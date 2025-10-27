Над 5 милиарда лева от втория пенсионен стълб ще се конвертират автоматично в евро

Влизането на България в еврозоната няма да създаде проблеми за средствата, натрупани във втория пенсионен стълб, увери Владислав Русев, вицепрезидент на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. В интервю за предаването "Пресечна точка" по NOVA експертът обясни как ще протече преходът и как гражданите могат да проверят натрупванията си.

"Промяната ще бъде много лесна и автоматична, както във всички финансови институции. Средствата във втория стълб са лични сметки и трябва да се разглеждат като пари в банка. При влизането в еврозоната те автоматично ще се конвертират по фиксирания курс от лева към евро", заяви Русев, цитиран от NOVA.

Експертът подчерта, че средствата във втория пенсионен стълб са законово защитени. "Минималната гаранция се отнася до брутните внесени вноски, така че хората няма да изгубят внесените средства дори при тежка финансова криза", обясни той.

Русев посочи, че хората имат значително повече от внесените си средства благодарение на натрупаната доходност. "Има периоди с отрицателна доходност, като най-тежкият е бил през 2008 година, но те са били компенсирани с натрупаната доходност", каза той.

След пандемията от COVID-19 ситуацията се възстанови бързо. "За последните три години доходността на пенсионните фондове е около 25 процента", обясни Русев. По данни до септември 2025 година фондовете са донесли над 5 милиарда лева на своите клиенти.

Експертът увери, че влизането в еврозоната няма да промени инвестиционната стратегия или доходността на фондовете. "Хората имат над брутните си вноски 15, 20, 25 процента натрупвания, което е защитен вариант", разкри той.

Русев посъветва гражданите да се информират за своята партида чрез националната телефонна линия на НАП или чрез онлайн услугите на съответния пенсионен фонд. "Първо трябва да разберете в кой фонд сте осигурени, след това фондът ще ви предостави информация за текущата сума и натрупаната доходност", уточни той.

По думите на Русев, средствата от втория стълб могат да се получават разсрочено за определен период или по модел на пожизнена пенсия. Той допълни, че те се наследяват от членовете на семейството, ако осигуреният не доживее до пенсия.

Русев коментира и предложенията за закриване на втория стълб. "Това няма да реши проблемите на НОИ. Парите във фондовете са лични средства на клиентите и тяхното прехвърляне към държавния пенсионен институт няма да покрие дефицита дългосрочно. Нашият модел е устойчив и по-добър от много европейски системи", заяви той.

България се подготвя да влезе в еврозоната от 1 януари 2026 година, което ще направи еврото официална валута на страната. Преходът засяга всички финансови институции, включително частните пенсионни фондове, в които са осигурени над 3,7 милиона българи.