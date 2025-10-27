Експерти: Фискалната стабилност е застрашена

Има ли опасност България да тръгне по „гръцки или румънски сценарий“ с първия си държавен бюджет в евро през 2026 г.? В предаването „Здравей, България“ по Нова ТВ финансистът Никола Янков, изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов и макроикономистът Васил Караиванов алармираха за опасната траектория на задлъжняване на държавата. Според тях без спешни и непопулярни структурни реформи, фискалната стабилност е застрашена от раздути разходи, които не се покриват от приходите.
Въпреки че сценарий, подобен на Виденовата зима, е невъзможен поради валутния борд, финансистът Никола Янков предупреди, че държавата се движи по опасен път. „Държавата се движи в силна траектория на задлъжняване, защото приходите не покриват разходите. А разходите са основно в социалната сфера за заплати на държавни служители“, заяви той.
Според анонсираните намерения на управляващите, в следващия бюджет се предвиждат 1 милиард лева повече за пенсии и 1.2-1.3 милиарда лева повече за заплати. Проблемът, според експертите, е, че тези увеличения не са обвързани с ефективността на публичния сектор, а създават инфлационен натиск.
„Ако продължим със същата политика по харчене на пари, които вземаме назаем за текущи разходи, несъмнено ни очаква румънският или гръцкият сценарий“, категоричен бе Добрин Иванов. Той настоя за „непопулярни структурни реформи“, които се отлагат с години, и даде конкретен пример с разходите в съдебната власт: „Средното възнаграждение в съдебната власт за 25-та година е над 10 000 лева, което е почти три пъти и половина над средната заплата за страната“.
Иванов разкри и порочната практика в някои администрации, където незаетите щатни бройки достигат 20-25%, а парите от тях се използват за бонуси. Затова от асоциацията предлагат замразяване на общите разходи за работни заплати в държавната администрация на нивата от 2025 г., като се направи функционален анализ кои структури са с раздут щат и дублиращи функции.
Според Никола Янков, първата стъпка е да се спре автоматичният механизъм, който обвързва заплатите в държавния сектор със средната работна заплата. Втората ключова реформа е пенсиите, базирани на осигурителен принос, да се разделят от социалните плащания. „Ако получавате 1000 лева, вие не знаете каква част са пенсията ви и каква част са подаръци, надбавки, политически подкупи“, коментира той.
По-умерен в прогнозите си беше макроикономистът Васил Караиванов. Той припомни, че настоящият бюджет е приет на базата на четиригодишна прогноза, одобрена от европейските партньори за влизането на страната в еврозоната. „От тази прогноза беше прогнозирано, че приходите ще изостават и ще наваксат след две-три години“, обясни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #18
09:58 27.10.2025
2 Раззплута администрция
Коментиран от #4
09:59 27.10.2025
3 Тома
10:02 27.10.2025
4 Омръзна
До коментар #2 от "Раззплута администрция":Ми от глупави и късогледи. Виж над тебе какво пише човека! Това е причината, а не пенсии и заплати.
10:04 27.10.2025
5 брей
10:04 27.10.2025
6 Това са Резултатите
Това са резултатите от фалшифицираните данни за инфлация, дефицит, ценова нестабилност, укриване на Доклади на БНБ 227 стр. невнесен в НС за обсъждане. за опасности от въвеждане на Еврошийт. На укриването на данни от МФ и НСИ.
Унищожиха Валутен Борд 2020 г. и теглиха безобразни заеми като невидели.
От 50 милиарда държавни заеми, 36 милиарда са на ГЕРБ, СДС, ДПС - 16 милиарда Горанов 2016 и 17 милиарда Петкова, 2025, останалите на ПП, ДБ да замажат очите на избирателите си след Сглобката, осъдените мигранти, ПВУ борса ток и др.
ПП, ДБ, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ.
А лошото предстои и с цифровото евро, няма мърдане.
А Швеция, Дания проведоха Референдуми, Унгария, Румъния, Полшаа, Чехия отказаха юрошийт.
Великобритания като членка на ЕС, със специално споразумение отказа Юрошийт.
Швейцария, Исландия, Норвегия категорично отказват членство в ЕС и запазиха собствените си единици.
Българският лЪв беше резервна валута на ЕС, с датска крона, заради ВБ.
Ето какво унищожиха ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ - Сглобката.
Резервна валута на ЕС, беше български лЪв.
10:08 27.10.2025
7 Целта е да се взимат кредити!
И в момента, в който няма да се обслужват
тези "лесни" кредити взимани за подкрепа на социалната сфера
-
започва отнемането на държавната собственост
РАЗПРОДАЖБАТА НА АКТИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
Нали прочетохме - какво се случва в Гърция
уж гърците имали пари и живеели хубаво,
да - ама не, днес са по-бедни от нас и
ти унижават с нов данък ддс -
ДАНЪК ВЪРХУ ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ!
Моля?
Европейците стават някакви крепостни човеци?
Айде холан!
Къде е моралът културата възпитанието добродетелите
учещи на уважение към ближните и правото им на добър живот,
а - защо не им пука на държавните служители с по 10-20 000 лева заплата
за битието на другите получаващи 10 пъти по-малко?!
10:08 27.10.2025
8 Ха сегаааа…
10:15 27.10.2025
9 Гост
Коментиран от #16
10:16 27.10.2025
10 провинциалист
10:17 27.10.2025
11 Даниел
И като споменавате Гърция,там например дори такситата са с постерминали
На всеки строителен обект в България има поне по 40-50 човека без договори!
Къде е НАП?
ДДС се източва с огромни количества!
10:19 27.10.2025
12 ШЕФА
10:26 27.10.2025
13 Коментар
10:30 27.10.2025
14 А,по-малко лъжете!
11:10 27.10.2025
15 ДРТ ПРЧ
11:12 27.10.2025
16 Д-р Стоян Владев
До коментар #9 от "Гост":Демонстрирате неразбиране на основните икономически взаимовръзки и на начина, по който функционира пазарът. От къде според вас идват приходите в частния бизнес – включително в малкия, средния и дори в едрия? Те произтичат от потреблението на домакинствата, което се финансира основно чрез трудови доходи, тоест заплати – както в частния, така и в държавния сектор. Повечето хора на заплата не спестяват значителна част от дохода си: над 80–90% от средствата им отиват за стоки и услуги – храна, гориво, електроенергия, отопление, облекло, транспорт, развлечения. Именно това потребление формира приходите на бизнеса и осигурява неговата рентабилност. Без платежоспособно население, включително държавни служители, частният сектор би се свил поради липса на търсене.
11:21 27.10.2025
17 Д-р Стоян Владев
Статията реално налива пари в мелницата на сивата икономика и бизнеса, който не само, че плаща най-ниските данъци в ЕС, но не винаги си плаща и ДДС-то.
11:27 27.10.2025
18 И е...ани!
До коментар #1 от "Пич":публично!
11:30 27.10.2025
19 Васил
11:41 27.10.2025