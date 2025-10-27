Новини
Експерти: Фискалната стабилност е застрашена

Експерти: Фискалната стабилност е застрашена

27 Октомври, 2025 09:54

  • никола янков-
  • добрин иванов-
  • бюджет-
  • евро

Според анонсираните намерения на управляващите, в следващия бюджет се предвиждат 1 милиард лева повече за пенсии и 1.2-1.3 милиарда лева повече за заплати

Експерти: Фискалната стабилност е застрашена - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Има ли опасност България да тръгне по „гръцки или румънски сценарий“ с първия си държавен бюджет в евро през 2026 г.? В предаването „Здравей, България“ по Нова ТВ финансистът Никола Янков, изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов и макроикономистът Васил Караиванов алармираха за опасната траектория на задлъжняване на държавата. Според тях без спешни и непопулярни структурни реформи, фискалната стабилност е застрашена от раздути разходи, които не се покриват от приходите.

Въпреки че сценарий, подобен на Виденовата зима, е невъзможен поради валутния борд, финансистът Никола Янков предупреди, че държавата се движи по опасен път. „Държавата се движи в силна траектория на задлъжняване, защото приходите не покриват разходите. А разходите са основно в социалната сфера за заплати на държавни служители“, заяви той.

Според анонсираните намерения на управляващите, в следващия бюджет се предвиждат 1 милиард лева повече за пенсии и 1.2-1.3 милиарда лева повече за заплати. Проблемът, според експертите, е, че тези увеличения не са обвързани с ефективността на публичния сектор, а създават инфлационен натиск.

„Ако продължим със същата политика по харчене на пари, които вземаме назаем за текущи разходи, несъмнено ни очаква румънският или гръцкият сценарий“, категоричен бе Добрин Иванов. Той настоя за „непопулярни структурни реформи“, които се отлагат с години, и даде конкретен пример с разходите в съдебната власт: „Средното възнаграждение в съдебната власт за 25-та година е над 10 000 лева, което е почти три пъти и половина над средната заплата за страната“.

Иванов разкри и порочната практика в някои администрации, където незаетите щатни бройки достигат 20-25%, а парите от тях се използват за бонуси. Затова от асоциацията предлагат замразяване на общите разходи за работни заплати в държавната администрация на нивата от 2025 г., като се направи функционален анализ кои структури са с раздут щат и дублиращи функции.

Според Никола Янков, първата стъпка е да се спре автоматичният механизъм, който обвързва заплатите в държавния сектор със средната работна заплата. Втората ключова реформа е пенсиите, базирани на осигурителен принос, да се разделят от социалните плащания. „Ако получавате 1000 лева, вие не знаете каква част са пенсията ви и каква част са подаръци, надбавки, политически подкупи“, коментира той.

По-умерен в прогнозите си беше макроикономистът Васил Караиванов. Той припомни, че настоящият бюджет е приет на базата на четиригодишна прогноза, одобрена от европейските партньори за влизането на страната в еврозоната. „От тази прогноза беше прогнозирано, че приходите ще изостават и ще наваксат след две-три години“, обясни той.


  • 1 Пич

    24 3 Отговор
    Всекидневно изкарват купища гламавци , които да ни правят на маймуни !!! Бюджетът е застрашен защото плащате масрафа на Украйна , плащате масрафа на Уестингхаус , а със златото ни плащате масрафа на ЕС , който ще плаща масрафа на Украйна !!! Нахалници...!!! Трябва да бъдете бити и захвърлени в затвора !!!

    Коментиран от #18

    09:58 27.10.2025

  • 2 Раззплута администрция

    15 2 Отговор
    И милиционери милионери, това е БГ-то на .расето

    Коментиран от #4

    09:59 27.10.2025

  • 3 Тома

    18 0 Отговор
    Аз съм спокоен защото Теменушка с брадавицата на носа ни е финансов министър.С химикала ще управи бюджета както инфлацията за еврото

    10:02 27.10.2025

  • 4 Омръзна

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Раззплута администрция":

    Ми от глупави и късогледи. Виж над тебе какво пише човека! Това е причината, а не пенсии и заплати.

    10:04 27.10.2025

  • 5 брей

    4 0 Отговор
    крадеца вика дръжте крадеца? Сефте

    10:04 27.10.2025

  • 6 Това са Резултатите

    8 0 Отговор
    от Еврошийта, в който ни набутаха ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС, за съжаление СДС и ДБ.
    Това са резултатите от фалшифицираните данни за инфлация, дефицит, ценова нестабилност, укриване на Доклади на БНБ 227 стр. невнесен в НС за обсъждане. за опасности от въвеждане на Еврошийт. На укриването на данни от МФ и НСИ.
    Унищожиха Валутен Борд 2020 г. и теглиха безобразни заеми като невидели.
    От 50 милиарда държавни заеми, 36 милиарда са на ГЕРБ, СДС, ДПС - 16 милиарда Горанов 2016 и 17 милиарда Петкова, 2025, останалите на ПП, ДБ да замажат очите на избирателите си след Сглобката, осъдените мигранти, ПВУ борса ток и др.
    ПП, ДБ, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ.
    А лошото предстои и с цифровото евро, няма мърдане.
    А Швеция, Дания проведоха Референдуми, Унгария, Румъния, Полшаа, Чехия отказаха юрошийт.
    Великобритания като членка на ЕС, със специално споразумение отказа Юрошийт.
    Швейцария, Исландия, Норвегия категорично отказват членство в ЕС и запазиха собствените си единици.
    Българският лЪв беше резервна валута на ЕС, с датска крона, заради ВБ.
    Ето какво унищожиха ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ - Сглобката.
    Резервна валута на ЕС, беше български лЪв.

    10:08 27.10.2025

  • 7 Целта е да се взимат кредити!

    15 0 Отговор
    И да се товари държавата - народа с нови дългове.
    И в момента, в който няма да се обслужват
    тези "лесни" кредити взимани за подкрепа на социалната сфера
    -
    започва отнемането на държавната собственост
    РАЗПРОДАЖБАТА НА АКТИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
    Нали прочетохме - какво се случва в Гърция
    уж гърците имали пари и живеели хубаво,
    да - ама не, днес са по-бедни от нас и
    ти унижават с нов данък ддс -
    ДАНЪК ВЪРХУ ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ!
    Моля?
    Европейците стават някакви крепостни човеци?
    Айде холан!
    Къде е моралът културата възпитанието добродетелите
    учещи на уважение към ближните и правото им на добър живот,
    а - защо не им пука на държавните служители с по 10-20 000 лева заплата
    за битието на другите получаващи 10 пъти по-малко?!

    10:08 27.10.2025

  • 8 Ха сегаааа…

    4 4 Отговор
    Няма да може да се крадеееее….

    10:15 27.10.2025

  • 9 Гост

    13 1 Отговор
    "заплати на държавни служители" - това е основното увеличение на разходите и то е абсолютно неоправдано. Общо-взето, плащания за копоите-еничари от МВР, прокурватура, съд, охрани, служби и службички, както и на ордите чиновници, които после гласуват под строй. Ама никой от тях една стотинка не е изработил през живота си на вреден отпадък и скоро всичко ще се срути.

    Коментиран от #16

    10:16 27.10.2025

  • 10 провинциалист

    6 1 Отговор
    "Въпреки че сценарий, подобен на Виденовата зима, е невъзможен поради валутния борд" - е да де, ама след 2 месеца валутен борд вече няма да има.

    10:17 27.10.2025

  • 11 Даниел

    8 0 Отговор
    Причината за наближаващия сценарии е главно в това,че фирмите на нашите”бизнесмени”не обичат да плащат каквото и да било към бюджета!
    И като споменавате Гърция,там например дори такситата са с постерминали
    На всеки строителен обект в България има поне по 40-50 човека без договори!
    Къде е НАП?
    ДДС се източва с огромни количества!

    10:19 27.10.2025

  • 12 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Ние сме в Гръцкият и Румънският сценарий щом престъпниците от ОПГ Парламент теглят заеми за пенсийте .Булгаргаз фалит,Топлофикация фалит,БДЖ фалит,Здравеопазване фалит,Лятото пожари,есента наводнения,всичката гора е изсечена,нелигитимни правосъдни престъпници взимат по 24 000 лв.прасета и тикви на власт,всичко е ФАЛИТ.

    10:26 27.10.2025

  • 13 Коментар

    7 0 Отговор
    Ако бяхте вкарали Пеевски и Борисов в затвора още преди пет години, когато партньорите ви дадоха сигнал за престъпления та им, сега фискалната стабилност нямаше да е застрашена. Прасето Цацаров предизвика тази свинщина

    10:30 27.10.2025

  • 14 А,по-малко лъжете!

    0 0 Отговор
    От 2 години се плъзгате по-гръцкият сценарий ,но още ...не сте го усетили.И внуци и правнуци са роби на системата-до края на живота си!

    11:10 27.10.2025

  • 15 ДРТ ПРЧ

    1 0 Отговор
    ЧЕ КАКВО МУ Е НА ГРЪЦКИЯ ИЛИ РУМЪНСКИЯ СЦЕНАРИИ. И РУМЪНЦИТЕ И ГЪРЦИТЕ ИМАТ ЗНАЧИТЕЛНО ПО ВИСОКИ ДОХОДИ ОТ НАШИТЕ ПРИ СЪЩИТЕ ЦЕНИ И ЖИВЕЯТ ПО ДОБРЕ. НЕ НИ ПЛАШЕТЕ С ТАКИВА ЗАГЛАВИЯ

    11:12 27.10.2025

  • 16 Д-р Стоян Владев

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Демонстрирате неразбиране на основните икономически взаимовръзки и на начина, по който функционира пазарът. От къде според вас идват приходите в частния бизнес – включително в малкия, средния и дори в едрия? Те произтичат от потреблението на домакинствата, което се финансира основно чрез трудови доходи, тоест заплати – както в частния, така и в държавния сектор. Повечето хора на заплата не спестяват значителна част от дохода си: над 80–90% от средствата им отиват за стоки и услуги – храна, гориво, електроенергия, отопление, облекло, транспорт, развлечения. Именно това потребление формира приходите на бизнеса и осигурява неговата рентабилност. Без платежоспособно население, включително държавни служители, частният сектор би се свил поради липса на търсене.

    11:21 27.10.2025

  • 17 Д-р Стоян Владев

    1 0 Отговор
    Като икономист бих казал, че подобни призиви за замразяване на заплатите в държавния сектор са популистки и икономически късогледи. Реалният проблем не е в доходите на учители, лекари и служители, а в неефективното разходване на публични средства и липсата на контрол върху сивата икономика. Замразяването на заплатите само ще задълбочи отлива на кадри и ще подкопае качеството на обществените услуги, вместо да реши структурните слабости на бюджета.
    Статията реално налива пари в мелницата на сивата икономика и бизнеса, който не само, че плаща най-ниските данъци в ЕС, но не винаги си плаща и ДДС-то.

    11:27 27.10.2025

  • 18 И е...ани!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    публично!

    11:30 27.10.2025

  • 19 Васил

    1 0 Отговор
    Икономистите предупреждават, народа си блее, онези си правят каквото искат и после ще гледаме кото теле в железница!

    11:41 27.10.2025

