.2025

  • 26 Ха-ха-ха!

    12 0 Отговор
    Можете ли да я забравите тази банкянска слугиня, така да се каже - новаото лице, пардон - новия з....к на ГЕРБерастката престъпна шайка, чийто главатар от СИК ограби, съсипа и срути Блъгария?! Можете ли да забравите тази хубавица?! "В политиката нищо не се дължало на никого"! Хайдие бе, на кого тези банкянски номера ма, НаДелян? На кого ма, жалко банкянска слугиньо? Ти лично дължиш влизането ти в политиката на знаковата мутра от СИК, магистралбен бандит, най-долно ниво слуга на братя Маргини! Викат му агент Буда, ознат е и като Боко тикваат! Дължиш му, защото, както се говори, се била направо страшна в свиркиет! И в лизането, разбира се! За пълзенето да не говорим! Вие всички в шайката ви пълзите!

    11:51 26.10.2025

  • 27 Ха-ха-ха!

    9 0 Отговор
    Можете ли да я забравите тази банкянска слугиня, така да се каже - новаото лице, пардон - новия з....к на ГЕРБерастката престъпна шайка, чийто главатар от СИК ограби, съсипа и срути Блъгария?! Можете ли да забравите тази хубавица?! "В политиката нищо не се дължало на никого"! Хайдие бе, на кого тези банкянски номера ма, НаДелян? На кого ма, жалко банкянска слугиньо? Ти лично дължиш влизането ти в политиката на знаковата мутра от СИК, магистралбен бандит, най-долно ниво слуга на братя Маргини! Викат му агент Буда, ознат е и като Боко тикваат! Дължиш му, защото, както се говори, се била направо страшна в свиркиет! И в лизането, разбира се! За пълзенето да не говорим! Вие всички в шайката ви пълзите!

    11:51 26.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Фразата „Поетът съм аз“ на Борисов...

    6 0 Отговор
    Арогантен и страдащ от нарцисизъм Борисов, игнорира анализа на специалисти (психолози, политици, журналисти), за Него експертното мнение няма значение. В една демократична система и в политиката като цяло, различните гледни точки са ценни, защото допринасят за информирано обсъждане. Той поставя собствената интерпретация над всички други. Тонът му предполага, че само той има „правилната“ интерпретация, което може да бъде възприето като авторитарно отношение към словото и публичната комуникация.

    11:53 26.10.2025

  • 30 Повече

    13 0 Отговор
    от елементарна , некомпетентна , интригантка , злобна и едно голямо нищо ! Стига с тази сбирщина от стрини вече ! Нищо продуктивно и конструктивно ! Вредни , както за държавата ни , така и за народа са такива никакви си !

    11:53 26.10.2025

  • 31 Ъхъъъъъ

    7 0 Отговор
    "Маса психолози и анализатори разсъждават 10 дена какво искал да каже поетът? Поетът съм аз" ...... да ти го туря аз на поета, да ти кажа и на теб и на поетките малоумни дето незнайно от къде ги събираш....

    11:54 26.10.2025

  • 32 Мнение

    10 0 Отговор
    Изказването на Бойко Борисов, че "Поетът съм аз" носи усещане за арогантност, игнориране на експертния анализ и затваряне на дебата, което е проблематично за лидер, който претендира за отговорност и отчетност.

    11:55 26.10.2025

  • 33 ЗРИТЕЛ

    6 0 Отговор
    Духа, духа ....вятър...

    11:55 26.10.2025

  • 34 Иво

    9 0 Отговор
    Елементарна, проста жена. По чертите на лицето е изписано че е без интелект. Нещо между поцинкованата кофа и Цецка го.ведото.

    11:56 26.10.2025

  • 35 Оз. Ген.Румянцев

    7 0 Отговор
    Рядко противна женица, калинката на Шиши.

    11:57 26.10.2025

  • 36 Адвокат

    7 0 Отговор
    му Менков се отърва от тая фитка , както на времето един милиционер русенски от Диловска такава , и я даде на Мутрьо ! Той с целия си мозъчец , ги хвърли в Парламента ! Да лапат и пазят золумите му ! Престъпления !

    11:59 26.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Рая Назарян се е самозабравила

    8 0 Отговор
    Думите на Рая Назарян, че в "политиката нищо не се дължи никому" е Лъжа!!!!
    Политиците дължат отчетност на избирателите си, а не трябва да действат без отговорност. Изказването на Назарян пренебрегва този фундаментален принцип.
    Игнориране на социалната отговорност
    Политикът не управлява в празно пространство – решенията му засягат здравеопазването, икономиката, образованието и др. Изпълнението на тези функции предполага, че има задължения към обществото, а не само към себе си или собствената си партия.
    Подкопаване на доверието
    Ако политиците приемат, че „нищо не се дължи никому“, обществото губи доверие в институциите. Хората се чувстват излъгани или изоставени, което увеличава апатията и политическата дистанция.
    Реалистична критика на безотговорността
    На практика, повечето скандали в политиката възникват именно защото някой е действал, сякаш не дължи нищо на гражданите. Това изказване може да се интерпретира като оправдание за егоистично или непублично поведение.

    11:59 26.10.2025

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 8 Отговор
    КОЛКО Е ХУБАВА РАЯ НАЗАРЯН ЗА ........................... РАЗЛИКА С МИСТЪР КЕШ ( НОС , УШИ , БРАДАВИЦИ , ПЛЕШИВ) ....................... ФАКТ !

    12:00 26.10.2025

  • 40 Парадокс БГ

    7 0 Отговор
    Политиката не е игра на индивидуални интереси. Политиците дължат на избирателите си прозрачност, отчетност и грижа за обществото. Изказването на Назарян изкривява същността на демократичното управление, като поставя личната автономия над обществената отговорност.

    12:01 26.10.2025

  • 41 а бе

    0 4 Отговор
    Арна мома си е райчето. За разлика от онова нещо от долната статия.

    12:01 26.10.2025

  • 42 Възмутен

    6 1 Отговор
    Изказването на Рая Назарян: „В политиката нищо не се дължи никому“ пренебрегва най-важния принцип на демокрацията: политиците дължат отчетност на избирателите си. Без прозрачност и отговорност обществото губи доверие, а решенията се превръщат в лична игра на интереси. Политиката не е егоистична игра — тя е служба към хората, които те избират.

    12:02 26.10.2025

  • 43 ГЕРБ са клоуни

    4 1 Отговор
    Изявлението на Рая Назарян, че „В политиката нищо не се дължи никому“ е опасно оправдание за безотговорност. Политикът не е автономен играч, а служител на обществото. Който мисли, че може да управлява без отчетност, подкопава самата демокрация и предава доверието на избирателите.

    12:03 26.10.2025

  • 44 Гошо

    7 2 Отговор
    Поредната МИСИРКА! И тая скоро ще отиде в кофата за боклук, откъдето всъщност Боко я извади!

    Коментиран от #56

    12:04 26.10.2025

  • 45 12345

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кьорфишек":

    Да и със "секси" чорапогащник на фигурки!!!!

    12:05 26.10.2025

  • 46 Ротац. принцип и коалиционните интереси

    5 1 Отговор
    Назарян представя коалиционната политика като игра на „вътрешнопартийни интереси“ с формална отстъпка към партньорите. Това рискува да изглежда, че коалиционните решения са по-важни от интересите на гражданите, което подкопава доверието в парламента.
    Коментарът ѝ, че „Трудности има във всеки парламент“ е доста общ и избягва да отговори конкретно за реални проблеми като капсулирани министерства, непрозрачни назначения или конфликт на интереси.

    12:06 26.10.2025

  • 47 Изказването за Борисов

    6 2 Отговор
    Назарян оправдава поведението на Борисов като „емоция“ и „катализатор“ за разговори вътре в коалицията. Това прикрива липсата на конструктивен политически диалог с обществото и поставя лични реакции над отчетност.

    12:07 26.10.2025

  • 48 ДПС-„Ново начало“ и ръководните позици..

    5 1 Отговор
    • Тя многократно подчертава, че ДПС-Ново начало няма да стане партньор, а само ще използва конституционните си права. Това създава впечатление, че политическите решения се водят от партийни интереси и тактически сметки, а не от прозрачни правила или ефективно управление за гражданите.

    12:08 26.10.2025

  • 49 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 1 Отговор
    Как да не се дължи нищо? Твоя гуру дължи отговори на много въпроси! И не само отговори, но и много милиарди!

    12:09 26.10.2025

  • 50 Коментарът за президента Радев

    6 2 Отговор
    Изказването на Рая Назарян, че Радев „копира Борисов“ и е „фен“ на него, е НЕПОДХОДЯЩО за високопоставен политик!!!
    Това отвлича вниманието от реалните политики и проблеми и се превръща в лична оценка, което не е сериозно в контекста на парламентарната политика!

    Коментиран от #63

    12:09 26.10.2025

  • 51 Анализ

    4 1 Отговор
    Рая Назарян говори много за коалиционни механизми, вътрешнопартийни интереси и ротации, но избягва да говори за отчетност пред избирателите, прозрачност и обществен интерес. Много от изказванията ѝ звучат като оправдания за партийни маневри, а не като обяснения как политическите решения ще подобрят живота на гражданите.
    Накратко: този тип говорене подчертава партийни интереси пред обществена отговорност и демократична отчетност, което е ключова критика към политическото поведение, което описва.

    12:11 26.10.2025

  • 52 Критик

    4 1 Отговор
    Обобщения и общи фрази вместо конкретика, заучени клишета, празнословие лъха от всичко, което казва Рая Назарян.
    Много от изказванията ѝ („Трудности има във всеки парламент“, „Политиката е постоянен процес“) звучат като общи фрази без конкретно съдържание. Това замъглява реалните проблеми и лишава гражданите от информация как се вземат решенията.

    12:13 26.10.2025

  • 53 Манол

    4 1 Отговор
    Липса на прозрачност при ротацията на председателя на Народното събрание. Назарян говори за „нов механизъм“ и „споделяне на отговорността“, но не дава конкретни детайли. Това създава впечатление за закулисни договорки, които се обсъждат без обществен контрол.

    12:14 26.10.2025

  • 54 Читател

    8 1 Отговор
    Няма нищо по-страшно от това да не осъзнава, че мнозинството българи ги ненавижда!

    12:14 26.10.2025

  • 55 Капитан

    6 1 Отговор
    Как ви Рая поставя партийната си гледна точка на герберка пред обществен интерес на народа в България!
    Нейният фокус е върху „вътрешнопартийни интереси“ и „спокойствие в коалицията“. Гражданите, които очакват конкретни решения за политики, инфраструктура, здравеопазване или социални въпроси, остават на заден план.

    12:15 26.10.2025

  • 56 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 4 Отговор

    До коментар #44 от "Гошо":

    "ПОРЕДНАТА МИСИРКА" НО ..................... НЕ Е ШПИОНИН НА КГБ И ФАШИСТА ПУТЛЕР , КАТО ....................... РЕZИДЕНТА МАФИОТ , МИСТЪР БОТАШ ...................... ФАКТ !

    12:16 26.10.2025

  • 57 Гражданин

    2 1 Отговор
    Мама Сан ще управлява ардака

    12:16 26.10.2025

  • 58 Политиката няма нищо общо с личните отно

    2 1 Отговор
    Политиката няма нищо общо с личните отношения!!
    Лични оценки на Рая герберката вместо институционална отговорност!
    Коментарите за Борисов и Радев са по-скоро лични наблюдения („емоцията на Борисов“, „Радев копира Борисов“) и не показват конкретна политическа отговорност или решения. Това размива границата между политика и лични отношения.

    12:17 26.10.2025

  • 59 ГЕРБ правят всичко тайно.

    4 2 Отговор
    Има неяснота при „капсулираните министерства“...Тя намеква, че са проведени разговори и „въпросът е решен“, но отказва да каже кои са тези министерства. Това е класически пример за непрозрачност и може да буди съмнения за концентрация на власт или преференциални назначения.

    12:18 26.10.2025

  • 60 Истината

    2 2 Отговор
    Коалиционната динамика й служи за оправдание на Рая за безотговорносттта на ГЕРБ!
    Твърдението, че коалиционните партньори се „възползват от конституционните си права“ или че коалицията трябва да се „споява“, е представено като нормално и неизбежно. Но всъщност това може да бъде използвано като оправдание за липса на резултати и компромиси в полза на гражданите.

    12:19 26.10.2025

  • 61 ГЕРБ са измамници!!

    5 2 Отговор
    Изказванията на Назарян показват политически прагматизъм за вътрешнопартийни нужди, но сериозно пренебрегват отчетността към обществото. Фокусът върху коалиционните маневри и лични оценки прави процесите непрозрачни, а политиката — далечна от реалните нужди на гражданите.

    12:19 26.10.2025

  • 62 Решено е

    6 2 Отговор
    Точно защото мислите, че не дължите нищо и никому, сглобката ще падне.

    12:20 26.10.2025

  • 63 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Коментарът за президента Радев":

    КАКЪВ "ВИСОКОПОСТАВЕН ПОЛИТИК" Е ...................... РЕZИДЕНТА МУНЧО ? ? ? ...................,... ЕДИН "КРЪСТНИК НА МАФИЯТА И БЪЛГАРО -- УБИЕЦ ...................... ФАКТ !

    12:26 26.10.2025

  • 64 Баба Дора

    2 1 Отговор
    Снощи пак беше при зайчарника виях е имало е я надуй дядо кавала бабината!

    12:28 26.10.2025

  • 65 Руски анклав

    4 1 Отговор
    Рая Наделян е посредствен юрист, напориста варненка.Слуша господарите си и изпълнява.

    12:35 26.10.2025

  • 66 ха ха

    4 1 Отговор
    "В политиката нищо не се дължи никому" / затова сте навързани като свински черва , обединени в грабежа над населението , тия може да ги разправя в детската ясла

    12:35 26.10.2025

  • 67 раиса

    5 1 Отговор
    Вентилаторът на тиквата

    12:36 26.10.2025

  • 68 Арменският поп

    2 1 Отговор
    Неприятна е, но е удобна за олигархията.

    12:37 26.10.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Големанов

    2 0 Отговор
    Кухи, заучени фрази.

    12:41 26.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Милиционерко Милиционерков

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Барбата":

    Тя е слаб юрист, носеше папките на милиционера Менко.

    12:43 26.10.2025

  • 73 квестор

    1 0 Отговор
    Рая беше секретарка на Менко Менков адвоката на Борисов и там стана сглобката и до днес Духаййй ветре през ден през два!

    12:45 26.10.2025

  • 74 Отвратен

    1 0 Отговор
    Дали ше е Офелия или поредната калинка, няма никакво значение! България е без авториет и суверенитет, в ръцете на «компрадорски елит, уреждащ личното си битие под благовидните приказки за самоотверженост в името на обществения интерес. Страната е потънала в мизерия, наводнения, високи цени, липса на перспектива пред малдите хора ... и още, и още ... Те ни занимават с шефското място на поредната "избрана"!

    12:46 26.10.2025

  • 75 въшка жалка

    0 0 Отговор
    ДЪЛЖИШ ВСИЧКО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!!!КАТО НЕ ТИ ИЗНАСЯ И З Ч Е З В А Й !!!!!!!!

    12:47 26.10.2025

  • 76 Нели Василева

    0 0 Отговор
    Бих дуухала заедно с нея на който каже тя!

    12:49 26.10.2025

  • 77 Николаос 66

    0 0 Отговор
    Рая Рая папкай и слушкай и не се занимавай с политика че се оплете като пате в калчишта.Слушкай тате и чичо Делян

    12:51 26.10.2025

