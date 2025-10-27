Гражданско сдружение внася 200 хиляди подписа за референдум за лева

Гражданско сдружение "Дойран 2025" събра почти 200 хиляди подписа за провеждане на референдум с осем въпроса за еврозоната и членството на България в Европейския съюз. Подписите ще бъдат внесени утре в Народното събрание, съобщи председателят на сдружението Румяна Ченалова на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.
"Обработените до момента бланки са 150 килограма – почти 200 хиляди подписа. Тази цифра ще внесем утре в Народното събрание. Очакваме окончателният брой да надхвърли 200 хиляди – постигнахме чудо," заяви Ченалова, цитирана от БТА.
Адвокатът обясни, че данните са от петък, но обработката на бланките продължава и през уикенда. По закон срокът за събиране на подписи е три месеца, като всички бланки, събрани в този период, ще бъдат допълнително обработени и внесени в парламента. Парламентът има около два месеца за преглеждане и проверка на подписите.
Референдумът включва осем въпроса, свързани с еврозоната и членството в ЕС. Сред тях са "Желаете ли България да прекрати членството си в Европейския съюз" и "Желаете ли България да прекрати членството си в еврозоната". Трети въпрос се отнася до предоговаряне на условията за членство на България в ЕС.
Други въпроси касаят условията за облекчаване на провеждането на референдуми в страната. В момента е необходимо да се съберат 200 хиляди или 400 хиляди подписа. Сдружението предлага подписката да бъде 50 хиляди подписа – както е в Швейцария.
Румяна Ченалова припомни, че на 8 юли 2025 г. Съветът на ЕС прие България да бъде приета в еврозоната. Прието е също така новата валута да влезе в сила от началото на 2026 година, а преходният период, в който ще се работи с двете валути успоредно, е един месец.
"Лишаването от собствена валута е лишаване от национален суверенитет," подчерта адвокатът в предаването "Делници" по телевизия "Евроком".
Относно предявената от сдружение "Дойран 2025" искова молба до Съда на ЕС в Люксембург, с която се оспорва решението за приемане на България в еврозоната от 1 януари 2026 година, Ченалова посочи, че в момента са в началната фаза. Документите са връчени на Съвета на ЕС, който е ответник по делото и има право в двумесечен срок да представи своето становище.
Тя допълни, че властите не само не са оказали съдействие, но дори са възпрепятствали организацията на подписката. Според нея държавата и общинските администрации – особено в градове с кметове от ГЕРБ – са направили всичко възможно да заглушат инициативата. В Казанлък са били съставени актове за нарушения и се очакват наказателни постановления, които ще бъдат обжалвани.
