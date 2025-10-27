Новини
България »
Гражданско сдружение внася 200 хиляди подписа за референдум за лева

Гражданско сдружение внася 200 хиляди подписа за референдум за лева

27 Октомври, 2025 22:17 1 338 62

  • румяна ченалова-
  • евро-
  • еврозоната-
  • референдум

Лишаването от собствена валута е лишаване от национален суверенитет

Гражданско сдружение внася 200 хиляди подписа за референдум за лева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гражданско сдружение "Дойран 2025" събра почти 200 хиляди подписа за провеждане на референдум с осем въпроса за еврозоната и членството на България в Европейския съюз. Подписите ще бъдат внесени утре в Народното събрание, съобщи председателят на сдружението Румяна Ченалова на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

"Обработените до момента бланки са 150 килограма – почти 200 хиляди подписа. Тази цифра ще внесем утре в Народното събрание. Очакваме окончателният брой да надхвърли 200 хиляди – постигнахме чудо," заяви Ченалова, цитирана от БТА.

Адвокатът обясни, че данните са от петък, но обработката на бланките продължава и през уикенда. По закон срокът за събиране на подписи е три месеца, като всички бланки, събрани в този период, ще бъдат допълнително обработени и внесени в парламента. Парламентът има около два месеца за преглеждане и проверка на подписите.

Референдумът включва осем въпроса, свързани с еврозоната и членството в ЕС. Сред тях са "Желаете ли България да прекрати членството си в Европейския съюз" и "Желаете ли България да прекрати членството си в еврозоната". Трети въпрос се отнася до предоговаряне на условията за членство на България в ЕС.

Други въпроси касаят условията за облекчаване на провеждането на референдуми в страната. В момента е необходимо да се съберат 200 хиляди или 400 хиляди подписа. Сдружението предлага подписката да бъде 50 хиляди подписа – както е в Швейцария.

Румяна Ченалова припомни, че на 8 юли 2025 г. Съветът на ЕС прие България да бъде приета в еврозоната. Прието е също така новата валута да влезе в сила от началото на 2026 година, а преходният период, в който ще се работи с двете валути успоредно, е един месец.

"Лишаването от собствена валута е лишаване от национален суверенитет," подчерта адвокатът в предаването "Делници" по телевизия "Евроком".

Относно предявената от сдружение "Дойран 2025" искова молба до Съда на ЕС в Люксембург, с която се оспорва решението за приемане на България в еврозоната от 1 януари 2026 година, Ченалова посочи, че в момента са в началната фаза. Документите са връчени на Съвета на ЕС, който е ответник по делото и има право в двумесечен срок да представи своето становище.

Тя допълни, че властите не само не са оказали съдействие, но дори са възпрепятствали организацията на подписката. Според нея държавата и общинските администрации – особено в градове с кметове от ГЕРБ – са направили всичко възможно да заглушат инициативата. В Казанлък са били съставени актове за нарушения и се очакват наказателни постановления, които ще бъдат обжалвани.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лелиий

    15 6 Отговор
    Ако знаете Румето преди години какъв самолет беше...

    Коментиран от #60

    22:24 27.10.2025

  • 2 Аман от

    26 21 Отговор
    Пишман "патриоти" , то не бяха Болен Лидеровци, Слави наркомански а.к.а чалгарски, Валери Симеоновски, максудо копейки... "Все патриоти", облажат се и потънат в забвение.

    Коментиран от #5

    22:26 27.10.2025

  • 3 Марк

    35 25 Отговор
    И аз се подписах! Не на еврото и не на еврогеевете! Да се махаме от ЕС, докато не се е разпаднал!

    Коментиран от #6, #50

    22:28 27.10.2025

  • 4 Джо

    12 12 Отговор
    Да попитам само,колко от тия са наследници на воѝни от Доайран?

    Коментиран от #52

    22:29 27.10.2025

  • 5 по два за лев

    22 25 Отговор

    До коментар #2 от "Аман от":

    Тези български патриоти са руски идиоти!

    Коментиран от #10, #58

    22:30 27.10.2025

  • 6 Българин

    10 14 Отговор

    До коментар #3 от "Марк":

    Аз съм за еврото и еврогеиовете. Азис и Слави са ми Кумири!

    22:32 27.10.2025

  • 7 Искаме си

    19 22 Отговор
    Турската лира, тея робски души не знаят какво искат.
    немците се отказаха от германската марка, французите от франка и т.н., в името на единна Европа, само бай Ганьо си дърпа чергата към лева, бил лъв, ама с две мутри от двете страни на лъва и го шиб@т. Глупав робски народ.

    22:33 27.10.2025

  • 8 Посетител

    13 10 Отговор
    Желая успех на начинанието!

    22:35 27.10.2025

  • 9 Възраждане

    21 13 Отговор
    За Бога другари, на оружие! Да си върнем България и лева. Апостолът е рекъл - губим ли лъвъ, губим България

    Коментиран от #13, #55

    22:35 27.10.2025

  • 10 Гражданин на НРБ

    12 8 Отговор

    До коментар #5 от "по два за лев":

    Трябва да се освободим от комунистическия режим на Бойко и Шиши.

    Коментиран от #19, #40

    22:35 27.10.2025

  • 11 .......

    18 12 Отговор
    Еврото е вече в България , няма кой да го върне обратно, копейките само си чешат езиците 🤣

    Коментиран от #20

    22:36 27.10.2025

  • 12 ЗАщо

    11 7 Отговор
    Те приемат Рубли
    А аз да не приема еврото?!

    Коментиран от #15

    22:36 27.10.2025

  • 13 Гражданин на НРБ

    11 12 Отговор

    До коментар #9 от "Възраждане":

    Най-важното е да върнем Народната Република. В момента не е народна, а на евроатлантическите червени феодали.

    22:37 27.10.2025

  • 14 копейки

    10 10 Отговор
    заминавайте за раша какво дирите в ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ?

    Коментиран от #17, #22, #25, #37

    22:39 27.10.2025

  • 15 оня с питон.я

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "ЗАщо":

    Що? Доларете от посолството за национално предателство не ви ли стигат та и евро искате?

    22:39 27.10.2025

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 9 Отговор
    ЧЕНАЛКАТА ЩЕ СПАСЯВА ЛЕВА ..................... "КЪСНО Е ЧЕНАЛКЕ ZA KИТКА" ...................... МНОГО СИ ВЕХТА .......................... ФАКТ !

    22:40 27.10.2025

  • 17 Хаха

    8 5 Отговор

    До коментар #14 от "копейки":

    А ти що не заминеш у западна европа? Щот там не може да се крадне, а и няма да те вземат и за чистач на тоалетна.

    22:40 27.10.2025

  • 18 12345

    9 10 Отговор
    Още една копейка на която са платили да плаши българите за да се чувстват неспокойни в ЕС 😡

    22:41 27.10.2025

  • 19 Посетител

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гражданин на НРБ":

    Откъде - накъде комунистически?!? Че тяхното управление е режим - да! Тук спор няма! Откъде, обаче го измисли че е комунистически?! Бандитски - да! Както щеш другояче го наречете - да!

    Коментиран от #23, #27

    22:41 27.10.2025

  • 20 кое да върне обратно?

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от ".......":

    Не се разбира от написаното от теб...

    22:42 27.10.2025

  • 21 ООрана държава

    4 7 Отговор
    Забравете го левчето, късно е, сметките на биби и шиши са в евраци

    Коментиран от #24, #61

    22:42 27.10.2025

  • 22 Бай Орков

    12 9 Отговор

    До коментар #14 от "копейки":

    Волгин е най гнусното русофилистично същество, класически пример на лицемерие и подлост!Член на Европарламента, взема заплата от там , а работи против еврочленството на България!

    Коментиран от #26

    22:42 27.10.2025

  • 23 Гражданин на НРБ

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Посетител":

    Шот построиха комунизма за шепата потомствени десарски феодали.

    Коментиран от #34

    22:43 27.10.2025

  • 24 Посетител

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "ООрана държава":

    Не ме интересуват техните сметки. За моите ми е грижата.

    22:44 27.10.2025

  • 25 09876

    11 9 Отговор

    До коментар #14 от "копейки":

    Тези, дето обичат Русия нарочно не ходят в Русия, за да не спрат да я обичат.

    Коментиран от #30

    22:44 27.10.2025

  • 26 отя с питон.я

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Орков":

    Напротив. Защитава българските интереси пред урсулите. А от гербппдбдпсбсп само лижат подметки в брюксел.

    Коментиран от #33

    22:44 27.10.2025

  • 27 комунистически

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "Посетител":

    и престъпен е едно и също нещо за справка Закон за обявяване комунистическия режим в България за престъпен!

    Коментиран от #35

    22:44 27.10.2025

  • 28 Гост

    10 7 Отговор
    За последните 80 години сме се радвали на горд и независим български лев има няма 6-7 години. Резултатът - такава радост беше настанала у гордият български лев, така рипаше нагоре - надолу, че 80% от българите останаха без спестявания. За по-младите, през февруари 1997 г., последната преди вържат гордият и независим български лев, средната работна в България беше 17 USD (седемнадесет). И след като вързаха гордият и независим български лев, нещата се промениха. Според скромното ми мнение - към по-добро. В момента средната работна заплата в Българя надминава 1250 USD.

    22:44 27.10.2025

  • 29 ИМПЕРИАЛИСТ

    9 3 Отговор
    Безспорно е хубаво България да си има национална валута, но проблемът е, че левът е НЕИЗЛЕЧИМО болен, по точно финансовата ни система. Най-пресният пример е фалита на КТБ и то през СЪЩАТА ГОДИНА когато тази банка беше наградена като финансовата институция с най-добро корпоративно управление. Е-е-е??? Ако Левът беше "ВАЛУТА" то нямаше да има нужда от "ВАЛУТЕН БОРД", а без борд много бързо може да станем ПАК МИЛИОНЕРИ...

    Коментиран от #31

    22:45 27.10.2025

  • 30 Мунчо

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "09876":

    Бойко подари кученце на Путята, а Киро купуваше скъп руски газ.

    22:45 27.10.2025

  • 31 Буфосинхронист

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    То цялата държава е болна. Давай да я закриваме, а вождовете да ги пращаме по островите с чувалите с парите?

    22:47 27.10.2025

  • 32 Определено

    4 0 Отговор
    Изясняват се зависимите политически "гнили ябълки" в правосъдието , така определени от екс френски дипломат.

    22:47 27.10.2025

  • 33 Бай Орков

    6 7 Отговор

    До коментар #26 от "отя с питон.я":

    Или да си евродепутат и да пропагандираш руското...На разпространителите на руската дезинформация трябва да се дава минимална заплата в русия 22400 рубли - 170 евро чисто! Комунягата и копейката ще яде европейските субсидии, ще си изкарва прехраната в Западна Европа, и ще разпространява руската дезинформация, и ще псува ЕС.

    22:48 27.10.2025

  • 34 Посетител

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Гражданин на НРБ":

    Това не е комунизъм, извинете. Такава безконтролност, безнаказаност, въобще безпределие... При бай Тошо такова нещо беше абсурд да се случи.

    Коментиран от #54

    22:49 27.10.2025

  • 35 Посетител

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "комунистически":

    Самият закон е престъпен...

    Коментиран от #38

    22:50 27.10.2025

  • 36 Историк

    5 5 Отговор
    Тази нали е съдия и би трябвало да е чела Конституцията и да знае ,че задачите,спуснати от Кремъл не са над нея и над решенията на съда? Оставете хората на спокойствие най-после и заедно с неонациските партии си направите купон вместо референдум, че много досадихте на всички.

    22:51 27.10.2025

  • 37 1000+

    7 6 Отговор

    До коментар #14 от "копейки":

    Камара такива ГНУСАРИ имаме.Обичат живота на запад но ни проповядват русОфилия с дъх на външен НУЖНИК!!!

    22:51 27.10.2025

  • 38 комунетата

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Посетител":

    на ГРЕС!

    22:52 27.10.2025

  • 39 Т90

    3 3 Отговор
    Е нали има закон, за да има референдум трябва да съберат 50% от броя на гласувалите на последните национални избори, за да е задължителен референдума. Това тука е пълна загуба на усилия...

    22:52 27.10.2025

  • 40 Соросоид си

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гражданин на НРБ":

    Не си гражданин на нищо. Ма ипулираш но не ти се получава.

    Коментиран от #49

    22:53 27.10.2025

  • 41 Има и истински Българи

    2 4 Отговор
    На окупираната територия!

    22:54 27.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ченалова

    4 3 Отговор
    01.01.2026 чука на вратата, а вие още лепите афиши с “Да си върнем левчето!”Съжалявам, приятели… бъдещето не приема кеш в копейки.

    22:54 27.10.2025

  • 44 Чичо

    0 4 Отговор
    Ами за Казанлък е ясно ,те продават бомбите си на НАТО.Прочистването трябва да почне от там.

    22:56 27.10.2025

  • 45 Много шум, но безполезен

    4 2 Отговор
    промиването на мозъци не само, че не е спряло, но продължава и при тов с пълна сила. Няма как да събереш 200 хиляди подписа за отказ от бъдещето на следващите поколения, от хора осъзнаващи и носещи отговорност за бъдещето на държавата, че дори и на нацията. Не, че не може да се постигне! Тук всичко е достъпно, стига да си достатъчно безотговорен и да се стремиш да постигнеш облаги единствено само за себе си, но не и за поколенията сед теб.

    22:58 27.10.2025

  • 46 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 2 Отговор
    С ПОДПИСИТЕ НА "ЧЕНАЛКАТА" ПРОЛИЧАВАТ ....................... МРЪСНИТЕ (ДС) РЪЦЕ НА ....................... КОТИЛОТО ОТ РЕZИДЕНТСТВОТО ....................... ФАКТ !

    22:58 27.10.2025

  • 47 Копейкююююю, готови ли сте за €врото?

    5 3 Отговор
    Преди време един друг клоун щеше да ни вади от НАТО, след него друг де бил щеше да ни вади от ЕС.

    22:58 27.10.2025

  • 48 Кремълските фабрични

    5 3 Отговор
    настройки на гнилата ябълка лъснаха. Е, и какво ще стане, ако излезем от ЕС и еврозоната? Всички знаят. Чака ни мизерия, хиперинфлация и рашибозука.

    Коментиран от #51

    23:00 27.10.2025

  • 49 Гражданин на НРБ

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Соросоид си":

    Идолите ти ще виснат на въжето. Идва преломен момент. Моментът да се плати сметката.

    23:01 27.10.2025

  • 50 И после?

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Марк":

    Какво следва? Глад и мъки без край в мръсните рашистки ръчички.

    23:02 27.10.2025

  • 51 оня с питон.я

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Кремълските фабрични":

    Мизерията те чака, защото нищо не произвеждаш, а само консумираш на вересия.

    23:02 27.10.2025

  • 52 Наследници са

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Джо":

    На БКП и ДС- анти българи.

    23:03 27.10.2025

  • 53 копейките си лаят кервана си върви

    1 0 Отговор
    И за дни ците да си раздерете Евро ще ИМА.

    Коментиран от #56

    23:04 27.10.2025

  • 54 Гражданин на НРБ

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Посетител":

    При бай Тошо беше социализъм, а не комунизъм.

    23:04 27.10.2025

  • 55 Не сквирни

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Възраждане":

    името на Апостола, идиопитико.

    23:05 27.10.2025

  • 56 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "копейките си лаят кервана си върви":

    Е и кво? Голем праз. На кво се радваш? Аз и така и онака парици си имам и си ги харча.

    Коментиран от #57

    23:05 27.10.2025

  • 57 копейките си лаят кервана си върви

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "оня с питон.я":

    правиш се на селски хитрец! Различен си! Та вие сте от един отбор с Копейкиновци.

    Коментиран от #59

    23:07 27.10.2025

  • 58 БАЙ СТАВРИ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "по два за лев":

    КАЗАЛО МРЪСНОТО ПРАСЕ ОТ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА СМЪРДЕЛА КОЧИНА.ПОНЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ СА ПРОТИВ НАТО И ЕС И ЕВРОТО И ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАБИИПЕ СИ ГО ВЪВ КУХИТЕ КРАТУНИ НА РАМЕНЕТЕ.

    23:09 27.10.2025

  • 59 оня с питон.я

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "копейките си лаят кервана си върви":

    Казах ти. Не ми пука. Не ме занимавай. Оправяй се поединично.

    23:11 27.10.2025

  • 60 Какъв самолет

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лелиий":

    Цял хиликоптер

    23:12 27.10.2025

  • 61 Нас какво ни интересуват сметки на ББ и

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "ООрана държава":

    Ние да си гледаме нас си. На нас не ни е изгодно да влизаме в Еврозоната защото ще се наложи да плащаме заемите на богатите в кавички страни. А пък те профукали милиарди в охолство. Ние да ги плащаме ?!?

    23:13 27.10.2025

  • 62 Орколюб

    0 0 Отговор
    Това сте всички руски подлоги, а за да мине референдума трябва да гласуват "ЗА" две трети от имащите право на глас над пет милиона или около три милиона и половина гласове. Как ще стане това - никога. И какво правиш сега, показваш се за да те видят хората колко си одъртяла и погрозняла или за да получиш някоя и друга копейка.

    23:15 27.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове